Глава Ryanair О'Лірі: Диспетчер сказав, що якщо не сядемо в Мінську - на борту вибухне бомба
Глава Ryanair Майкл О'Лірі розповів, як білоруські диспетчери тиснули на пілота літака авіакомпанії, щоб змусити його приземлитися в аеропорту Мінська.
Про це він говорив під час виступу на засіданні комітету з транспорту палати громад парламенту Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".
За словами О'Лірі, льотному екіпажу Ryanair білоруські авіадиспетчери повідомили про "реальну загрозу" і попередили, що якщо він увійде в повітряний простір Литви, то "на борту літака вибухне бомба".
Капітан повітряного судна, як стверджує О'Лірі, неодноразово просив з'єднати його з операційним центром Ryanair у Варшаві, але диспетчери йому в цьому відмовили. "Йому сказали: "Ryanair не відповідають на телефонні дзвінки", що є "повною неправдою", - сказав глава авіакомпанії.
О'Лірі додав, що лайнер міг приземлитися в Польщі або інших країнах Прибалтики, пілота прямо не зобов'язували садити літак у Мінську. Але на капітана, за його словами, чинили "серйозний тиск", щоб він приземлився саме в Мінську. "Його не зобов'язували робити це [садити літак у Мінську], однак у нього не було іншої альтернативи", - сказав глава авіакомпанії.
Він повідомив, що після примусової посадки пасажирів і екіпаж доставили в будівлю мінського аеропорту, а капітан залишився на борту літака, але щоразу, коли він виходив з кабіни, його супроводжував озброєний охоронець. За словами, О'Лірі "це була дуже ворожа атмосфера".
Також, за словами О'Лірі, після того, як літак приземлився в Мінську, "в літак піднялося кілька невідомих осіб" з відеокамерами. Глава авіакомпанії підкреслив, що вони неодноразово намагалися змусити екіпаж підтвердити на відео, що вони добровільно сіли в Мінську. Але екіпаж "відмовився підтвердити це", пояснив він.
О'Лірі зазначив, що таке відхилення рейсу було "навмисним порушенням всіх міжнародних авіаційних правил".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
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Менше пий глоду, тоді не буде марень, про які ти пишеш.
Та й білорусь давно втрачена. Нам вати понад 80%. На власні очі бачив.
Вони зараз не за свободу, а за нове корито, бо цим свиням лука став менше класти до корита.
Он ответственный и действовал согласно Правил полётов ICAO.
Вы от куда пишите???
Истребитель, готовый сбить пассажирский лайнер- это у них "серьезное давление".
Прошло 27 лет - и вдруг на людей снизошло прозрение. Ну, поздравления прозревшим, что сказать
Лукашенко, безумовно, ще той покидьок, але ірландці обісралися на рівному місці. Треба було продовжувати політ, особливо коли до Литви зовсім поруч.
Но вы же им не верите.
Як тільки почую, так одразу повірю.
На ютубе можешь посмотреть.
Ссылку дать?
Мені субтитри не треба, я чудово знаю англійську.
Я не буду дивитися годину відвертого шлаку з пасажирами та ще хер зна з ким. Чи навмисно так дав?
Мені щиро похер на думку пасажирів та недоекспертів, мені треба оригінал перемовин пілотів з Мінськом, а усе інше просто бла-бла.
До границы было 2 минуты лёта.
В момент разворота пассажирского самолёта на Минск истребитель только взлетал для сопровождения.
А как запахло жареным - тут же сменили риторику и начали отмазки лепить: я не я и хата не моя
Правда не подобається?
он понял, что с ним можно творить что угодно, игриво наблюдая в ответ - страх и озабоченность,
любое зло теперь - без гэбэшных террористов не обходится