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Новини Затримання Протасевича
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Глава Ryanair О'Лірі: Диспетчер сказав, що якщо не сядемо в Мінську - на борту вибухне бомба

Глава Ryanair О'Лірі: Диспетчер сказав, що якщо не сядемо в Мінську - на борту вибухне бомба

Глава Ryanair Майкл О'Лірі розповів, як білоруські диспетчери тиснули на пілота літака авіакомпанії, щоб змусити його приземлитися в аеропорту Мінська.

Про це він говорив під час виступу на засіданні комітету з транспорту палати громад парламенту Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

За словами О'Лірі, льотному екіпажу Ryanair білоруські авіадиспетчери повідомили про "реальну загрозу" і попередили, що якщо він увійде в повітряний простір Литви, то "на борту літака вибухне бомба".

Капітан повітряного судна, як стверджує О'Лірі, неодноразово просив з'єднати його з операційним центром Ryanair у Варшаві, але диспетчери йому в цьому відмовили. "Йому сказали: "Ryanair не відповідають на телефонні дзвінки", що є "повною неправдою", - сказав глава авіакомпанії.

О'Лірі додав, що лайнер міг приземлитися в Польщі або інших країнах Прибалтики, пілота прямо не зобов'язували садити літак у Мінську. Але на капітана, за його словами, чинили "серйозний тиск", щоб він приземлився саме в Мінську. "Його не зобов'язували робити це [садити літак у Мінську], однак у нього не було іншої альтернативи", - сказав глава авіакомпанії.

Дивіться також: Протасевич бере участь у брифінгу МЗС Білорусі щодо примусової посадки літака Ryanair. ФОТО

Він повідомив, що після примусової посадки пасажирів і екіпаж доставили в будівлю мінського аеропорту, а капітан залишився на борту літака, але щоразу, коли він виходив з кабіни, його супроводжував озброєний охоронець. За словами, О'Лірі "це була дуже ворожа атмосфера".

Також, за словами О'Лірі, після того, як літак приземлився в Мінську, "в літак піднялося кілька невідомих осіб" з відеокамерами. Глава авіакомпанії підкреслив, що вони неодноразово намагалися змусити екіпаж підтвердити на відео, що вони добровільно сіли в Мінську. Але екіпаж "відмовився підтвердити це", пояснив він.

О'Лірі зазначив, що таке відхилення рейсу було "навмисним порушенням всіх міжнародних авіаційних правил".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

Автор: 

Білорусь (7925) Ryanair (466) Протасевич Роман (297)


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Топ коментарі
+8
когда сначала в 2008- м , а после в 2014- м году кремль увидел и убедился насколько сцыклив этот сытый и продажный цивилизованный мир, которому есть что терять -
он понял, что с ним можно творить что угодно, игриво наблюдая в ответ - страх и озабоченность,
любое зло теперь - без гэбэшных террористов не обходится
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15.06.2021 20:18
+7
Летишь такой в самолёте, а в иллюминаторе истребитель мелькает. Ну совсем нет никого давления)) Лука спятил, это очевидно. Ещё больше спятили люди, которые типа верят в его версию. Или там на серьёзных щах обсуждают "исповедь, раскающегося Протасевича".
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15.06.2021 20:16
+6
"...пилота прямо не обязывали сажать самолет в Минске. Но на капитана, по его словам, оказывалось "серьезное давление", чтобы он приземлился именно в Минске."

Истребитель, готовый сбить пассажирский лайнер- это у них "серьезное давление".
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15.06.2021 20:02
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розвели, як котят !
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15.06.2021 19:52 Відповісти
какой вы умный желаю вам лететь в таком самолете посмотрит кто кот а кто мышка ракету бы Лукашенко приказал бы пустить вдогонку и делов то вон Иран сбил по приказу просьбе Москвы и теперь в дебилов играет мой моя не понимает и клали они прибором на все страны вместе взятые.. тут увы иной подход Минск после всего этого надо было полностью уничтожить с воздуха бомбы ракеты.. также и Иран 3-5 суток бомбить и расстреливать ракетами Тегеран чтобы впредь неповадно было включать непонимаек.. за все должна следовать ответка... командир спасал ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.. не вина всех остальных что им подсел убогий придурок и его подстилка не их на то вина....
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15.06.2021 19:58 Відповісти
Хрюкає худоба на росії типу тебе.
Менше пий глоду, тоді не буде марень, про які ти пишеш.
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15.06.2021 20:07 Відповісти
кацап , тебе точно катували бо видалили весь мозок !
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15.06.2021 20:10 Відповісти
як виявилось "спас життя" не всім ! з таким самим успіхом можно було просто викинути пару людей за борт ! а хто убогий придурок далі побачимо...
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15.06.2021 20:08 Відповісти
ой не передёргивайте пацан агент ФСБ России вот и вся его боротьба провокатор этакий поп Гапон а причем тут самолет экипаж и иные пассажиры до этого кретина???!!!
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15.06.2021 20:12 Відповісти
а що з провокував ? випадково не громадянський конфлікт ? капітан лайнера відповідає за життя всіх пасажирів за агентів і домогосподарок ! а з так можно було і в іділ прилетіти бомбу шукати !
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15.06.2021 20:20 Відповісти
При том что идиоты европейцы закрыли воздушное пространство Беларуси превратив ее во внутреннюю область росийкой ********* и при этом путин не сделал ни одного выстрела . тупее баранов не встречал .
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15.06.2021 20:21 Відповісти
А що треба робити? Ігнорувати?
Та й білорусь давно втрачена. Нам вати понад 80%. На власні очі бачив.
Вони зараз не за свободу, а за нове корито, бо цим свиням лука став менше класти до корита.
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15.06.2021 20:31 Відповісти
Нам вати=Там вати
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15.06.2021 21:09 Відповісти
даунбасовцы и лугандонцы тoже до нового корыта: Путин приди... Стало лучше им?
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15.06.2021 21:38 Відповісти
Свині завжди помиляються, але мені щиро похер на проблеми свиней.
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15.06.2021 21:40 Відповісти
На каком основании сбивать пассажирский лайнер не нарушивший ни одно из правил плетов ? Взяли на понт идиотов . Которые потом послушно выкинули из воздушного пространства Белавиа и поставили сотни тысяч обычных людей в условия когда им надо лететь в вонючую москву чтобы добраться до Минска .
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15.06.2021 20:24 Відповісти
а зачем обычным людям добираться до вонючего минска? приключений в жизни мало, хочется еще?
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15.06.2021 20:32 Відповісти
Билл вы простите в возрасте 5 лет наивный или отстаете в развитии?? а что мало примеров сбития просто так (по ошибке) гражданских лайнеров??7 Иран рейс МАУ.. Украины.. сбит по ошибке СССР сбил южнокорейский рейс Боинг а там было более 200 людей типа попал в запретную зону и делал разведку как установили СССР не ясно.... Италия во время учений ракета сбила лайнер пролетавший чуть далее района учений и так далее и так далее.. Я МОЛЧУ ПРО БОИНГ НАД ДОНБАССОМ 2014 ГОД....
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15.06.2021 20:37 Відповісти
"вон Иран сбил по приказу просьбе Москвы" - а все было именно так.
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15.06.2021 21:44 Відповісти
Пилот наивный, доверчивый, его обмануть легко....
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15.06.2021 19:55 Відповісти
Он не наивный и доверчивый.
Он ответственный и действовал согласно Правил полётов ICAO.
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15.06.2021 20:06 Відповісти
Даже заявление о сминировании школы детским голосом (контрольная), есть повод для эвакуации и поиска мины! Петя
Вы от куда пишите???
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15.06.2021 20:57 Відповісти
Повод всегда есть показать свою значимость и нужность при полной бесполезности! Это не показатель...
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16.06.2021 21:58 Відповісти
"...пилота прямо не обязывали сажать самолет в Минске. Но на капитана, по его словам, оказывалось "серьезное давление", чтобы он приземлился именно в Минске."

Истребитель, готовый сбить пассажирский лайнер- это у них "серьезное давление".
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15.06.2021 20:02 Відповісти
Летишь такой в самолёте, а в иллюминаторе истребитель мелькает. Ну совсем нет никого давления)) Лука спятил, это очевидно. Ещё больше спятили люди, которые типа верят в его версию. Или там на серьёзных щах обсуждают "исповедь, раскающегося Протасевича".
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15.06.2021 20:16 Відповісти
Да нукуда он не спячивал. Он таким всегда был и творит соизмеримую дичь с момента своего избрания в 1994 году.
Прошло 27 лет - и вдруг на людей снизошло прозрение. Ну, поздравления прозревшим, что сказать
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15.06.2021 21:03 Відповісти
Я не пойму почему авиакомпания до сих пор,не раскрыла записи бортовых самописцев,одна болтовня и никаких доказательств.
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16.06.2021 04:07 Відповісти
Переговоры экипажа с диспетчером были сразу раскрыты. Погуглите. Есть их текст.
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16.06.2021 07:33 Відповісти
Розмови мають писатися, де запис?
Лукашенко, безумовно, ще той покидьок, але ірландці обісралися на рівному місці. Треба було продовжувати політ, особливо коли до Литви зовсім поруч.
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15.06.2021 20:06 Відповісти
Всё есть.
Но вы же им не верите.
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15.06.2021 20:06 Відповісти
Де?
Як тільки почую, так одразу повірю.
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15.06.2021 20:09 Відповісти
Есть видео с распечаткой субтитров переговоров.
На ютубе можешь посмотреть.
Ссылку дать?
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15.06.2021 20:11 Відповісти
У тих відео/аудіо, які я чув/дивився не було того, про що каже О'Лірі. Він бреше.
Мені субтитри не треба, я чудово знаю англійську.
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15.06.2021 20:18 Відповісти
А посилання можеш дати.
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15.06.2021 20:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Смотри.
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15.06.2021 20:27 Відповісти
На якій хвилині про це мова?
Я не буду дивитися годину відвертого шлаку з пасажирами та ще хер зна з ким. Чи навмисно так дав?
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15.06.2021 20:33 Відповісти
Оно тебе и не нужно было, скажи честно.
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15.06.2021 21:48 Відповісти
Подивився на прискоренні відео... ти збрехав.
Мені щиро похер на думку пасажирів та недоекспертів, мені треба оригінал перемовин пілотів з Мінськом, а усе інше просто бла-бла.
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15.06.2021 21:07 Відповісти
Я ж говорил, тебе правда не понравится.
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15.06.2021 21:42 Відповісти
То есть, таракан, реально, собирался сбивать самолёт с Протасевичем, и грохнуть всех, кто в нем летел, если бы пилот отказался садиться.
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15.06.2021 20:11 Відповісти
Если бы пилот отказался садится, полетел бы в Вильнюс.
До границы было 2 минуты лёта.
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15.06.2021 20:14 Відповісти
Как бы он отказался, если у него истребитель на хвосте маячит? Он же не Чак Норрис, в конце концов))
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15.06.2021 20:18 Відповісти
Не было истребителя ни на хвосте ни на крыле.
В момент разворота пассажирского самолёта на Минск истребитель только взлетал для сопровождения.
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15.06.2021 20:32 Відповісти
То есть официальные каналы Луки просто так бахвалились в первые часы после инцидента? Что инстребитель был по личному указанию Лукавого поднят для посадки лайнера?
А как запахло жареным - тут же сменили риторику и начали отмазки лепить: я не я и хата не моя
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15.06.2021 21:08 Відповісти
Никто его не собирался сбивать . Взяли на понт , а ранее обещали руководству компании хаб в миском аэропорту .
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15.06.2021 20:18 Відповісти
Хватит врать . Вам до Вильнюса было ближе , но вы повернули в Минск .
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15.06.2021 20:16 Відповісти
Хто спамить цей комент?
Правда не подобається?
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15.06.2021 21:43 Відповісти
когда сначала в 2008- м , а после в 2014- м году кремль увидел и убедился насколько сцыклив этот сытый и продажный цивилизованный мир, которому есть что терять -
он понял, что с ним можно творить что угодно, игриво наблюдая в ответ - страх и озабоченность,
любое зло теперь - без гэбэшных террористов не обходится
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15.06.2021 20:18 Відповісти
Legko teper govorit neslusal letel dalse,no tocno bolsinstvo pilotov postupili takze, ucitivaja s kem imejet delo
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15.06.2021 20:25 Відповісти
Картофельный шизофреник берега попутал)))))
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15.06.2021 20:51 Відповісти
А вот это уже серьезно. Шо ж ты раньше молчал?
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15.06.2021 21:49 Відповісти
акт государственного терроризма.
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15.06.2021 22:32 Відповісти
Пилот подкуплен путиным, как и другие европейские шлюхи, шредер не даст соврать.
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16.06.2021 02:25 Відповісти
Белорусь присоеденилась к клубу стран-терриростов, где председательствует Засрашка.
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16.06.2021 08:58 Відповісти
 
 