Глава Ryanair О'Лірі: Диспетчер сказав, що якщо не сядемо в Мінську - на борту вибухне бомба

Глава Ryanair Майкл О'Лірі розповів, як білоруські диспетчери тиснули на пілота літака авіакомпанії, щоб змусити його приземлитися в аеропорту Мінська.

Про це він говорив під час виступу на засіданні комітету з транспорту палати громад парламенту Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

За словами О'Лірі, льотному екіпажу Ryanair білоруські авіадиспетчери повідомили про "реальну загрозу" і попередили, що якщо він увійде в повітряний простір Литви, то "на борту літака вибухне бомба".

Капітан повітряного судна, як стверджує О'Лірі, неодноразово просив з'єднати його з операційним центром Ryanair у Варшаві, але диспетчери йому в цьому відмовили. "Йому сказали: "Ryanair не відповідають на телефонні дзвінки", що є "повною неправдою", - сказав глава авіакомпанії.

О'Лірі додав, що лайнер міг приземлитися в Польщі або інших країнах Прибалтики, пілота прямо не зобов'язували садити літак у Мінську. Але на капітана, за його словами, чинили "серйозний тиск", щоб він приземлився саме в Мінську. "Його не зобов'язували робити це [садити літак у Мінську], однак у нього не було іншої альтернативи", - сказав глава авіакомпанії.

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Він повідомив, що після примусової посадки пасажирів і екіпаж доставили в будівлю мінського аеропорту, а капітан залишився на борту літака, але щоразу, коли він виходив з кабіни, його супроводжував озброєний охоронець. За словами, О'Лірі "це була дуже ворожа атмосфера".

Також, за словами О'Лірі, після того, як літак приземлився в Мінську, "в літак піднялося кілька невідомих осіб" з відеокамерами. Глава авіакомпанії підкреслив, що вони неодноразово намагалися змусити екіпаж підтвердити на відео, що вони добровільно сіли в Мінську. Але екіпаж "відмовився підтвердити це", пояснив він.

О'Лірі зазначив, що таке відхилення рейсу було "навмисним порушенням всіх міжнародних авіаційних правил".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.