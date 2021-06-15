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Нардепи з "ЄС", "Голосу" і "Батьківщини" зареєстрували в Раді законопроєкт про деолігархізацію

Нардепи з

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" спільно з колегами з "Голосу" та "Батьківщини" зареєстрували законопроєкт "Про деолігархізацію, сприяння конкуренції, очищення влади від корупційних впливів і соціальну відповідальність бізнесу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Авторами законопроєкту є народні депутати Микола Княжицький, Артур Герасимов, Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Олег Синютка, Ростислав Павленко ("Євросолідарність"), Андрій Осадчук, Роман Костенко, Рустем Умеров ("Голос"), Сергій Власенко, Олександр Абдулін, Іван Крулько, Костянтин Бондарєв ("Батьківщина").

"Суб’єктом олігархії" автори законопроєкту пропонують визначати фізичну особу, яка досягла монопольного (домінуючого) становища на одному або декількох ринках, і за наявності ознак існування надзвичайно високого ризику впливу такою особою (як безпосередньо, так і через третіх осіб) на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, або на суспільство через підконтрольні ЗМІ, з метою підтримання або посилення цього становища, отримання додаткового контролю над підприємствами, природними ресурсами, об’єктами нерухомості, іншими об’єктами права власності.

Читайте також: Рада спробує ухвалити закон про деолігархізацію до кінця поточної сесії, - Стефанчук

Статус власника монопольного бізнесу надається на підставі рішення Національного агентства з питань запобігання корупції за наявності всіх ознак, визначених законом. Рішення про надання особі статусу власника монопольного бізнесу приймається НАЗК за наслідками розгляду звернення Антимонопольного комітету України та проведеного розслідування.

Розслідування розпочинається НАЗК на підставі звернень Антимонопольного комітету України. Громадяни, громадські організації, інші особи можуть ініціювати віднесення особи до власників монопольного бізнесу через звернення до Антимонопольного комітету України. Власник монопольного бізнесу, його контакти з суб’єктами владних повноважень, а також умови ведення бізнесу перебувають під моніторингом НАЗК.

Правові наслідки надання особі статусу власника монопольного бізнесу поширюються на всі контакти ключових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування з пов’язаними з власником монопольного бізнесу особами.

Окрім того додаткові обов’язки покладені на посадових осіб, які раніше працювали на підприємствах такого власника та на засоби масової інформації, які контролюються вказаним власником через корпоративне управління, володіння майном.

Також на телерадіоорганізації покладений обов’язок оприлюднювати звіт про фінансову прозорість, на підставі якого встановлюються ознаки наявності впливу на інформаційну політику.

Автори законопроєкту вважають, що це дозволить активізувати боротьбу з корупцією в органах влади, забезпечити прозорі умови для прийняття рішень політичною владою всіх рівнів; встановити правила, за якими власники монопольного бізнесу будуть обмежені у впливі на прийняття рішень політичною владою країни; посилити рівність правил в економіці для всіх її учасників, зокрема для малого та середнього бізнесу.

Законопроєкт сприятиме інтеграції України до ЄС через заохочення приходу іноземних інвестицій з усіх країн, крім країни-агресора і її сателітів – наголошують автори.

Автор: 

олігарх (930) Батьківщина (586) Голос партія (512) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+23
***, и тут у найвеличнишого начался кататонический ступор. Он же собрался героически бороться с порошенко и его конфетным бизнесом не трогая монополистов в энергетике каломойшу, фирташа и ахметова, а тут такой нежданчик получился.
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15.06.2021 20:39
+21
вангуется шо для бородатой бабушки с внучком, такой закон не подойдеть)
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15.06.2021 20:35
+20
"Субъектом олигархии" авторы законопроекта предлагают определять физическое лицо, достигшее монопольного (доминирующего) положения на одном или нескольких рынках, и при наличии признаков существования чрезвычайно высокого риска воздействия таким лицом (как непосредственно, так и через третьих лиц) на должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, или на общество через подконтрольные СМИ, с целью поддержания или усиления этого положения, получения дополнительного контроля над предприятиями, природными ресурсами, объектами недвижимости, другими объектами права собственности."

Источник: https://censor.net/ru/n3271661

На Беню с Ахметом надумали батон крошить?!
Буратина на такое не может пойтить!
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15.06.2021 20:35
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Дуже дивна коаліція!!!)))
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15.06.2021 20:32 Відповісти
Широчка.
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15.06.2021 20:34 Відповісти
Нардепы из "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины" зарегистрировали в Раде законопроект о деолигархизации - Цензор.НЕТ 6742
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15.06.2021 20:37 Відповісти
Схожа на "Лебедя,Рака и Щуку" !!!)))
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15.06.2021 20:37 Відповісти
Широчка,від "ширятся",це до СН !!!)))
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15.06.2021 20:44 Відповісти
Широчка це коли сьогодні СН разом з ОПЗЖ голосують за заборону укр.мови в кіно.
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15.06.2021 20:50 Відповісти
У каждого своя широчка.
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15.06.2021 21:43 Відповісти
Тут дивного нічого немає, якщо подивитись на прізвища. Цих людей, попри приналежність до різних політсил важко звинуватити у якихось корупційних, чи негідних діяннях. Їх визначення олігарха більш виважене і притомні, ніж у творіння ОПи, механізми визначення статусу олігарха бвльш-еш відповідають конституції і проводяться органами, що є уповноважені на це законодавством, а не дорожчим органом, яким є РНБО та ще й з подачі одного Зєлєнского. Тому кпини тут все ж зайві.
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15.06.2021 20:43 Відповісти
Час покаже хто є ху! Гадаю що з цього роя ,на жаль,не вийде ніх..чого !!!))))
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15.06.2021 20:49 Відповісти
Безумовно, Слуги це не пропустіть. В першу чергу через ревність, у другу чергу - через те, що цей законопроект робить олігархами не тих, кого потрібно самим слугам.
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15.06.2021 20:55 Відповісти
Якісь недоумки налапали кнопку "спам",долбодятли недолугі!!!)))
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15.06.2021 20:53 Відповісти
Этот законопроект написали компетентные люди, а не колхозная самодеятельность, изображающая сейчас из себя законотворцев, поэтому, естественно, он разумный и соответствует Конституции.
Конечно, зелёные мрази его не пропустят, ведь у них была цель выдавить из политики Порошенко, а не деолигархизировать страну.
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15.06.2021 21:21 Відповісти
"компетентные люди" - кто именно?
"выдавить из политики Порошенко, а не деолигархизировать страну." - этого не может быть. Ведь Порошенко давно деолигархизировал страну, как и обещал. Или Вы будете утверждать, что Порошенко лгун?
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16.06.2021 11:11 Відповісти
А чого дивна ? Всі вони знаходяться у опозиції до Слуг
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15.06.2021 22:13 Відповісти
А 17 мёртвых душ тоже поучаствовали?
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15.06.2021 20:33 Відповісти
Как раз фракции,в которых-нет олигархов.
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15.06.2021 20:35 Відповісти
А що є ?
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15.06.2021 22:14 Відповісти
вангуется шо для бородатой бабушки с внучком, такой закон не подойдеть)
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15.06.2021 20:35 Відповісти
"Субъектом олигархии" авторы законопроекта предлагают определять физическое лицо, достигшее монопольного (доминирующего) положения на одном или нескольких рынках, и при наличии признаков существования чрезвычайно высокого риска воздействия таким лицом (как непосредственно, так и через третьих лиц) на должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, или на общество через подконтрольные СМИ, с целью поддержания или усиления этого положения, получения дополнительного контроля над предприятиями, природными ресурсами, объектами недвижимости, другими объектами права собственности."

Источник: https://censor.net/ru/n3271661

На Беню с Ахметом надумали батон крошить?!
Буратина на такое не может пойтить!
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15.06.2021 20:35 Відповісти
Четкое определение - олигарх тот кто влияет на власть, в частности на одного криворогого шута, для получения прибыли. Точка.
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15.06.2021 20:44 Відповісти
Наявність монополії довести простіше.
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15.06.2021 20:54 Відповісти
Я в законах не дуже петраю, але якщо це буде юридична особа(компанія) з декількома бенефіціарами але буде монополістом з усім що вказано в законопроєкті то що робити?
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16.06.2021 05:30 Відповісти
Олегархов на нары !!!
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15.06.2021 20:36 Відповісти
ПЕРСПЕКТИВ У ОЛИГАРХОВ ДВЕ- или тебя повесят-расстреляют и поделят все в ноль или оплати в казну налоги 80% и спи дальше... а в Конституции надо прописать норму все что свыше 50 млн. евро доллар фунт франк иена и так далее --корзина валют к курсу стоимости 1 грамма золота платины серебра корзина индекс облагать налогом 70-80-90 процентов...
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15.06.2021 20:45 Відповісти
Що за совкова ненависть до заможних людей ?
І таке дике обкладання податком не буде діяти, тому що можна перевести свої статки у криптовалюту, яка не обкладається ніяк і нічим )
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15.06.2021 22:17 Відповісти
это не состоятельные люди это людишки подокни и мрази без чести совести БАНДИТЫ ВОРЫ НЕ ПОНЕСШИМЕ НАКАЗАНИЕ ЗА УБИЙСТВА РУКИ У НИХ У ВСЕХ ПО ЛОКОТЬ В КРОВИ..
они не заработали а крали крали воровали нагло цинично за копейки или вовсе даром...даром.... крали у меня.... у вас и миллионов... и теперь они ОЛИГАРХИ
ПОРА СЛОВО ОЛИГАРХ РАВНЯТЬ к СЛОВУ- ПРЕСТУПНИК..
ЗАРАБОТАТЬ и УКРАСТЬ- это пока не слова- и не понятия как синонимы...
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15.06.2021 22:57 Відповісти
и еще вопрос что эти пархатые ублюдки евреи и в основе своей умеют делать кроме как воровать и составлять схемы и отмывать бабло БУМАЖКИ в воздухе задам вопрос что будет с ними когда из криптовалюта в Интернете и бумажки деньги перестанут ходить как средство платежа например после Мировой войны или катаклизма????? кто в их сторону вообще посмотрит править миром будет кулак бита палка винтовка автомат...
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15.06.2021 23:01 Відповісти
Что-то припозднились "коалициянты" с такой инициативой. Отчего бы?
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15.06.2021 20:37 Відповісти
Злякалися. Тепер треба рятувати своїх.
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15.06.2021 20:38 Відповісти
Если кто-то "не понимает" по каким признакам определить олигарха то приходится показать "де море"
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15.06.2021 20:39 Відповісти
В кожної лялькі своя роль і час дії !!!)))
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15.06.2021 20:39 Відповісти
***, и тут у найвеличнишого начался кататонический ступор. Он же собрался героически бороться с порошенко и его конфетным бизнесом не трогая монополистов в энергетике каломойшу, фирташа и ахметова, а тут такой нежданчик получился.
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15.06.2021 20:39 Відповісти
Нардепы из "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины" зарегистрировали в Раде законопроект о деолигархизации - Цензор.НЕТ 8310
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15.06.2021 20:43 Відповісти
Похоже, что авторы нового варианта этого закона начитались Членина:
Нардепи з "ЄС", "Голосу" і "Батьківщини" зареєстрували в Раді законопроєкт про деолігархізацію - Цензор.НЕТ 3818
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15.06.2021 20:51 Відповісти
гомік https://censor.net/ru/user/462738 тобі ніколи не дійде, що Ульянов, попри те, що він злочинець світового масштабу - але свого часу він був одним із провідних філософів світу. Якщо не найвизначнішого з живих на початку 19століття.
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15.06.2021 21:14 Відповісти
Нардепи з "ЄС", "Голосу" і "Батьківщини" зареєстрували в Раді законопроєкт про деолігархізацію - Цензор.НЕТ 3157
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16.06.2021 00:19 Відповісти
так ти ще сіделец, https://censor.net/ru/user/462738 ?
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16.06.2021 00:32 Відповісти
А ты ещё и петух, Аня?
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16.06.2021 07:34 Відповісти
так єто же ЗЕльоный БЕньямизм !
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15.06.2021 22:17 Відповісти
Классный законопроект. Токо принять его- посягнуть на святое,на людей содержащих общак при охвисе президента. Кто ж руку дающую обрубать станет?
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15.06.2021 20:57 Відповісти
Нардепи з "ЄС", "Голосу" і "Батьківщини" зареєстрували в Раді законопроєкт про деолігархізацію - Цензор.НЕТ 508
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15.06.2021 21:05 Відповісти
Недоработочка в законопректе.
Олигархами также автоматом считаются президент,глава его офиса, генпрокурор, все руководители комитетов ,министерств, таможен,депутаты и т п , а также члены семей вышеперечисленных.)
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15.06.2021 21:10 Відповісти
Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков в воскресенье вернулся из командировки в Вашингтон.Источник: https://censor.net/ru/n3271588

==== Это вот этот будет определять олигархов и коррупцию? .... как-то РНБО больше доверия..
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15.06.2021 21:13 Відповісти
Аде законопроект бєні пунчук-ахмєтової? Той би точно проскочив на УРА!!!
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15.06.2021 21:13 Відповісти
Нічого, хороші законопроекти нікуди не пропадають. Ті законопроекти, які ситуативній коаліції БПП+НФ не вдалося провести в ВР ІІІVскликання; але які в поточному скликанні уроди переписали слово в слово і протягнули як свої на початку існування турбомонобільшості. Іншими словами, якщо уроби заблокують цей законопроект трьох фракцій - наступне скликання Верховної Ради безпроблемно прийме, як мінімум, за основу.
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15.06.2021 21:19 Відповісти
Олигархия это проявление иудоглобализационного контроля Украины. Лечить надо причины. Одна антикоммунистическая и две антиолигархические революции привели к усилению иудоглобализаторского контроля. Потому, что были направлены на формы, а не на суть.
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15.06.2021 21:57 Відповісти
Хороший закон
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15.06.2021 22:18 Відповісти
Читал уже? Статус владельца монопольного бизнеса - это типа борьба с олигархами?
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16.06.2021 05:14 Відповісти
Нардепи з "ЄС", "Голосу" і "Батьківщини" зареєстрували в Раді законопроєкт про деолігархізацію - Цензор.НЕТ 1911
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15.06.2021 23:04 Відповісти
Смешные, пытаются протолкнуть "Статус владельца монопольного бизнеса" вместо статуса "олигарха" со своими сми и телеканалами, владение политическими партиями, обл.энергами и т.д.

Источник: https://censor.net/ru/n3271661
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16.06.2021 05:13 Відповісти
 
 