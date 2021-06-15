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Новини Агресія Росії проти України
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ЗСУ може закупити мобільні хірургічні комплекси, що дозволяють оперувати поранених у польових умовах, — Хомчак

ЗСУ може закупити мобільні хірургічні комплекси, що дозволяють оперувати поранених у польових умовах, — Хомчак

Збройні сили України (ЗСУ) гостро потребують оснащення новітніми мобільними хірургічними комплексами від "Телекарт-Прилад", що дозволяють надавати пораненим невідкладну медичну допомогу, зокрема хірургічну — у скороченому обсязі, навіть у польових умовах.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час візиту на виставку "Зброя та безпека", що проходить у столичному МВЦ 15-18 червня, інформує Цензор.НЕТ.

"Виходячи із сьогоднішніх потреб, нам вкрай важливо мати такі кабінети у кожному мобільному госпіталі", - заявив у коментарі журналістам Руслан Хомчак, коментуючи нову розробку конструкторів одеського заводу "Телекарт-Прилад" - рухомий кабінет хірургічний.

У свою чергу, тимчасово виконуючий обов'язки командувача медичних сил ЗСУ полковник медичної служби Андрій Галушко підкреслив, що такий медичний комплекс працює повністю автономно та дозволяє робити навіть дві операції водночас.

"З урахуванням того, що у нас зараз у медротах обмежена кількість хірургів, таким чином ми можемо підсилювати медроти бригад і, за необхідності, висувати їх у визначені райони. Тут є можливість проведення штучної вентиляції легенів, є кисень - як із центральним підключенням, так і концентратори. Наявність двох хірургічних столів забезпечує можливість проводити в польових умовах одночасно дві операції", - підкреслив Андрій Галушко.

Він акцентував, що цей хірургічний кабінет, зокрема, виконує функцію стабілізаційного пункту, завдяки чому його використання дозволить зберегти багато життів українських військових.

"Крім хірургічної допомоги тут, що також украй важливо, надається анестезіологічна допомога. Біля кожного столу є консолі анестезіологічної допомоги. На один і на другий стіл. Столи знімаються з гальма і рухаються. Якщо, скажімо, буде велика операція - стіл відсувається, працюють лише за ним", - т.в.о. командувача медичних сил ЗСУ.

Директор департаменту супроводження системних проєктів компанії Олексій Савицький під час презентації комплексу наголосив, що це є ініціативна дослідно-конструкторська розробка фахівців заводу "Телекарт-Прилад".

"Підприємство вкладає свої гроші. Працюємо за техзавданням, яке видало Міноборони, а саме - Командування медичних сил. І зараз ми виходимо на етап попередніх випробувань. Ми відпрацювали робочо-конструкторську документацію (РКД), підготували дослідний зразок, показали його в головному військово-медичному госпіталі ЗСУ. Хірурги його оцінили, він їм сподобався: подібного комплексу в Україні ще немає. Природно - висловили зауваження, які ми усунемо до етапу випробувань, і будемо виходити на попередні, потім на державні випробування, а потім - приймати на озброєння", - зазначив Олексій Савицький.

Нагадаємо, у ході виставки "Зброя та безпека" компанія "Телекарт-Прилад" (Одеса) демонструє свої останні розробки, серед яких зокрема — пересувний пункт управління ДСНС, система "Спішений солдат", інше.

Для довідки: "Телекарт-Прилад" виконує комплекс робіт зі створення системи зв’язку тактичної ланки управління військами. Численні розробки Телекарт-Прилад виготовляються серійно та поставляються на озброєння ЗСУ. Зокрема, на озброєння українських військових прийняті вітчизняні командно-штабні машини К-1450 різних модефікацій розробки та виробництва Одеського заводу. Крім того ЗСУ використовує таку розробку Телекард-Прилад, як рухомий командний пункт ракетного комплексу Нептун.

Автор: 

медицина (2115) оборона (4772) закупівлі (3351) ЗСУ (7501) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+4
Україні конче потрібна українська державна влада !!!))))
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15.06.2021 20:26
+3
Должно быть уже закуплено, и самолёт с операционной тоже
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15.06.2021 20:22
+2
Україна спроможна на більше,але це не за сценарієм кремлівського балагана !!!)))
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15.06.2021 20:20
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почему "может" ?
должно быть "закупит"
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15.06.2021 20:19 Відповісти
Должно быть уже закуплено, и самолёт с операционной тоже
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15.06.2021 20:22 Відповісти
Ну,може і може закупити,але чи захоче?
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16.06.2021 00:05 Відповісти
Україна спроможна на більше,але це не за сценарієм кремлівського балагана !!!)))
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15.06.2021 20:20 Відповісти
А може і ні.
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15.06.2021 20:22 Відповісти
ДА но нет.
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15.06.2021 20:24 Відповісти
Україні конче потрібна українська державна влада !!!))))
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15.06.2021 20:26 Відповісти
прозрачный намек коммерсам - все зависит от гешефта хомчака)
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15.06.2021 20:31 Відповісти
а может и не закупить
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15.06.2021 20:32 Відповісти
Збройні сили України (ЗСУ) гостро потребують оснащення новітніми мобільними хірургічними комплексами від "Телекарт-Прилад" - а інших нема, тільки ці ???
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15.06.2021 20:41 Відповісти
Критикуя - предлагай. Маск точно сделает.
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15.06.2021 22:09 Відповісти
Стаття призначена конкретному виробнику. Схоже на джинсу. Нє ?
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15.06.2021 23:58 Відповісти
Можливо. Але !?!?!
З точки зору поранених бійців стаття призначена мобільному хірургічному комплексу.
З точки зору організаторів виставки "Оружие и безопасность" стаття призначена одному з участників

З точки зору censor.net стаття призначена подіям на виставці.
З точки зору главнокомандуючего ВСУ Руслана Хомчака, це його особистий піар.

Але ані Єлон Маск фні Маск 13 так і не запропонували інших виробників мобільних хірургічних комплексів.
Пропонуйте.
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16.06.2021 10:35 Відповісти
У сенсі ??
Фірма "https://censor.net/ua/user/464179" поставляє ВСУ заряди 152-155 мм ??
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16.06.2021 15:58 Відповісти
У сенсі ??
Фірма "https://censor.net/ua/user/464179https://censor.net/ru/user/226165" поставляє ВСУ мобільні хірургічні комплекси ??
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16.06.2021 18:53 Відповісти
Ну от ... Я нічого не поставляю. Я просто читаю новину і пишу коменти.
Як що пан не знає, то є варіанти у забезпеченні медичної служби армії. Мобільні госпіталі, медичний транспорт і т.д. і т.п. від різних виробників.
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16.06.2021 19:20 Відповісти
зрозуміло ... диванний критик.
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16.06.2021 21:00 Відповісти
Радий за Вас - забезпечуєте ВСУ ************ і медичним устаткуванням.
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16.06.2021 21:09 Відповісти
************ - ні, медичним устаткуванням -так, та ще забезпечуємо коммунікаційним обладнанням
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16.06.2021 23:33 Відповісти
респект ... але є процедури тендерів ... це все що я мав на увазі ...
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17.06.2021 13:12 Відповісти
Це так. Але де Тендери (або Прозоро), а де виставка та censor.net? Я гадаю, що ця стаття ще не є закупівлею, а просто нарисом з виставки.
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17.06.2021 17:42 Відповісти
+5
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18.06.2021 09:09 Відповісти
так закупите
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15.06.2021 20:47 Відповісти
Столько олигархов, а никто не хочет со своего кармана для ВСУ закупить МХК
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15.06.2021 20:49 Відповісти
их что до сих пор не было ?
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15.06.2021 21:48 Відповісти
ну наверно также как и с закупками, может их и не было .....
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15.06.2021 22:07 Відповісти
ВСУ может закупить мобильные хирургические комплексы, позволяющие оперировать раненых в полевых условиях, - Хомчак -


А можуть і не купити
Головне лохторату локшини навішати... Нептунів і Вільх вже дочекались.
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15.06.2021 22:07 Відповісти
А когдазакажут у КБ Южного ЗРК КИЛЬЧенЬ а,.....
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16.06.2021 00:25 Відповісти
А может и не закупить.
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16.06.2021 07:59 Відповісти
 
 