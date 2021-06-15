ЗСУ може закупити мобільні хірургічні комплекси, що дозволяють оперувати поранених у польових умовах, — Хомчак

Збройні сили України (ЗСУ) гостро потребують оснащення новітніми мобільними хірургічними комплексами від "Телекарт-Прилад", що дозволяють надавати пораненим невідкладну медичну допомогу, зокрема хірургічну — у скороченому обсязі, навіть у польових умовах.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час візиту на виставку "Зброя та безпека", що проходить у столичному МВЦ 15-18 червня, інформує Цензор.НЕТ.

"Виходячи із сьогоднішніх потреб, нам вкрай важливо мати такі кабінети у кожному мобільному госпіталі", - заявив у коментарі журналістам Руслан Хомчак, коментуючи нову розробку конструкторів одеського заводу "Телекарт-Прилад" - рухомий кабінет хірургічний.

У свою чергу, тимчасово виконуючий обов'язки командувача медичних сил ЗСУ полковник медичної служби Андрій Галушко підкреслив, що такий медичний комплекс працює повністю автономно та дозволяє робити навіть дві операції водночас.

"З урахуванням того, що у нас зараз у медротах обмежена кількість хірургів, таким чином ми можемо підсилювати медроти бригад і, за необхідності, висувати їх у визначені райони. Тут є можливість проведення штучної вентиляції легенів, є кисень - як із центральним підключенням, так і концентратори. Наявність двох хірургічних столів забезпечує можливість проводити в польових умовах одночасно дві операції", - підкреслив Андрій Галушко.

Він акцентував, що цей хірургічний кабінет, зокрема, виконує функцію стабілізаційного пункту, завдяки чому його використання дозволить зберегти багато життів українських військових.

"Крім хірургічної допомоги тут, що також украй важливо, надається анестезіологічна допомога. Біля кожного столу є консолі анестезіологічної допомоги. На один і на другий стіл. Столи знімаються з гальма і рухаються. Якщо, скажімо, буде велика операція - стіл відсувається, працюють лише за ним", - т.в.о. командувача медичних сил ЗСУ.

Директор департаменту супроводження системних проєктів компанії Олексій Савицький під час презентації комплексу наголосив, що це є ініціативна дослідно-конструкторська розробка фахівців заводу "Телекарт-Прилад".

"Підприємство вкладає свої гроші. Працюємо за техзавданням, яке видало Міноборони, а саме - Командування медичних сил. І зараз ми виходимо на етап попередніх випробувань. Ми відпрацювали робочо-конструкторську документацію (РКД), підготували дослідний зразок, показали його в головному військово-медичному госпіталі ЗСУ. Хірурги його оцінили, він їм сподобався: подібного комплексу в Україні ще немає. Природно - висловили зауваження, які ми усунемо до етапу випробувань, і будемо виходити на попередні, потім на державні випробування, а потім - приймати на озброєння", - зазначив Олексій Савицький.

Нагадаємо, у ході виставки "Зброя та безпека" компанія "Телекарт-Прилад" (Одеса) демонструє свої останні розробки, серед яких зокрема — пересувний пункт управління ДСНС, система "Спішений солдат", інше.

Для довідки: "Телекарт-Прилад" виконує комплекс робіт зі створення системи зв’язку тактичної ланки управління військами. Численні розробки Телекарт-Прилад виготовляються серійно та поставляються на озброєння ЗСУ. Зокрема, на озброєння українських військових прийняті вітчизняні командно-штабні машини К-1450 різних модефікацій розробки та виробництва Одеського заводу. Крім того ЗСУ використовує таку розробку Телекард-Прилад, як рухомий командний пункт ракетного комплексу Нептун.