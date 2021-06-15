Замість уповноважених президента України тепер будуть радники-уповноважені, на ці посади призначені Ломакіна, Герасимчук, Свириденко та Будник, - ОП

Прийнято рішення про трансформацію роботи інституту уповноважених президента України - тепер працюватимуть радники - уповноважені президента України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

"З метою розширення гуманітарних аспектів діяльності інституту уповноважених Президента України ухвалено рішення про трансформацію роботи за відповідними напрямами та розширення функціональних можливостей наявних посад. Замість звичних уповноважених тепер працюватимуть радники – уповноважені Президента України. При цьому один з напрямів вирішено замінити", - говориться в повідомленні.

Уточнюється, що розширюється напрям роботи щодо прав людей з інвалідністю.

"Ним займатиметься новий радник – уповноважений Президента України з питань безбар'єрності. До сфери відповідальності цього радника – уповноваженого належатиме забезпечення здійснення Президентом України конституційних повноважень щодо додержання конституційної норми про визнання в Україні людини, її життя та здоров'я, честі й гідності, недоторканності та безпеки найвищою соціальною цінністю. Сучасне прочитання поняття безбар'єрності та справді безпечного доступного середовища передбачає врахування потреб усіх громадян, включно з людьми з інвалідністю, що має бути реалізовано в повному обсязі.

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На посаду радника – уповноваженого Президента України з питань безбар'єрності призначена Тетяна Ломакіна, голова Громадської організації "Безбар'єрність", - повідомляють в ОП.

Захист прав дітей розширюється на сферу дитячої реабілітації, "що надзвичайно актуально, зокрема в умовах продовження збройної агресії проти України".

"Відповідні обов'язки виконуватиме радник – уповноважений Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. На цю посаду призначена Дар'я Герасимчук, виконавча директорка Громадської організації "Відчуй", - повідомляють в ОП.

"Напрям уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій залишається за Вадимом Свириденком, який працюватиме в статусі радника – уповноваженого Президента України з питань учасників бойових дій.

Відбулась заміна напряму уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України. Тепер працюватиме радник – уповноважений Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Завдяки цій заміні вдасться активізувати виконання державних гуманітарних програм, спрямованих на розвиток людини та прогрес суспільства. Цим радником – уповноваженим призначена Ольга Будник", - повідомляють в ОП.

Там запевняють, що всі четверо радників – уповноважених Президента України "мають достатній професійний досвід, особисті амбіції та авторитет у відповідних спільнотах".