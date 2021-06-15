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Новини
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Замість уповноважених президента України тепер будуть радники-уповноважені, на ці посади призначені Ломакіна, Герасимчук, Свириденко та Будник, - ОП

Замість уповноважених президента України тепер будуть радники-уповноважені, на ці посади призначені Ломакіна, Герасимчук, Свириденко та Будник, - ОП

Прийнято рішення про трансформацію роботи інституту уповноважених президента України - тепер працюватимуть радники - уповноважені президента України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

"З метою розширення гуманітарних аспектів діяльності інституту уповноважених Президента України ухвалено рішення про трансформацію роботи за відповідними напрямами та розширення функціональних можливостей наявних посад. Замість звичних уповноважених тепер працюватимуть радники – уповноважені Президента України. При цьому один з напрямів вирішено замінити", - говориться в повідомленні.

Уточнюється, що розширюється напрям роботи щодо прав людей з інвалідністю.

"Ним займатиметься новий радник – уповноважений Президента України з питань безбар'єрності. До сфери відповідальності цього радника – уповноваженого належатиме забезпечення здійснення Президентом України конституційних повноважень щодо додержання конституційної норми про визнання в Україні людини, її життя та здоров'я, честі й гідності, недоторканності та безпеки найвищою соціальною цінністю. Сучасне прочитання поняття безбар'єрності та справді безпечного доступного середовища передбачає врахування потреб усіх громадян, включно з людьми з інвалідністю, що має бути реалізовано в повному обсязі.

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На посаду радника – уповноваженого Президента України з питань безбар'єрності призначена Тетяна Ломакіна, голова Громадської організації "Безбар'єрність", - повідомляють в ОП.

Захист прав дітей розширюється на сферу дитячої реабілітації, "що надзвичайно актуально, зокрема в умовах продовження збройної агресії проти України".

"Відповідні обов'язки виконуватиме радник – уповноважений Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. На цю посаду призначена Дар'я Герасимчук, виконавча директорка Громадської організації "Відчуй", - повідомляють в ОП.

"Напрям уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій залишається за Вадимом Свириденком, який працюватиме в статусі радника – уповноваженого Президента України з питань учасників бойових дій.

Відбулась заміна напряму уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України. Тепер працюватиме радник – уповноважений Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Завдяки цій заміні вдасться активізувати виконання державних гуманітарних програм, спрямованих на розвиток людини та прогрес суспільства. Цим радником – уповноваженим призначена Ольга Будник", - повідомляють в ОП.

Там запевняють, що всі четверо радників – уповноважених Президента України "мають достатній професійний досвід, особисті амбіції та авторитет у відповідних спільнотах".

Автор: 

омбудсмен (472) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+3
Наконец-то, заждались.
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15.06.2021 20:38
+2
Всё больше и больше чиновников,а рабочие руки все в ЕС трудятся.Скоро Украина будет исключительно из руководителей.
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15.06.2021 20:38
+1
зеленые мрази и скоты
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15.06.2021 21:28
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Ребят, можно проще: Смотрящий
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15.06.2021 20:37 Відповісти
Наконец-то, заждались.
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15.06.2021 20:38 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!! ))))
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15.06.2021 21:15 Відповісти
Всё больше и больше чиновников,а рабочие руки все в ЕС трудятся.Скоро Украина будет исключительно из руководителей.
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15.06.2021 20:38 Відповісти
Эта новость удивительным образом связана со следующей.
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15.06.2021 20:47 Відповісти
А на сколько десятков тыс. гр. увеличивает зарплату волшебное слово "советник"? Вместо уполномоченных президента Украины теперь будут советники-уполномоченные, на эти должности назначены Ломакина, Герасимчук, Свириденко и Будник, - ОП - Цензор.НЕТ 6790 Мне тоже после пансиона всё другим кажется.
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15.06.2021 20:47 Відповісти
в классификаторе профессий нет профессии советник? значит зп в нале в конверте....
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15.06.2021 20:51 Відповісти
Теперь комиссаров давай маланских!
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15.06.2021 20:55 Відповісти
Чорні шкіряні тужурки, кашкети і маузєри...
Вместо уполномоченных президента Украины теперь будут советники-уполномоченные, на эти должности назначены Ломакина, Герасимчук, Свириденко и Будник, - ОП - Цензор.НЕТ 7074
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15.06.2021 20:57 Відповісти
Пойдёт теперь дело. лучше позже чем никогда. Результаты не горами. Долго не верилось что смогут---но смогли. Пусть теперь завидуют все. Та и дешеветь всё станет скоро---к осени!
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15.06.2021 21:10 Відповісти
зеленые мрази и скоты
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15.06.2021 21:28 Відповісти
Двойное звание - двойная зарплата, должностные функции по сути прежние.
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15.06.2021 21:36 Відповісти
Буду голосовать за....Шоб удавили его гуманно .безболезненно !
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15.06.2021 21:36 Відповісти
Замість уповноважених президента України тепер будуть радники-уповноважені, на ці посади призначені Ломакіна, Герасимчук, Свириденко та Будник, - ОП - Цензор.НЕТ 109
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15.06.2021 21:47 Відповісти
Класс) Теперь будет старший помощник, младшего дворника Замість уповноважених президента України тепер будуть радники-уповноважені, на ці посади призначені Ломакіна, Герасимчук, Свириденко та Будник, - ОП - Цензор.НЕТ 4279
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15.06.2021 23:23 Відповісти
 
 