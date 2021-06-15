Абонент "М." вчив "охоронця Медведчука" Чорного, як коментувати плівки Bihus.Info. ФОТО

Нардеп "ОПЗЖ" Віктор Чорний консультувався з якимось "М." про те, як коментувати публікації Bihus.Info.

Переписка потрапила в об'єктив кореспондента видання "Буквы", повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час засідання ВРУ нардеп спілкувався зі своєю помічницею Наталією Ілларіоновою Він отримав від неї таке повідомлення:

"По бигусу. М посмотрел. Реагировать не нужно. Комментарий может быть таким (при удобном случае). Мы уже знаем таких "викривачів" как Сергей Лещенко. Мы знаем его карьерный взлет и где он сейчас. Бигус идет тем же путем и надеется на "повышение". Бигус склеивает фейковые расследования. Но самым громким расследованием будет расследование "Кто такой Бигус?" (орфографія і мова автора збережена. - Ред.).

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На це повідомлення Чорний лаконічно відповів: "+"

Із зафіксованого фрагмента листування не ясно, хто такий "М", який радив, як реагувати на публікації агентства Bihus.Info.

Зауважимо, що Чорний - не просто депутат "ОПЗЖ", він також відомий як "охоронець Медведчука". Нардепи пов'язані через Федерацію бойового самбо України. Медведчук є її почесним президентом, а Чорний - віцепрезидентом.

Крім цього, Чорний є директором ТОВ "Детективна охоронна компанія "Шторм", яка гарантує як безпеку самого Медведчука, так і структур "ОПЗЖ".