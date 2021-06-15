Абонент "М." вчив "охоронця Медведчука" Чорного, як коментувати плівки Bihus.Info. ФОТО
Нардеп "ОПЗЖ" Віктор Чорний консультувався з якимось "М." про те, як коментувати публікації Bihus.Info.
Переписка потрапила в об'єктив кореспондента видання "Буквы", повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час засідання ВРУ нардеп спілкувався зі своєю помічницею Наталією Ілларіоновою Він отримав від неї таке повідомлення:
"По бигусу. М посмотрел. Реагировать не нужно. Комментарий может быть таким (при удобном случае). Мы уже знаем таких "викривачів" как Сергей Лещенко. Мы знаем его карьерный взлет и где он сейчас. Бигус идет тем же путем и надеется на "повышение". Бигус склеивает фейковые расследования. Но самым громким расследованием будет расследование "Кто такой Бигус?" (орфографія і мова автора збережена. - Ред.).
На це повідомлення Чорний лаконічно відповів: "+"
Із зафіксованого фрагмента листування не ясно, хто такий "М", який радив, як реагувати на публікації агентства Bihus.Info.
Зауважимо, що Чорний - не просто депутат "ОПЗЖ", він також відомий як "охоронець Медведчука". Нардепи пов'язані через Федерацію бойового самбо України. Медведчук є її почесним президентом, а Чорний - віцепрезидентом.
Крім цього, Чорний є директором ТОВ "Детективна охоронна компанія "Шторм", яка гарантує як безпеку самого Медведчука, так і структур "ОПЗЖ".
Будь ласка, зачекайте...
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там первая реакция - схватить тапок и...
Тут я с рыгами солидарен.
скоро уже вам всем пи...ец.
Медведчук был назначен, ибо таково было требование РФ.
Либо пленные сидят - либо освобождаем их при посредничестве Медведчука (Путин с дальним прицелом повышал Медведчуку рейтинг внутри Украины - выборы там и т.п.).
Вариантов у Пороха особо не было:
- не назначь Медведчука - обвинят в безразличии к пленным
- назначь Медведчука - обвинят в плясании под дудку Путина и "продвижении Медведчука"
Зебилы, однако, превзошли все ожидания - обвинили и по п.1, и по п.2. (хуцпа, батенька, хуцпа).
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Примерно то же самое и дальше.
Ты даже не то, чтоб нагло врал - ты недоговариваешь.
Это называется "передергивание" (все карты на месте, но шулер меняет порядок их сдачи).
Этот прием безотказно действует на тупых кугутов, голосующих за зебила.
Но не пытайся показывать эти "аргументы" порохоботам - они просто умней и образованней тебя.
Ага, ага... і навіть не здогадуємося
что Бигус работает на Россию - и топит Медведчука?
потратила сотни миллионов баксов сольют в тюрягу...
...а потом дадут объявление в газетах
для замещения вакантной должности...
Но интересны два момента. Первый, - почему у бигуса нет расследований по зеленскому. Ноль. Зеро. А материалов там вагон от Омана до КауфмАна)
И второй - в "расследовании"четко видна попытка выдоить скандал, но почему-то в полном игноре министр Шкаралет и те кто его назначил. Хотя без них у "охранника Медведчука" вряд ли что-то вышло)
Денис Бігус і його колеги роблять чотирисерійне шоу на основі злитих їм записів кума Путіна Віктора Медведчука.
Денис Бігус і його колеги нібито дають нам можливість дізнатися багато такого, з чого можна зробити висновок, що ні, не Медведчук , бо "з ним і так все ясно", а попередній президент України Петро ПОРОШЕНКО - справжній "барига", який торгував інтересами країни.
Квінтесенцією цього дійства стала четверта серія. В ній нам розповідають про переговори навколо газу і електропостачання, які змушена вести Україна, щоб не опинитися без енергоносіїв. Ми чуємо, що Медведчук телефонує у Кремль, розповідає про переговори і домовленості з Порошенком, котрий нібито погоджується вирішувати питання на користь Москви.
Ми сидимо біля екрану в нервовому напруженні і очікуємо, що країну ось, ось дешево продадуть. І раптом дізнаємося, що... питання вирішено на користь України.
Правда, журналістка Леся Іванова повідомляє це між іншим, використовуючи словосполучення "заради справедливості" і видає сакраментальну фразу: "Але ця історія із тих, котрі не про результат, а про процес".
Ще раз: знижку на газ Україна отримала, підписала вигідний для неї контракт. Плани Медведчука провалилися. Але це все одно зрада, на думку команди Бігуса.
Не менш яскравий епізод в тій же серії, пов'язаний з українсько-російськими перемовинами з електроенергії. З вуст Медведчука ми дізнаємося, що планувалася фірма прокладка, через яку мали заробляти якісь приватні структури. Але і тут нічого подібного не сталося: підписали угоду напряму. Вигідність для України цього контракту автори шоу не заперечували.
Але зраду вони таки знайшли. У контракті Крим обізвали федеральним округом Росії. І Україна це підписала. Леся Іванова робить висновок, що ми легалізували Крим як російський, так само як це ще раніше, за словами журналістки, зробив Медведчук з бойовиками так званих Л/ДНР.
Спершу мій мозок, мабуть, як і мізки багатьох інших глядачів, закипів від обурення: Крим уже не наш та й "молоді республіки" легалізовані. Хіба за це воювала наша армія і добробати? Зрештою, хіба за це стояв Майдан?
А потім мій думальний апарат трохи охолов і поставив питання: а про що було розслідування - про електроенергію чи про легалізацію Криму? Якщо про енергію, то до чого тут легалізація?
А якщо про легалізацію Криму і "молодих республік", то реальність дуже відрізняється від описаної в телевізорі командою Бігуса: Україна не визнає Крим російським, так само як і цивілізовано світова спільнота. Окуповані території залишаються не визнаними утвореннями, Порошенко, попри старання деяких осіб, не вів з ними прямих переговорів, як цього хоче Росія. То в чому ж легалізація?
Як ми дізналися зі слів самої Лесі Іванової, вона віддає перевагу оцінюванню процесу, а не результату. І якщо результат не провальний, то провали можна пошукати в процесі. Чим вона і займалася.
Втім, такий підхід команда Бігуса застосовує не завжди. Наприклад, в історії з нафтопроводом вони цілком задовольнилися результатом. Нагадаю: мова про українську ділянку "Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова", яка перебувала в держанвій власності України, а потім нею заволоділа ДП"ПрикарпатЗахідтранс" , структура, яку пов'язують з Медведчуком.
Зрада? Не можна виключати. Коли така смачна власність потрапляє до рук проросійського політика, то це аж ніяк не перемога. І в шоу з вуст Медедчука ми чуємо, що суди ухвалюють рішення на його користь. І висновок напрошується, що це зроблено під тиском Порошенка. Виходить, загребущі руки попереднього Президента віддали трубу з нафтою в руки ворожому агенту.
Але в цьому випадку автори шоу забули про процес. А він полягав у тому, що підконтрольна Порошенкові РНБО 6 травня 2015 року ухвалила рішення, де в пункті "б", частини першої сказано наступне: "Визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів "Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова", що проходять через територію України, загальною довжиною 1433 км, та вжити заходів щодо забезпечення захисту економічних інтересів держави".
Іншими словами, пропонувалося зберегти цю трубу у державній власності. Мало того, указ Порошенка, який запускає цю постанову в дію, називається так: "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року" та додаткові заходи для гарантованого забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями".
Себто ще раніше РНБО розглядав це питання.
У поєднанні з цими фактами зрада з боку Порошенка виглядає дещо дивно: однією рукою він намагається зберегти трубу у власності держави Україна, а іншою віддає її Медведчуку.
Ситуація абсурдна. Але погодимося, що в житті все може бути. І якщо автори наполягають на своїх висновках, то вони мають пояснити цей дисонанс.
Однак, член команди Бігуса Максим Опанасенко не озвучує факт рішення РНБО. Чому? Він або не знав про нього, тобто не зібрав всю суму фактів. Або свідомо замовчав його, не уміючи пояснити таку суперечність. А без такого пояснення зрада виглядає не так переконливо.
Ще один момент. Опанасенко згадав, що боротьба за трубу почалася 2011 року. Але насправді це не так. Якщо вивчити судове рішення за цим лінком , то ви побачите, що історія тягнеться з 2005 року. В судових рішеннях є посиланням на міждержавні російсько-українські угоди. Себто ситуація аж ніяк не виглядає так, що підступний Медведчук за часів Порошенка зненацька взяв і заволодів трубою.
Зрозуміло, що навколо труби точилася шалена боротьба. Але ніхто нічого не розслідував - Бігус просто переказав нам слова Медведчука, які там фігурують і подав це в якості головного доказу. При цьому замовчав ряд фактів, озвучення яких не дозволило б малювати історію в чорно-білий колір.
А якщо брати ширший результат, то за часів Порошенка Україна злізла з газової голки Росії, ухвалила закон про ринок енергоносіїів, виграла суди у Газпрому. Цей перелік можна продовжувати. Ці ключові і незаперечні факти аж ніяк не в'яжуться з нібито прагненням Порошенка здати Україну Москві. Але команда Бігуса віддає перевагу процесу.
Найбільш огидно виглядає історія з полоненим кіборгом Рахманом. На нього мали обміняти російського майора Владіміра Старкова. Він перебував під слідством, його мали судити і після рішення суду звільнити в обмін на Рахмана. Це було важливо, щоб юридично зафіксувати наявність російських військ на території України. Через судові процедури процес затягувався. Зі слів Медведчука випливає, що Рахмана навмисне затримували в полоні, бо Порошенко хотів попіаритися на цьому.
Однак, ми виявили раніше, Медведчук щораз провалювався. Чи варто беззастережно довіряти його версії? Я би не став цього робити. Але автори шоу чомусь знову і знову беззастережно пристають на версію Медведчука.
З шоу випливає, що Порошенко не зрозуміло з яких мотивів легалізував проросійського політика Медведчука і ввів його в українське політичне поле. Автори замовчали той факт, що за Медведчука просила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. І це була її відкрита позиція. Новина про це пройшла в українських ЗМІ. І якби автори шоу згадали б про позицію Меркель, то їм довелося б пояснювати хоча б у вигляді версій, чому фрау канцлерка це зробила.
Моє припущення. Україна на той час була знесиленою і дуже залежала від західний партнерів. Тому мусила прислухатися до них. А Німеччина продовжувала зважати на позицію Путіна. І він через німецьку партнерку пролобіював свого кума.
У Бігуса і команди могли б бути інші версії. Але вони жодних версій не розглядали, а просто замовчали пропозицію Ангели Меркель. Погодьтеся, що її оприлюднення, як мінімум, послаблює твердження про те, що Медведчука легалізував в українській політиці Порошенко.
Команда Бігуса отримала величезний злив інформації. Вона заслуговує на оприлюднення? Звісно, так. За умови, що розслідувачі співставлять отриману інформацію з реальністю, зберуть всю суму фактів, які стосується теми, різнобічно розглянуть всі можливі версії. Тим часом, команда взяла всі твердження Медведчука на віру. Це при тому, що сам Бігус стверджує, що Медведчук бреше. Автор шоу також пересмикувала факти і підтягнула під висновки про зраду Порошенка.
Чотирисерійне шоу дає підстави для висновку: журналістам так, само, які і політикам, не можна довіряти на слово. Або не сприймати їхню роботу занадто серйозно, а ставитися, як до серіалу на Нетфліксі: подивися, коли стало
з записів зрозуміло, що мертвечук є кумом не пуйлу (це фейкове кумівство, чисто формальне), а кумом петі.. )
петя тягнув мертвечука на самі кращі посади і влаштовував йому найкращий бізнес..
А что ж ваш любимый хетьман вообще против Медведчука ни пальцем не пошевелил?
Дооо, слышали мы уже, как он "вытащил" и чем на самом деле занимался при Порошенко.
"не отдавай, Оля!"
Его "помощь" при вытаскивании только затягивала процесс - ибо до того, как его привлекли к процессу "вытягивания" - этот процесс шел гораздо быстрее и в нашу пользу. До привлечения Медведчука к обмену пленными было освобождено 1500 наших военнопленных. Так что не нужно этих гнилых отмазок - Медведчук при обмене пленными был нужен как 5е колесо телеге.
Но то, что для вашей рошеновской ботни Медведчук - не враг - уже понятно.
Грустно, что этой погани государство дает возможность уничтожать себя.
петя хотів розвести Україну з мертвечуком на двох..
один начебто найкрутіший патріот, а інший найкрутіший ватник..
і найприбутковіший бізнес єдиний на двох..
немає петі, здувся і мертвечук..
чтобы отвлечь внимание от того, что наговорил враг Украины Медведчук.
💵Мы не имеем ни малейших симпатий ни к Медведчуку (который есть на записях), ни к Порошенко (которого там нет). А вот о Бигусе кое-что сказать можем. Бигус - это беспринципный циничный медиа-наемник, которого интересуют только и исключительно деньги. Эту сторону его жизни достаточно ярко описал депутат Дубинский. Да, Бигус любит подавать себя борцом с угнетателями обиженных и голодных, но одновременно этот «борец» переводит в ОВГЗ миллионы гривен, а своим сотрудникам платит копейки. Коротко и емко.
😉В реальности все выглядит так.
😨Во-первых. Бигус не «устал слушать Медведчука». Бигус панически испугался обращения к нему адвокатов Порошенко. В этом не сложно убедиться. Сразу после обращения адвокатов, в третьей части его передачи появились фразы «по нашему мнению» и «мы считаем», а уже в четвертой - наблюдается вообще феномен. Бигус рассказывает о связанных с Медведчуком ситуациях, (газовые переговоры, закупки электроэнергии) и сразу же сам себя опровергает. Причина проста - Бигус уже получил крупные проблемы с грантодателями, после того как суд заставил его признать не отвечающими действительности факты изложенные в расследовании по заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Сергею Семочко. Бигус все еще судится с Олегом Гладковским и один суд он уже проиграл - отменить постановление ему удалось по формальным причинам. Активность адвокатов Порошенко Бигуса испугала не на шутку - судиться с экс-президентом и миллионером для него слишком круто. Истерику он закатил еще во время монтажа третьей части, однако пришлось ему монтировать и четвертую. Бигуса подвела жадность - он взял немалую сумму вперед.
🤷🏻♂️Во-вторых. Бигусу просто нечего больше публиковать, кроме обрезков, не вошедших в передачи. Дело вот в чем. Автор идеи роликов очевиден - уши гения политтехнологий, советника главы ОП Миши Подоляка торчат за километр. Идею связать Прошенко с Медведчуком он реализует уже давно, и достаточно успешно. Почему реализацию идеи поручили Бигусу? Во-первых, у него были серьезные финансовые трудности, и он был готов взяться за любую работу. Во-вторых, именно Бигус запустил «дело свинарчуков». Кому, если не ему?
🔊А где Подоляк взял записи? Ответ - он их купил. Дорого. Очень. Об этом в одном из эфиров проговорился бывший генпрокурор Юрий Луценко, записи сделал один высокопоставленный сотрудник СБУ, однако сделал незаконно, без соблюдения судебных процедур. Естественно, то что вышло у Бигуса - отобрано и скомпелировано как нужно, но компелировали тоже из чего то. В тех ведомствах вообще популярно держать целые фонотеки, с голосами интересных людей, на случай непредвиденных сложностей. Стая товарищей - компромат собирают все на всех. Имя этого человека - Валерий Кондратюк, генерал-лейтенант и нынешний глава Службы внешней разведки. Мотивы Кондратюка прозаичны до банальности - он давно подторговывает компроматом. Кстати, это не первый слив записей, который он организует. По сходной цене.
😎Не ищите Джеймсов Бондов, все банально и примитивно. И потому, постоянно присутствует фактор исполнителя, делающего глупости. Дело в том, что в последней передаче Бигус перестарался - он дал информацию по освобождению из плена начальника разведки 81-й бригады Андрея Гречанова. Информацию, опубликованную Бигусом, уже опровергли бывший советник Порошенко Юрий Бирюков, волонтер Татьяна Рычкова и сам Андрей Гречанов.
🤭Бигус напуган - он со страхом ждет судебного иска по этой истории. Адвокаты Порошенко дали четко понять - времена безнаказанности прошли. Вместе с Бигусом нервничает Подоляк. Перепуганный Бигус может наломать слишком много дров. И подставить заказчиков передач.
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