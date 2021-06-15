УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11052 відвідувача онлайн
Новини Справа Медведчука
19 443 64

Абонент "М." вчив "охоронця Медведчука" Чорного, як коментувати плівки Bihus.Info. ФОТО

Абонент

Нардеп "ОПЗЖ" Віктор Чорний консультувався з якимось "М." про те, як коментувати публікації Bihus.Info.

Переписка потрапила в об'єктив кореспондента видання "Буквы", повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час засідання ВРУ нардеп спілкувався зі своєю помічницею Наталією Ілларіоновою Він отримав від неї таке повідомлення:

"По бигусу. М посмотрел. Реагировать не нужно. Комментарий может быть таким (при удобном случае). Мы уже знаем таких "викривачів" как Сергей Лещенко. Мы знаем его карьерный взлет и где он сейчас. Бигус идет тем же путем и надеется на "повышение". Бигус склеивает фейковые расследования. Но самым громким расследованием будет расследование "Кто такой Бигус?" (орфографія і мова автора збережена. - Ред.).

Читайте також: Нардеп ОПЗЖ Чорний, відомий як "охоронець Медведчука", захистив дисертацію. У ній такі ж фальсифікації, як і в роботі Киви, - Bihus.INFO. ВИДЕО

Абонент М. вчив охоронця Медведчука Чорного, як коментувати плівки Bihus.Info 01

На це повідомлення Чорний лаконічно відповів: "+"

Із зафіксованого фрагмента листування не ясно, хто такий "М", який радив, як реагувати на публікації агентства Bihus.Info.

Зауважимо, що Чорний - не просто депутат "ОПЗЖ", він також відомий як "охоронець Медведчука". Нардепи пов'язані через Федерацію бойового самбо України. Медведчук є її почесним президентом, а Чорний - віцепрезидентом.

Крім цього, Чорний є директором ТОВ "Детективна охоронна компанія "Шторм", яка гарантує як безпеку самого Медведчука, так і структур "ОПЗЖ".

Автор: 

Медведчук Віктор (1706) Бігус Денис (194) Чорний Віктор (5)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+30
Абонент "М." учил "охранника Медведчука" Черного, как комментировать пленки Bihus.Info - Цензор.НЕТ 7549
показати весь коментар
15.06.2021 21:12
+24
Абонент "М." учил "охранника Медведчука" Черного, как комментировать пленки Bihus.Info - Цензор.НЕТ 4066
показати весь коментар
15.06.2021 20:57
+16
Так и есть ! Как и Найем , серлещ , бигус - журнашлюхи подрашистные
показати весь коментар
15.06.2021 21:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Абонент "М." учил "охранника Медведчука" Черного, как комментировать пленки Bihus.Info - Цензор.НЕТ 4066
показати весь коментар
15.06.2021 20:57 Відповісти
Абонент "М." учил "охранника Медведчука" Черного, как комментировать пленки Bihus.Info - Цензор.НЕТ 7549
показати весь коментар
15.06.2021 21:12 Відповісти
Здорово! Бигусовщина, одним словом.
показати весь коментар
15.06.2021 21:34 Відповісти
В такому стилі порохолюби в основному і ведуть дискусію.
показати весь коментар
16.06.2021 09:29 Відповісти
дискутировать с зебизянами? - ну, с тем же успехом можно дискутировать с клопами и тараканами.
там первая реакция - схватить тапок и...
показати весь коментар
16.06.2021 09:40 Відповісти
ФИГУС.Info.

Абонент "М." вчив "охоронця Медведчука" Чорного, як коментувати плівки Bihus.Info - Цензор.НЕТ 5899
показати весь коментар
15.06.2021 21:38 Відповісти
Мертведчук случайно ли не снимался в ,,Ходячих мертведцах,, ? Что то рожа у него знакомая !
показати весь коментар
15.06.2021 20:57 Відповісти
Кто такой бигус?! - да очередной казззел типа квартирыча.
Тут я с рыгами солидарен.
показати весь коментар
15.06.2021 20:57 Відповісти
******* с рыгами всегда солидарны, только не всегда в этом признаются
показати весь коментар
16.06.2021 08:00 Відповісти
шо, бобик, страшно?
скоро уже вам всем пи...ец.
показати весь коментар
16.06.2021 09:37 Відповісти
Во гад этот Бигус.Так это Бигус оказывается назначил ********* переговорщиком с ****** и разрешил ему летать напрямую в *********.Так это по приказу Бигуса глава "сбу" Грицак зачистил весь рынок сжиженного газа под фирмы Мудачука(козака) и его цена сразу подскочила на 30%.Так это Бигус торговал с Лугандоном во время войны,покупая уголь по 500 гривен,а в тариф на электроэнергию закладывали по 3000 гривен,что дороже чем уголь из ЮАР вместе с доставкой и бункерованием и который "не горит","свозив" его в Роттердам и обратно.Так это Бигус закрывает дела по этому Роттердаму,а не блазні з шоу Зелених Йолопів-ну дуже вже ласий шматок мимо рота пропливає,така ж класна схемочка.Це цей гад Бігус заявив язицюрою прокурватора генерального Юрбона мухо-бляхівського,що у вишках Бойка немає складу злочину і що півмільярда баксів,які поклали у кишеню риги анальні на злочин не тягнуть,чи вони,ці риги,просто поділилися цими грошенятами з цінічним "Бандерою",чи з Бігусом?
показати весь коментар
16.06.2021 09:49 Відповісти
Ты сбрехал уже в первом предложении.
Медведчук был назначен, ибо таково было требование РФ.
Либо пленные сидят - либо освобождаем их при посредничестве Медведчука (Путин с дальним прицелом повышал Медведчуку рейтинг внутри Украины - выборы там и т.п.).

Вариантов у Пороха особо не было:
- не назначь Медведчука - обвинят в безразличии к пленным
- назначь Медведчука - обвинят в плясании под дудку Путина и "продвижении Медведчука"

Зебилы, однако, превзошли все ожидания - обвинили и по п.1, и по п.2. (хуцпа, батенька, хуцпа).

=======
Примерно то же самое и дальше.
Ты даже не то, чтоб нагло врал - ты недоговариваешь.
Это называется "передергивание" (все карты на месте, но шулер меняет порядок их сдачи).

Этот прием безотказно действует на тупых кугутов, голосующих за зебила.
Но не пытайся показывать эти "аргументы" порохоботам - они просто умней и образованней тебя.
показати весь коментар
16.06.2021 10:27 Відповісти
Так що,зовнішнє управління від *****.Недарма протягом майже 5-ти років цінічний "Бандера" називав ***** Володимиром Володимировичем,а зараз розхорохорився і назвав "вбивцею".а перед тим було :"Абнімаю,цєлую".А торгівля з Лугандоном,це що,як не пряме фінансування тероризму?Це також "трєбованіє *****"?,щоб за українські гроші фінансувати це кодло?Не звивайся,як опариш на крючку,ти лапоть підорашенський.
показати весь коментар
16.06.2021 10:37 Відповісти
«из зафиксированного фрагмента переписка не ясно, кто такой "М"»
Ага, ага... і навіть не здогадуємося
показати весь коментар
15.06.2021 21:02 Відповісти
Вообще то переписка не с "М", а Илларионовой Натальей, которая передает, что "М посмотрел....". С вероятностью 99,9% "М" это Медведчук, который сидит на домашнем аресте , боится прослушки и вынужден действовать через доверенных лиц
показати весь коментар
15.06.2021 21:02 Відповісти
Так и есть ! Как и Найем , серлещ , бигус - журнашлюхи подрашистные
показати весь коментар
15.06.2021 21:05 Відповісти
Если кто забыл -- такой себе агент ФСБ Пиховшек тоже был сначала типа журналистом расследователем от "Свободы". Еще не забыли это мурло? ФСБешники умеют внедрять своих гнид вполне профессионально.
показати весь коментар
15.06.2021 21:15 Відповісти
та ну...и шо такого профессионального в пиховшике? разве что хвамилиё
показати весь коментар
15.06.2021 21:58 Відповісти
Ну зебилам ведь нравится. Я до сих пор помню как три ФСБешных агента в программе "Проте" на Г+Г нещадно поливали дерьмом оппозицию Кучме перед выборами в начале нулевых. Как потом Роднянский за них извинялся. Как бы они не хотели теперь забыть этот свой факт из своей вонючей биографии.
показати весь коментар
15.06.2021 22:05 Відповісти
Кстати, время идет, а ФСБешные методы не меняются, как и Г+Г.
показати весь коментар
15.06.2021 22:08 Відповісти
То есть, ты так тонко намекаешь,
что Бигус работает на Россию - и топит Медведчука?
показати весь коментар
15.06.2021 21:56 Відповісти
ашотакова?раиська сокращает расходы на агентуру.дублирование агентов ей сейчас ни к чему .к тому же дорого обходится кумхуйла.
показати весь коментар
15.06.2021 21:59 Відповісти
Очень логично кума ***** на раскрутку которого русня
потратила сотни миллионов баксов сольют в тюрягу...
...а потом дадут объявление в газетах
для замещения вакантной должности...
показати весь коментар
15.06.2021 22:05 Відповісти
не,они так не работают...сначала назначают кого то любимой женой(агентом козырем),а потом сливают предыдущего...
показати весь коментар
15.06.2021 22:09 Відповісти
Я думаю консерва уже подготовлена.
показати весь коментар
15.06.2021 22:11 Відповісти
Отработанный материал не жалеют. Хотя, признаю, Бигус сильно туповат для нормального агента. Или других вариантов на тот момент не было или используют в темную. Но для нас большой разницы нет.
показати весь коментар
15.06.2021 22:14 Відповісти
Точно - именно по этой причине нардепы от ОПЖЗ так на него обижены. Л - логика.
показати весь коментар
16.06.2021 01:06 Відповісти
Ой! Чи то не мертвечук часом те м? Аж страшно уявити. Це йому тепер браслєт не тільки на ногу надінуть, а і на пісю мабуть. оксанка буде задоволена, кажуть той браслєт з вібро...
показати весь коментар
15.06.2021 21:12 Відповісти
собственно насрать как там получил степень какой-то урод их вообще сотни таких проффесоров ходит.
Но интересны два момента. Первый, - почему у бигуса нет расследований по зеленскому. Ноль. Зеро. А материалов там вагон от Омана до КауфмАна)
И второй - в "расследовании"четко видна попытка выдоить скандал, но почему-то в полном игноре министр Шкаралет и те кто его назначил. Хотя без них у "охранника Медведчука" вряд ли что-то вышло)
показати весь коментар
15.06.2021 21:22 Відповісти
Ви відходите від теми і скидаєте стрілки на Зеленського,хоча і його черга прийде. Зараз актуально-діяльність медведчука а з ним і його друга порошенка.
показати весь коментар
15.06.2021 21:33 Відповісти
підказую - медведчук володіє 25% акцій 1+1. Борітеся.
показати весь коментар
15.06.2021 21:37 Відповісти
а ты ,кацапа,откуда знаешь,кто кому друг? бухал с ними шоле?
показати весь коментар
15.06.2021 22:01 Відповісти
Абонент "М." вчив "охоронця Медведчука" Чорного, як коментувати плівки Bihus.Info - Цензор.НЕТ 5637
показати весь коментар
15.06.2021 21:23 Відповісти
У шоу Бігуса ми чуємо голос схожий на Медведчука і бачимо, як журналісти сліпо йому вірять. Тим часом принцип, якому вчать на усіх журналістських тренінгах звучить так: "Якщо твоя мама каже, що любить тебе, попроси докази". Це означає, що коли в журналіста є важлива документація чи записи - він має перевірити їх істинність. На тренінгах для початківців говорять, що підтвердження потрібно отримати з трьох незалежних джерел. Далі спілкування з усіма можливими учасниками події аналіз та співставлення отриманих тверджень з реальними фактами. Коли це зроблено, можна говорити про журналістику. Якщо ні - це просто розважальне шоу, яке має такий самий стосунок до реальності, як і художній фільм.

Денис Бігус і його колеги роблять чотирисерійне шоу на основі злитих їм записів кума Путіна Віктора Медведчука.

Денис Бігус і його колеги нібито дають нам можливість дізнатися багато такого, з чого можна зробити висновок, що ні, не Медведчук , бо "з ним і так все ясно", а попередній президент України Петро ПОРОШЕНКО - справжній "барига", який торгував інтересами країни.

Квінтесенцією цього дійства стала четверта серія. В ній нам розповідають про переговори навколо газу і електропостачання, які змушена вести Україна, щоб не опинитися без енергоносіїв. Ми чуємо, що Медведчук телефонує у Кремль, розповідає про переговори і домовленості з Порошенком, котрий нібито погоджується вирішувати питання на користь Москви.

Ми сидимо біля екрану в нервовому напруженні і очікуємо, що країну ось, ось дешево продадуть. І раптом дізнаємося, що... питання вирішено на користь України.

Правда, журналістка Леся Іванова повідомляє це між іншим, використовуючи словосполучення "заради справедливості" і видає сакраментальну фразу: "Але ця історія із тих, котрі не про результат, а про процес".

Ще раз: знижку на газ Україна отримала, підписала вигідний для неї контракт. Плани Медведчука провалилися. Але це все одно зрада, на думку команди Бігуса.

Не менш яскравий епізод в тій же серії, пов'язаний з українсько-російськими перемовинами з електроенергії. З вуст Медведчука ми дізнаємося, що планувалася фірма прокладка, через яку мали заробляти якісь приватні структури. Але і тут нічого подібного не сталося: підписали угоду напряму. Вигідність для України цього контракту автори шоу не заперечували.

Але зраду вони таки знайшли. У контракті Крим обізвали федеральним округом Росії. І Україна це підписала. Леся Іванова робить висновок, що ми легалізували Крим як російський, так само як це ще раніше, за словами журналістки, зробив Медведчук з бойовиками так званих Л/ДНР.

Спершу мій мозок, мабуть, як і мізки багатьох інших глядачів, закипів від обурення: Крим уже не наш та й "молоді республіки" легалізовані. Хіба за це воювала наша армія і добробати? Зрештою, хіба за це стояв Майдан?

А потім мій думальний апарат трохи охолов і поставив питання: а про що було розслідування - про електроенергію чи про легалізацію Криму? Якщо про енергію, то до чого тут легалізація?

А якщо про легалізацію Криму і "молодих республік", то реальність дуже відрізняється від описаної в телевізорі командою Бігуса: Україна не визнає Крим російським, так само як і цивілізовано світова спільнота. Окуповані території залишаються не визнаними утвореннями, Порошенко, попри старання деяких осіб, не вів з ними прямих переговорів, як цього хоче Росія. То в чому ж легалізація?

Як ми дізналися зі слів самої Лесі Іванової, вона віддає перевагу оцінюванню процесу, а не результату. І якщо результат не провальний, то провали можна пошукати в процесі. Чим вона і займалася.

Втім, такий підхід команда Бігуса застосовує не завжди. Наприклад, в історії з нафтопроводом вони цілком задовольнилися результатом. Нагадаю: мова про українську ділянку "Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова", яка перебувала в держанвій власності України, а потім нею заволоділа ДП"ПрикарпатЗахідтранс" , структура, яку пов'язують з Медведчуком.

Зрада? Не можна виключати. Коли така смачна власність потрапляє до рук проросійського політика, то це аж ніяк не перемога. І в шоу з вуст Медедчука ми чуємо, що суди ухвалюють рішення на його користь. І висновок напрошується, що це зроблено під тиском Порошенка. Виходить, загребущі руки попереднього Президента віддали трубу з нафтою в руки ворожому агенту.

Але в цьому випадку автори шоу забули про процес. А він полягав у тому, що підконтрольна Порошенкові РНБО 6 травня 2015 року ухвалила рішення, де в пункті "б", частини першої сказано наступне: "Визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів "Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова", що проходять через територію України, загальною довжиною 1433 км, та вжити заходів щодо забезпечення захисту економічних інтересів держави".

Іншими словами, пропонувалося зберегти цю трубу у державній власності. Мало того, указ Порошенка, який запускає цю постанову в дію, називається так: "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року" та додаткові заходи для гарантованого забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями".

Себто ще раніше РНБО розглядав це питання.

У поєднанні з цими фактами зрада з боку Порошенка виглядає дещо дивно: однією рукою він намагається зберегти трубу у власності держави Україна, а іншою віддає її Медведчуку.

Ситуація абсурдна. Але погодимося, що в житті все може бути. І якщо автори наполягають на своїх висновках, то вони мають пояснити цей дисонанс.

Однак, член команди Бігуса Максим Опанасенко не озвучує факт рішення РНБО. Чому? Він або не знав про нього, тобто не зібрав всю суму фактів. Або свідомо замовчав його, не уміючи пояснити таку суперечність. А без такого пояснення зрада виглядає не так переконливо.

Ще один момент. Опанасенко згадав, що боротьба за трубу почалася 2011 року. Але насправді це не так. Якщо вивчити судове рішення за цим лінком , то ви побачите, що історія тягнеться з 2005 року. В судових рішеннях є посиланням на міждержавні російсько-українські угоди. Себто ситуація аж ніяк не виглядає так, що підступний Медведчук за часів Порошенка зненацька взяв і заволодів трубою.

Зрозуміло, що навколо труби точилася шалена боротьба. Але ніхто нічого не розслідував - Бігус просто переказав нам слова Медведчука, які там фігурують і подав це в якості головного доказу. При цьому замовчав ряд фактів, озвучення яких не дозволило б малювати історію в чорно-білий колір.

А якщо брати ширший результат, то за часів Порошенка Україна злізла з газової голки Росії, ухвалила закон про ринок енергоносіїів, виграла суди у Газпрому. Цей перелік можна продовжувати. Ці ключові і незаперечні факти аж ніяк не в'яжуться з нібито прагненням Порошенка здати Україну Москві. Але команда Бігуса віддає перевагу процесу.

Найбільш огидно виглядає історія з полоненим кіборгом Рахманом. На нього мали обміняти російського майора Владіміра Старкова. Він перебував під слідством, його мали судити і після рішення суду звільнити в обмін на Рахмана. Це було важливо, щоб юридично зафіксувати наявність російських військ на території України. Через судові процедури процес затягувався. Зі слів Медведчука випливає, що Рахмана навмисне затримували в полоні, бо Порошенко хотів попіаритися на цьому.

Однак, ми виявили раніше, Медведчук щораз провалювався. Чи варто беззастережно довіряти його версії? Я би не став цього робити. Але автори шоу чомусь знову і знову беззастережно пристають на версію Медведчука.

З шоу випливає, що Порошенко не зрозуміло з яких мотивів легалізував проросійського політика Медведчука і ввів його в українське політичне поле. Автори замовчали той факт, що за Медведчука просила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. І це була її відкрита позиція. Новина про це пройшла в українських ЗМІ. І якби автори шоу згадали б про позицію Меркель, то їм довелося б пояснювати хоча б у вигляді версій, чому фрау канцлерка це зробила.

Моє припущення. Україна на той час була знесиленою і дуже залежала від західний партнерів. Тому мусила прислухатися до них. А Німеччина продовжувала зважати на позицію Путіна. І він через німецьку партнерку пролобіював свого кума.

У Бігуса і команди могли б бути інші версії. Але вони жодних версій не розглядали, а просто замовчали пропозицію Ангели Меркель. Погодьтеся, що її оприлюднення, як мінімум, послаблює твердження про те, що Медведчука легалізував в українській політиці Порошенко.

Команда Бігуса отримала величезний злив інформації. Вона заслуговує на оприлюднення? Звісно, так. За умови, що розслідувачі співставлять отриману інформацію з реальністю, зберуть всю суму фактів, які стосується теми, різнобічно розглянуть всі можливі версії. Тим часом, команда взяла всі твердження Медведчука на віру. Це при тому, що сам Бігус стверджує, що Медведчук бреше. Автор шоу також пересмикувала факти і підтягнула під висновки про зраду Порошенка.

Чотирисерійне шоу дає підстави для висновку: журналістам так, само, які і політикам, не можна довіряти на слово. Або не сприймати їхню роботу занадто серйозно, а ставитися, як до серіалу на Нетфліксі: подивися, коли стало
показати весь коментар
15.06.2021 21:34 Відповісти
Бигус... Бигус... Что только подтверждает доверчивость и полное отсутствие критического мышления украинской нации. Завтра всплывет какой-нибудь Шнибус, Грибус, Мухоморус и начнет вываливать терабайты "информации" и... все. Всей стране будет чем заняться. И - как всегда - СБУ покажет свою полную беспомощность, продажность, беспринципность. Да, на этой земле подонкам и аферистам всегда зеленый свет.
показати весь коментар
15.06.2021 21:40 Відповісти
...записів кума Путіна Віктора Медведчука.


з записів зрозуміло, що мертвечук є кумом не пуйлу (це фейкове кумівство, чисто формальне), а кумом петі.. )

петя тягнув мертвечука на самі кращі посади і влаштовував йому найкращий бізнес..
показати весь коментар
15.06.2021 22:57 Відповісти
При пэте у мудачука было пару миллионов баксов, а за год правления зелупы, мудачук стал миллиардером. ДумайТЕ!
показати весь коментар
16.06.2021 09:09 Відповісти
А не при пєті він став власником нафтопроводу? А не при пєті він зумів купити парочку телеканалів? А не при пєті він захопив ринок автомобільного газу? Якщо вже відмазуєте пєтю - то хоч вигадуйте розумніші аргументи.
показати весь коментар
16.06.2021 12:41 Відповісти
Ой як порохоботи дружно мертведчука захищати побігли! Точно - все брехня, все брехня, будь-яка критика, будь-яка незручна правда про рошена - то все брехня.
показати весь коментар
16.06.2021 01:09 Відповісти
Спонсора? А что ж только при Зеле этого "спонсора" начали хоть как-то прессовать, трубу отобрали, телеканалы закрыли? Уголовное дело завели? Это так со спонсорами поступают?
А что ж ваш любимый хетьман вообще против Медведчука ни пальцем не пошевелил?
показати весь коментар
16.06.2021 12:01 Відповісти
Трубу забрали и отдали каломойше, телеаналы закрыли, чтобы не топили рейтинг зелупы, дело завели, а посадить в сизо забыли, как это предусматривает статья спонсирование терроиизма... Имитация бурной деятельности зебилами, а не реальная работа. Для таких как ты лошар -сойдет.
показати весь коментар
16.06.2021 16:02 Відповісти
Ботня, конечно, придумает 100500 гнилых отмазок, вот только при Зеле Мертведчука прижали, а при Пете он вылез из небытия, ездил к Пете регулярно в гости и его пальцем никто не трогал. Факты на лицо. Была бы воля Медведчука - он явно предпочел бы президентом кореша Петю.
показати весь коментар
16.06.2021 18:16 Відповісти
петушило подоляка, где зелупенцы прижали мудачука? Если его статья предусматривает содержание под стражей, а не отдых дома, то значит тебя опять *******. И кстати, при порошенко, мудачук вытянул из плена больше 2000 человек для этого его и достали из говна, а сколько зелупа вытащил из дыры наших солдат за два года - 3 или 4?
показати весь коментар
16.06.2021 19:09 Відповісти
"кстати, при порошенко, мудачук вытянул из плена больше 2000 человек"

Дооо, слышали мы уже, как он "вытащил" и чем на самом деле занимался при Порошенко.
"не отдавай, Оля!"
Его "помощь" при вытаскивании только затягивала процесс - ибо до того, как его привлекли к процессу "вытягивания" - этот процесс шел гораздо быстрее и в нашу пользу. До привлечения Медведчука к обмену пленными было освобождено 1500 наших военнопленных. Так что не нужно этих гнилых отмазок - Медведчук при обмене пленными был нужен как 5е колесо телеге.
Но то, что для вашей рошеновской ботни Медведчук - не враг - уже понятно.
показати весь коментар
16.06.2021 19:19 Відповісти
Слушал первые перехваты разговора с Медведчуком. Давайте напрямую: ну какой из него юрист? Это аферист чистой воды, беспринципный подонок, который может работать только под сильным прикрытием. И эта погань считает себя элитой нации. Грустно.
Грустно, что этой погани государство дает возможность уничтожать себя.
показати весь коментар
15.06.2021 21:37 Відповісти
ні .. не держава.. а петя одноосібно..
петя хотів розвести Україну з мертвечуком на двох..
один начебто найкрутіший патріот, а інший найкрутіший ватник..
і найприбутковіший бізнес єдиний на двох..

немає петі, здувся і мертвечук..
показати весь коментар
15.06.2021 23:03 Відповісти
Странно, в новости есть про любимого Бихуса, но на УПячке эту новость точно хрен увидишь, во первых потому, что там откровенно говориться, кто такой Бихус, а во вторых упоминается таварищ Лещ.
показати весь коментар
15.06.2021 21:47 Відповісти
Там рулят ставленники Литвина, который в шоколадах с Медведчуком.
показати весь коментар
15.06.2021 22:18 Відповісти
Они попытаются перевести стрелки на личность Бигуса
чтобы отвлечь внимание от того, что наговорил враг Украины Медведчук.
показати весь коментар
15.06.2021 21:59 Відповісти
враги Украины против чмошника бигуса.... кто кого?
показати весь коментар
15.06.2021 22:31 Відповісти
Порохоботи захищають медведчука - тепер я бачив все.
показати весь коментар
15.06.2021 22:45 Відповісти
Вони й чорта лисого захищатимуть у подібній ситуації. Бо й їх точки зору - Бігус набагато гірший злочинець, аніж Мертведчук, бо немає більшого злочину, аніж щось погане про Порошенку казати.
показати весь коментар
16.06.2021 01:12 Відповісти
Пока в стране есть такие небезразличные люди, как Бигус, надежда, что мы не войдем в таежный союз устойчива!
показати весь коментар
15.06.2021 23:04 Відповісти
Медведчук на фото напоминает Фредди Крюгера, просто демон какой-то.
показати весь коментар
15.06.2021 23:30 Відповісти
​​🏛️Медиа-киллер Денис Бигус закончил публикацию своих «пленок», заявив что больше роликов не будет, поскольку у него, де, нет больше сил слушать Медведчука. Однако, мы точно знаем, что причина совершенно иная.

💵Мы не имеем ни малейших симпатий ни к Медведчуку (который есть на записях), ни к Порошенко (которого там нет). А вот о Бигусе кое-что сказать можем. Бигус - это беспринципный циничный медиа-наемник, которого интересуют только и исключительно деньги. Эту сторону его жизни достаточно ярко описал депутат Дубинский. Да, Бигус любит подавать себя борцом с угнетателями обиженных и голодных, но одновременно этот «борец» переводит в ОВГЗ миллионы гривен, а своим сотрудникам платит копейки. Коротко и емко.

😉В реальности все выглядит так.

😨Во-первых. Бигус не «устал слушать Медведчука». Бигус панически испугался обращения к нему адвокатов Порошенко. В этом не сложно убедиться. Сразу после обращения адвокатов, в третьей части его передачи появились фразы «по нашему мнению» и «мы считаем», а уже в четвертой - наблюдается вообще феномен. Бигус рассказывает о связанных с Медведчуком ситуациях, (газовые переговоры, закупки электроэнергии) и сразу же сам себя опровергает. Причина проста - Бигус уже получил крупные проблемы с грантодателями, после того как суд заставил его признать не отвечающими действительности факты изложенные в расследовании по заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Сергею Семочко. Бигус все еще судится с Олегом Гладковским и один суд он уже проиграл - отменить постановление ему удалось по формальным причинам. Активность адвокатов Порошенко Бигуса испугала не на шутку - судиться с экс-президентом и миллионером для него слишком круто. Истерику он закатил еще во время монтажа третьей части, однако пришлось ему монтировать и четвертую. Бигуса подвела жадность - он взял немалую сумму вперед.

🤷🏻‍♂️Во-вторых. Бигусу просто нечего больше публиковать, кроме обрезков, не вошедших в передачи. Дело вот в чем. Автор идеи роликов очевиден - уши гения политтехнологий, советника главы ОП Миши Подоляка торчат за километр. Идею связать Прошенко с Медведчуком он реализует уже давно, и достаточно успешно. Почему реализацию идеи поручили Бигусу? Во-первых, у него были серьезные финансовые трудности, и он был готов взяться за любую работу. Во-вторых, именно Бигус запустил «дело свинарчуков». Кому, если не ему?

🔊А где Подоляк взял записи? Ответ - он их купил. Дорого. Очень. Об этом в одном из эфиров проговорился бывший генпрокурор Юрий Луценко, записи сделал один высокопоставленный сотрудник СБУ, однако сделал незаконно, без соблюдения судебных процедур. Естественно, то что вышло у Бигуса - отобрано и скомпелировано как нужно, но компелировали тоже из чего то. В тех ведомствах вообще популярно держать целые фонотеки, с голосами интересных людей, на случай непредвиденных сложностей. Стая товарищей - компромат собирают все на всех. Имя этого человека - Валерий Кондратюк, генерал-лейтенант и нынешний глава Службы внешней разведки. Мотивы Кондратюка прозаичны до банальности - он давно подторговывает компроматом. Кстати, это не первый слив записей, который он организует. По сходной цене.

😎Не ищите Джеймсов Бондов, все банально и примитивно. И потому, постоянно присутствует фактор исполнителя, делающего глупости. Дело в том, что в последней передаче Бигус перестарался - он дал информацию по освобождению из плена начальника разведки 81-й бригады Андрея Гречанова. Информацию, опубликованную Бигусом, уже опровергли бывший советник Порошенко Юрий Бирюков, волонтер Татьяна Рычкова и сам Андрей Гречанов.

🤭Бигус напуган - он со страхом ждет судебного иска по этой истории. Адвокаты Порошенко дали четко понять - времена безнаказанности прошли. Вместе с Бигусом нервничает Подоляк. Перепуганный Бигус может наломать слишком много дров. И подставить заказчиков передач.
показати весь коментар
16.06.2021 09:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bj-iuWFwU10

Интерессная информация про Ермака с 52 мин.
показати весь коментар
16.06.2021 09:34 Відповісти
Абонент "М." вчив "охоронця Медведчука" Чорного, як коментувати плівки Bihus.Info - Цензор.НЕТ 2647Питання: Хто з них справжній кум Медведчука?
показати весь коментар
16.06.2021 10:06 Відповісти
харя угро-финна с большими претензиями на чужое...
показати весь коментар
16.06.2021 12:31 Відповісти
«Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!»© Станислав Ежи Лец
показати весь коментар
16.06.2021 11:17 Відповісти
 
 