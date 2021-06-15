Керівництво Швейцарії на зустрічі з Путіним порушить питання України, - голова МЗС Кассіс

Швейцарські керівники на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним планують порушити низку міжнародних питань, зокрема про ситуацію в Україні.

Про це заявив у вівторок глава швейцарського МЗС Ігнаціо Кассіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нас цікавлять тема безпеки в Європі, події, що відбуваються поблизу кордонів із Росією", - сказав він на пресконференції в Женеві, додавши, що йдеться про проблеми Нагірного Карабаху й України.

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Зі свого боку, президент Швейцарії Гі Пармелен нагадав, що у його країни "зразкові контакти з Росією". На переговорах з Путіним, які відбудуться в середу, він має намір "розглянути загалом результати наших контактів на різних рівнях".

Нагадаємо, зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна офіційно відбудеться 16 червня на віллі Ла Гранж у Женеві. Через саміт двох президентів Швейцарія на три дні обмежить повітряний простір.