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Керівництво Швейцарії на зустрічі з Путіним порушить питання України, - голова МЗС Кассіс

Керівництво Швейцарії на зустрічі з Путіним порушить питання України, - голова МЗС Кассіс

Швейцарські керівники на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним планують порушити низку міжнародних питань, зокрема про ситуацію в Україні.

Про це заявив у вівторок глава швейцарського МЗС Ігнаціо Кассіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нас цікавлять тема безпеки в Європі, події, що відбуваються поблизу кордонів із Росією", - сказав він на пресконференції в Женеві, додавши, що йдеться про проблеми Нагірного Карабаху й України.

Читайте також: Делегації США і РФ на саміті Байдена й Путіна загалом включатимуть приблизно 800 осіб, - ЗМІ

Зі свого боку, президент Швейцарії Гі Пармелен нагадав, що у його країни "зразкові контакти з Росією". На переговорах з Путіним, які відбудуться в середу, він має намір "розглянути загалом результати наших контактів на різних рівнях".

Нагадаємо, зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна офіційно відбудеться 16 червня на віллі Ла Гранж у Женеві. Через саміт двох президентів Швейцарія на три дні обмежить повітряний простір.

Автор: 

путін володимир (23764) Швейцарія (860)


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Топ коментарі
+3


уже сыты этой лапшой.....
давиче базу гру в Альпах засветили, ну то такое, в другой коттедж переберутся....
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15.06.2021 21:06
+2
Всем миром буйного ублажают. А бацька какого-то комсомольца поймал и ему свифт отрезали. Наверное, путя до его уровня ещё не дотягивает.
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15.06.2021 21:15
+1
Как поднимет, так и опустит. Примерно как хер на рояль известным исполнителем.
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15.06.2021 21:09
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уже сыты этой лапшой.....
давиче базу гру в Альпах засветили, ну то такое, в другой коттедж переберутся....
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15.06.2021 21:06 Відповісти
Как поднимет, так и опустит. Примерно как хер на рояль известным исполнителем.
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15.06.2021 21:09 Відповісти
Лучше бы счета вывалили. Через третье лицо и в сми. Но только половину---по одесски. Тогда за вторую не станет никогда известно. Пали сколько хочешь бабло тыреное.
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15.06.2021 21:14 Відповісти
Всем миром буйного ублажают. А бацька какого-то комсомольца поймал и ему свифт отрезали. Наверное, путя до его уровня ещё не дотягивает.
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15.06.2021 21:15 Відповісти
не отрезали батьке свифт и тем более путьке
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15.06.2021 21:37 Відповісти
Руководство Швейцарии на встрече с Путиным поднимет вопрос Украины, - глава МИД Кассис - Цензор.НЕТ 7584
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15.06.2021 21:20 Відповісти
Нехай назовуть ***** вбивцею, агресором, окупантом частини території України і однозначно стороною війни з Україною.
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15.06.2021 21:29 Відповісти
здаётца мне шо и на ентот раз арёл - моль не клюнет !
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15.06.2021 21:41 Відповісти
поднимут - опустят...
евреи из Израиля, чтобы напомнить о себе на переговорах начали обстрел Сектора Газа)
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16.06.2021 05:35 Відповісти
 
 