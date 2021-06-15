"В Офісі Президента закликали розділяти мітинги на підтримку УПЦ і політичні акції", - Подоляк

В Офісі президента закликають окремих політиків і ЗМІ не спекулювати на релігійній темі.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прямо зараз маємо черговий приклад створення іншої реальності. Або спроби влаштувати скандал на рівному місці. У даному випадку на релігійній тематиці. Сьогодні в урядовому кварталі одночасно проходили два заходи. Спочатку почався масовий молебень вірян Української православної церкви. А трохи пізніше в іншій локації пройшла чергова малочисленна "протестна" акція політичної партії ОПЗЖ. З традиційним набором жахалок, фейків і ретрансляції міфів чужої пропаганди в їх виконанні", - зазначив Подоляк.

За його словами, за традицією подібні акції, зокрема, організовані з використанням технології так званої прямої купівлі учасників: "Принаймні, про це часто говорять самі учасники після подібних акцій".

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Подоляк наголосив, що "Президент Володимир Зеленський у своєму різкому коментарі жорстко охарактеризував саме цей наш традиційний постановочний формат - мітинг ОПЗЖ. З усією його штучністю, постановочністю і навіть платністю участі".

"Безумовно, слова Президента не мали ні найменшого відношення до заходу Української православної церкви і тим більше до почуттів та емоцій вірян. Це треба чітко і недвозначно підкреслити. Жодних претензій до молебню УПЦ і категоричне неприйняття постановочних "жовтих кепок" ОПЗЖ. А якщо говорити ширше, то час припинити окремим політикам і ЗМІ активно спекулювати на релігії. Як мінімум, це буде етично. Як максимум, це буде професійно", - підсумував Подоляк.

За даними ЗМІ, під стінами парламенту відбулися дві акції протесту - парафіян УПЦ (МП) та ОПЗЖ. Пізніше Президент Зеленський під час пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" сказав, що "...випадково тисячі бабусь прийшли в жовтих кепочках ОПЗЖ...".