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Новини
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"В Офісі Президента закликали розділяти мітинги на підтримку УПЦ і політичні акції", - Подоляк

В Офісі президента закликають окремих політиків і ЗМІ не спекулювати на релігійній темі.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прямо зараз маємо черговий приклад створення іншої реальності. Або спроби влаштувати скандал на рівному місці. У даному випадку на релігійній тематиці. Сьогодні в урядовому кварталі одночасно проходили два заходи. Спочатку почався масовий молебень вірян Української православної церкви. А трохи пізніше в іншій локації пройшла чергова малочисленна "протестна" акція політичної партії ОПЗЖ. З традиційним набором жахалок, фейків і ретрансляції міфів чужої пропаганди в їх виконанні", - зазначив Подоляк.

За його словами, за традицією подібні акції, зокрема, організовані з використанням технології так званої прямої купівлі учасників: "Принаймні, про це часто говорять самі учасники після подібних акцій".

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Подоляк наголосив, що "Президент Володимир Зеленський у своєму різкому коментарі жорстко охарактеризував саме цей наш традиційний постановочний формат - мітинг ОПЗЖ. З усією його штучністю, постановочністю і навіть платністю участі".

"Безумовно, слова Президента не мали ні найменшого відношення до заходу Української православної церкви і тим більше до почуттів та емоцій вірян. Це треба чітко і недвозначно підкреслити. Жодних претензій до молебню УПЦ і категоричне неприйняття постановочних "жовтих кепок" ОПЗЖ. А якщо говорити ширше, то час припинити окремим політикам і ЗМІ активно спекулювати на релігії. Як мінімум, це буде етично. Як максимум, це буде професійно", - підсумував Подоляк.

За даними ЗМІ, під стінами парламенту відбулися дві акції протесту - парафіян УПЦ (МП) та ОПЗЖ. Пізніше Президент Зеленський під час пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" сказав, що "...випадково тисячі бабусь прийшли в жовтих кепочках ОПЗЖ...".

Автор: 

УПЦ МП (1206) Офіс Президента (2020) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+21
Ага. И это заявляют твари, открыто поддерживающие гундяевскую секту в Украине.
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15.06.2021 21:16
+17
опзж и рпц признать экстремистскими организациями...... чемодан вокзал расея.... и все дела....
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15.06.2021 21:18
+14
Ни малейших претензий к "молебну" УПЦ МП у Зели нет. Да и откуда им взяться?

"В Офисе Президента призвали разделять митинги в поддержку УПЦ и политические акции", - Подоляк - Цензор.НЕТ 9126
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15.06.2021 21:19
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Ага. И это заявляют твари, открыто поддерживающие гундяевскую секту в Украине.
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15.06.2021 21:16 Відповісти
Идиот, прости Господи. Подоблях
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15.06.2021 21:18 Відповісти
опзж и рпц признать экстремистскими организациями...... чемодан вокзал расея.... и все дела....
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15.06.2021 21:18 Відповісти
Артем а почему предыдущая власть не признала опзж и РПЦ экстремистами?
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15.06.2021 22:20 Відповісти
а та что до неё была, а ещё перед ней две власти.....
будем искать ответы или гнать москалей на болота?.....
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15.06.2021 22:35 Відповісти
Ни малейших претензий к "молебну" УПЦ МП у Зели нет. Да и откуда им взяться?

"В Офисе Президента призвали разделять митинги в поддержку УПЦ и политические акции", - Подоляк - Цензор.НЕТ 9126
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15.06.2021 21:19 Відповісти
"Подоляк подчеркнул, что "Президент Владимир Зеленский в своём хлёстком комментарии жёстко охарактеризовал именно этот наш традиционный постановочный формат - митинг ОПЗЖ. Со всей его искусственностью, поставновочностью и даже платностью участия"...

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кажется скоро, прогноз погоды на все каналах ТВ будет начинать фразой: "Спасиба Владимиру Александровичу Зеленскаму, что Солнце встало!.. Славься Величайший Зе!..

я офигел, чесна говоря!.. юмор Рыбникова становится реальностью клоунов!
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15.06.2021 21:21 Відповісти
Взагалі риторика Подоляка - це совдепівська риторика 30-х років. Достатньо відкрити газети того часу.
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09.07.2021 09:19 Відповісти
.... Когда я был очень молод, очень беден и кормился тем, что показывал на херсонской ярмарке толстого, грудастого монаха, выдавая его за женщину с бородой -- необъяснимый феномен природы, -- то и тогда я не опускался до таких моральных низин ....как эти ОПЗЖабушки...
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15.06.2021 21:22 Відповісти
А чого він називає тих вірян з "Украинской православной церкви", якщо вони - касапської РПЦ?
Закон же є!
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15.06.2021 21:23 Відповісти
У нас лише ПЦУ. Все інше - чекістські сатанинські секти.
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15.06.2021 21:31 Відповісти
я не про суть (ти тут правий). Я - про вірну назву.
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15.06.2021 21:36 Відповісти
Хто такі УПЦ (мп)?
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15.06.2021 21:26 Відповісти
Чекістська сатанинська секта.
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15.06.2021 21:32 Відповісти
гундяевско-кремлевский сатанат есть главенстующим сатанатом для упц мп.
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15.06.2021 21:59 Відповісти
Що, знову? "Ви не так зрозуміли", "вирвано з контексту", "він не те хотів сказати"...
"Узеленські", ви вже своєю брехнею та відмазуванням свого недолугого лідера навіть не смішите, а викликаєте блювотний рефлекс.
Звісно, що ті 30%, які й досі підтримують цього долбо... дурника нікуди не підуть і знесуни з них як з Верастюка депутат, але є ще ті 15% чи 20%, для яких армія, мова і віра - не порожні звуки. Ви, курви, впевнені, що коли їм допече, то вам посміхнеться доля яника і ви встигнете втекти?
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15.06.2021 21:39 Відповісти
А никто их не разделял. Прорашистская партия и прорашистская секта, они под единым КГБешним управлением.
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15.06.2021 21:44 Відповісти
Яке таке упц???
Нема такої церкви...
Це рпц в Україні, тобто фєдєрастова сєкта агентів впливу...
Тому це не религійне питання...
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15.06.2021 21:52 Відповісти
Новинский отслюнявил на этот шабаш беснуватых и титушек по 300 гр. на рыло. плюс расходы на разные декорации... и гундяевский сатанат "рулит"...
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15.06.2021 21:54 Відповісти
Треба писати Московську церкву. Так правильно.
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15.06.2021 22:23 Відповісти
эти кацапские фирмочки уже давно нужно было запретить, а их главарей обменять на наших пленных.
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15.06.2021 22:28 Відповісти
А что такое УПЦ?

Это ПЦУ или РПЦ?
Выражайтесь понятнее, пожалуйста!
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15.06.2021 22:29 Відповісти
Вау , як ваш бос «хльостко» лизнув янелоху!
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15.06.2021 22:34 Відповісти
Твой дом тюрьма, москальська подляка.
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15.06.2021 22:47 Відповісти
Це той Подоляк, що працював на Януковоща ?
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15.06.2021 23:37 Відповісти
Подоляк! Вони у вас, "Слуг недоумка", вчаться! Це ж ви стали змішувать економічну діяльність "Рошен" з політичною діяльністю Порошенка на посаді президента України!!!
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16.06.2021 04:52 Відповісти
 
 