МВФ аналізує закон про податкову амністію щодо ризиків відмивання коштів, - представник Фонду Люнгман

Експерти Міжнародного валютного фонду вже аналізують ухвалений 15 червня закон про детінізацію податків на предмет неможливості його використання для відмивання коштів та корупції, а також щодо ефективності процедур перевірки.

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будь-який законопроект про податкову амністію має містити потужні запобіжники, які унеможливлюють відмивання коштів та корупцію", - сказав він у відповідь на запит агентства.

"Законом також мають бути впроваджені надійні процедури ретельної перевірки з метою недопущення зловживань публічними діячами, їхніми родичами і тісно пов'язаними особами", - додав Люнгман.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 червня ухвалила за ініціативою президента закон про податкову амністію з поправками до Податкового, Кримінального та інших кодексів, який впроваджує можливість задекларувати свої активи для фізосіб із 1 вересня 2021 року. Документ передбачає проведення одноразового добровільного декларування активів фізосіб із 1 вересня 2021 року і до 1 вересня 2022 року. Водночас декларантами не можуть бути особи, які в будь-який період із 1 січня 2010 року виконують або виконували в Україні публічні функції (в редакції до першого читання пропонувалося зазначити 2005 рік).

Читайте також: Рада внесла до Кримінального кодексу зміни про податкову амністію