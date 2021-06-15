УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6263 відвідувача онлайн
Новини
1 575 7

МВФ аналізує закон про податкову амністію щодо ризиків відмивання коштів, - представник Фонду Люнгман

МВФ аналізує закон про податкову амністію щодо ризиків відмивання коштів, - представник Фонду Люнгман

Експерти Міжнародного валютного фонду вже аналізують ухвалений 15 червня закон про детінізацію податків на предмет неможливості його використання для відмивання коштів та корупції, а також щодо ефективності процедур перевірки.

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будь-який законопроект про податкову амністію має містити потужні запобіжники, які унеможливлюють відмивання коштів та корупцію", - сказав він у відповідь на запит агентства.

"Законом також мають бути впроваджені надійні процедури ретельної перевірки з метою недопущення зловживань публічними діячами, їхніми родичами і тісно пов'язаними особами", - додав Люнгман.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 червня ухвалила за ініціативою президента закон про податкову амністію з поправками до Податкового, Кримінального та інших кодексів, який впроваджує можливість задекларувати свої активи для фізосіб із 1 вересня 2021 року. Документ передбачає проведення одноразового добровільного декларування активів фізосіб із 1 вересня 2021 року і до 1 вересня 2022 року. Водночас декларантами не можуть бути особи, які в будь-який період із 1 січня 2010 року виконують або виконували в Україні публічні функції (в редакції до першого читання пропонувалося зазначити 2005 рік).

Читайте також: Рада внесла до Кримінального кодексу зміни про податкову амністію

Автор: 

амністія (195) закон (2825) МВФ (3068) Люнгман Йоста (39)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Конечно отмывание средств! А они думали, что этот закон для любви?
показати весь коментар
15.06.2021 21:46 Відповісти
МВФ аналлизирует Закон.
показати весь коментар
15.06.2021 21:50 Відповісти
Хто ж не знает, как потерпевший вiслюк сдаёт анализы!
показати весь коментар
15.06.2021 21:53 Відповісти
Тму, що МВФ піктується по свої гроші. Що тут дивного?
показати весь коментар
15.06.2021 22:34 Відповісти
а я чомусь думаю, що вони (МВФ) вже давно дослідили, ще в законопроекті; зробили висновок "там пряма корупція та відмив злочинного бабла"; а зараз формулюють речення про неприйнятність такого.
показати весь коментар
15.06.2021 21:55 Відповісти
А биток мвф не интересует/
показати весь коментар
15.06.2021 21:56 Відповісти
корупціонери приймають закон про легалізацію корупційних і кримінальних активів, апелюючи до суспільного блага, низької ставки оподаткування
показати весь коментар
16.06.2021 11:15 Відповісти
 
 