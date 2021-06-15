Головні новини 15 червня: НАЗК каже, що Вітренка призначили незаконно, Вірастюк склав присягу

Всі чекають зустрічі Байдена і Путіна, НАЗК хоче звільнити Вітренко, Вірастюк офіційно - депутат. Головні новини України і світу 15 червня.

Байден прилетів до Женеви на зустріч з Путіним

Літак лідера США приземлився в Женеві - там він завтра проведе переговори з російським колегою. Байдена і Путіна супроводжує величезна свита - загалом близько 800 осіб. Віч-на-віч американський і російський президенти так і не зустрінуться - тет-а-тет не передбачено. А от у складі делегацій проведуть за переговорами 4-5 годин із перервами.

Міністр закордонних справ України Кулеба каже, що жодних ризиків для нашої країни від цієї зустрічі не бачить. Американські чиновники офф-рекордс пояснюють журналістам, що зустріч, швидше, формальність, і проривних результатів від неї чекати не варто. Не буде і спільної пресконференції: спочатку до журналістів вийде Путін, потім - Байден.

НАЗК каже, що Вітренка призначили незаконно

Відповідно до закону, чиновник після звільнення рік не має права брати участі в керівництві організаціями, на які він міг впливати, коли працював на державу, - пояснюють в НАЗК. А Вітренко перед тим, як очолити Нафтогаз, виконував обов'язки міністра енергетики. Тому призначення Вітренка і контракт із ним мають бути скасовані як незаконні, - таке розпорядження видав голова НАЗК Новіков.

Джерело Цензор.НЕТ повідомляє, що таке рішення Новіков прийняв після повернення з відрядження до Вашингтона.

Кабмін збирається оскаржити припис НАЗК у суді, - пообіцяв міністр юстиції Малюська.

Вірастюк склав присягу

Стронгмен і "слуга народу" склав присягу депутата Верховної Ради. А пізніше розповів журналістам, що які кнопки натискати йому пояснили колеги, і поділився планами відвідати буфет.

Рада включила до порядку денного законопроєкт про відтермінування українського дубляжу

Відповідну постанову підтримали 227 народних депутатів - 212 представників "Слуги народу", п'ять депутатів "Голосу" і 10 позафракційних. Депутати "Голосу" тепер кажуть, що помилилися, і хочуть відкликати свої голоси.

Нова хвиля COVID-19 прийде з Донбасу

Згідно з прогнозом Національної академії наук України, наступним у нашу країну може прийти штам коронавірусу "Дельта", відомий також як індійський. Вчені припускають, що нова хвиля поширення коронавірусу може початися зі сходу України. Коли це буде - поки невідомо.

Російська мережа хоче відкрити в Україні супермаркети

Про це заявив директор з розвитку в Україні російської мережі "Мега". За його словами, магазини почнуть відкриватися з наступного тижня. До кінця року їх планують відкрити 40.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевняє, що ніяких російських супермаркетів в Україні не буде. "Якщо, не дай бог, якась міська влада дозволить цим хлопам працювати, повірте, у нас вистачить розуміння, що це робити неможливо ... Нехай у себе там, у них є де розвиватися, Хабаровськ... нехай туди їдуть і розвивають дискаунтери..." - сказав він.

В Офісі президента тепер джунглі

Стіни ОП від підлоги до стелі прикрашені штучними ліанами. Про це розповів фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький. "Штучні папороті та інші рослини тихоокеанського регіону нагадували мені сцени театру ляльок, постановки "Острів скарбів" або "Пірати Карибського моря". Тільки не вистачало в кущах черепів і скелетів", - поділився він враженнями від відвідування Банкової.