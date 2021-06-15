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Новини Коронавірус і карантин
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Євросоюз і США планують, що дві третини жителів планети вакцинують від COVID-19 до кінця 2022 року, - Мішель

Євросоюз і США планують, що дві третини жителів планети вакцинують від COVID-19 до кінця 2022 року, - Мішель

Європейський Союз і США мають намір створити умови для вакцинації проти коронавірусу двох третин світового населення до кінця 2022 року.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель за підсумками саміту ЄС-США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми були єдиними у намірі відправити COVID-19 у історичні книги, але для цього існує лише один шлях – міжнародна співпраця та забезпечення доступу до вакцин усього населення планети. Ми можемо зробити це чотирма шляхами. Перший – це експорт, другий - за допомогою COVAX, третій - шляхом дотацій вакцин і четвертий - через розвиток їх виробничих спроможностей. Наша мета є чіткою – ми хочемо вакцинувати принаймні дві третини світового населення до кінця 2022 року", - наголосив Мішель.

Він зауважив, що досвід боротьби з COVID-19 має враховуватися для підготовки до майбутніх криз у сфері здоров’я. Отже, глобальне відновлення після пандемії означає відновлення для всіх, а не лише для кількох найбільш розвинутих країн, сказав Мішель. Тож ЄС і США мають спільний інтерес у тому, щоб допомогти менш розвинутим країнам не лише подолати пандемію, але й здійснити економічне відродження після цієї кризи.

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За його словами, з цією метою узгоджуються інші напрямки співробітництва між сторонами, зокрема, технологічний розвиток в рамках "зеленої" трансформації та боротьби з кліматичними змінами, реформування СОТ та створення більш справедливих умов для міжнародної торгівлі, просування демократії.

Нагадаємо, саміт ЄС-США відбувся у вівторок, 15 червня, у Брюсселі під час першого візиту до Європи Президента США Джо Байдена після вступу на посаду у січні цього року.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) США (22545) Євросоюз (13322) Шарль Мішель (333) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Роздули фейкову "пандемію" .обвалили світову економіку .лохотву залякали до срачки "смертельно небезпечним вірусом" і тепер пожинають фантастичні прибутки .а лохотва на цензорі один одному очі виїдає який сорт гівна кращий -"пфайзер" чи "спутнік" .Лохота так і не може зрозуміти .що її жорстко "мали на увазі"
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16.06.2021 03:04
+2
Все кто записался в Дii на вакцинацию теперь отмахиваются от ежедневных звонков с предложением уколоться китайской вакциной
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15.06.2021 22:25
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Их еще уговаривать надо. Как у Жванецкого - "Что с человеком ни делай, он упорно ползёт на кладбище" (с)
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15.06.2021 22:05 Відповісти
Да ладно. У меня много знакомых готово прививаться пфайзером, но он для депутатов а прививаться дерьмом после которого никуда не выпустят и даром не надо.
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15.06.2021 22:13 Відповісти
Да ладно. У меня товарищ привился короноваком, я файзером - оба живы.
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15.06.2021 22:16 Відповісти
Вы читать умеете? Вашего друга с китайской вакциной особо никуда не впустят.
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15.06.2021 22:23 Відповісти
Сейчас с любой не пустят - паспортов вакцинации нет, а то, что в Украине со следующего месяца будет, не канает нигде, кроме Молдовы и Грузии. Так что пока это вопрос вкуса.
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15.06.2021 22:27 Відповісти
А у нас,за вчера,ни одного нового больного в Кишиневе.
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15.06.2021 22:18 Відповісти
Следите за Приднестровьем - кацапы начнут инфицированных через забор перекидывать.
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15.06.2021 22:20 Відповісти
Слабаки. Бубачка каже що до 24 серпня вакцинує більшість населення, а це не абищо.
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15.06.2021 22:21 Відповісти
Все кто записался в Дii на вакцинацию теперь отмахиваются от ежедневных звонков с предложением уколоться китайской вакциной
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15.06.2021 22:25 Відповісти
Роздули фейкову "пандемію" .обвалили світову економіку .лохотву залякали до срачки "смертельно небезпечним вірусом" і тепер пожинають фантастичні прибутки .а лохотва на цензорі один одному очі виїдає який сорт гівна кращий -"пфайзер" чи "спутнік" .Лохота так і не може зрозуміти .що її жорстко "мали на увазі"
показати весь коментар
16.06.2021 03:04 Відповісти
 
 