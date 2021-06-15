Євросоюз і США планують, що дві третини жителів планети вакцинують від COVID-19 до кінця 2022 року, - Мішель

Європейський Союз і США мають намір створити умови для вакцинації проти коронавірусу двох третин світового населення до кінця 2022 року.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель за підсумками саміту ЄС-США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми були єдиними у намірі відправити COVID-19 у історичні книги, але для цього існує лише один шлях – міжнародна співпраця та забезпечення доступу до вакцин усього населення планети. Ми можемо зробити це чотирма шляхами. Перший – це експорт, другий - за допомогою COVAX, третій - шляхом дотацій вакцин і четвертий - через розвиток їх виробничих спроможностей. Наша мета є чіткою – ми хочемо вакцинувати принаймні дві третини світового населення до кінця 2022 року", - наголосив Мішель.

Він зауважив, що досвід боротьби з COVID-19 має враховуватися для підготовки до майбутніх криз у сфері здоров’я. Отже, глобальне відновлення після пандемії означає відновлення для всіх, а не лише для кількох найбільш розвинутих країн, сказав Мішель. Тож ЄС і США мають спільний інтерес у тому, щоб допомогти менш розвинутим країнам не лише подолати пандемію, але й здійснити економічне відродження після цієї кризи.

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За його словами, з цією метою узгоджуються інші напрямки співробітництва між сторонами, зокрема, технологічний розвиток в рамках "зеленої" трансформації та боротьби з кліматичними змінами, реформування СОТ та створення більш справедливих умов для міжнародної торгівлі, просування демократії.

Нагадаємо, саміт ЄС-США відбувся у вівторок, 15 червня, у Брюсселі під час першого візиту до Європи Президента США Джо Байдена після вступу на посаду у січні цього року.