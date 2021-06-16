СБУ та Офіс генпрокурора знищують канали поставок клістронів для України з РФ, які напрацьовувалися роками, - агент НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ

В армії Російської Федерації є військовослужбовці, які ненавидять Путіна і співчувають Україні.

Про це пише у фейсбуці агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як доказ він опублікував адресовану командиру військової частини телеграму. У документі сказано, що Слідчий комітет РФ розслідує проти майора А.В. Козловського кримінальну справу за ст. 158 КК РФ (Крадіжка, вчинена організованою групою в особливо великому розмірі. - Ред.), і в рамках розслідування вилучено клістрони.

Інформації про те, що вони призначалися саме для України, в телеграмі немає. Але Шевченко стверджує, що в російській армії є військовослужбовці, які забезпечують ЗСУ потрібними комплектуючими.

"На превеликий жаль, Офіс Президента України не цікавить доля тих російських військових, які ненавидять Путіна і, співчуваючи Україні, викрадають необхідні комплектуючі, щоб ми могли підтримувати нашу обороноздатність на належному рівні. І скільки зусиль потребує те, аби таких військових знайти. І скільки часу потрібно на те, щоб організувати канал постачання цих запчастин в Україну через кордони Росії та Білорусі", - написав Шевченко.

Він стверджує, що СБУ і Офіс генерального прокурора "знищують надважливі канали постачання, які вибудовувалися роками".

Також Шевченко припускає, що громадяни РФ і Білорусі, яких влада їх країн заарештувала за розкрадання комплектуючих для України, не потраплять до списків на обмін і "приречені згнити у тюремних камерах колоній суворого режиму: покинуті, нікому непотрібні і всіма забуті…".