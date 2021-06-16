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СБУ та Офіс генпрокурора знищують канали поставок клістронів для України з РФ, які напрацьовувалися роками, - агент НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

СБУ та Офіс генпрокурора знищують канали поставок клістронів для України з РФ, які напрацьовувалися роками, - агент НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ

В армії Російської Федерації є військовослужбовці, які ненавидять Путіна і співчувають Україні.

Про це пише у фейсбуці агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як доказ він опублікував адресовану командиру військової частини телеграму. У документі сказано, що Слідчий комітет РФ розслідує проти майора А.В. Козловського кримінальну справу за ст. 158 КК РФ (Крадіжка, вчинена організованою групою в особливо великому розмірі. - Ред.), і в рамках розслідування вилучено клістрони.

СБУ та Офіс генпрокурора знищують канали поставок клістронів для України з РФ, які напрацьовувалися роками, - агент НАБУ Шевченко 01

Інформації про те, що вони призначалися саме для України, в телеграмі немає. Але Шевченко стверджує, що в російській армії є військовослужбовці, які забезпечують ЗСУ потрібними комплектуючими.

"На превеликий жаль, Офіс Президента України не цікавить доля тих російських військових, які ненавидять Путіна і, співчуваючи Україні, викрадають необхідні комплектуючі, щоб ми могли підтримувати нашу обороноздатність на належному рівні. І скільки зусиль потребує те, аби таких військових знайти. І скільки часу потрібно на те, щоб організувати канал постачання цих запчастин в Україну через кордони Росії та Білорусі", - написав Шевченко.

Він стверджує, що СБУ і Офіс генерального прокурора "знищують надважливі канали постачання, які вибудовувалися роками".

Також Шевченко припускає, що громадяни РФ і Білорусі, яких влада їх країн заарештувала за розкрадання комплектуючих для України, не потраплять до списків на обмін і "приречені згнити у тюремних камерах колоній суворого режиму: покинуті, нікому непотрібні і всіма забуті…".

СБУ та Офіс генпрокурора знищують канали поставок клістронів для України з РФ, які напрацьовувалися роками, - агент НАБУ Шевченко 02СБУ та Офіс генпрокурора знищують канали поставок клістронів для України з РФ, які напрацьовувалися роками, - агент НАБУ Шевченко 03
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Топ коментарі
+32
Ну вот этот умный, выдержал паузу и поднял вопрос. А это про тупого предателя

Агент НАБУ Шевченко утверждает, что некоторые военные РФ похищают в своей армии клистроны для Украины - Цензор.НЕТ 1152
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15.06.2021 22:47
+26
Бред, в чеченскую войну российские военные продавали вооружение , в Афгане тоже, но совсем не из-за любви к противнику а из-за банальной наживы.
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15.06.2021 22:44
+23
Смешно думать, что офис Зеленского будет помогать.
Зеленский видит своё будущее в Московии, среди своих.
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15.06.2021 22:51
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Відробляє російський "хлібчик"...
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16.06.2021 13:20 Відповісти
У Вас, вродє би , ДА і давно фсьо наладілі.
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16.06.2021 14:20 Відповісти
как бы ты ни кривлялся, но если противник поставляет противоположной стороне сердцевину сложного военного оборудования с заранее известными характеристиками, то это оборудование сразу на свалку можно выкинуть
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16.06.2021 15:19 Відповісти
Панімаєш, 3,14дор зєльоний, абриганий, ти, як і всі зєльоні гандони в силу своєї природньої тупості не в силах осягнути прості речі:
- ці лампи касабіЯ не поставляла Україні, їх купила підставна фірма, організована через ГУР МО, ЯКУ гондон-біхус СОТОваріщі ЗУМИСНЕ ЗДАЛИ ксабам (зрада Батьківщини, шляхом співробітництва з ворогом) за ЩО ще будуть сидіти, ОБОВ'ЯЗКОВО;
- після встановлення ламп установку в обов'язковому порядку ЮСТИРУЮТЬ(зганяй у вікіпедію, ознайомся з терміном). Я так розумію, що ти зєльоний - гуманітарій, бо технар до такої херні не додумався б.
Учітца, учітца, учітца.
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18.06.2021 18:13 Відповісти
а кто-то думал, что в сбу или прокуратуре нет агентов фсб..., люди, которые работают в этих органах и не брезгуют наживой в любых ее проявлениях, не задумаются, чтобы продать раше любую инфу..., поэтому и в НАТО мы не нужны..., возможно, после 14 года этих агентов стало меньше, но они есть в достаточном количестве + пришли новые, тупые, недалекие, некомпетентные, но хорошо разбирающиеся на чем можно сделать бабки... и все потекло...
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16.06.2021 14:21 Відповісти
Потому что эта коллаборантская верхушка уже давно продалась и сдалась х**лу, только стесняется об этом сказать украинцам...Да и зачем говорить-то? Кому это ещё не понятно?
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16.06.2021 16:59 Відповісти
Я сомневаюсь уже даже сейчас, что у нас функционирует ПВО. Ведь дефицит клистронов существует уже давно. Хорошо ещё, что у нас, на российско-украинском фронте перемирие объявленное Зеленским.
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16.06.2021 18:46 Відповісти
"К большому сожалению, Офис Президента Украины не интересует судьба тех российских военных, которые ненавидят Путина и, сочувствуя Украине, похищают необходимые комплектующие, чтобы мы могли поддерживать нашу обороноспособность на должном уровне. И сколько усилий требует то, чтобы таких военных найти. Источник: https://censor.net/ru/n3271683

Нафіга Зе клоуну допомагати Україні ?
В нього задача допомагати Кремляндії за всяку ціну СБУ та Офіс генпрокурора знищують канали поставок клістронів для України з РФ, які напрацьовувалися роками, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6755
Жаль російській військових які допомагають Україні, знищиючи обороносдатність

Кремляндії, краще б вони були в списках на обмін ніж донецькі таксисти.
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16.06.2021 19:32 Відповісти
Млять, какая дикость !
Какой позор....
Поднимать шум в таком вопросе....
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18.06.2021 10:05 Відповісти
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