Данілов нагадав про Шредера і Саркозі: Корупція існує не тільки в Україні
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що західні партнери закидають Україні недостатню боротьбу з корупцією, хоча й самі мають чимало сумнівних прикладів.
Про це він сказав на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Економіка без олігархів", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.
Данілов говорив про це, коментуючи конфлікт інтересів у призначенні в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу України".
"Нам наші партнери закидають про корупцію, що ми недопрацьовуємо. Зараз мова йде про підприємство, яке зареєстроване на території України і мова йде про людей, які працюють на території України. А я хотів би нагадати про пана Шрьодера, який свого часу був на дуже високих посадах у Німеччині, потім перейшов працювати до пана Путіна і спільно з паном Путіним займається бізнесом в Росії. Є корупція чи нема - я не можу сказати, але після того пані, яка танцювала з Путіним, так само опинилися на роботі в нафтогазовому секторі Російської Федерації. Про це треба публічно говорити. Один із французьких високопосадовців так само збирається займатися питанням нафти й газу", - сказав він.
Іншим сумнівним прикладом, на думку Данілова, є історія з російським контрактом на купівлю французьких вертольотоносців "Містраль", який анонсували через два місяці після припинення війни в Грузії за посередництва президента Франції Ніколя Саркозі.
"Коли французи допомагали грузинам впоратися у 2008 році, через дуже короткий термін французи отримали замовлення на два "Містралі" від Російської Федерації. Тому коли нас починають повчати боротьбою з корупцією, потрібно розуміти, що це складний процес. Але не тільки наша країна винна в тому, що тільки в нас такі процеси", - сказав він.
Нагадаємо, що напередодні президент США Джо Байден заявив, що Україна може вступити до НАТО, коли подолає корупцію.
Будь ласка, зачекайте...
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Мені віра не треба.
Я навела приклад.
Існує не мало корумпованих країн членів НАТО (які тим не менш в НАТО).
Повинно бути як з безвізом - вичерпний список проблем при вирішенні яких Україна без заперечень стає членом НАТО. А розмови про корупцію - це абстрактні речі.
З другої стороний поки наш шановний партнер будує СП-2 і сама думка продажу зброї Україні приводить в жах, то зрозуміло що найбличжий перспективі нічого з НАТО не буде - хоче би тут не було корупції навіть серед бандитів.
2 июня США на основании "акта Магнитского" ввели санкции в отношении трех граждан Болгарии и подконтрольных им 64 компаний, в том числе государственных. Меры коснулись бизнесмена Васила Божкова, бывшего депутата Народного собрания от Движения за права и свободы Деляна Пеевски и члена Национального бюро по контролю за специальными средствами разведки Илко Желязкова. Всех их Вашингтон обвиняет в коррупции.
Зеленський і його оточення наскрізь проросійські. Чи точніше - совкові, що не особливо відрізняється. І лише цілковиті дурні та реєстрові "патрійотики" на зарплаті вишукують у Зеленському щось прозахідне чи українське. На Банковій бачать перевагу прозахідних настроїв у суспільстві та ще й сковані прямими вимогами Конституції. Прямо протистояти цьому не ризикують. Тоді треба дискредитувати і західний вибір, і самі ЄС та НАТО. "Ми ж прасілісь, а Украіну паслалі..."
Зеленський у інтерв'ю для журналістів Reuters, Associated Press і Agence France-Press (о, Господи! Ще одна порція ганьби на весь світ!), звертаючись до Байдена, заявив:
"Якщо ми говоримо про НАТО і ПДЧ, мені б дуже хотілося отримати конкретику - так чи ні. Ми повинні отримати чіткі дати і ймовірність цього для України".
Воно там ще купу ультиматумів понатявкало, наприклад, закликаючи США надати економічну підтримку Україні, по босяцьки виразилося: МВФ і Білий дім повинні зрозуміти проблеми Києва, перш ніж висувати вимоги про "несправедливі" реформи.
Отвєтка від Байдена прийшла миттєво. І вона складається з двох пунктів. Перший з них для нас дуже приємний, але він, схоже, адресований не на Банкову Єрмаку та всяким його зеленським, тимошенкам чи шефірам, а Кремлю:
- "Ситуація на Донбасі не позбавляє України можливості стати членом НАТО". І це дуже важлива концептуальна позиція, бо дає зрозуміти путлєру, що анексуючи Крим чи окуповуючи території, він не створить правових перешкод для приєднання України до НАТО. Це дійсно відповідає змісту правових норм, які прийняті в Альянсі, адже важливо, щоб кандиддат сам не мав територіальних претензій до інших країн і не окуповував їхні землі. Але в НАТО суб'єктивно люлять грати на певній двозначності цієї позиції. Зараз основна країна блоку поставила чітку крапку.
Але другий пункт спрямований уже до Києва:
- "Моя відповідь - ні. Відповідність критеріям - ось у чому справа. Найперше, треба позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, виконувати план дій. Ситуація неясна, доведеться розбиратися з цим у майбутньому. А поки ми будемо робити все можливе, щоб Україна була спроможна протистояти фізичній агресії Росії".
А тепер розшифровуєм. Байден на дитячі істерики Зеленського пояснив, що в НАТО Україну візьмуть хоч з Кримом і Донбасом, хоч і тимчасово без них. Але станеться це не раніше, ніж Зеленський перестане бути керівником країни, а його наступник порозгрібає корупційні, антиреформістські й олігархічні завали зеленої влади. І ще одне. У Вашингтоні неймовірно злі від цього провокаційного дзижчання зеленої мошки. Байден дійсно не готовий допустити Україну в НАТО чи надати ПДЧ при правлінні Зеленського. Але йому було важливо НЕ СКАЗАТИ слова "НІ". А Зеленський своїм тявканням цього прямо вимагав. І Байдену довелося це "НІ" озвучити під радісні аплодисменти на Мокшандії. Чи зелепупік став таким настирливим лише через дурість та інфантильне прагнення отримати все й відразу? Не вірю. Ні, він таки цілковитий кретин. Це правда. Але його стая товаріщєй не дурні. Вони розуміли, що їхній піддослідний таким хамством нарветься на негативну відповідь і відторгнення. А ви не думаєте, що саме цієї негативної відповіді і очікували та її в такий спосіб добивалися?
Зеленський і його оточення наскрізь проросійські. Чи точніше - совкові, що не особливо відрізняється. І лише цілковиті дурні та реєстрові "патрійотики" на зарплаті вишукують у Зеленському щось прозахідне чи українське. На Банковій бачать перевагу прозахідних настроїв у суспільстві та ще й сковані прямими вимогами Конституції. Прямо протистояти цьому не ризикують. Тоді треба дискредитувати і західний вибір, і самі ЄС та НАТО. "Ми ж прасілісь, а Украіну паслалі..." Та це не Україну послали, а тебе паскудо! І Байден, як дуже досвідчений політик, саме так і сформулював свою відповідь, щоб це донести. Але, на жаль, ближче до осені зелена влада, виходячи з цього спровокованого постулата "нас паслалі" почне посилювати ізоляціоністську політику й промосковський крен. Хоча, а коли він припинявся?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1441435532887638&id=100010636159003
Президент Болгарии Румен Радев прокомментировал санкции против страны, которые ввел минюст США.
Радев указал на то, что в Евросоюз, членом которого выступает Болгария, не может защитить страну от подобных "недружественных шагов" ввиду отсутствия механизмов, а значит, правительство Болгарии должно самостоятельно принимать меры, которые "минимизируют финансовые риски для государственных учреждений и граждан".
"Десять лет мы вроде шли по пути европейского развития, а оказались в одном ряду с Суданом и Саудовской Аравией." - заявил Радев.
швырнула московитам в морду.
Давайте называть вещи своими именами.
А Сракози - тот ещё субчик - держал пьянючего айфончика-Медведева,
когда тот на ногах не стоял.
из сша триллионы денег уходят в офшоры и тишина...
просто там власть наученная народами, а в совке - народы, "наученные" властью, причем, власть здесь из кровь от крови, кость от кости - быдло.
но в галстуках))
Ті люди заробляють в бюджет своїх країн. отримуючи винагороду.
А ви рвете шматки від держави. Мародери...
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