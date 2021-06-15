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Данілов нагадав про Шредера і Саркозі: Корупція існує не тільки в Україні

Данілов нагадав про Шредера і Саркозі: Корупція існує не тільки в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що західні партнери закидають Україні недостатню боротьбу з корупцією, хоча й самі мають чимало сумнівних прикладів.

Про це він сказав на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Економіка без олігархів", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.

Данілов говорив про це, коментуючи конфлікт інтересів у призначенні в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу України".

"Нам наші партнери закидають про корупцію, що ми недопрацьовуємо. Зараз мова йде про підприємство, яке зареєстроване на території України і мова йде про людей, які працюють на території України. А я хотів би нагадати про пана Шрьодера, який свого часу був на дуже високих посадах у Німеччині, потім перейшов працювати до пана Путіна і спільно з паном Путіним займається бізнесом в Росії. Є корупція чи нема - я не можу сказати, але після того пані, яка танцювала з Путіним, так само опинилися на роботі в нафтогазовому секторі Російської Федерації. Про це треба публічно говорити. Один із французьких високопосадовців так само збирається займатися питанням нафти й газу", - сказав він.

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Іншим сумнівним прикладом, на думку Данілова, є історія з російським контрактом на купівлю французьких вертольотоносців "Містраль", який анонсували через два місяці після припинення війни в Грузії за посередництва президента Франції Ніколя Саркозі.

"Коли французи допомагали грузинам впоратися у 2008 році, через дуже короткий термін французи отримали замовлення на два "Містралі" від Російської Федерації. Тому коли нас починають повчати боротьбою з корупцією, потрібно розуміти, що це складний процес. Але не тільки наша країна винна в тому, що тільки в нас такі процеси", - сказав він.

Нагадаємо, що напередодні президент США Джо Байден заявив, що Україна може вступити до НАТО, коли подолає корупцію.

Автор: 

Німеччина (7326) Данілов Олексій (1259) корупція (4678) росія (64946) Саркозі Ніколя (28) РНБО (2278) Франція (3049) Шредер Герхард (77)


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Топ коментарі
+23
Орбан тоже от кацапов получил мильон на выборы - но в НАТО их взяли
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15.06.2021 23:03
+16
Корупція е і в Греції і в Італії .
НАТО просто спасовало перед ***** . А Україна - ні . Героям слава !!!!
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15.06.2021 23:07
+14
Это напоминает совковую отмазку "А у вас негров линчуют"!
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15.06.2021 23:04
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???
Мені віра не треба.
Я навела приклад.
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16.06.2021 01:19 Відповісти
А потом они идут "работать" в Роснефть или Газпром. Ахаха.
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16.06.2021 01:16 Відповісти
Сказав як є.
Існує не мало корумпованих країн членів НАТО (які тим не менш в НАТО).
Повинно бути як з безвізом - вичерпний список проблем при вирішенні яких Україна без заперечень стає членом НАТО. А розмови про корупцію - це абстрактні речі.
З другої стороний поки наш шановний партнер будує СП-2 і сама думка продажу зброї Україні приводить в жах, то зрозуміло що найбличжий перспективі нічого з НАТО не буде - хоче би тут не було корупції навіть серед бандитів.
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16.06.2021 00:45 Відповісти
Самая коррумпированная страна Европы это Болгария.

2 июня США на основании "акта Магнитского" ввели санкции в отношении трех граждан Болгарии и подконтрольных им 64 компаний, в том числе государственных. Меры коснулись бизнесмена Васила Божкова, бывшего депутата Народного собрания от Движения за права и свободы Деляна Пеевски и члена Национального бюро по контролю за специальными средствами разведки Илко Желязкова. Всех их Вашингтон обвиняет в коррупции.
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16.06.2021 00:58 Відповісти
не думаю, у нас коррупция везде начиная с роддома и заканчивая кладбищем
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16.06.2021 14:28 Відповісти
Байден на дитячі істерики Зеленського пояснив, що в НАТО Україну візьмуть хоч з Кримом і Донбасом, хоч і тимчасово без них. Але станеться це не раніше, ніж Зеленський перестане бути керівником країни, а його наступник порозгрібає корупційні, антиреформістські й олігархічні завали зеленої влади.
Зеленський і його оточення наскрізь проросійські. Чи точніше - совкові, що не особливо відрізняється. І лише цілковиті дурні та реєстрові "патрійотики" на зарплаті вишукують у Зеленському щось прозахідне чи українське. На Банковій бачать перевагу прозахідних настроїв у суспільстві та ще й сковані прямими вимогами Конституції. Прямо протистояти цьому не ризикують. Тоді треба дискредитувати і західний вибір, і самі ЄС та НАТО. "Ми ж прасілісь, а Украіну паслалі..."

Зеленський у інтерв'ю для журналістів Reuters, Associated Press і Agence France-Press (о, Господи! Ще одна порція ганьби на весь світ!), звертаючись до Байдена, заявив:
"Якщо ми говоримо про НАТО і ПДЧ, мені б дуже хотілося отримати конкретику - так чи ні. Ми повинні отримати чіткі дати і ймовірність цього для України".
Воно там ще купу ультиматумів понатявкало, наприклад, закликаючи США надати економічну підтримку Україні, по босяцьки виразилося: МВФ і Білий дім повинні зрозуміти проблеми Києва, перш ніж висувати вимоги про "несправедливі" реформи.
Отвєтка від Байдена прийшла миттєво. І вона складається з двох пунктів. Перший з них для нас дуже приємний, але він, схоже, адресований не на Банкову Єрмаку та всяким його зеленським, тимошенкам чи шефірам, а Кремлю:
- "Ситуація на Донбасі не позбавляє України можливості стати членом НАТО". І це дуже важлива концептуальна позиція, бо дає зрозуміти путлєру, що анексуючи Крим чи окуповуючи території, він не створить правових перешкод для приєднання України до НАТО. Це дійсно відповідає змісту правових норм, які прийняті в Альянсі, адже важливо, щоб кандиддат сам не мав територіальних претензій до інших країн і не окуповував їхні землі. Але в НАТО суб'єктивно люлять грати на певній двозначності цієї позиції. Зараз основна країна блоку поставила чітку крапку.
Але другий пункт спрямований уже до Києва:
- "Моя відповідь - ні. Відповідність критеріям - ось у чому справа. Найперше, треба позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, виконувати план дій. Ситуація неясна, доведеться розбиратися з цим у майбутньому. А поки ми будемо робити все можливе, щоб Україна була спроможна протистояти фізичній агресії Росії".
А тепер розшифровуєм. Байден на дитячі істерики Зеленського пояснив, що в НАТО Україну візьмуть хоч з Кримом і Донбасом, хоч і тимчасово без них. Але станеться це не раніше, ніж Зеленський перестане бути керівником країни, а його наступник порозгрібає корупційні, антиреформістські й олігархічні завали зеленої влади. І ще одне. У Вашингтоні неймовірно злі від цього провокаційного дзижчання зеленої мошки. Байден дійсно не готовий допустити Україну в НАТО чи надати ПДЧ при правлінні Зеленського. Але йому було важливо НЕ СКАЗАТИ слова "НІ". А Зеленський своїм тявканням цього прямо вимагав. І Байдену довелося це "НІ" озвучити під радісні аплодисменти на Мокшандії. Чи зелепупік став таким настирливим лише через дурість та інфантильне прагнення отримати все й відразу? Не вірю. Ні, він таки цілковитий кретин. Це правда. Але його стая товаріщєй не дурні. Вони розуміли, що їхній піддослідний таким хамством нарветься на негативну відповідь і відторгнення. А ви не думаєте, що саме цієї негативної відповіді і очікували та її в такий спосіб добивалися?
Зеленський і його оточення наскрізь проросійські. Чи точніше - совкові, що не особливо відрізняється. І лише цілковиті дурні та реєстрові "патрійотики" на зарплаті вишукують у Зеленському щось прозахідне чи українське. На Банковій бачать перевагу прозахідних настроїв у суспільстві та ще й сковані прямими вимогами Конституції. Прямо протистояти цьому не ризикують. Тоді треба дискредитувати і західний вибір, і самі ЄС та НАТО. "Ми ж прасілісь, а Украіну паслалі..." Та це не Україну послали, а тебе паскудо! І Байден, як дуже досвідчений політик, саме так і сформулював свою відповідь, щоб це донести. Але, на жаль, ближче до осені зелена влада, виходячи з цього спровокованого постулата "нас паслалі" почне посилювати ізоляціоністську політику й промосковський крен. Хоча, а коли він припинявся?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1441435532887638&id=100010636159003
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16.06.2021 01:02 Відповісти
Данілов нагадав про Шредера і Саркозі: Корупція існує не тільки в Україні - Цензор.НЕТ 8200Данілов нагадав про Шредера і Саркозі: Корупція існує не тільки в Україні - Цензор.НЕТ 1379
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16.06.2021 01:03 Відповісти
Болгария обиделась на санкции США за коррупцию.

Президент Болгарии Румен Радев прокомментировал санкции против страны, которые ввел минюст США.
Радев указал на то, что в Евросоюз, членом которого выступает Болгария, не может защитить страну от подобных "недружественных шагов" ввиду отсутствия механизмов, а значит, правительство Болгарии должно самостоятельно принимать меры, которые "минимизируют финансовые риски для государственных учреждений и граждан".
"Десять лет мы вроде шли по пути европейского развития, а оказались в одном ряду с Суданом и Саудовской Аравией." - заявил Радев.

Данілов нагадав про Шредера і Саркозі: Корупція існує не тільки в Україні - Цензор.НЕТ 3884
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16.06.2021 01:04 Відповісти
не понятно или он на США или на коррупцию обиделся
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16.06.2021 14:30 Відповісти
Данилов жги дальше. Вот только транш давали под борьбу с коррупцией и продажу земли. А Франция ни кому ничего не должна, поэтому делают, что захотят. Германия тоже.
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16.06.2021 01:11 Відповісти
Франция заказы на "Мистрали" получила, но потом деньги за них
швырнула московитам в морду.
Давайте называть вещи своими именами.
А Сракози - тот ещё субчик - держал пьянючего айфончика-Медведева,
когда тот на ногах не стоял.
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16.06.2021 01:27 Відповісти
Вообще все обвинения дурацкие. Саркози судили за кучу вещей, но только не за Мистрали. А Шредер, дама которая танцевала, Фийон на которого он намекает, могут пойти стричь бабло пользуясь своим именем куда захотят, где он там нашел коррупцию?
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16.06.2021 01:44 Відповісти
Деколи ліпше помовчати але розум наших слуг не здатен це усвідомити. Такої корупції як в Україні не має жодна країна цивілізованого світу, таке враження що клоуни при владі своїми недолугими сперечаннями з Заходом бажають аби їм указали шлях на статевий орган, тоді вони зможуть "чесно" повернути Україну у хлів "братських" народів расєї...
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16.06.2021 08:26 Відповісти
а Нетаньяху, а Берлускони?
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16.06.2021 08:31 Відповісти
Це дуже схоже на - кто как обзивается, тот так и називается))) ни чего не напоминает, свежая цитатка крилатая и уже безсмертная
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16.06.2021 02:11 Відповісти
ти буквально прочитав мої думки!
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16.06.2021 03:28 Відповісти
взагалі не розумію це пускання слини на нато. В 2014-ому кацапія соснула в України і без всякого нато. І це враховуючи, що тоді українська армія практично не існувала, а весь світ міг хіба що висловлювати "глибоку занепокоєність" на засіданнях ООН.
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16.06.2021 03:27 Відповісти
там, где во власти евреи, везде существует коррупция. Во власть тянутся ради увеличения денежного содержания личных карманов. Думаете у плешивого, зелени, пороха, януковича, кравчука, кучмы, тимошенко. гройсмана ... не так?
из сша триллионы денег уходят в офшоры и тишина...
просто там власть наученная народами, а в совке - народы, "наученные" властью, причем, власть здесь из кровь от крови, кость от кости - быдло.
но в галстуках))
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16.06.2021 05:31 Відповісти
якщо даму з якою танцював фюрер беруть до Газпрому, то це свідчить, що голова правління Газпрому сам фюрер. А чого ця дама пішла у відставку? Бо примус вляпався в хабар. Цій партії платили і платять всі. Вона тримає фірташа в себе, не видє америці. Як признався в Конгресі помічник руді, одессит, фірташ платить 1 млн щорічно адвокату в США. Ним є партнер Руді. А ФБР підловило на передачі грошей. А Данілов у звязку з цим нехай згадає Єфремова, який поставив всю область на "цифру" і особисто збирав гроші на "сакуру" в ЛНР в 14 році. А призначення вітренка з іншої точки зору - шось дуже швидко він отримав так звану премію і став у руля Нафтогазу. А зараз збирається судитись з Газпромом за туркменський газ. Знову за премію. Звичка. Однако. А Вас, зелені привселюдно макнули в ...... , а ви ще комизитесь. Це не правда.
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16.06.2021 06:02 Відповісти
Ці висловлювання Данилова остаточно розвіяли сумніви що до його розумових здібностей! Краще з розумним загубити як з дурнем знайти. І таке зеРНБО тягне на себе боротьбу з корупцією та олігархами?
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16.06.2021 06:51 Відповісти
Не тільки про розумові здібності Данілова, а і про його компетентність та "незалежність" від офісу преЗедента, єрмака.
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16.06.2021 09:17 Відповісти
На цьому тлі (розум, компетентність, незалежність) досить дивним, м'яко кажучи, виглядає заява Данилюка про патріотизм та ум Данилова. в перший частині публікації на Цензорі.
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16.06.2021 11:15 Відповісти
Но не в таком масштабном и извращенном виде как у нас, во всяком случае "кумовства" не наблюдается.
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16.06.2021 07:25 Відповісти
Я би це не порівнювала.
Ті люди заробляють в бюджет своїх країн. отримуючи винагороду.
А ви рвете шматки від держави. Мародери...
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16.06.2021 07:43 Відповісти
Дякую. що нагадали. А то ми б не знали.
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16.06.2021 09:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bj-iuWFwU10
Интерессная информация про Ермака с 52 мин.
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16.06.2021 09:35 Відповісти
т.е. да, коррупция есть, и мы с ней не собираемся бороться. У вас тоже много коррупции, так что не поучайте нас, все верно понял?
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16.06.2021 09:47 Відповісти
курва.. і шо ? ви там теж всі хочете на посади у газпромі ?
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16.06.2021 09:52 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26861020.html Але є й гарні новини

Данілов нагадав про Шредера і Саркозі: Корупція існує не тільки в Україні - Цензор.НЕТ 7911
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16.06.2021 10:06 Відповісти
прочитал комменты и понял, что при Порошенко всё изменится...не будет никакой коррупции и мы сразу будем в НАТО и ЕС...)
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16.06.2021 10:22 Відповісти
Украинская коррупция просто не на том уровне как в старом мире, она автономна и ее сложно интегрировать в европейскую систему. Украине нужны реформы для понятного взаимодействия всех участников
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16.06.2021 15:32 Відповісти
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