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Зустріч Байдена і Путіна може тривати близько 5 годин без перерви на обід, - Білий дім

Зустріч Байдена і Путіна може тривати близько 5 годин без перерви на обід, - Білий дім

Зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Путіна може тривати чотири-п'ять годин, й перерв на обід не заплановано.

Про це журналістам преспулу американського глави розповіли представники адміністрації Білого дому дорогою із Брюсселя до Женеви, де 16 червня відбудеться саміт Байдена й Путіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За планом, Путін прибуде на місце зустрічі о першій за місцевим часом, де його зустріне президент Швейцарії Гі Пармелен, затим прибуде Байден. Пармелен проведе їх до кімнати, де відбудуться переговори, а сама дискусія відбуватиметься за участі лише президентів США і Росії, державного секретаря й голови МЗС Росії й перекладачів.

Конкретні часові рамки зустрічі журналістам не повідомили, однак підтвердили, що сторони орієнтуються на чотири-п'ять годин перемовин без запланованих перерв чи формального обіду, тож вони "не розділять трапезу", а за результатами саміту російський лідер проведе власну прес-конференція, а пізніше американський - свою.

Читайте також: США не очікують суттєвих результатів від зустрічі Байдена з Путіним, - ЗМІ

Представники Білого дому відмовились відповідати на запитання журналістів щодо очікувань від результатів переговорів, ймовірного підписання угод чи посилення дипломатичного представництва у посольствах обох країн. Але високопосадовець адміністрації сказав, що Байлен готувався до цього "дуже важливої міжнародної події", уважно вивчаючи деталі й говорячи із радниками в уряді та позаурядовими експертами.

У понеділок, відповідаючи на запитання журналістів, Байден відмовився повідомляти про деталі своєї підготовки до зустрічі із Путіним, заявивши: "Я розкажу вам про це, коли зустріч закінчиться... Слухайте, я займаюсь цим довгий час, і не розповідатиму, як я підготуюсь до зустрічі із важливим супротивником".

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23764)


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Топ коментарі
+6
І що ? Це якийсь рекорд чи інше неймовірне досягнення ?
Звичайні люди теж працюють 4-5 годин без перерви, а тоді беруть обід.

Вже не знають, що ще вкинути аби підняти вартість безплідної зустрічі.
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15.06.2021 23:18
+5
клона по имени отчеству называет только шобла подоляка)
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15.06.2021 23:18
+5
Да, байдену нелегко, каждый день с утра смотря в зеркало вспоминать - что это там за старый дед в деменции и как его зовут. Плюс там уже оооочееь сильно начало подгорать в Аризоне р вряд ли процесс можно остановить, так что ему не о встрече с х-лом надо думать, а уже думать как бы не загреметь за решетку в обозримом будущем.
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15.06.2021 23:45
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Підозрюю, що так і буде. Пуцин, який є значно молодшим, попробує взяти Байдена на виснаження. Тому буде ці перемовини затягувати свідомо. Тому цікаво, як фізично покаже себе Байден?
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15.06.2021 23:09 Відповісти
Мочевой пузырь должен оказаться крепче у Байдена -
он всё таки не педофил, и не болеет раком.
А перерывы сходить пос ццатть будут обязательно.
Там они и будут подкрепляться.
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16.06.2021 00:09 Відповісти
Иди СВОЮ голову лечи
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16.06.2021 10:55 Відповісти
И Членин такой молодой...
Зустріч Байдена і Путіна може тривати близько 5 годин без перерви на обід, - Білий дім - Цензор.НЕТ 1937
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16.06.2021 00:11 Відповісти
Впервые с 2015 года средний глобальный показатель индекса оказался ниже показателя предыдущего года.
Украина поднялась на девять позиций и заняла 36 место среди 165 стран в ежегодном рейтинге устойчивого развития, публикуемого ООН и Фондом Bertelsmann. Данные рейтинга опубликованы на сайте организации во вторник, 15 июня.

Прогресс Украины зафиксирован в достижении десяти из 17 целей, определяющих устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах. Ни в одной из базовых целей Украина не ухудшила свои позиции. Наибольший прогресс зафиксирован в достижении цели ликвидации нищеты.

В рейтинге Украина опередила такие страны, как Израиль (38 место), Греция (37), Люксембург (42), Россия (46).

И это при Президенте Украины Владимира Александровича. Петя отдыхает.
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15.06.2021 23:10 Відповісти
клона по имени отчеству называет только шобла подоляка)
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15.06.2021 23:18 Відповісти
Я теж вірю в Діда Мороза.
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15.06.2021 23:47 Відповісти
"определяющих устойчивое развитие страны в экономической"

5 кварталов паденя экономики... что ты несешь, портянка подоляковская? ))))
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16.06.2021 10:50 Відповісти
Это не я несу а ООН так считает
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16.06.2021 11:01 Відповісти
плешигном и его верный конь Лавров по любому опоздают.....
Точность, вежливость королей, это не про них.....
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15.06.2021 23:14 Відповісти
и никакого луки с бутербродиками
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15.06.2021 23:17 Відповісти
А от оце - справжня важлива новина!
Верховна Рада планує в п'ятницю зібратися на позачергове засідання для розгляду проєкту постанови про звернення ВР до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів поза https://lb.ua/tag/69_blok_nato.html НАТО .
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15.06.2021 23:17 Відповісти
Таки думають випросити? 😊 А як щодо виконання обіцянок, яке і відкриє всі двері, як чарівний ключик? Чи Сподіваються відкрити двері без ключа, ногою, чи жопою?
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16.06.2021 00:29 Відповісти
Проходили уже:
22 июл. 2014 г. - Україна може попросити в США статус основного союзника поза НАТО. Про це сказав президент Петро Порошенко в інтерв'ю для CNN.

И он просил, и ему отказали...
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16.06.2021 04:34 Відповісти
Цікаво побачити результати голосування, хто є ху, якщо воно відбудеться.
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16.06.2021 07:10 Відповісти
І що ? Це якийсь рекорд чи інше неймовірне досягнення ?
Звичайні люди теж працюють 4-5 годин без перерви, а тоді беруть обід.

Вже не знають, що ще вкинути аби підняти вартість безплідної зустрічі.
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15.06.2021 23:18 Відповісти
бгг, ето нє встрєча, а психіатрічєскоє освідєтєльствованіє хла

https://twitter.com/AdikaVoe
https://twitter.com/AdikaVoe
https://twitter.com/AdikaVoe ДевятыйКругРая https://twitter.com/AdikaVoe @AdikaVoe https://twitter.com/AdikaVoe/status/1404816235070738447 5 ч

психиатры сбились в кучку курят и перешептываются эпизодически опасливо оглядываясь они решают кто из них озвучит диагноз

Корреспондент NBC Кир Симмонс рассказал об общении с Путиным вне эфира:
«После интервью президент продолжил разговор со мной без камеры, наклоняясь вперед, глядя мне в глаза. Он убеждал меня в том, что Запад финансирует оппозиционные группировки в Москве»
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15.06.2021 23:23 Відповісти
Аж 5 часов не покушают, страшно слышать Встреча Байдена и Путина может длиться около 5 часов без перерыва на обед, - Белый дом - Цензор.НЕТ 4361
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15.06.2021 23:39 Відповісти
Да, байдену нелегко, каждый день с утра смотря в зеркало вспоминать - что это там за старый дед в деменции и как его зовут. Плюс там уже оооочееь сильно начало подгорать в Аризоне р вряд ли процесс можно остановить, так что ему не о встрече с х-лом надо думать, а уже думать как бы не загреметь за решетку в обозримом будущем.
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15.06.2021 23:45 Відповісти
Байден в такой "деменции", что самовлюблённое ****** Трамп на дебатах проиграло.
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16.06.2021 00:03 Відповісти
байден просто идиот.
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16.06.2021 08:09 Відповісти
Какой там "обед" - кремлёвский карлик боится, что ему в тарелку распылят
невидимый вражеский аэрозоль (или наплюют).
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16.06.2021 00:04 Відповісти
....или тарелку борща подадут. Зустріч Байдена і Путіна може тривати близько 5 годин без перерви на обід, - Білий дім - Цензор.НЕТ 2101
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16.06.2021 00:18 Відповісти
А в борще некошерные шкварки.
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16.06.2021 00:30 Відповісти
что ему в тарелку распылят невидимый вражеский аэрозоль (или наплюют).
По этой причине (только не наплюют) рекитёры на Курском вокзале пирожочниов не щимили.
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16.06.2021 00:38 Відповісти
Так в нього "тормозок" буде в платочку, як в того їжачка в тумані.
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16.06.2021 07:08 Відповісти
Так апосранаму ссарю мардвы уколав не хватит.
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16.06.2021 00:21 Відповісти
решили взять Байдена измором.
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16.06.2021 01:14 Відповісти
і що?
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16.06.2021 01:30 Відповісти
кто будет замерять децибелы синхронного храпа?)))
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16.06.2021 01:39 Відповісти
гебист отказался от обеда.
знает - что и почем
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16.06.2021 05:32 Відповісти
увидеть Швейцарию и умереть от зависти, обнимая сундук с золотом
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16.06.2021 07:00 Відповісти
И что таки оба персонажа будут в памперсах и с нянями?
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16.06.2021 08:08 Відповісти
Байден будет в памперсах, и еще, у него будут противоскользящие дорожки (не шутка)
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16.06.2021 11:01 Відповісти
 
 