Зустріч Байдена і Путіна може тривати близько 5 годин без перерви на обід, - Білий дім

Зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Путіна може тривати чотири-п'ять годин, й перерв на обід не заплановано.

Про це журналістам преспулу американського глави розповіли представники адміністрації Білого дому дорогою із Брюсселя до Женеви, де 16 червня відбудеться саміт Байдена й Путіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За планом, Путін прибуде на місце зустрічі о першій за місцевим часом, де його зустріне президент Швейцарії Гі Пармелен, затим прибуде Байден. Пармелен проведе їх до кімнати, де відбудуться переговори, а сама дискусія відбуватиметься за участі лише президентів США і Росії, державного секретаря й голови МЗС Росії й перекладачів.

Конкретні часові рамки зустрічі журналістам не повідомили, однак підтвердили, що сторони орієнтуються на чотири-п'ять годин перемовин без запланованих перерв чи формального обіду, тож вони "не розділять трапезу", а за результатами саміту російський лідер проведе власну прес-конференція, а пізніше американський - свою.

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Представники Білого дому відмовились відповідати на запитання журналістів щодо очікувань від результатів переговорів, ймовірного підписання угод чи посилення дипломатичного представництва у посольствах обох країн. Але високопосадовець адміністрації сказав, що Байлен готувався до цього "дуже важливої міжнародної події", уважно вивчаючи деталі й говорячи із радниками в уряді та позаурядовими експертами.

У понеділок, відповідаючи на запитання журналістів, Байден відмовився повідомляти про деталі своєї підготовки до зустрічі із Путіним, заявивши: "Я розкажу вам про це, коли зустріч закінчиться... Слухайте, я займаюсь цим довгий час, і не розповідатиму, як я підготуюсь до зустрічі із важливим супротивником".