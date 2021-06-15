Зустріч Байдена і Путіна може тривати близько 5 годин без перерви на обід, - Білий дім
Зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Путіна може тривати чотири-п'ять годин, й перерв на обід не заплановано.
Про це журналістам преспулу американського глави розповіли представники адміністрації Білого дому дорогою із Брюсселя до Женеви, де 16 червня відбудеться саміт Байдена й Путіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
За планом, Путін прибуде на місце зустрічі о першій за місцевим часом, де його зустріне президент Швейцарії Гі Пармелен, затим прибуде Байден. Пармелен проведе їх до кімнати, де відбудуться переговори, а сама дискусія відбуватиметься за участі лише президентів США і Росії, державного секретаря й голови МЗС Росії й перекладачів.
Конкретні часові рамки зустрічі журналістам не повідомили, однак підтвердили, що сторони орієнтуються на чотири-п'ять годин перемовин без запланованих перерв чи формального обіду, тож вони "не розділять трапезу", а за результатами саміту російський лідер проведе власну прес-конференція, а пізніше американський - свою.
Представники Білого дому відмовились відповідати на запитання журналістів щодо очікувань від результатів переговорів, ймовірного підписання угод чи посилення дипломатичного представництва у посольствах обох країн. Але високопосадовець адміністрації сказав, що Байлен готувався до цього "дуже важливої міжнародної події", уважно вивчаючи деталі й говорячи із радниками в уряді та позаурядовими експертами.
У понеділок, відповідаючи на запитання журналістів, Байден відмовився повідомляти про деталі своєї підготовки до зустрічі із Путіним, заявивши: "Я розкажу вам про це, коли зустріч закінчиться... Слухайте, я займаюсь цим довгий час, і не розповідатиму, як я підготуюсь до зустрічі із важливим супротивником".
Будь ласка, зачекайте...
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он всё таки не педофил, и не болеет раком.
А перерывы сходить пос ццатть будут обязательно.
Там они и будут подкрепляться.
Украина поднялась на девять позиций и заняла 36 место среди 165 стран в ежегодном рейтинге устойчивого развития, публикуемого ООН и Фондом Bertelsmann. Данные рейтинга опубликованы на сайте организации во вторник, 15 июня.
Прогресс Украины зафиксирован в достижении десяти из 17 целей, определяющих устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах. Ни в одной из базовых целей Украина не ухудшила свои позиции. Наибольший прогресс зафиксирован в достижении цели ликвидации нищеты.
В рейтинге Украина опередила такие страны, как Израиль (38 место), Греция (37), Люксембург (42), Россия (46).
И это при Президенте Украины Владимира Александровича. Петя отдыхает.
5 кварталов паденя экономики... что ты несешь, портянка подоляковская? ))))
Точность, вежливость королей, это не про них.....
Верховна Рада планує в п'ятницю зібратися на позачергове засідання для розгляду проєкту постанови про звернення ВР до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів поза https://lb.ua/tag/69_blok_nato.html НАТО .
22 июл. 2014 г. - Україна може попросити в США статус основного союзника поза НАТО. Про це сказав президент Петро Порошенко в інтерв'ю для CNN.
И он просил, и ему отказали...
Звичайні люди теж працюють 4-5 годин без перерви, а тоді беруть обід.
Вже не знають, що ще вкинути аби підняти вартість безплідної зустрічі.
https://twitter.com/AdikaVoe
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https://twitter.com/AdikaVoe ДевятыйКругРая https://twitter.com/AdikaVoe @AdikaVoe https://twitter.com/AdikaVoe/status/1404816235070738447 5 ч
психиатры сбились в кучку курят и перешептываются эпизодически опасливо оглядываясь они решают кто из них озвучит диагноз
Корреспондент NBC Кир Симмонс рассказал об общении с Путиным вне эфира:
«После интервью президент продолжил разговор со мной без камеры, наклоняясь вперед, глядя мне в глаза. Он убеждал меня в том, что Запад финансирует оппозиционные группировки в Москве»
невидимый вражеский аэрозоль (или наплюют).
По этой причине (только не наплюют) рекитёры на Курском вокзале пирожочниов не щимили.
знает - что и почем