Нардепи можуть зібратися на позачергове засідання 18 червня, щоб ухвалити звернення до Конгресу США, - "слуга народу" Качура

Парламент 18 червня може провести позачергове засідання, на якому народні депутати планують розглянути постанову про звернення до Конгресу США.

Про це повідомив у Telegram нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"Швидше за все в п'ятницю буде позачергове пленарне засідання за проєктом постанови про звернення ВР до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (реєстр. № 5380)", - написав Качура.

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