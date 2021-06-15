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Нардепи можуть зібратися на позачергове засідання 18 червня, щоб ухвалити звернення до Конгресу США, - "слуга народу" Качура

Нардепи можуть зібратися на позачергове засідання 18 червня, щоб ухвалити звернення до Конгресу США, -

Парламент 18 червня може провести позачергове засідання, на якому народні депутати планують розглянути постанову про звернення до Конгресу США.

Про це повідомив у Telegram нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"Швидше за все в п'ятницю буде позачергове пленарне засідання за проєктом постанови про звернення ВР до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (реєстр. № 5380)", - написав Качура.

Нардепи можуть зібратися на позачергове засідання 18 червня, щоб ухвалити звернення до Конгресу США, - слуга народу Качура 01

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Автор: 

Конгрес США (1223) США (22545) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+7
Байден, де моя НАТА?
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15.06.2021 23:43
+5
Американцы и МВФ с первого дня прихода Зели к власти говорят только одно -- или Беня или помощь, третьего не дано. Они не слепые и не глухие, и отнюдь не тупые

Нардепи можуть зібратися на позачергове засідання 18 червня, щоб ухвалити звернення до Конгресу США, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 1527
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16.06.2021 00:18
+4
Да ребятки, вы думали что дорвались до абсолютной власти в стране и вам все можно и можно барыжить без проблем. Но оказалось, что на каждую хитрую задницу есть болт с левой резьбой. И теперь вы задергались.
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15.06.2021 23:46
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Лучше попросите мусоров не грабить и не насиловать граждан, а судьям валить со страны не дожидаясь их смертных казней, мрази они и так понятно, но шанс пусть не упустят с мусорами
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15.06.2021 23:36 Відповісти
Рада ухвалила доповнення до ЗУ"Про запобігання корупції". Відтепер посадовці можуть одночасно обіймати держпосади й очолювати бізнес, а також не передавати корпоративні права в управління іншим особам... Тобто, узаконили те, що їм нещасним приходилось приховувати. Все для простих людей.(с)
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15.06.2021 23:40 Відповісти
Так они практически первым решением монобольшинства в 2019 вывели и своих помощников из под действия этого закона, разрешив заниматься бизнесом. Но аппетиты растут на глазах.
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15.06.2021 23:52 Відповісти
Байден, де моя НАТА?
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15.06.2021 23:43 Відповісти
Да ребятки, вы думали что дорвались до абсолютной власти в стране и вам все можно и можно барыжить без проблем. Но оказалось, что на каждую хитрую задницу есть болт с левой резьбой. И теперь вы задергались.
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15.06.2021 23:46 Відповісти
Плохо , что заложниками борьбы политических партий стал народ Украины .
А враг то у ворот стоит .
ЛИДЕРЫ ВСЕХ партий свалят к себе на заморские виллы , а народ опять останется без своих домов и работы .
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15.06.2021 23:52 Відповісти
Народу сначала нужно выбирать не задницей или зомбоящиком. И бороться не с богатыми, как внуки Шарикова и Швондера, а против бедности и нищеты.
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15.06.2021 23:55 Відповісти
А Вы не задумывались , что консультируя Байдена некоторые оппозиционные политики могли заиграться и перейти грань , результатом чего и явилось твёрдое « нет» от НАТО УКРАИНЕ .
Я не отношусь к электорату ЗЕ , но в борьбе за НАТО все должны были объединиться,
И только время покажет истинную подковерную картину и лицо украинских политиков .
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16.06.2021 00:13 Відповісти
Американцы и МВФ с первого дня прихода Зели к власти говорят только одно -- или Беня или помощь, третьего не дано. Они не слепые и не глухие, и отнюдь не тупые

Нардепи можуть зібратися на позачергове засідання 18 червня, щоб ухвалити звернення до Конгресу США, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 1527
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16.06.2021 00:18 Відповісти
НО ПДЧ могли бы и дать Украине - зачем ссылаться на коррупцию , которой и у них хватает
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16.06.2021 00:20 Відповісти
Напомню. У нас с 2019 (!!) года Зеля не удосужился назначить главу миссии при НАТО, а в 2019 сам не захотел поехать на саммит НАТО, и в 2020 закрыл Офис реформ армии в МО. Там не слепые и не глухие.
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16.06.2021 00:24 Відповісти
Допустим .
Но ведь Грузии тоже не дали ПДЧ
Не в коррупции и Бене тут дело . В НАТО оказались ссыкуны
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16.06.2021 00:34 Відповісти
Мне абсолютно до одного места причины по Грузии. Мне не все равно что у нас свернули все сотрудничество с НАТО.
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16.06.2021 00:36 Відповісти
За какие такие заслуги? Почему не Россию тогда?
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16.06.2021 01:13 Відповісти
Рекомендую один фильм « НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ» 2001 г
Фильм - лауреат нескольких премий, в нем показаны не столько военные действия, сколько психологическое состояние героев: враги, волею случая оказавшиеся в "мертвой зоне" между двух огней, вынуждены общаться друг с другом, чтобы выйти из этой затруднительной ситуации. Что из этого выйдет и поможет ли героям "третья сила" в образе войск ООН ?
Да начхать им на Беню - НАТО просто не хочет из-за Украины связываться с ***** . В 2008 году им Беня не мешал .
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16.06.2021 00:28 Відповісти
Ага. Все годы с 2014 по 2018 приглашали Пороха на саммиты НАТО, помогали проводить реформы. А тут бац и испугались. Если оно Украине в лице ее президента было 2 года не нужно -- почему они должны хотеть? Помогать они не отказываются, но и не дураки. Зачем им геморрой, который сам не хочет?
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16.06.2021 00:34 Відповісти
Выше ответила 😀
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16.06.2021 00:35 Відповісти
Я тоже.
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16.06.2021 00:36 Відповісти
😀
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16.06.2021 00:37 Відповісти
А про Грузию ?
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16.06.2021 00:37 Відповісти
в 2008м беня не мешал . а мешали рыгоаналы с черными шариками в парламенте
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16.06.2021 08:20 Відповісти
Знову, замість використання дипломатичних каналів спроба тиску на США. Ну, вибачайте, але це все одно, що проти вітру ...
Ну, я розумію, якщо би вони суду США привезли Коломойського з поплічниками по відмиванню коштів
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15.06.2021 23:52 Відповісти
Зеля, Шефиры и Баканов себя родимых сдадут? Не смешите Бенины пейсы.
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15.06.2021 23:56 Відповісти
Kostenko_Inna

@InYv_Sergienko

· 2 ч

Рада ухвалила доповнення до ЗУ"Про запобігання корупції".Відтепер посадовці можуть одночасно обіймати держпосади й очолювати бізнес,а також не передавати корпоративні права в управління іншим особам.Тобто,узаконили те,що їм нещасним приходилось приховувати. Все для простих людей.
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15.06.2021 23:59 Відповісти
Господарі блазня переграють =козака= і його страшно "професійну" команду.
Саме з з найголовнішим з них він завтра зустрічається.
Який вже виграв. Бо просили зустріч у нього і милостиво чекали впродовж певного часу, а він не підтверджував і згоди не давав.
Аби хоч завтра "животворящий" не бекав і не плутав назви країн та не забув, де він.
Правда, шансів мало.
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16.06.2021 00:44 Відповісти
Важливий наголос: переграЮть.
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16.06.2021 00:45 Відповісти
Так віддано дивитися кривавому )(уйлу в його більма, замість того щоб прямо в очі сказати своєму народу про свої упущення в усіх сферах своєї як зовнішньої так внутрішньої політики. Поширення корупції, залучення до своєї влади ворогів України - кремлівських агентів, антиукраїнська діяльність (посягання в угоду кремлю на українську: мову, церкву ..) Ну і навіщо США і її Конгресу така корумпована країна з прокремлівською антиукраїнською орієнтацією яку створили (слуги кремля) які по приколу дісталися до влади в Україні яку можуть знищити як державу ..
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16.06.2021 05:31 Відповісти
а давайте пригласим к нам польское правительство чтобы провели реформы и будем и в нато и в евросоюзе через 10 лет . а пока нами руководит зеленый блазень и шмыгонутое правительство будем хавать заседания рнбо про воров . олигархов . будем универ строить за 7 000 000 000 ярдов и наблюдать как наш гидрант жрет шашлыки в компании гордона-гондона и васьки голованова который с ********** очень хотел пагаварить
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16.06.2021 08:32 Відповісти
 
 