Нардепи можуть зібратися на позачергове засідання 18 червня, щоб ухвалити звернення до Конгресу США, - "слуга народу" Качура
Парламент 18 червня може провести позачергове засідання, на якому народні депутати планують розглянути постанову про звернення до Конгресу США.
Про це повідомив у Telegram нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.
"Швидше за все в п'ятницю буде позачергове пленарне засідання за проєктом постанови про звернення ВР до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (реєстр. № 5380)", - написав Качура.
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А враг то у ворот стоит .
ЛИДЕРЫ ВСЕХ партий свалят к себе на заморские виллы , а народ опять останется без своих домов и работы .
Я не отношусь к электорату ЗЕ , но в борьбе за НАТО все должны были объединиться,
И только время покажет истинную подковерную картину и лицо украинских политиков .
Но ведь Грузии тоже не дали ПДЧ
Не в коррупции и Бене тут дело . В НАТО оказались ссыкуны
Фильм - лауреат нескольких премий, в нем показаны не столько военные действия, сколько психологическое состояние героев: враги, волею случая оказавшиеся в "мертвой зоне" между двух огней, вынуждены общаться друг с другом, чтобы выйти из этой затруднительной ситуации. Что из этого выйдет и поможет ли героям "третья сила" в образе войск ООН ?
Да начхать им на Беню - НАТО просто не хочет из-за Украины связываться с ***** . В 2008 году им Беня не мешал .
Ну, я розумію, якщо би вони суду США привезли Коломойського з поплічниками по відмиванню коштів
@InYv_Sergienko
· 2 ч
Рада ухвалила доповнення до ЗУ"Про запобігання корупції".Відтепер посадовці можуть одночасно обіймати держпосади й очолювати бізнес,а також не передавати корпоративні права в управління іншим особам.Тобто,узаконили те,що їм нещасним приходилось приховувати. Все для простих людей.
Саме з з найголовнішим з них він завтра зустрічається.
Який вже виграв. Бо просили зустріч у нього і милостиво чекали впродовж певного часу, а він не підтверджував і згоди не давав.
Аби хоч завтра "животворящий" не бекав і не плутав назви країн та не забув, де він.
Правда, шансів мало.