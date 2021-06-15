Суд залишив під нічним домашнім арештом екскерівника ХНУПС, підозрюваного у справі авіакатастрофи під Чугуєвом

Київський апеляційний суд залишив під домашнім арештом колишнього керівника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, підозрюваного у недбалому ставленні до військової служби, що призвело до авіакатастрофи АН-26 у Чугуєві.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

"15 червня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 11 травня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил та продовжено щодо підозрюваного, громадянина Т. строк тримання під домашнім арештом до 10 липня 2021 року, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою, визначеною ухвалою з 23-00 год. до 06-00 год. наступної доби за виключенням необхідності отримання медичної допомоги", - говориться в повідомленні.

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За результатом апеляційного розгляду ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 11 травня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

У прес-службі нагадали, що громадянин Т. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 425 ("Недбале ставлення до військової служби") Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.

На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.