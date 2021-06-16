У Німеччині багато хто проти "Північного потоку-2", позиція Берліна може змінитися після виборів, - Кулеба

Федеративна Республіка Німеччина може змінити позицію щодо газопроводу "Північний потік-2" після виборів нового канцлера, які пройдуть восени 2021 року.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю угорському виданню Ceenergy News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Насправді, в самій Німеччині багато голосів виступають проти "Північного потоку-2", і позиція Берліна може змінитися після майбутніх виборів", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що США також не відмовилися повністю від санкцій проти російського газопроводу. "Це скоріше перерва. Наша боротьба за збереження національних інтересів України і європейської безпеки продовжуватиметься. Як говориться в одному золотому правилі дипломатії, нічого повністю не узгоджено, поки все не узгоджено", - додав міністр.

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За його словами, Україна дотримується "чіткої позиції" щодо газопроводу "Північний потік-2". "Справа не тільки в Україні і наших економічних інтересах. Дуже небезпечно для загальної євроатлантичної безпеки і єдності передавати в руки Володимира Путіна (президента РФ. - Ред.) таку потужну політичну зброю, як "Північний потік-2", - уточнив він.

Кулеба додав, що компроміси в питаннях безпеки ніколи добре не працювали і в минулому. "Ми сподіваємося переконати наших німецьких і американських партнерів сприймати наявну загрозу серйозно. Над цим зараз працює українська дипломатія", - резюмував очільник МЗС.