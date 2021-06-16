У Німеччині багато хто проти "Північного потоку-2", позиція Берліна може змінитися після виборів, - Кулеба
Федеративна Республіка Німеччина може змінити позицію щодо газопроводу "Північний потік-2" після виборів нового канцлера, які пройдуть восени 2021 року.
Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю угорському виданню Ceenergy News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Насправді, в самій Німеччині багато голосів виступають проти "Північного потоку-2", і позиція Берліна може змінитися після майбутніх виборів", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що США також не відмовилися повністю від санкцій проти російського газопроводу. "Це скоріше перерва. Наша боротьба за збереження національних інтересів України і європейської безпеки продовжуватиметься. Як говориться в одному золотому правилі дипломатії, нічого повністю не узгоджено, поки все не узгоджено", - додав міністр.
За його словами, Україна дотримується "чіткої позиції" щодо газопроводу "Північний потік-2". "Справа не тільки в Україні і наших економічних інтересах. Дуже небезпечно для загальної євроатлантичної безпеки і єдності передавати в руки Володимира Путіна (президента РФ. - Ред.) таку потужну політичну зброю, як "Північний потік-2", - уточнив він.
Кулеба додав, що компроміси в питаннях безпеки ніколи добре не працювали і в минулому. "Ми сподіваємося переконати наших німецьких і американських партнерів сприймати наявну загрозу серйозно. Над цим зараз працює українська дипломатія", - резюмував очільник МЗС.
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В нього інші інтереси...
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https://www.facebook.com/borislav.bereza# 6 год ·
Мне только что показали новую президентскую программу "Здорова країна", которой занимается лично величайший политик современности. И это даже не смех сквозь слезы. Это какое-то бесконечное орейро!
Зеленский возжелал поставить в парках столбики с QR-кодом. И каждый украинец подойдя к такому столбику и наведя свой смартфон на QR-код увидит на экране, как украинские звезды шоу-биза выполняют спортивные упражнения. Например, Потап приседает, Тина Кароль делает выпады, а Винник качает пресс. И тогда можно будет повторять движения за любимой звездой. Так вот этим проектом Зеленский лично занимается. Проводит совещания, раздаёт поручения, погружается во все вопросы. В общем, это ему реально интересно. Ни одно другое дело его так не захватывало. И это невероятно смешно.
Ведь, если бы этим занимался какой-то 9-ый заместитель министра спорта, то это было бы понятно. Его профиль и его уровень. И если бы этой программой занимался бы заместитель какого-то мэра, то у меня вопросов бы не было. Но эту программу полностью сопровождает и контролирует президент Украины. Это говорит о его уровне. Он так и остался аниматором. Только теперь у него есть мандат президента. И бюджет. Но его при этом не интересует НАТО, ПДЧ, переговоры с западными партнёрами или обороноспособность страны. А лишь развлекуха с шоу-бизом.
Звезды дали свое согласие на участие. Тем более, что скоро День Независимости и можно будет опять им раздать звания и награды. И деньги на эту игрушку Зеленскому найдут. Скорее не выплатят пенсии или зарплаты бюджетникам, чем скажут, что нет денег на президентскую программу. Так что в ближайшее время мы увидим, как под патронатом человека плохо играющего роль президента и к тому же являющегося Верховным главнокомандующим Украины, в парках Украины будут установлены столбики с QR-кодом и даже сможете посмотреть на звезд шоу-биза, которые занимаются спортом. Это тот уровень компетентности президента, который мы заслужили.
И как на этот трэш реагировать???
https://ru.euronews.com/2021/06/11/baerbock-polls
Ох уж это сказочники.