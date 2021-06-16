УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6237 відвідувачів онлайн
Новини
3 709 27

У Німеччині багато хто проти "Північного потоку-2", позиція Берліна може змінитися після виборів, - Кулеба

У Німеччині багато хто проти

Федеративна Республіка Німеччина може змінити позицію щодо газопроводу "Північний потік-2" після виборів нового канцлера, які пройдуть восени 2021 року.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю угорському виданню Ceenergy News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Насправді, в самій Німеччині багато голосів виступають проти "Північного потоку-2", і позиція Берліна може змінитися після майбутніх виборів", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що США також не відмовилися повністю від санкцій проти російського газопроводу. "Це скоріше перерва. Наша боротьба за збереження національних інтересів України і європейської безпеки продовжуватиметься. Як говориться в одному золотому правилі дипломатії, нічого повністю не узгоджено, поки все не узгоджено", - додав міністр.

Читайте також: Сейм Польщі закликає НАТО і ЄС зупинити "Північний потік 2"

За його словами, Україна дотримується "чіткої позиції" щодо газопроводу "Північний потік-2". "Справа не тільки в Україні і наших економічних інтересах. Дуже небезпечно для загальної євроатлантичної безпеки і єдності передавати в руки Володимира Путіна (президента РФ. - Ред.) таку потужну політичну зброю, як "Північний потік-2", - уточнив він.

Кулеба додав, що компроміси в питаннях безпеки ніколи добре не працювали і в минулому. "Ми сподіваємося переконати наших німецьких і американських партнерів сприймати наявну загрозу серйозно. Над цим зараз працює українська дипломатія", - резюмував очільник МЗС.

Автор: 

Німеччина (7326) Північний потік (2461) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Кулеба ты хоть думай что говоришь! А то высер сделал и принюхиваешься !!! Как ты думаешь изменится позиция по СП2 у немцев - уже достроенный трубопровод разберут на металлолом !? .....Иногда лучше молчать чем говорить...
показати весь коментар
16.06.2021 00:29
+6
Он хоть видел последнее голосопание в их парламентя, кроме зеленых все партии поддержали СП-2
показати весь коментар
16.06.2021 00:08
+6
Наверное потому, что они дураки. Причём не просто дураки, а богатые дураки. Все немцы в один голос кричат : "Мы хотим и согласны платить за газ дороже, главное чтобы украинский газопровод не опустел !". Нет, наверное, это не так. Это просто Кулеба считает всех вокруг дураками.
показати весь коментар
16.06.2021 01:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Злые языки говорят, что "зелёные" введут квоты на прокачку парашного газа "потоками".
показати весь коментар
16.06.2021 00:07 Відповісти
Он хоть видел последнее голосопание в их парламентя, кроме зеленых все партии поддержали СП-2
показати весь коментар
16.06.2021 00:08 Відповісти
А КАЦАПИ ВЖЕ У АРКТИКУ ЛІЗУТЬ РОЗРОБЛЯТИ ПОКЛАДИ НАФТИ ТА ГАЗУ

У Німеччині багато хто проти "Північного потоку-2", позиція Берліна може змінитися після виборів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5330
У Німеччині багато хто проти "Північного потоку-2", позиція Берліна може змінитися після виборів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2849
показати весь коментар
16.06.2021 00:10 Відповісти
Ямал (газ СП-2) - Арктика, проснись и пой.
показати весь коментар
16.06.2021 11:04 Відповісти
Який Ямал Алеся, мається на увазі вся Арктика, не спи.
показати весь коментар
16.06.2021 14:01 Відповісти
Справа в тому, що людині, яку обрали, щоби вирішувати це питання, це зовсім не цікаво.
В нього інші інтереси...

https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWDJKgdfFeAv3_lzCJ9eHpLeMqcnsHuIjjr77dHJn4VwerE60BIwqDPb6ra2JOCML8VF9yIRqCfDC4-FmKvMx2DTCHr3DIRiJTZXzqrmbESnC914o8S6i7KNkj7eq8ZW40&__tn__=-UC%2CP-R Borislav Bereza

https://www.facebook.com/borislav.bereza# 6 год ·

Мне только что показали новую президентскую программу "Здорова країна", которой занимается лично величайший политик современности. И это даже не смех сквозь слезы. Это какое-то бесконечное орейро!

Зеленский возжелал поставить в парках столбики с QR-кодом. И каждый украинец подойдя к такому столбику и наведя свой смартфон на QR-код увидит на экране, как украинские звезды шоу-биза выполняют спортивные упражнения. Например, Потап приседает, Тина Кароль делает выпады, а Винник качает пресс. И тогда можно будет повторять движения за любимой звездой. Так вот этим проектом Зеленский лично занимается. Проводит совещания, раздаёт поручения, погружается во все вопросы. В общем, это ему реально интересно. Ни одно другое дело его так не захватывало. И это невероятно смешно.

Ведь, если бы этим занимался какой-то 9-ый заместитель министра спорта, то это было бы понятно. Его профиль и его уровень. И если бы этой программой занимался бы заместитель какого-то мэра, то у меня вопросов бы не было. Но эту программу полностью сопровождает и контролирует президент Украины. Это говорит о его уровне. Он так и остался аниматором. Только теперь у него есть мандат президента. И бюджет. Но его при этом не интересует НАТО, ПДЧ, переговоры с западными партнёрами или обороноспособность страны. А лишь развлекуха с шоу-бизом.

Звезды дали свое согласие на участие. Тем более, что скоро День Независимости и можно будет опять им раздать звания и награды. И деньги на эту игрушку Зеленскому найдут. Скорее не выплатят пенсии или зарплаты бюджетникам, чем скажут, что нет денег на президентскую программу. Так что в ближайшее время мы увидим, как под патронатом человека плохо играющего роль президента и к тому же являющегося Верховным главнокомандующим Украины, в парках Украины будут установлены столбики с QR-кодом и даже сможете посмотреть на звезд шоу-биза, которые занимаются спортом. Это тот уровень компетентности президента, который мы заслужили.

И как на этот трэш реагировать???
У Німеччині багато хто проти "Північного потоку-2", позиція Берліна може змінитися після виборів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4857
показати весь коментар
16.06.2021 00:24 Відповісти
Кулеба ты хоть думай что говоришь! А то высер сделал и принюхиваешься !!! Как ты думаешь изменится позиция по СП2 у немцев - уже достроенный трубопровод разберут на металлолом !? .....Иногда лучше молчать чем говорить...
показати весь коментар
16.06.2021 00:29 Відповісти
Пчелы против мёда...
показати весь коментар
16.06.2021 01:08 Відповісти
Кто знает, почему немцы против?
показати весь коментар
16.06.2021 01:15 Відповісти
Наверное потому, что они дураки. Причём не просто дураки, а богатые дураки. Все немцы в один голос кричат : "Мы хотим и согласны платить за газ дороже, главное чтобы украинский газопровод не опустел !". Нет, наверное, это не так. Это просто Кулеба считает всех вокруг дураками.
показати весь коментар
16.06.2021 01:39 Відповісти
Против только Зеленые. Которые после скандалов с Бербок уже вряд ли наберут хотя бы 20%.

У Німеччині багато хто проти "Північного потоку-2", позиція Берліна може змінитися після виборів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4375
показати весь коментар
16.06.2021 01:25 Відповісти
Эйфория "зеленых" в преддверии сентябрьских всеобщих выборов в ФРГ постепенно сходит на нет. Еще в майских опросах они опережали правящий ныне блок ХДС/ХСС аж на три процента. Сегодня же рейтинг их кандидата в канцлеры Анналены Бербок упал до рекордного уровня. Всему виной скандал с приукрашенным резюме. Политик приписала себе членство в ряде международных организаций, в том числе в Фонде помощи беженцам ООН, и разом потеряла аж 12 позиций, в то время как популярность ее соперников лишь возросла.

https://ru.euronews.com/2021/06/11/baerbock-polls

У Німеччині багато хто проти "Північного потоку-2", позиція Берліна може змінитися після виборів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2946
показати весь коментар
16.06.2021 01:30 Відповісти
У Німеччині багато хто проти "Північного потоку-2", позиція Берліна може змінитися після виборів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8518
показати весь коментар
16.06.2021 01:32 Відповісти
У немцев покупать еще будете ,но дороже раза в два.
показати весь коментар
16.06.2021 01:47 Відповісти
Мавзолейного дерьма через Украину не хватает для немецкого ЛОХтората...,вопрос когда Мавзолейные бараны начнут строить Северный поток-3...РАБссиянский ИДИОТ уже зашкаливать начал когда Эрдоган Турецкий поток послал на 3 РАБссиянские буквы....
показати весь коментар
16.06.2021 03:58 Відповісти
Путлер капут вам крысы Мавзолейные,вопрос только во времени...,Айдер Муждабаев ПРАВ...ВЫ ТУПОЕ БЫДЛО....
показати весь коментар
16.06.2021 04:02 Відповісти
Когда то Путлер навязал Украине 57 миллиардов кубов в год,хотя Украине достаточно было 30 ярдов,+своего ярдов 20...,но Хмырь убедил Юлю Тимошенко брать РАБссиянское дерьмо...,хи хи Юли уже было потом... Украинское бабло для Хмыря КГБшного ТОКСИЧНО...отравлено Бандерой и Порошенко... .,а рынок сбыта то таке....,население Земли уменьшается....Короновирус косит... ряды....
показати весь коментар
16.06.2021 04:10 Відповісти
Хочу задать тебе вопрос - по всему видно что ваши мысли путаются и высказывания приобретают форму типичного рассеянного склеротика, так может нужно обратиться к врачу?
показати весь коментар
16.06.2021 07:12 Відповісти
Может тебе для начала с бутылки встать?
показати весь коментар
16.06.2021 07:37 Відповісти
Не змінеться. Своя рубашка..................
показати весь коментар
16.06.2021 05:33 Відповісти
По той трубе или по этой. После выборов нового канцлера ФРГ, закон математики не изменится. От перемены мест слагаемых, сумма не меняется.
показати весь коментар
16.06.2021 06:53 Відповісти
Мечты, мечты, где ваша сладость?
показати весь коментар
16.06.2021 07:14 Відповісти
Германия, после выборов, откажется от денег и контроля энергосистемы ЕС!
Ох уж это сказочники.
показати весь коментар
16.06.2021 09:00 Відповісти
В Германии многие против "Северного потока-2", позиция Берлина может измениться после выборов, - Кулеба , после завершения строительства потока, позиция у фрицев будет все таже- продажность и служение рашисту
показати весь коментар
16.06.2021 10:56 Відповісти
помечтайТЕ
показати весь коментар
16.06.2021 12:00 Відповісти
 
 