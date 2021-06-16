Жодних зрушень в організації зустрічі Путіна і Зеленського поки немає, - Кремль

У Кремлі повідомили, що організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна не зрушила з мертвої точки.

Про це заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Жодних зрушень в організації зустрічі Путіна та Зеленського поки немає", - повідомив Козак

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися в "будь-якій точці" українського Донбасу, де йде війна. Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися з Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

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