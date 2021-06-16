Жодних зрушень в організації зустрічі Путіна і Зеленського поки немає, - Кремль
У Кремлі повідомили, що організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна не зрушила з мертвої точки.
Про це заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Жодних зрушень в організації зустрічі Путіна та Зеленського поки немає", - повідомив Козак
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися в "будь-якій точці" українського Донбасу, де йде війна. Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися з Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.
Топ коментарі
+23 Colt
показати весь коментар16.06.2021 00:06
+21 Серж Рача
показати весь коментар16.06.2021 00:00
+9 Zelya Vsyo
показати весь коментар16.06.2021 00:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А зараз для повного понта підтягують Верховну Раду, цікаво, знову будуть звинувачувати Ж 7. Вони можуть. Що єрмак напишек, за те і проголосують.
***** тоже не хочет ЗЕ.
Никому не нужная Буратина... Но Буратина при этом кричит, что ей все должны.
приедет в Вашингтон, дядя Сэм поставит маланцу задачу и выразит уверенность...
Бо від "дипломатичних ініціатив" Косоворотька щось аш трісьот.
Бертольд Брехт.немецкий драматург.....,73 % требуют от Зели звания герой советского союза...
Требую от Байденя борьбі с американской олигархией,500 миллиардеров США во главе с Джеффом Безосом, Билл Гейтсом и особенно Иланом Маском,не имеют права качать права всему Миру...