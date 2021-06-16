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Новини Агресія Росії проти України
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Жодних зрушень в організації зустрічі Путіна і Зеленського поки немає, - Кремль

Жодних зрушень в організації зустрічі Путіна і Зеленського поки немає, - Кремль

У Кремлі повідомили, що організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна не зрушила з мертвої точки.

Про це заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Жодних зрушень в організації зустрічі Путіна та Зеленського поки немає", - повідомив Козак

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися в "будь-якій точці" українського Донбасу, де йде війна. Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися з Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Читайте також: Зеленський шкодує, що не зустрівся з Байденом до його переговорів з Путіним

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) путін володимир (23764) росія (64946) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+23
А Украине эта встреча и не нужна.
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16.06.2021 00:06
+21
Ну и слава богу ...
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16.06.2021 00:00
+9
Очко }{уйла будет так расширено после его встречи с Байденом, что Зеле гораздо проще будет смотреть в него "в поисках там мира".
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16.06.2021 00:06
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Ну и слава богу ...
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16.06.2021 00:00 Відповісти
Очко }{уйла будет так расширено после его встречи с Байденом, что Зеле гораздо проще будет смотреть в него "в поисках там мира".
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16.06.2021 00:06 Відповісти
А Украине эта встреча и не нужна.
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16.06.2021 00:06 Відповісти
***** не хоче розмовляти з лялькою на мотузочках.
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16.06.2021 00:08 Відповісти
Так это же его кукла.... О чём с ней разговаривать?
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16.06.2021 06:29 Відповісти
щось тут не чисто ... Бубочка хоче ,..йло ...., вибачге за рифму )) а чи не намагаються вони вдвох нас всіх зробити ще раз, щоб ми самі дуже цього хотіли ?
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16.06.2021 00:15 Відповісти
Как нет никаких подвижек !? Кобзон уже забронировал столик на троих...ждет их там, та и Мы тоже - ждем не дождемся когда уже они там встретятся.....
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16.06.2021 00:16 Відповісти
Ну нет так нет. Не посмотрит клован в ботоксное очко в поисках мира.
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16.06.2021 00:22 Відповісти
А шо такое? Володя Зеленский так старается, наверняка опять проклятый Порошенко мешает.
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16.06.2021 00:27 Відповісти
Не Порошенко тут не причем. Просто. Путин адженту не дает. Зеленський от Путина адженту ждет
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16.06.2021 01:08 Відповісти
У кирпича есть удивительное свойство падать на голову, а не наоборот.
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16.06.2021 00:39 Відповісти
бывает, что голова падает на кирпич....
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16.06.2021 07:29 Відповісти
останнім часом щось всі йому відмовляють, чого б це ? А фюрер ніколи не буде з ним зустрічатись поки поц не принесе "ключі від Києва", як казав полпред Козак -хай спочатку виконають те, що наобіцяли.. і продовжуючи і за що отримали ..... Ці двоє хочуть зустрітис сам на сам, а наш поц то до одного хоче прибитись то до другого. І все із своїм роялем.
А зараз для повного понта підтягують Верховну Раду, цікаво, знову будуть звинувачувати Ж 7. Вони можуть. Що єрмак напишек, за те і проголосують.
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16.06.2021 00:46 Відповісти
Жодних зрушень в організації зустрічі Путіна і Зеленського поки немає, - Кремль - Цензор.НЕТ 2376
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16.06.2021 01:10 Відповісти
Байден не хочет ЗЕ.
***** тоже не хочет ЗЕ.

Никому не нужная Буратина... Но Буратина при этом кричит, что ей все должны.
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16.06.2021 01:10 Відповісти
Зе...Напрасно он подписался под это президенство. Добром для него это не закончится.
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16.06.2021 01:17 Відповісти
надіюсь що тільки для нього.
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16.06.2021 06:48 Відповісти
Жодних зрушень в організації зустрічі Путіна і Зеленського поки немає, - Кремль - Цензор.НЕТ 255
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16.06.2021 01:28 Відповісти
Ну скільки вже пан преЗЕдент буде ото позорити Україну своїми намаганнями зазирнути в очі х**лу. Уже надоїли оті ганебні потуги до "нє могу".
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16.06.2021 01:35 Відповісти
смысл был бы, если Байден не встречался с плешивым. Но и в этом случае, Зелень - посредственность малоопытная.
приедет в Вашингтон, дядя Сэм поставит маланцу задачу и выразит уверенность...
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16.06.2021 05:21 Відповісти
головне, що до Вашингтону їде.
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16.06.2021 02:30 Відповісти
Тю-ю-ю,який Вашінгтон?.Якшо до Америки,то тільки дЄрьмак і баста!
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16.06.2021 07:09 Відповісти
Ну от і добре.
Бо від "дипломатичних ініціатив" Косоворотька щось аш трісьот.
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16.06.2021 03:34 Відповісти
Андрей Панин выполняющий роль Путлера сегодня собрал 95 квартал в Мавзолее....,все эти Долины Машковы и прочие Михалковы Розенбаумы и прочий сброд РАБссиянского шоу-бизнеса знают что Панин не сдох в марте 2013 года,...остальное вторично
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16.06.2021 03:55 Відповісти
просто до кого то дошло - кому принесет пользу понт комика? его там с улыбкой пожуют и выплюнут)
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16.06.2021 05:19 Відповісти
Не беда, старый выживший из ума плешивй зоофил и маразматик, зачатый по пьяне мойщицей цеховых сортиров питерского завода от вахтера того же завода более известного как Х...ло пришлет мастеру игры пиписькой на рояле, более известному, как Вава-фигляр, фотографию своего очка. Вава туда позаглядывает, и нам расскажет, какой, до невыносимости мир он там увидел.
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16.06.2021 05:30 Відповісти
Нещасна та країна,що потребує героїв.
Бертольд Брехт.немецкий драматург.....,73 % требуют от Зели звания герой советского союза...
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16.06.2021 05:35 Відповісти
Ирония и сарказм в перемешку с юмором...
Требую от Байденя борьбі с американской олигархией,500 миллиардеров США во главе с Джеффом Безосом, Билл Гейтсом и особенно Иланом Маском,не имеют права качать права всему Миру...
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16.06.2021 05:39 Відповісти
Суммарно єти трое миллиардеров богаче чем вся РАБссия вместе с ГрязьПромом и Роснефтью...,уникальній случай в Мировой истории,три миллиардера США богаче всей необїятной РАБссии...
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16.06.2021 05:46 Відповісти
Звісно,його не хочуть вже бачити ні на Сході,ні на Заході.
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16.06.2021 06:08 Відповісти
И опять я уверен, что спектакль о том, что одно добивается встречи, а другое отнекивается, срежессирован в кремле. Чтобы мы все оценили миролюбивые потуги зелёного слуги.... Для него главное - поговорить, а армию усиливать нет ни желания, ни лишних денег, ни лишнего времени.....
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16.06.2021 06:34 Відповісти
Набиває собі рейтинг, мЬІролюбець.
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16.06.2021 07:01 Відповісти
Та зустрілися би по скайпу і не морочили яйця! Тоже мені "доленосна" зустріч. Тут від зустрічі плешивого з Байденом нічого чекати (зустріч для зустрічі), а цим непорозумінням тим більше.
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16.06.2021 06:52 Відповісти
Один *****, а другий Фуйлограй. І чого "родичі" не хочуть зустрітись?
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16.06.2021 07:51 Відповісти
Украина привержена политико-дипломатическому урегулированию конфликта , Кремль - нет. Что и доказьівает инициатива Зеленского о переговорах с Путиньім. Доказьівает всему мировому сообществу.
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16.06.2021 08:12 Відповісти
Переговоры с Гопником кремлевской Аль-Каиды может вести только Байден,потому что оскорбил убийцу Немцова Политковской и еще тысяч тысяч людей...назвал его недочеловеком...
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16.06.2021 08:59 Відповісти
пусть куйло корпоратив в сауне закажет. клован поведется, ска.....
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16.06.2021 09:33 Відповісти
зебила и здесь послали *****
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16.06.2021 09:42 Відповісти
а що їм зустрічатись? в них обох і так "прямой кантакт"!
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16.06.2021 09:51 Відповісти
Вбили мрію дурня. Він тільки і бажав цієї зустрічі, щоб подивитися в очі - буде Вова купували фільми Вальдемара, чи ні? Навіть закон про мову нищить, армію нищить, економіку добиває, НАТО і ЕЄ послав туди, куди посилав міжнародний банк, робить все, щоб ті образились і забули про Україну..., а дядьо Вова навіть і не подивився в його бік.
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16.06.2021 10:10 Відповісти
Он совершенно бесперспективен и даже опасен. Слишком прямо противоположные желания у стран, нет ни одного вопроса где возможен компромисс. Если коротко мы хотим свободы и независимости от РФ и чем дальше от нее тем лучше, а Путин не признает украинцев, Украину и считает все это бузой в одной из российских губерний. ( что бы он при этом не говорил).
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11.09.2021 18:29 Відповісти
 
 