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Сирія (1659) Скібіцький (259)

Небезпечна ситуація в таборах біженців у Сирії завадила забрати звідти всіх громадян України, - Скібіцький

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Небезпечна ситуація в таборах біженців у Сирії завадила забрати звідти всіх громадян України, - Скібіцький

Складна епідеміологічна ситуація і безпекові ризики в таборах біженців у Сирії не дозволяють евакуювати звідти відразу всіх громадян України.

Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"Наше завдання полягає у поверненні до України всіх українців, які звернулися до нашої держави і бажають повернутися додому. Водночас складна безпекова ситуація на території Сирії не дозволяє здійснювати евакуацію великих груп людей. Через це ми зосередили наші зусилля на таборі "Родж". Вдалося домовитися про повернення в Україну однієї родини. Хоча і це було нелегко, з огляду на обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19", – повідомив Скібіцький.

Він зазначив, що значну допомогу Україні надала влада Іракського Курдистану.

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"Важливим питанням було гарантування безпеки, особливо під час транспортування територією Сирії та Іракського Курдистану. Також сприяли оформленню необхідних документів для перетину кордону та надання дозволу на виліт в Україну", – повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони.

За словами Вадима Скібіцького, на початку поточного року Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало завдання від Офісу Президента України та розпочало планування повернення громадян України з таборів біженців на території Сирії.

"Усі заходи проводилися у тісній взаємодії з Офісом Президента України, Міністерством закордонних справ України та Комітетом з питань розвідки при президентові України", – додав він.

Станом на 15 червня Україна вивезла з таборів біженців у Сирії трьох українок та 14 дітей. З 2019 року вони перебували у таборах закритого типу "Аль-Хол" та "Родж". У цих таборах розміщують людей, яких підозрюють у зв’язках з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приблизно 40 українських жінок і дітей утримують у сирійських таборах, - Human Rights Watch

Щодо українок не велося жодне розслідування за жоден злочин, і їх не судили за зв’язки з ісламістами. А відтак їхнє утримання у таборі правозахисники із організації Human Rights Watch ще у березні називали таким, що порушує міжнародне право.

Прискорити репатріацію іноземців закликала і Організація Об’єднаних Націй.

Північні райони Сирії контролюють "Сирійські демократичні сили" – військовий альянс, створений за підтримки міжнародної коаліції на чолі зі США. На півночі Сирії розташовані два найбільші табори закритого типу, де проживають родини колишніх бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава". Адміністрації таборів складаються із сирійських курдів.

Нагадаємо, увечері 15 червня із Сирії вивезли ще одну громадянку України із сімома дітьми.

Автор: Наталя Джума
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Господи, сколько их там? Уже ж давно эвакуируют. Ситуация по безопасности помешала забрать всех граждан Украины из Сирии, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 9685
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16.06.2021 00:49 Відповісти
А мені цікаво .що ці "гражданє України " забули в Сірії .та ще й з дітьми?
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16.06.2021 03:10 Відповісти
Вам же ясно написали - семьи исламских боевиков срочно хотят вернуться в Украину....Нам не хватает лугандонской колорадской швали.... Дособираем ещё и в Сирии.....Скоро будем вывозить из Сомали ...У президента только на нашего воина - героя Ярослава Журавля не хватило ни сил, ни желания , чтобы его спасти - эвакуировать раненого, умирающего с поля боя....Тошно от подобной "деятельности" Банковой....
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16.06.2021 05:32 Відповісти
Нахрена нам эти зверьковые подстилки, вдобавок с выводком чумазых орущих личинок террористов?
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16.06.2021 08:21 Відповісти
Вони не хочуть додому, бо собачок не беруть разом з ними!
Шастають по світу як цигани, а народ повинен платить за їх евакуацію.
Україна їх туди не посилала, то якого хріна Україна їх повинна вертать назад за свої гроші!
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16.06.2021 06:57 Відповісти
Нехай звернуться до членограя. Він собачку привіз аж з Уханя, а тут якась Сирія. Як два пальці об рояль.
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16.06.2021 07:08 Відповісти
Нехай щастить по різним сиріям.
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16.06.2021 07:05 Відповісти
Як зазвичай знайдеться один закордонний смоловий "українець" як буде любити українців більше за самих українців якоюсь "особливою" любов'ю, не такою як в Україні...))))
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16.06.2021 09:05 Відповісти
В Сирии очень много граждан Украины, еще со времен СССР. Там было очень комфортно, но в 2015 году, кто-то пришел убивать Асада, а убил Сирию. Дай Бог, чтобы возродилась Сирия
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16.06.2021 08:33 Відповісти
Дивує з яким натхненням влада бажає перетягнути шльондр бойовиків з Сирії до України, мабуть це важливіше за піклування економікою і армією...
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16.06.2021 08:57 Відповісти
 
 