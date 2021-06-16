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Глава НАЗК Новіков про призначення Вітренка главою "Нафтогазу": Маємо ситуацію порушення закону, ми змушені були внести припис

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава НАЗК Новіков про призначення Вітренка главою

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков пояснив причини рішення внести припис про незаконність призначення Юрія Вітренка на пост глави "Нафтогазу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську радіо.

"Я з повагою ставлюся до Юрія Вітренка. Боротися з олігархами можна тільки встановленням правил і їхнім дотриманням. Уряд і президент України підтримують принципи корпоративного управління, організації економічного розвитку і співпраці. Ці принципи передбачають дотримання антикорупційних стандартів під час призначення керівників державних компаній. "Нафтогаз" - найбільша державна компанія в Україні, тому вона має бути взірцем виконання вимог антикорупційного законодавства. Юрій Вітренко працював у Міністерстві енергетики та займався питаннями "Нафтогазу" і фактично готував пропозиції до цього рішення, яким уже сам і був призначений. Тобто маємо ситуацію порушення закону. Ми змушені були внести припис", - підкреслив Новіков.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава НАЗК Новіков ухвалив рішення про незаконність призначення Вітренка на пост глави "Нафтогазу" після відрядження до Вашингтона, - джерело

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Какие нарушения закона если витренку очень захотелось порулить "Нафтогазом"? Плевать на закон. Для зелени в порядке вещей.
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16.06.2021 06:12
+5
Виитренко Штирлиц Путлера вместе со своей мамочкой радисткой Кэт... Глава НАПК Новиков о назначении Витренко главой "Нафтогаза": Налицо ситуация нарушения закона, мы вынуждены были внести предписание - Цензор.НЕТ 2891
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16.06.2021 04:47
+5
"Специфический запах подмышек Коломойского" . Зеленский : Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
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16.06.2021 08:38
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Виитренко Штирлиц Путлера вместе со своей мамочкой радисткой Кэт... Глава НАПК Новиков о назначении Витренко главой "Нафтогаза": Налицо ситуация нарушения закона, мы вынуждены были внести предписание - Цензор.НЕТ 2891
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16.06.2021 04:47 Відповісти
Поступок не мальчика,но мужа. Мотивация это вторичное .з
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16.06.2021 05:05 Відповісти
Та ні. Не вторична. З вільного світу жидівський окупаційній владі натикали - задки дає. І корпоративне керування Нафтогазу повернуть і 50 млрд. назад покладуть. Жалко, конешно, але краще ніж під санкціями
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16.06.2021 08:57 Відповісти
Корпоративне керування ніхто і не відміняв. Тільки захотіли інших поставити. Глава НАЗК Новіков про призначення Вітренка главою "Нафтогазу": Маємо ситуацію порушення закону, ми змушені були внести припис - Цензор.НЕТ 6987
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16.06.2021 10:00 Відповісти
Госдеп зачистит Украину от Щтирлицов Мавзолейного Хмыря и все будет в шоколаде... Глава НАПК Новиков о назначении Витренко главой "Нафтогаза": Налицо ситуация нарушения закона, мы вынуждены были внести предписание - Цензор.НЕТ 3203
показати весь коментар
16.06.2021 05:08 Відповісти
Какие нарушения закона если витренку очень захотелось порулить "Нафтогазом"? Плевать на закон. Для зелени в порядке вещей.
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16.06.2021 06:12 Відповісти
Тобто то якась зєлєнь Вітренка та Коболєва зробила топ-менеджерами "Нафтогазу"? Глава НАПК Новиков о назначении Витренко главой "Нафтогаза": Налицо ситуация нарушения закона, мы вынуждены были внести предписание - Цензор.НЕТ 344
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16.06.2021 06:39 Відповісти
Зелень убрала Коболева и поставила Витренка. Судя по всему незаконно. Или петина какашка в твоей штанине не позволяет осознать этот факт?
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16.06.2021 07:13 Відповісти
"Петіна какашка" у тебе там, де у людини мозок. А Вітренко - така ж гнида, як і Коболєв.
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16.06.2021 08:07 Відповісти
Ты отклонился от сути вопроса,дурачок.
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16.06.2021 09:35 Відповісти
Ай маладци - поговорілі ...
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16.06.2021 10:01 Відповісти
Все правильно сказал. Вот только Гундосик - чувак злопамятный, это ему еще припомнят
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16.06.2021 06:38 Відповісти
Глава НАПК Новиков о назначении Витренко главой "Нафтогаза": Налицо ситуация нарушения закона, мы вынуждены были внести предписание - Цензор.НЕТ 7482
показати весь коментар
16.06.2021 07:12 Відповісти
"Специфический запах подмышек Коломойского" . Зеленский : Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
показати весь коментар
16.06.2021 08:38 Відповісти
Быстрее, пока снова у Газпрома не отломал несколько ярдов
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17.06.2021 20:41 Відповісти
 
 