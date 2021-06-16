Україна і США обговорили питання поглиблення оборонного співробітництва, - посол Маркарова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна і США обговорили питання поглиблення оборонного співробітництва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала посол України у США Оксана Маркарова.
"Разом з нашим аташе з питань оборони Борисом Кременецьким радо вітали в посольстві України у США генерала Гарріка М. Хармона, командувача з питань безпекової допомоги Сухопутних військ США, та Девіда Дорнблайзера, директора Вашингтонського Офісу Командування з питань безпекової допомоги Сухопутних військ США. Обговорили питання поглиблення оборонного співробітництва, подякували за підтримку України у протидії агресії РФ", - написала Маркарова.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Послиця, ослицявіслючка.