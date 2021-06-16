УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8754 відвідувача онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Оборона
994 7
США (14501) Маркарова (258)

Україна і США обговорили питання поглиблення оборонного співробітництва, - посол Маркарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна і США обговорили питання поглиблення оборонного співробітництва, - посол Маркарова

Україна і США обговорили питання поглиблення оборонного співробітництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала посол України у США Оксана Маркарова.

"Разом з нашим аташе з питань оборони Борисом Кременецьким радо вітали в посольстві України у США генерала Гарріка М. Хармона, командувача з питань безпекової допомоги Сухопутних військ США, та Девіда Дорнблайзера, директора Вашингтонського Офісу Командування з питань безпекової допомоги Сухопутних військ США. Обговорили питання поглиблення оборонного співробітництва, подякували за підтримку України у протидії агресії РФ", - написала Маркарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні в розмірі 150 млн дол., - Зеленський

Україна і США обговорили питання поглиблення оборонного співробітництва, - посол Маркарова 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Посол?
показати весь коментар
16.06.2021 07:49 Відповісти
Послиця, ослиця віслючка.
показати весь коментар
16.06.2021 07:59 Відповісти
Посольство Украиньі в США работает над повьішением боеготовности ВСУ путем привлечения американской военной помощи , российские тролли обтекают и истерят.
показати весь коментар
16.06.2021 08:04 Відповісти
Ваш пасол доложилася в кремль вже навіть про те, яким тоном і з якими інтонаціями її на цю зустріч запросили.
показати весь коментар
16.06.2021 08:35 Відповісти
Брехня , а ваш посол вообще отозван в Москву , на "консультации". Печалька...
показати весь коментар
16.06.2021 08:57 Відповісти
Что то рвущегося пердачья рашистско-пригожинского маловато в теме ,все ломанулись за свеклой и дешевыми макарошками....
показати весь коментар
16.06.2021 09:07 Відповісти
пока послали клована и нас, лохов, вместе с ним ...
показати весь коментар
16.06.2021 09:21 Відповісти
 
 