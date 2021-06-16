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Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник. За добу - 6 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС

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Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник. За добу - 6 порушень режиму

Минулої доби, 15 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму тиші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Південне ворог застосовував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу Невельського окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новотошківського противник обстрілював українських військових з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Пісків окупанти вели обстріли зі стрілецької зброї.

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Крім того, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавили засобами РЕБ.

"На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 16 червня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Зайцевого ворог вів вогонь із мінометів 82-мм калібру.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - повідомили в штабі.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник. За добу - 6 порушень режиму тиші, втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
РЭБ классная штука. По этому потерпевший вiслюк на ручном управлении:

Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник. За добу - 6 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4936
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16.06.2021 08:10
+3
Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник. За добу - 6 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 751 Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник. За добу - 6 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8922
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16.06.2021 07:55
+2
Ага, а Україна героїчно чинить опір, та не ведеться на провокації, відводячи свої війська....
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16.06.2021 08:36
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Цель этих обстрелов - довести ситуацию до реальных боевых действий, до войны. Так решил Путлер.
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16.06.2021 07:46 Відповісти
Ага, а Україна героїчно чинить опір, та не ведеться на провокації, відводячи свої війська....
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16.06.2021 08:36 Відповісти
Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник. За добу - 6 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 751 Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник. За добу - 6 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8922
показати весь коментар
16.06.2021 07:55 Відповісти
Кремлівський маразматик,як завжли,перед перемовинами,віддав наказ своїм шакалам про підсилення "шарварку" на сході України, початок військових,так би мовити навчань, у Криму і на північному сході. На щось інше отоє гівно вже не здатне,та й страшнувато: і хочеться,і колеться,і Байден не дозволяє, а на стару,добру,наївну Європу воно начхало.
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16.06.2021 08:06 Відповісти
РЭБ классная штука. По этому потерпевший вiслюк на ручном управлении:

Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник. За добу - 6 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4936
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16.06.2021 08:10 Відповісти
В этом случае имеет место механическое ручное управление, заключающаяся во введении в заднепроходное отверстие волосатой руки, вызывающей движением пальцев внутри объекта непроизвольное расширение и хаотическое движения глазными яблоками, несвязную речь и неутомимую тягу отвлечься от всего этого выкуриванием айкосика.
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16.06.2021 08:51 Відповісти
Ежедневный отчет № 137/2021, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) от 15 июня 2021 года, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19:30 14 июня 2021 года

Краткое изложениеВ Донецкой области СММ зафиксировала 33 нарушения режима прекращения огня, в том числе 1 взрыв. За предыдущие сутки в области зафиксировано 19 таких нарушений.
В Луганской области Миссия зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня (ни одного взрыва). За предыдущие сутки в области зафиксировано 14 таких нарушений.
В неподконтрольной правительству Василевке Донецкой области, по оценке, в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия стреляли из стрелкового оружия.
Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
Миссия продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 4 КПВВ, а также 3 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
Команды СММ посетили 2 пункта пропуска на границе в Донецкой области, которые не контролируются правительством.
Свободу передвижения СММ по-прежнему ограничивали, в том числе на блокпосте вооруженных формирований в Бессарабке, на юге Донецкой области.
БПЛА Миссии подвергались многочисленным помехам сигналу GPS, а полет БПЛА дальнего радиуса действия был отменен в связи с воздействием помех сигналу обоих модулей GPS (по оценке, в результате глушения)
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16.06.2021 08:34 Відповісти
При Порохе "подавляли" каждый день по нескольку орков с видео!
О каком, блд, "режиме тишины" речь?
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16.06.2021 09:22 Відповісти
"О зєльоном *****, ржімє рідини".
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07.11.2021 20:21 Відповісти
 
 