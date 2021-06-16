Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник. За добу - 6 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 15 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму тиші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Південне ворог застосовував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу Невельського окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новотошківського противник обстрілював українських військових з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Пісків окупанти вели обстріли зі стрілецької зброї.

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Крім того, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавили засобами РЕБ.

"На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 16 червня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Зайцевого ворог вів вогонь із мінометів 82-мм калібру.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - повідомили в штабі.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.