Комітет "слуги народу" Костіна сьогодні "грохне" одну із ключових функцій НАЗК, - Шабунін
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Комітет з питань правової політики, який очолює "слуга народу" Андрій Костін, на сьогоднішньому засіданні спробує знищити одну з ключових функцій НАЗК - контроль партійних фінансів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.
"Завтра (16.06.2021. - Ред.) комітет з правової політики "Слуги" Андрія Костіна грохне одну з ключових функцій НАЗК - контроль партійних фінансів.
Як я і казав: у порядку денному комітету https://bit.ly/3zx2Pie знов немає законопроєкту про ліквідацію ОАСК. Зеленський вніс його більш як ДВА місяці тому, але комітет Костіна вже ВЧЕТВЕРТЕ їх не роглядає.
Зате депутати планують розглянути законопроєкт #5253, який вбиває можливість НАЗК повноцінно перевіряти партійні фінанси https://bit.ly/3d1O0dV", - написав він.
За словами Шабуніна, законопроєкт №5253 планують проголосувати в залі вже у четвер в одному читанні, за основу та в цілому. Навколо цього законопроєкту об’єдналися нардепи з усіх фракцій.
"Одразу після того, як НАЗК через неправдиву звітність призупинило держфінансування декільком партіям, нардепи вирішили зруйнувати одну з основних контрольних функцій НАЗК.
До речі, ці повноваження НАЗК отримало на виконання вимог безвізового режиму з ЄС", - зазначив Шабунін.
Також він додав, що за "збігом обставин", до цього законопроєкту комітет Костіна повернувся одразу після того, як НАЗК продемонструвало свою незалежність та заявило вимогу розірвати контракт з очільником "Нафтогазу" Ю. Вітренком через порушення під час його призначення https://bit.ly/3iFMotF.
"Все правильно: незалежний орган з адекватними повноваженнями Банковій потрібен значно менше, ніж ручний ОАСК.
Прямо зараз ОП торгується з Вовком за знесення результатів конкурсу на керівника САП, із якого вилетів і сам Костін https://bit.ly/3d1PPrh", - повідомив Шабунін
"Слідкувати за тим, як Костін і ко знищують одну з ключових функцій НАЗК, можна буде (16 червні о 15:00) тут https://bit.ly/3xlLCWW", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Встречи с ним ты уже не жди...
«Слуги народа» решили подвесить всех граждан на налоговый крючок? Еще раньше звучали прогнозы, что после объявления войны олигархам «слуги» начнут раскулачивать малый и средний бизнес, залезут в карман каждого гражданина. Так вот, этот день наступил. Даже быстрее чем кто-то предполагал. Вчера «слуги народа» подвесили всех граждан Налоговый крючок. Парламент принял закон о налоговой амнистии - добровольное декларирование активов гражданами. По факту данного закона подвесили на крючок правоохранительных органов всех граждан, имеющих сбережения более 400.000 грн или 15.000 долларов. Если у вас есть имущество и вы не имеете документов об уплате налогов на доходы с 2005 года, то будете иметь кучу проблем и хлопот. Квартира более 120 кв. м или дом более 240 кв. м? Готовьтесь заплатить 5% от оценочной стоимости. Как информирует Replyua.net, об этом у себя в Facebook пишет политолог Виктор Таран.
Он добавляет, интересно, что за оценку тоже нужно будет заплатить. Почему мы должны заплатить? Ну, потому что «слуги народа» считают это более нормовой собственностью, и она считается украденной с уклонением от уплаты налогов. То есть, если вы не сохранили справки об уплате налогов с 2005 года - готовьтесь доплачивать существенные суммы. Сколько вы заплатите? В соответствии с Законом в бюджет нужно будет оплатить: 5% с легализованных активов в Украине, 7-9% с зарубежных активов, 2.5% по ОВГЗ (вложение всех нелегальных средств в облигации Министерства финансов минимум на год). Также по закону можно взять рассрочку на 3 года по ставкам 6%, 11.5% и 3%. Против этого «раскулачивания граждан» голосовали «ЕС» и «Батькивщина». «Голос» - частично дал голоса. «Слуги народа» уже потирают руки и прогнозируют, что это даст миллиарды в государственный бюджет. А то, что этот закон противоречит срокам давности ответственности за неуплату налогов, составляющих 10 лет - никого не волнует. Почему? Все просто. В государственном бюджете уже огромная дыра и средств в бюджете на оплату всех «хотелок» Зеленского - давно нет. Вот и ищут возможности как содрать дополнительные средства с граждан.
Виктор Таран отмечает, парадокс, но закон не касается олигархов, большой бизнес чиновников и - правоохранителей. Первые - давно все правильно оформили. Все остальные - легализовали свои доходы через электронные декларации. А вот, если вы были работником, малым бизнесменом, роботали на строительстве и так далее - вы теперь налоговый враг государства номер один. Вам дается год, чтобы вы добровольно уплатили средства. Если нет - вас ждет уголовная ответственность. Поэтому ждем как уже очень скоро налоговые и правоохранительные органы начнут ходить к гражданам. И будут предлагать как в той сказке: «будем биться или мириться?», «доплачивать» или «договариваться». Поэтому скоро на местах люди снова начнут драть деньги. Вот только пойдут они не в бюджет, а в карманы местных правоохранителей и налоговиков. Ну, и конечно ждем удара по рейтингам Зеленского. Такого надругательства как залезть в карман - большинству украинцев ему точно не простят.
а щодо того що влада, за всіх президентів, бореться виключно за привілеї для себе а не суспільства і країни то це беззаперечний факт. при шмаркатому зеленопукові всі досягнення активного суспільства після Майдану по контролю за владою зводяться на пшик, що знову, неодмінно приведе до наступного Майдану.