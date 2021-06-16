Комітет "слуги народу" Костіна сьогодні "грохне" одну із ключових функцій НАЗК, - Шабунін

Комітет з питань правової політики, який очолює "слуга народу" Андрій Костін, на сьогоднішньому засіданні спробує знищити одну з ключових функцій НАЗК - контроль партійних фінансів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.

"Завтра (16.06.2021. - Ред.) комітет з правової політики "Слуги" Андрія Костіна грохне одну з ключових функцій НАЗК - контроль партійних фінансів.

Як я і казав: у порядку денному комітету https://bit.ly/3zx2Pie знов немає законопроєкту про ліквідацію ОАСК. Зеленський вніс його більш як ДВА місяці тому, але комітет Костіна вже ВЧЕТВЕРТЕ їх не роглядає.

Зате депутати планують розглянути законопроєкт #5253, який вбиває можливість НАЗК повноцінно перевіряти партійні фінанси https://bit.ly/3d1O0dV", - написав він.

За словами Шабуніна, законопроєкт №5253 планують проголосувати в залі вже у четвер в одному читанні, за основу та в цілому. Навколо цього законопроєкту об’єдналися нардепи з усіх фракцій.

"Одразу після того, як НАЗК через неправдиву звітність призупинило держфінансування декільком партіям, нардепи вирішили зруйнувати одну з основних контрольних функцій НАЗК.

До речі, ці повноваження НАЗК отримало на виконання вимог безвізового режиму з ЄС", - зазначив Шабунін.

Також читайте: Із дня внесення законопроєкту про ліквідацію ОАСК минуло два місяці, його тричі не виносили на засідання комітету, - Шабунін

Також він додав, що за "збігом обставин", до цього законопроєкту комітет Костіна повернувся одразу після того, як НАЗК продемонструвало свою незалежність та заявило вимогу розірвати контракт з очільником "Нафтогазу" Ю. Вітренком через порушення під час його призначення https://bit.ly/3iFMotF.

"Все правильно: незалежний орган з адекватними повноваженнями Банковій потрібен значно менше, ніж ручний ОАСК.

Прямо зараз ОП торгується з Вовком за знесення результатів конкурсу на керівника САП, із якого вилетів і сам Костін https://bit.ly/3d1PPrh", - повідомив Шабунін

"Слідкувати за тим, як Костін і ко знищують одну з ключових функцій НАЗК, можна буде (16 червні о 15:00) тут https://bit.ly/3xlLCWW", - додав він.