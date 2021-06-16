В Україні за добу від COVID-19 померли 78 осіб, зафіксовано 1045 нових випадків зараження, 4802 людини одужали

В Україні зафіксовано 1045 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 16 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"16 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1045 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 46 дітей та 23 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 699 осіб;

летальних випадків – 78;

одужало – 4802 особи.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 28 321 особу,

методом ІФА – 9718 осіб,

експрес-тестами – 20 814 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 226 037 осіб;

одужало – 2 140 978 осіб;

летальних випадків – 51 847;

проведено ПЛР-тестувань – 10 576 820.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях", - розповіли в МОЗ.









