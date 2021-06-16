Шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах у Перу: обіцяє жити на зарплату вчителя і перерозподілити гірничодобувні багатства
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Після підрахунку всіх голосів на президентських виборах у Перу кандидат від соціалістів Педро Кастільо, який не має досвіду в політиці і працював учителем початкових класів, з невеликим відривом випередив свою консервативну суперницю Кейко Фухіморі.
Фухіморі отримала 49,875% голосів, а Кастільо - 50,125%, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Голосування стикається з потенційними юридичними проблемами з боку Фухіморі - вона висунула звинувачення в шахрайстві з невеликими доказами та спробувала анулювати деякі голоси.
Фухіморі заявляла, що прихильники Кастільо вкрали голоси в сільській місцевості. Водночас міжнародні спостерігачі заявили, що немає жодних доказів фальсифікації і вибори були чесними.
Кастільо - член Лівої партії "Вільне Перу". Політичний новачок отримав широку підтримку широких мас за обіцянки переписати конституцію і перерозподілити гірничодобувні багатства.
Останній тур президентських виборів у Перу відбувся 6 червня.
Раніше Кастільо знали як лідера загонів селянської самооборони від місцевих картелів. А в 2017 році він став популярним у народі як глава страйку вчителів, пише 24tv.ua.
Цікаво, що йти у президенти Кастільо вирішив через пандемію COVID-19. За його ж словами, проводити уроки в умовах ізоляції було дуже важко, бо більшість учнів просто не мають смартфонів. Уряд при цьому обіцяв забезпечити дітей планшетами, але нічого так і не зробив.
Педро Кастільо став президентом з обіцянками провести реформу освіти, подолати корупцію, а заодно і переписати конституцію. А ще він пообіцяв, що в разі перемоги буде жити на зарплату вчителя.
Кастільо, наприклад, вважає владу Венесуели в особі диктатора Ніколаса Мадуро – цілком демократичною.
Педро Кастільо любить з'являтися на людях у "сільському образі" - солом'яному капелюсі, пончо і сандалях зі старих покришок.
Будь ласка, зачекайте...
Просто посмотрите на спутниковые снимки и увидите, что строго говоря, границы между Перу, Колумбией и Бразилией существуют только на карте и амазонские джунгли - одна большая плантация, поделенная между региональными кланами. И Перу здесь хорошо устроилось - внимания никакого, а условия те же
Кастильо, например, считает власть Венесуэлы в лице диктатора Николаса Мадуро - вполне демократичной.
А це вже багато значить...
Перу і так бідна країна а цей учитель зробить з неї ще одну "Венесуелу"
Люди що бачать;
Люди що бачать коли їм вказують;
Люди що не бачать і бачить не хочуть!
Оці наші 73% і відносяться до третьої категорії!
А я ще сподіваюсь...
Пройшло більше ста років Думаєш люди стали інші? Тільки "обидлячилися" ще більше!
Может, конечно, учитель лучше будет...прямо как в кино про слугу народа
А ну-ка, статистику в студию, как учителя проголосовали в 2019 на выборах. (Умные люди за голобородька не голосовали). Кстати учителя тоже разные бывают (трудовик например)
Похоже Перу ждут очень весёлые пять лет.
Уехал он в Перу
1. Отнимем у зажравшихся и поделим.
2. Обещать не значит женится. Потому обещаю ВСЕ.
но для пособия "как победить учителю на выборах" однозначно галабародьку для него переозвучили
В Украине настоящий клоун.
Вопрос в том, что президент - это глава государства. И в его кресле не место любителям.
"Раньше Кастильо знали как лидера отрядов крестьянской самообороны от местных картелей. А в 2017 году он стал популярным в народе как глава забастовки учителей, пишет 24tv.ua."
Источник: https://censor.net/ru/n3271704
Наш "мудрий нарід" переплюнув перуанців, обравши блазня, який тільки стібався з політиків та їхнії родичів. А зараз кричить "Не чіпайте сім'ю!!!".
А!!! В Венесуэле и в Украине.
И там, и там теперь "хуженестало".
Вы теперь держитесь там, Перуанцы.
Коррупция, бедность, социальное неравенство, избирательность законов и т.п. = Здравствуй Голобородько - президент!
Неокоммунизм 21 века?
Ещё, одним латиносам простят долги и простят стоимость поставленного вооружения.
Печалька)))
Однако! Параша вперде, низабудимнепростим, байден чмо, вован-царь.
Ту-160, как гонять будут придурки?
Понты начинают заканчиваться.
Народ Перу ещё не настолько....
Ще один Зе клоун прийшов до влади.
ПОПУЛІЗМ це хвороба СОВКОДРОЧЕРІВ чи КОМУНОДРОЧЕРІВ