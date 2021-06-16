УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8685 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
661 5
вакцина (3523) карантин (16073) МОЗ (3877) статистика (2133) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 62 591 особу, загалом - 1 543 265, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 62 591 особу, загалом - 1 543 265, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 287 884 людини.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"62 591 особа щеплена проти COVID-19 за добу 15 червня 2021 р.. Першу дозу отримали 35 462 особи, повністю імунізовані - 27 129 осіб.

Протягом доби працювали: 515 мобільних бригад, 908 пунктів вакцинації.

Також читайте: Поширення COVID-19 випереджає темпи вакцинації, - ВООЗ

Станом на 15 червня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 692 404 особи.

З початку кампанії з вакцинації щеплені 1 543 265 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 543 263 особи, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 287 884 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 831 147 щеплень ", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 62 591 особу, загалом - 1 543 265, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 62 591 особу, загалом - 1 543 265, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 62 591 особу, загалом - 1 543 265, - МОЗ 03

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До дня Незалежності залишилось 2 місяці. Поспішайте.
показати весь коментар
16.06.2021 09:06 Відповісти
ну так вони на 10 тис більш зробили. планка минулого тижня 50 тищ. але проблема у тому, що 60 тищ це (І)+(II) дози. а повинно бути лише (І).
показати весь коментар
16.06.2021 10:19 Відповісти
Скучно!
Раньше хоть курточку Степанова можно было по обсуждать.
А Ляшко вообще спрятался и не показывается.
показати весь коментар
16.06.2021 09:27 Відповісти
Ляшко - хитрий лис. він ще себе не скомпроментував. але ніщо не буває вічним.
показати весь коментар
16.06.2021 10:20 Відповісти
 
 