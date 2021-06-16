За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 62 591 особу, загалом - 1 543 265, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 287 884 людини.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"62 591 особа щеплена проти COVID-19 за добу 15 червня 2021 р.. Першу дозу отримали 35 462 особи, повністю імунізовані - 27 129 осіб.

Протягом доби працювали: 515 мобільних бригад, 908 пунктів вакцинації.

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Станом на 15 червня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 692 404 особи.

З початку кампанії з вакцинації щеплені 1 543 265 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 543 263 особи, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 287 884 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 831 147 щеплень ", - розповіли в МОЗ.





