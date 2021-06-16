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Новини Політика України
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Байден (2330) корупція (4055) НАТО (5161) ПДЧ (102) Клімкін (1576)

Весь сенс сприйняття нас Заходом закладений у словах Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, - Клімкін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Весь сенс сприйняття нас Заходом закладений у словах Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, - Клімкін

Сприйняття України і українців Заходом як повністю корупційних майже не змінюється, і слова президента США Джо Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, - тому підтвердження.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав ексглава МЗС України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.

"Слова Байдена, що головним викликом на шляху України до НАТО є не окупований Донбас, а корупція - в них весь сенс сенс сприйняття України Заходом. Коротко і чітко. З цим сприйняттям можна сперечатися, говорити, що на момент початку передвступного процесу інші країни, наприклад Румунія чи Болгарія були не набагато попереду - і це дійсно так", - написав він.

Клімкін зазначив, що можна перераховувати те, що зроблено в останні роки, але сприйняття України і українців як повністю корупційних майже не змінюється.

"Змінити це сприйняття - головний виклик нашого руху до Євросоюзу та НАТО і взагалі до інвестицій, технологій і багато чого іншого. Захід розуміє питання: "Чи наблизилась Україна до НАТО та ЄС" як "Чи стала Україна менш корупційною?". Все інше також суперважливе, але працює тільки і виключно за умов реальних успіхів у боротьби з корупцією. Ніяк інакше", - резюмував Клімкін.

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Нагадаємо, 14 червня 2021 року президент США Джо Байден на брифінгу за підсумками саміту НАТО заявив, що агресія Росії проти України, зокрема на Донбасі, не означає, що Київ ніколи не зможе стати членом Північноатлантичного Альянсу. Але рішення про вступ України залежить від відповідності критеріям НАТО, серед яких президент США виділив боротьбу з корупцією.

Разом з тим, Зеленський, коментуючи рішення саміту НАТО щодо перспектив членства України, заявив, що Київ сприйняв його "позитивно".

"У рішенні нинішнього саміту відсутні конкретні тимчасові рамки наступних кроків в нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися", - зазначив глава держави.

Весь сенс сприйняття нас Заходом закладений у словах Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, - Клімкін 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Коррупция есть везде, разница в масштабах.
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16.06.2021 09:08
+9
Сто процентов, это отговорка чисто для нас, если бы не было этой темы придумали бы другую, но в любом случае с коррупцией нужно бороться, хотя бы просто для себя😁
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16.06.2021 09:09
+7
Так называемая "борьба" /не важно с чем или "за что"/ это банальная профанация для обывателей и простаков! Нужно выстраивать СИСТЕМУ, в которой невозможна коррупция в принципе, а для этого нужно менять все принципы и основы государственного строя, что невозможно добровольно и безкровно в ГОСУДАРСТВЕ ОЛИГАРХОВ и их прихвостней /вороватых и бездарных чинуш/, в стране ГОСПОД и РАБОВ появится власти СВОБОДНЫХ ГРАЖДАН проблематично /из-за недостаточного их количества/!
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16.06.2021 09:19
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Брехня! Коррупция и в Турции есть! Главная проблема немецкие и австрийские "акционеры-пенсионеры" ГАЗПРОМа!
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16.06.2021 09:06 Відповісти
Коррупция есть везде, разница в масштабах.
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16.06.2021 09:08 Відповісти
Раковые клетки есть во всех организмах, разница только в масштабах. Но если пациент в 4-й стадии с метастазами, вместо того, чтобы выполнять рекомендации врачей, рассказывает им, что у них то же самое - это уже не лечится.
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16.06.2021 09:46 Відповісти
Сто процентов, это отговорка чисто для нас, если бы не было этой темы придумали бы другую, но в любом случае с коррупцией нужно бороться, хотя бы просто для себя😁
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16.06.2021 09:09 Відповісти
Так называемая "борьба" /не важно с чем или "за что"/ это банальная профанация для обывателей и простаков! Нужно выстраивать СИСТЕМУ, в которой невозможна коррупция в принципе, а для этого нужно менять все принципы и основы государственного строя, что невозможно добровольно и безкровно в ГОСУДАРСТВЕ ОЛИГАРХОВ и их прихвостней /вороватых и бездарных чинуш/, в стране ГОСПОД и РАБОВ появится власти СВОБОДНЫХ ГРАЖДАН проблематично /из-за недостаточного их количества/!
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16.06.2021 09:19 Відповісти
Так с коррупцией этой нужно бороться,а идет один пиз@ёж. И курс понемногу меняется,идем не в Европу а в .... уже в другом направлении.
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16.06.2021 11:37 Відповісти
Справа в тому, що як у 2010-2013 країну очолює головний корупціонер...
Якраз за цекаже Байден...
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16.06.2021 09:10 Відповісти
Може в меньшій мірі Кравчук, але всі інші прези цю корупцію фактично очолювали. Може в цьому проблема?
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16.06.2021 12:34 Відповісти
Кравчук просто совковий функціонер-пристосуванець, звиклий лишев иконувати накази. Але, під кінець каденції таки почав дерібан ЧМП, а систему корупційну створював вже кучма дєрьма.
Повний розквіт припав звісно на бігунця по пеньках, яким безпосередньо керував саша-стоматолог (до речі - гадаю цей типчик може зовсім скоро з'явитись в Україні, виходячі з політики офісу єрмака).
Порох почав боротьбу з системою, тому впали доходи в олігархів але з'явились кошти у бюджеті, навіть за умов війни, втрати 20 відсотків економічного потенціалу, на окупованих територіях, втрати звичайних ринків, а бєнє довелось тікати з України...
Тому олігархи об'єднались та втюхали тупому бидлу свого блазня, щоби й далі грабувати без спротиву...
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16.06.2021 16:30 Відповісти
Коли людина - ІДІОТ то це - назавжди! Люди ще не навчилися кардинально мізки перероблювать і нейронні зв"язки в ньому переналагоджувать! В США кардинально почали бороться з корупцією ще в 50-ті роки ХХ століття І до цих пір цим займаються! А ти і тобі подібні хочете лягти спать у наскрізь корумпованій країні а прокинуться у "правильній"?!!! Потрібно щоб змінилося мінімум покоління! А тобі тупо "подавай УСЕ і ВІДРАЗУ!!!"
Мова йде про наявність позитивних змін і повороту на шлях боротьби При Порошенку все тільки почалося і якби пішло далі то ми б уже були на цьому шляху! Але ви "вже втомилися чекать!"
А ти спитай сам себе: "А я готовий до життя в "безкорупційному" світі? У світі без "могоричів" "блатів" "знайомств"? Знаю я подібного на тебе "праведника" - "рвав сорочку на грудях" - який він "антикорупціонер" а сам "дав на лапу" поліцаям коли його синочка за п"яне водіння і ДТП з травмованими затримали! І він же тихцем врізався в систему опалення щоб зробить собі підлогу з підігрівом і в його квартирі було найтепліше
Так що "Перед тим як кричать що хтось "усрався!" варто оглянуться і понюхать свій зад - може він смердить сильніше?!"
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16.06.2021 10:31 Відповісти
А с чего вы взяли что два братских договора Молотов-Риббентроп и договор Мюллер-Берия от 11 ноября 1938 года не работает сегодня? В словах Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция, заложен весь смысл восприятия нас Западом, - Климкин - Цензор.НЕТ 2647
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16.06.2021 09:09 Відповісти
Долбодяитлы коррупционеры удрали из Украины с февраля 2014 года....Порошенко вычистил успешно...Но Леонид Данилыч их начал потихоньку возвращать...,старые гвардейцы Кардинала Украины уже на месте ...кроме Индюковича Азирова и еще пару тройку Долбодятлов типа мент Захарченко...и пракуратор Пшонка... В словах Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция, заложен весь смысл восприятия нас Западом, - Климкин - Цензор.НЕТ 8342 В словах Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция, заложен весь смысл восприятия нас Западом, - Климкин - Цензор.НЕТ 8342
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16.06.2021 09:13 Відповісти
главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция/ Чтобы да так нет-отвечает правящий Украиной кодлан Коломойского. Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов, выведенных (украденных) из Приватбанка / На закрытых встречах с украинским руководством постоянно звучат слова "Приватбанк" и "Коломойский", - посол Германии Фельдгузен/ Владелец диплома университета Соломона : Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка.
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16.06.2021 09:14 Відповісти
Ось зелений борцун пабідіт корупцію і йому дадуть НАТУ. В словах Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция, заложен весь смысл восприятия нас Западом, - Климкин - Цензор.НЕТ 673
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16.06.2021 09:18 Відповісти
зеленому борцуну главное кэш от охметова
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16.06.2021 09:23 Відповісти
А куди корупціонери везуть свої гроші? На Захід вони везуть, товаріщ Клімкін! Тому не треба розповідати цю брехню. Захід роками покривав і покриває корупцію в Україні та і РФіїї також.
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16.06.2021 09:20 Відповісти
Не дарма Вава з Буковеля мотався в Оман.
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16.06.2021 09:24 Відповісти
А в Германии,Франции,Албании ,Турции что нету корупции? Пускай не выдумывают.
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16.06.2021 09:22 Відповісти
ПДЧ в НАТО должны были получить Грузия и Украина одновременно в 2008 году...,кто этому помешал? Правильно плешивый Мавзолейный Мудак,который не убийца тысяч грузинов и украинцев...
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16.06.2021 09:22 Відповісти
В 2008 році НАТА була для нашого лохторату як Бандера для маскалів. І в ВР ще сиділи камуняки.
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16.06.2021 09:27 Відповісти
коррупция в стране - это не только про взятки во внутреннем пространстве, это про то, что можно купить кого угодно за деньги и заставить работать против своей страны..., что , все мигом забыли про дело вагнеровцев, кто-то думает что эту операцию слили из идейных соображений? нет, эту операцию и десятки других сливают в самых высоких кабинетах за хорошие бабки, потому что в эти высокие кабинеты в основном за кэшем и приходят..., и не важно кто его платит..., т.е. принять нас в НАТО, это по сути принять туда рашу, со всеми вытекающими...
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16.06.2021 09:22 Відповісти
А Грузию как НАТО ВОСПРИНИМАЕТ ? У них же было много реформ .
Но в 2008 и сейчас Украине и Грузии не дали ПДЧ
Климкин не прав
НАТО СПАССОВАЛО ПЕРЕД РАШЕЙ - бо в НАТО уже собрались такие же функционеры как и в ПАСЕ . ( может и проплаченные хремлем )
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16.06.2021 09:23 Відповісти
Країни НАТИ звикли до комфортного життя і сприймати зайві проблеми не хочуть.
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16.06.2021 09:31 Відповісти
100 баллов
Деньги получают и пьют кофе 😀😀😀
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16.06.2021 09:53 Відповісти
На данный момент коррупцию в Украине не победить никак, поскольку само население этого не позволит. На словах все возмущены обилием ворья у власти, а на самом деле лишь мечтают занять его место.
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16.06.2021 09:24 Відповісти
По себе не судят, ошибаешься.
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16.06.2021 09:51 Відповісти
При чем здесь "по себе"? Вы либо подросток либо в реальный мир не выходите и не видите, что в стране творится..
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16.06.2021 09:59 Відповісти
А він правий!!! У нас "бідні" багатих ненавидять не тому що вони "багаті" а тому що багаті не вони самі! Ця "ненависть" замішана не на "праведності" а на звичайній заздрості!!!
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16.06.2021 10:36 Відповісти
Сегодня Байден начертит 2 "красные линии" для кремлевской Аль-Каиды" Гопников и паразитов "рюсскага мира"...,зуб даю... У словах Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, закладений увесь сенс сприйняття нас Заходом, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4970
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16.06.2021 09:25 Відповісти
Ну да. Поэтому все президенты и топ-чиновники, находящиеся за 30 лет при власти, должны сидеть под трибуналом в Гааге,
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16.06.2021 09:28 Відповісти
Зустріч у Женеві також буде "зустріччю двох систем" - трансатлантичної та альтернативної. Недаремно Путін знов заграв свою заїжджену платівку про нібито домовленості щодо нерозширення НАТО.
Москві вкрай потрібно на весь світ продемонструвати, що Кремль здатний протистояти "ворожому блоку" - перемога, яка додасть Путіну балів на альтернативних площадках типу БРІКС, ШОС, РІК. Погана новина в тому, що для доведення своєї спроможності на альтернативний порядок денний Росії потрібна перемога саме в Україні, де концентровано зав'язано ключові інтереси.
Найбільш вразливий момент полягає у тому, що Україна більше потрібна Путіну, ніж колективному Заходу. Відповідальність за таку "почесну роль" повністю на недалекоглядності дипломатії Зеленського. Коли наближається тектонічний злам - головне не опинитися на самому зламі. - К. Єлісєєв https://gazeta.ua/blog/55251/zustrich-bajdena-i-putina-********-treba-gotuvatisya-do-nespodivanok
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16.06.2021 09:29 Відповісти
Я бы поставил под сомнение заявление о "недалекоглядності дипломатії Зеленського". Все действия зеленой власти выглядят как спланированная работа по дискредитации Украины на международной арене.
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16.06.2021 09:43 Відповісти
100%
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16.06.2021 12:37 Відповісти
а то мы не знаем....
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16.06.2021 09:32 Відповісти
Вот Турция хочет в ЕС , а ее не берут . И безвиз туркам не дают . А ведь они - страна НАТО .

НЕ ХОТЯТ МУСУЛЬМАН В ЕВРОПЕ УВЕЛИЧИВАТЬ
А Украину и Грузию не берут - ждут когда **** помре. Он же не вечный
Вот и получается как в той сказке - или осел сдохнет или падишах . НАТО надеется , что проблема сама собой рассосётся .
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16.06.2021 09:32 Відповісти
Кому-то из них стыдно , что Украину не взяли в НАТО ?

Президентам стран Восточной Европы точно стыдно

У словах Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, закладений увесь сенс сприйняття нас Заходом, - Клімкін - Цензор.НЕТ 279
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16.06.2021 09:37 Відповісти
Блин, просто паноптикум какой-то...
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16.06.2021 09:55 Відповісти
Белые люди ...
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16.06.2021 09:58 Відповісти
Да это понятно. ))
Просто как-то странно получается, что люди, которым не чужды двойные стандарты, учат других не ковыряться в носу. У словах Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, закладений увесь сенс сприйняття нас Заходом, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5250
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16.06.2021 10:10 Відповісти
Чтобы построить пару авианосных групп, напрягающих врагов, нужно просто перестать постоянно брехать и воровать и водить сплетни и больше думать о деле. Это касаеться всех.
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16.06.2021 09:44 Відповісти
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил Украина получит ПДЧ несмотря на Мавзолейное быдло...
Крысы Путлерские,хрюкайте дальше...про рюсский мир в опасности...от НАТОвских Латвии Литвы и Эстонии до Питербюргера ближе от Харькова и Днепра до Мацковии ВОНЮЧКИ...,КГБист хреновый стратег и тактик,а по українські буде - тупе цуценятко.... У словах Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, закладений увесь сенс сприйняття нас Заходом, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5034Шариков
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16.06.2021 09:46 Відповісти
и он прав.. судя по тому как и сколько ведутся суды, расследования, а потом еще и оправдания виновных - факт! я бы еще и помощи, денег всех лишил пока не победите коррупцию, может тогда эффект будет для вас!? а то того же тупитского уличили в коррупции , а он на суды не является, законы не исполняет, плевать хотел на всех...
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16.06.2021 09:48 Відповісти
клямкін і петя теж не отримли пдч,
клімкін і петя теж корупція
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16.06.2021 09:56 Відповісти
Але ж, Клімкін і Петя стільки не брехали виборцям за ради влади, принаймні отримали безвіз. Ближче усіх до ПДЧ був Ющенко, занадто захопився бджолами...
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16.06.2021 10:12 Відповісти
Справа у тому що расєя стільки вкладає у не адекватний імідж України у світі що це і не дивно, тільки недоумки цього не розуміють...
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16.06.2021 10:15 Відповісти
Весь сенс сприйняття нас Заходом закладений у словах Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4967
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16.06.2021 10:18 Відповісти
Коррупция... Благопрятный климат, тщательно создаваемый и оберегаемый сменяющимися президентами с их «партиями&правительствами», в мирные времена и еще больше усугубившегося во время войны, которой и как бы нет… Потому и "Весь смысл восприятия нас Западом заложен в словах Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция". Если попроще, по канве Маяковского: "мы говорим Ленин, подразумеваем - партия, мы говорим мы говорим партия, подразумеваем..." - при упоминании Украина, подразумевается коррупция!?
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16.06.2021 11:54 Відповісти
Ща голобородько расчехлит лохам.
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16.06.2021 12:32 Відповісти
Що всінаші прези крали і Зєля не виключення, то це зрозуміло. Не зрозуміло - чому українці до цього терпимо ставляться?
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16.06.2021 12:48 Відповісти
Когда он шантажировал Украину финпомощью в 1 лярд в обмен на увольнение генпрокурора это разве не была коррупция со стороны США?Это все гнилые отмазки старого маразматика,который по ходу решил в десятый раз наступить на грабли своих тупых перезарузок с фашисткой рашкой
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16.06.2021 12:58 Відповісти
Що тут ще залишається сказати?
Байден слабкий як президент, як політик, і як людина. Це не те що подарунок для Кремляндії але шанс на визнання ії як країни яка реніанімує срср.
Корупція ? Це всі знали, нічого нового, але таку х*рню слухати це себе не поважати себе, бо політики на такій мові не розмовляють. Це все одно що Україну тицьнцти як школяра у брудні шкарпетки, звісно Зе клоун це п*дар кремлядський, але в цілому народ України це не Зе клоун Весь сенс сприйняття нас Заходом закладений у словах Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, - Клімкін - Цензор.НЕТ 110
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16.06.2021 14:31 Відповісти
 
 