Весь сенс сприйняття нас Заходом закладений у словах Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, - Клімкін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сприйняття України і українців Заходом як повністю корупційних майже не змінюється, і слова президента США Джо Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, - тому підтвердження.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав ексглава МЗС України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.
"Слова Байдена, що головним викликом на шляху України до НАТО є не окупований Донбас, а корупція - в них весь сенс сенс сприйняття України Заходом. Коротко і чітко. З цим сприйняттям можна сперечатися, говорити, що на момент початку передвступного процесу інші країни, наприклад Румунія чи Болгарія були не набагато попереду - і це дійсно так", - написав він.
Клімкін зазначив, що можна перераховувати те, що зроблено в останні роки, але сприйняття України і українців як повністю корупційних майже не змінюється.
"Змінити це сприйняття - головний виклик нашого руху до Євросоюзу та НАТО і взагалі до інвестицій, технологій і багато чого іншого. Захід розуміє питання: "Чи наблизилась Україна до НАТО та ЄС" як "Чи стала Україна менш корупційною?". Все інше також суперважливе, але працює тільки і виключно за умов реальних успіхів у боротьби з корупцією. Ніяк інакше", - резюмував Клімкін.
Нагадаємо, 14 червня 2021 року президент США Джо Байден на брифінгу за підсумками саміту НАТО заявив, що агресія Росії проти України, зокрема на Донбасі, не означає, що Київ ніколи не зможе стати членом Північноатлантичного Альянсу. Але рішення про вступ України залежить від відповідності критеріям НАТО, серед яких президент США виділив боротьбу з корупцією.
Разом з тим, Зеленський, коментуючи рішення саміту НАТО щодо перспектив членства України, заявив, що Київ сприйняв його "позитивно".
"У рішенні нинішнього саміту відсутні конкретні тимчасові рамки наступних кроків в нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися", - зазначив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Якраз за цекаже Байден...
Повний розквіт припав звісно на бігунця по пеньках, яким безпосередньо керував саша-стоматолог (до речі - гадаю цей типчик може зовсім скоро з'явитись в Україні, виходячі з політики офісу єрмака).
Порох почав боротьбу з системою, тому впали доходи в олігархів але з'явились кошти у бюджеті, навіть за умов війни, втрати 20 відсотків економічного потенціалу, на окупованих територіях, втрати звичайних ринків, а бєнє довелось тікати з України...
Тому олігархи об'єднались та втюхали тупому бидлу свого блазня, щоби й далі грабувати без спротиву...
Мова йде про наявність позитивних змін і повороту на шлях боротьби При Порошенку все тільки почалося і якби пішло далі то ми б уже були на цьому шляху! Але ви "вже втомилися чекать!"
А ти спитай сам себе: "А я готовий до життя в "безкорупційному" світі? У світі без "могоричів" "блатів" "знайомств"? Знаю я подібного на тебе "праведника" - "рвав сорочку на грудях" - який він "антикорупціонер" а сам "дав на лапу" поліцаям коли його синочка за п"яне водіння і ДТП з травмованими затримали! І він же тихцем врізався в систему опалення щоб зробить собі підлогу з підігрівом і в його квартирі було найтепліше
Так що "Перед тим як кричать що хтось "усрався!" варто оглянуться і понюхать свій зад - може він смердить сильніше?!"
Но в 2008 и сейчас Украине и Грузии не дали ПДЧ
Климкин не прав
НАТО СПАССОВАЛО ПЕРЕД РАШЕЙ - бо в НАТО уже собрались такие же функционеры как и в ПАСЕ . ( может и проплаченные хремлем )
Деньги получают и пьют кофе 😀😀😀
Москві вкрай потрібно на весь світ продемонструвати, що Кремль здатний протистояти "ворожому блоку" - перемога, яка додасть Путіну балів на альтернативних площадках типу БРІКС, ШОС, РІК. Погана новина в тому, що для доведення своєї спроможності на альтернативний порядок денний Росії потрібна перемога саме в Україні, де концентровано зав'язано ключові інтереси.
Найбільш вразливий момент полягає у тому, що Україна більше потрібна Путіну, ніж колективному Заходу. Відповідальність за таку "почесну роль" повністю на недалекоглядності дипломатії Зеленського. Коли наближається тектонічний злам - головне не опинитися на самому зламі. - К. Єлісєєв https://gazeta.ua/blog/55251/zustrich-bajdena-i-putina-********-treba-gotuvatisya-do-nespodivanok
НЕ ХОТЯТ МУСУЛЬМАН В ЕВРОПЕ УВЕЛИЧИВАТЬ
А Украину и Грузию не берут - ждут когда **** помре. Он же не вечный
Вот и получается как в той сказке - или осел сдохнет или падишах . НАТО надеется , что проблема сама собой рассосётся .
Президентам стран Восточной Европы точно стыдно
Просто как-то странно получается, что люди, которым не чужды двойные стандарты, учат других не ковыряться в носу.
Крысы Путлерские,хрюкайте дальше...про рюсский мир в опасности...от НАТОвских Латвии Литвы и Эстонии до Питербюргера ближе от Харькова и Днепра до Мацковии ВОНЮЧКИ...,КГБист хреновый стратег и тактик,а по українські буде - тупе цуценятко.... Шариков
клімкін і петя теж корупція
Байден слабкий як президент, як політик, і як людина. Це не те що подарунок для Кремляндії але шанс на визнання ії як країни яка реніанімує срср.
Корупція ? Це всі знали, нічого нового, але таку х*рню слухати це себе не поважати себе, бо політики на такій мові не розмовляють. Це все одно що Україну тицьнцти як школяра у брудні шкарпетки, звісно Зе клоун це п*дар кремлядський, але в цілому народ України це не Зе клоун