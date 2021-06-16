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Новини Політика України
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Гончарук (809) Зеленський (17517) Данилюк Олександр (443) Богдан Андрій (374) Офіс Президента (1751)

Саме Богдан сприяв побудові централізованої моделі влади, яка і загнала Зеленського в глухий кут, - екссекретар РНБО Данилюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Саме Богдан сприяв побудові централізованої моделі влади, яка і загнала Зеленського в глухий кут, - екссекретар РНБО Данилюк

Ексглава Офісу Президента фактично побудував систему, яка не може впоратися з проблемами в країні.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

"Знаєте, в чому проблема Богдана? Я не хочу оцінювати його інші якості, але саме він сприяв побудові централізованої моделі влади - яка і загнала Зеленського в глухий кут. Причому він усім розповідає зараз, що він хотів зробити, щоб були реформи. Фактично, він побудував систему, яка не може впоратися з проблемами в країні. Апріорі не може. У мене була розмова із Зеленським. Кажу: у тебе є два варіанти. Або ти призначаєш сильний Кабмін. Так, він буде більш самостійним, а й роботу буде робити. Не впорається - їх можна зняти. Або ти призначаєш слабкий Кабмін, і вони будуть приходити до тебе з питаннями, чекаючи від тебе відповідей і вказівок. Рано чи пізно ти на них відповідей не знайдеш. Замість тебе їх буде знаходити хтось в Офісі. Ця система нестійка", - зазначив він.

Данилюк згадав, як в 2019 році Зеленський доручив новопризначеному Кабміну реалізувати реформи, а саме - 150 пунктів.

Також читайте: Як Богдан, так і Єрмак вбили в голову Зеленському, що він відповідає за все в країні, - екссекретар РНБО Данилюк

"Фокус в тому, що це доручення за пару днів до призначення Прем'єром підготував сам Гончарук. Ще й пишався, що сам собі поставив завдання через президента. Ви нормальні? Ти - прем'єр-міністр. Які доручення президента? І відтоді Зеленський тільки і доручає Кабміну - боротися з ковідом, з контрабандистами, боротися з південним вітром, забезпечити щось. Для мене це просто порушення логіки управління країною і принципу відповідальності. Тому що реальна відповідальність на членах Кабміну і на членах РНБО, а не на Офісі Президента. А за голосування на РНБО за контрабандистів хтось і сісти в майбутньому може", - підкреслив екссекретар РНБО.

Інтерв'ю з екссекретарем Олександром Данилюком читайте тут.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
а чего молчал когда от корыта не могли оттащить?
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16.06.2021 09:27
+9
Царь хороший - бояре плохие.
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16.06.2021 09:29
+9
Сага "Прозріння незрячого Данилюка".
Нормальним людям було зрозуміло ще в 2019 що за шайка захоплює владу.
І вів її за своїм фасадом Данилюк.
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16.06.2021 09:33
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та всем насрать Именно Богдан способствовал построению централизованной модели власти, которая и загнала Зеленского в тупик, - экс-секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 1528 на вопли экс дрим тим Именно Богдан способствовал построению централизованной модели власти, которая и загнала Зеленского в тупик, - экс-секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 1528
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16.06.2021 09:25 Відповісти
ага ты, вова, у нас самый-самый и вокруг тебя все вертится...., а нелох сразу и купился..., в парламентско-президентской стране, а нам, как всегда расхлебывать...
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16.06.2021 09:25 Відповісти
а чего молчал когда от корыта не могли оттащить?
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16.06.2021 09:27 Відповісти
От че у нас,пока работает тело на должности возле корыта,так все хорошие,всё устраивает,а как только тело от корыта отогнали,так оно и начинает разоблачать тех,кого раньше в дупу целовал?
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16.06.2021 09:27 Відповісти
Царь хороший - бояре плохие.
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16.06.2021 09:29 Відповісти
Перебор с Данилюком , явньій. Не о чем больше писать , чтобьі "зраду" разгонять ?
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16.06.2021 09:29 Відповісти
Давно треба завчити правило: якщо зрадозрадної зради немає, то вона обов'язково є! Саме Богдан сприяв побудові централізованої моделі влади, яка і загнала Зеленського в глухий кут, - екссекретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 8291
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16.06.2021 09:41 Відповісти
зебілам поперек горла стала зрада Данилюка.
Начувайтеся. Там хоч - 95% правди. А не 5%, як в 95-му кв.
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16.06.2021 10:46 Відповісти
Сага "Прозріння незрячого Данилюка".
Нормальним людям було зрозуміло ще в 2019 що за шайка захоплює владу.
І вів її за своїм фасадом Данилюк.
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16.06.2021 09:33 Відповісти
дело Сичи началось при Янеку, кетайцы говорят, что заплатили 3 ярда, Данилюк же говорит, что заплатили 100 лямов плюс акции. Где разница ? Хотя даже по китайским законам это еще те мошенники, наверно сидят уже за обман китайских инвесторов. Сколько бы богуслаев не хвастался, их моторы - каменный век. а в этом корупцинном деле - главное сервис - замена двигателей. Поэтому и никто не берет украинские АНы - двигатель неэкономичный А на ТУ 95 которое десятилетие тренеруется ПВЛ "супостатов".
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16.06.2021 09:38 Відповісти
А гринпоц тупо не понимает, что его террариум в ОП и вокруг служек урода будет ВЕСЬ так себя вести- т.е. рассказывать налево и направо про все "чудеса" политики ослобородько и его фсбшных дружбанов. Они же все понимают прекрасно, что за все"хорошее" придется отвечать , а там "наделано" столько и такого- что как бы не заработать высшую меру, поэтому оттуда все откровения гончарука, богданов и всех остальных. Надеюсь дядька следователь по особо опасным конспектирует)))
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16.06.2021 09:38 Відповісти
Богдан поганий, а клован ні в чому не винуватий?
Погане оточення завело нещасного до тупику???
А дехто закликав вірити цьому довпойопу, бо він йому вірить - і хто він сам тоді???
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16.06.2021 09:41 Відповісти
Бодя Бєніна рука в жопі Буратіни.
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16.06.2021 09:41 Відповісти
Как началось уничтожение Украины. Коломойский накинул око на украинские земли. Их присвоение должна была осуществить организация «Израильско-Украинская юридическая помощь», зарегистрированная по адресу адвоката Коломойского Андрея Богдана. -18 апреля 2019 г . Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского.
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16.06.2021 09:42 Відповісти
Саме Богдан сприяв побудові централізованої моделі влади, яка і загнала Зеленського в глухий кут, - екссекретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 8488

...
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16.06.2021 09:43 Відповісти
он вырастит со-временем ....- и им расскажет ...Саме Богдан сприяв побудові централізованої моделі влади, яка і загнала Зеленського в глухий кут, - екссекретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 6831
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16.06.2021 10:30 Відповісти
Это уже было. И не раз. Бояре плохие. Кловун не виноват. И вумный нарид совсем не виновуат.
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16.06.2021 09:45 Відповісти
О!!! Нашли крайнего.

А Нафтогаз захватывать тоже Богдан ЗЕлупу заставил?
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16.06.2021 09:51 Відповісти
зеленського у глухий кут заганяє його любов до білих стежок снігу...
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16.06.2021 10:02 Відповісти
Говноклован хороший, виноват Богдан ?
Данилюк, пнх
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16.06.2021 10:37 Відповісти
Богдан не взял бы у охметова денег, а зегнида взял ...
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16.06.2021 10:39 Відповісти
А нынешний "заменитель Богдана" придерживается Конституции и занимается делами офиса ***********, или заменяет Буратино на международной арене, сведя и роль Кулебы к позиции статиста?
Или ********** занимается только тем, что ему предписано Конституцией и не лезет в вопросы, за которые у нас по Конституции должен отвечать Кабмин? Тем самым сделав статистом ещё и Премьера?
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16.06.2021 12:57 Відповісти
 
 