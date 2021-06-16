Україна розташовується на 17-му місці у світі і на третьому в Європі за кількістю летальних випадків за добу. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 червня у світі зареєстрували 370 688 нових випадків захворювання коронавірусної хвороби COVID-19. Померли за добу - 9 204 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 177 418 269 випадків інфікування, з них 370 688 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 838 600 осіб, з них 9 204 за минулу добу.









Здолали хворобу і вилікувалися 161,8 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень на COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.

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Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 45-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 8-му, за летальними випадками - 17-ту і 3-тю позицію відповідно.



