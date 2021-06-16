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Україна розташовується на 17-му місці у світі і на третьому в Європі за кількістю летальних випадків за добу. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна розташовується на 17-му місці у світі і на третьому в Європі за кількістю летальних випадків за добу. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 червня у світі зареєстрували 370 688 нових випадків захворювання коронавірусної хвороби COVID-19. Померли за добу - 9 204 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 177 418 269 випадків інфікування, з них 370 688 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 838 600 осіб, з них 9 204 за минулу добу.

Україна розташовується на 17-му місці у світі і на третьому в Європі за кількістю летальних випадків за добу 01


Здолали хворобу і вилікувалися 161,8 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень на COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.

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Україна розташовується на 17-му місці у світі і на третьому в Європі за кількістю летальних випадків за добу 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 45-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 8-му, за летальними випадками - 17-ту і 3-тю позицію відповідно.

Україна розташовується на 17-му місці у світі і на третьому в Європі за кількістю летальних випадків за добу 03
Україна розташовується на 17-му місці у світі і на третьому в Європі за кількістю летальних випадків за добу 04

Автор: Анастасія Потіха
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Це переміга?
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16.06.2021 09:36 Відповісти
Вот это достижение
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16.06.2021 09:49 Відповісти
вибрали "політ смерті" ("вол де мор" з французької), то і вмирають всі....
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16.06.2021 09:49 Відповісти
Скорее âne de mort.
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16.06.2021 10:10 Відповісти
https://translate.google.com/?sl=fr&tl=uk&text=vol%20de%20mort&op=translate
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16.06.2021 10:11 Відповісти
Ото "болдом" тоже переведи.
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16.06.2021 10:13 Відповісти
https://translate.google.com/?sl=fr&tl=uk&text=vol%20de%20mort&op=translate
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16.06.2021 10:13 Відповісти
Эхо? Україна розташовується на 17-му місці у світі і на третьому в Європі за кількістю летальних випадків за добу - Цензор.НЕТ 2075
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16.06.2021 10:14 Відповісти
Спасибо Зеленскому за " заботу" о народе... Ведь 73% именно за это голосовали!!!
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16.06.2021 15:02 Відповісти
 
 