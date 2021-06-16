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Новини Політика України
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СБУ (10070) Данилюк Олександр (443)

СБУ все одно займатиметься економікою, але вже під приводом боротьби з фінансуванням тероризму, - Данилюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ все одно займатиметься економікою, але вже під приводом боротьби з фінансуванням тероризму, - Данилюк

90% реформи СБУ можна зробити без будь-якого закону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю розповів екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

Екссекретар РНБО розповів, що раніше був налаштований реформувати СБУ - і був готовий навіть іти на в.о. глави в разі, якщо парламент відмовиться голосувати за призначення.

"Ігор Валерійович упав би на колії, тільки б не дати цьому статися. Зараз очікується ухвалення закону про СБУ. Так от, якщо глава СБУ захоче реально її реформувати, за підтримки президента йому закон не потрібен. Багато чого можна врегулювати указами - структура, чисельність. Я обговорював це з президентом. ... А все інше я б забезпечив. Що ж зараз відбувається? Зараз вони це намагаються реалізувати через закон. Ліквідовують сектор економіки в СБУ, тільки служба все одно буде нею займатися, але вже під приводом боротьби з фінансуванням тероризму. Плюс відкладальні норми на два роки щодо скорочень співробітників...", - розповів Данилюк.

Він наголосив, що 90% реформи СБУ можна зробити без будь-якого закону.

Інтерв'ю з екссекретарем РНБО Олександром Данилюком для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саме Богдан сприяв побудові централізованої моделі влади, яка і загнала Зеленського в глухий кут, - екссекретар РНБО Данилюк

Автор: Наталя Джума
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ну никак не могут от бабла отказаться..
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16.06.2021 09:53 Відповісти
Странный ты ,кто же от бабла откажется!! Жить-то хочется. И не просто жить, а красиво жить! А красиво жить, как мы знаем, не запретишь.От и вся хвилосохвия!!
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16.06.2021 11:25 Відповісти
СБУ все равно будет заниматься экономикой/ Охрана хозяина-главная задача Баканова. СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского / СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский.
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16.06.2021 09:54 Відповісти
"Крутое пике" -- когда экономикой занимаются "слуги":
СБУ все одно займатиметься економікою, але вже під приводом боротьби з фінансуванням тероризму, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2499
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16.06.2021 10:04 Відповісти
Що буде на виході, "матеріали"?
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16.06.2021 10:05 Відповісти
Реформировать прогнившую до основания структуру?! ... Указами?! ...
Очередной популистский словесный понос от Данилюка.
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16.06.2021 10:13 Відповісти
Ну ну , просто мечтаю открыть бизнес в Украине , и ждать СБУ , 🤣🤣🤣
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16.06.2021 10:54 Відповісти
 
 