Позачергове засідання Ради вирішили завтра не проводити: гратиме збірна України з футболу, - нардеп "Голосу" Железняк
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Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк не чув про те, щоб коаліція вирішила проводити в четвер позачергове засідання Верховної Ради.
Про це він сказав журналістам перед початком засідання Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами нардепа, спочатку влада планувала провести позачергове засідання в четвер у другій половині дня.
"Сталася несподіванка - раптово в Офісі Президента або на Грушевського виявили факт, що в цей час гратиме збірна України. ... Напевно, наші колеги зрозуміли, що це поганий час", - підкреслив Железняк.
Другою причиною він називає непідготовку законопроєктів, які депутати могли б розглянути на позачерговому засіданні.
Говорячи про сьогодні, лідер фракції "Голос" заявив, що "сьогодні не буде надто плідний день через поправочний спам" до законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Нацради з питань телебачення і радіомовлення.
Будь ласка, зачекайте...
Передергивание называется.
А это по Вашему хорошо:
"Все пид.расы, а я - д'Артаньян"
?
- приоритетная жизненная установка чуть менее чем всего населения этой планеты, девиз небыдла. Кроме того, по мнению всё тех же 95%, единственное рациональное обьяснение всех фэйлов и баттхёртов."
Ну, и, все ПОЧТИ верно - БОЛЬШИНСТВО - *********, а я - заложник. Достаточно посмотреть на сайте ЦВК статистику со времен кравчука(если, конечно, иметь правильные дефиниции, что хорошо, а что плохо). И это плохо.
Только очередные выборы раз в год смогут разорвать этот порочный круг безответственности, когда у населения память, как у рыбки гуппи...
Нынешний состав ВР точно по псих.лечебницам собирали..
1 ч ·
Гении политтехнологий у Зеленского готовят очередной балаган, чтобы прикрыть сдачу интересов Украины на встреча Байдена-Путина. Ведь демонстративно покажет, что все публичные заявления Зеленского про поддержку США-это обман.
Поэтому, чтобы отвлечь внимание украинцев, готовится внеочередное заседание Рады, где будет обращение к США предоставить нам статус партнера вне НАТО.
Это очередной пшик. Поскольку Байден уже красноречиво показал: единственный партнёр Зеленского - это актёр с «95-го квартала», с которым они играли на пианино...
А если не вьійдут из группьі, вообще уйти на каникульі до, до конца ноября, а там новьій виток пандемии, карантин и Новьій год
сколько матчей за тридцать лет играла сборная?
не слишком ли большая плата...