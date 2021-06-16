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Позачергове засідання Ради вирішили завтра не проводити: гратиме збірна України з футболу, - нардеп "Голосу" Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Позачергове засідання Ради вирішили завтра не проводити: гратиме збірна України з футболу, - нардеп

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк не чув про те, щоб коаліція вирішила проводити в четвер позачергове засідання Верховної Ради.

Про це він сказав журналістам перед початком засідання Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, спочатку влада планувала провести позачергове засідання в четвер у другій половині дня.

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"Сталася несподіванка - раптово в Офісі Президента або на Грушевського виявили факт, що в цей час гратиме збірна України. ... Напевно, наші колеги зрозуміли, що це поганий час", - підкреслив Железняк.

Другою причиною він називає непідготовку законопроєктів, які депутати могли б розглянути на позачерговому засіданні.

Говорячи про сьогодні, лідер фракції "Голос" заявив, що "сьогодні не буде надто плідний день через поправочний спам" до законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Ну да а потом шашлык, шаурма, айкос видос и управились? Понавыбирали дятлы дятлов.
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16.06.2021 10:05
+13
ой... а можно так и другим на работу не пойти... это будет уважительная причина????
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16.06.2021 10:09
+11
Правильно-футбол важнее.Подумаешь война,оккупация и жопа,в экономике. Позачергове засідання Ради вирішили завтра не проводити: гратиме збірна України з футболу, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9571
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16.06.2021 10:10
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Ну да а потом шашлык, шаурма, айкос видос и управились? Понавыбирали дятлы дятлов.
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16.06.2021 10:05 Відповісти
На завершення будуть... сосни корабельні.
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16.06.2021 10:13 Відповісти
Вы не принимали участие в выборах?
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16.06.2021 10:20 Відповісти
Я принимал, но ВСЕГДА оказывался в меньшинстве, становясь заложником идиотов...
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16.06.2021 10:38 Відповісти
"Я принимал" - "Понавыбирали дятлы дятлов."
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16.06.2021 11:59 Відповісти
Выдергивать отдельные слова нехорошо - теряется смысл...
Передергивание называется.
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16.06.2021 12:45 Відповісти
"Выдергивать отдельные слова нехорошо"

А это по Вашему хорошо:
"Все пид.расы, а я - д'Артаньян"
?
- приоритетная жизненная установка чуть менее чем всего населения этой планеты, девиз небыдла. Кроме того, по мнению всё тех же 95%, единственное рациональное обьяснение всех фэйлов и баттхёртов."
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16.06.2021 18:07 Відповісти
Cначала признайте, что передергивать нехорошо.
Ну, и, все ПОЧТИ верно - БОЛЬШИНСТВО - *********, а я - заложник. Достаточно посмотреть на сайте ЦВК статистику со времен кравчука(если, конечно, иметь правильные дефиниции, что хорошо, а что плохо). И это плохо.
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17.06.2021 09:16 Відповісти
Дятел,честно выполняет свои обязанности,приносит только пользу(людям и природе),красив и элегантен.
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16.06.2021 11:36 Відповісти
Тока не давайте потерпевшему вiслюку смотреть футбол. Сглазит, с**а.
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16.06.2021 10:06 Відповісти
Что может быть моносброду (шоб вы помнили - таксистам, уличным фотографам и корабельным соснам) может быть важнее за футбольчик?
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16.06.2021 10:12 Відповісти
а они что то решают..?...кнопки давят и доллары в конвертах ежемесячно....Но сам фак , взять и отменить...Мерзота нижеплинтусная Трускавецкая.
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16.06.2021 10:21 Відповісти
Вот как бы там ни было, а кнопки надо давить. Без этого законы не принимаются - формальность должна быть соблюдена.
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16.06.2021 10:23 Відповісти
Началось все раньше - когда пятницу сделали для себя выходным.
Только очередные выборы раз в год смогут разорвать этот порочный круг безответственности, когда у населения память, как у рыбки гуппи...
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16.06.2021 10:41 Відповісти
ой... а можно так и другим на работу не пойти... это будет уважительная причина????
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16.06.2021 10:09 Відповісти
Правильно-футбол важнее.Подумаешь война,оккупация и жопа,в экономике. Позачергове засідання Ради вирішили завтра не проводити: гратиме збірна України з футболу, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9571
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16.06.2021 10:10 Відповісти
пабядили олигархов, коррупцию в стране, таможню наладили....ну и деревья лярд посадили...Все тупорылым ртом.
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16.06.2021 10:13 Відповісти
Для мене цей Железняк став Московняк. Продався і продадає Україну російськомовним малянцям. В 1932-1933 роках також кожен по одній справі зробив щось на користь сраліна і знищили половину народу. Совість і гроші офігархів не українців не муляють пане Московняк???
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16.06.2021 10:13 Відповісти
"Караул устал " (с)
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16.06.2021 11:28 Відповісти
По мнению депутата парламента, просмотр футбольного матча является поводом не выходить на работу. Гениально.
Нынешний состав ВР точно по псих.лечебницам собирали..
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16.06.2021 10:19 Відповісти
просто над ними немає батога.
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16.06.2021 10:40 Відповісти
Это то чмо которое проголосовало за козлячий язык , а потом начал дурака включать?
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16.06.2021 10:43 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

1 ч ·

Гении политтехнологий у Зеленского готовят очередной балаган, чтобы прикрыть сдачу интересов Украины на встреча Байдена-Путина. Ведь демонстративно покажет, что все публичные заявления Зеленского про поддержку США-это обман.

Поэтому, чтобы отвлечь внимание украинцев, готовится внеочередное заседание Рады, где будет обращение к США предоставить нам статус партнера вне НАТО.

Это очередной пшик. Поскольку Байден уже красноречиво показал: единственный партнёр Зеленского - это актёр с «95-го квартала», с которым они играли на пианино...
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16.06.2021 11:00 Відповісти
Завтра гниды из Голоса не смогут "ошибочно" проголосовать. День прожит впустую
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16.06.2021 11:42 Відповісти
Единогласно решили? Разумков поддержал? Так бы все слуги себя вели...
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16.06.2021 12:39 Відповісти
Ну а че, можно и следующий день пропустить если наши не вьіиграют.
А если не вьійдут из группьі, вообще уйти на каникульі до, до конца ноября, а там новьій виток пандемии, карантин и Новьій год
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16.06.2021 13:16 Відповісти
человек пишет, что на его родной Черниговщине за тридцать лет исчезло 50 населенных пунктов, вместе с жильцами. Вымерли...
сколько матчей за тридцать лет играла сборная?
не слишком ли большая плата...
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16.06.2021 14:07 Відповісти
 
 