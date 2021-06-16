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Новини Політика України
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РНБО (1714) Данилюк Олександр (443)

Розуміння ролі РНБО спростилося до "сталінських трійок", які штампують рішення, замінюючи роботу інших органів, - Данилюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розуміння ролі РНБО спростилося до

Після переходу на парламентсько-президентську форму правління РНБО втратила своє місце в логіці управління державою.

Про це екссекретар РНБО Олександр Данилюк розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У Штатах, наприклад, хоч це і президентська республіка, через РНБО проводяться всі основні стратегічні рішення. Це частина системи, яка дозволяє питання національної безпеки якісно відпрацьовувати, щоб уся здійснювана політика відповідала вимогам національної безпеки. В Ізраїлі, парламентській республіці, РНБО - це частина Офісу прем'єр-міністра, глава РНБО працює в кабінеті поруч із прем'єрським", - пояснив Данилюк.

За його словами, в Україні міністри не сприймали РНБО як орган, який реально забезпечує національну безпеку.

"Чому? Це фактично інструмент продавлювання позиції Президента, тому що рішення РНБО є обов'язковими до виконання для всіх органів влади, включно з Кабміном. А насправді рішення РНБО реалізовувалися в середньому на 35%. Не більше. Будучи вже секретарем РНБО, я намагався реформувати цю структуру і зробити її невід'ємною частиною ухвалення стратегічних рішень у країні. Працюючим не лише в інтересах президента, а всіх ключових державних органів", - додав екссекретар РНБО.

Данилюк зазначив, що президенту тоді це видалося занадто складним.

"А з недавнього часу розуміння ролі РНБО ще більш спростилося до "сталінських трійок", які штампують рішення, замінюючи роботу інших органів", - підсумував він.

Інтерв'ю з екссекретарем РНБО Олександром Данилюком читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ все одно займатиметься економікою, але вже під приводом боротьби з фінансуванням тероризму, - Данилюк

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Чого це лише сталінські трійки?))) РНБО веде просвітницьку роботу, розповідаючи українцям про масштаби корупції на Заході...)))
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16.06.2021 10:40
+2
До сталинских троек эти комики не дотягивают,на выходе все равно пшик получается. Розуміння ролі РНБО спростилося до "сталінських трійок", які штампують рішення, замінюючи роботу інших органів, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7288
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16.06.2021 10:28
+1
"А с недавнего времени понимание роли СНБО еще более упростилось до "сталинских троек", которые штампуют решения, заменяя работу других органов", - подытожил он. Источник: https://censor.net/ru/n3271720 /// Якщо СНБО приймає рішення, замінюючи роботу інших органів, то навіщо ті органи існують? Тільки для того, щоб "плодитись" та зарплату отримувати?
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16.06.2021 10:34
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- Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом.
Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, -Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову (с)
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16.06.2021 10:56 Відповісти
До сталинских троек эти комики не дотягивают,на выходе все равно пшик получается. Розуміння ролі РНБО спростилося до "сталінських трійок", які штампують рішення, замінюючи роботу інших органів, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7288
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16.06.2021 10:28 Відповісти
Понимание роли СНБО Данилюком / Данилюк трижды предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман. Виндман-киевский еврей, эмигрировавший в США. Виндман сообразил что путинцы это не арабы с ракетами-самоделками и отказался : **…сь вы с путинцами сами, без трубы.
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16.06.2021 10:30 Відповісти
"А с недавнего времени понимание роли СНБО еще более упростилось до "сталинских троек", которые штампуют решения, заменяя работу других органов", - подытожил он. Источник: https://censor.net/ru/n3271720 /// Якщо СНБО приймає рішення, замінюючи роботу інших органів, то навіщо ті органи існують? Тільки для того, щоб "плодитись" та зарплату отримувати?
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16.06.2021 10:34 Відповісти
Чого це лише сталінські трійки?))) РНБО веде просвітницьку роботу, розповідаючи українцям про масштаби корупції на Заході...)))
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16.06.2021 10:40 Відповісти
А шо бацька каже?
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16.06.2021 12:25 Відповісти
батька лякає білорасєян Україною, мовляв, якщо будете дивитися на Захід будете бідними і нещасними як українці))) це його фірмова промова))) доречи переважна більшість білорасєян вірить у казки калхозенфюрера...
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16.06.2021 12:50 Відповісти
В СССР тоже многому верили, и чем всё кончилось?
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16.06.2021 13:57 Відповісти
Порівняння білорасєї з срср трохи не вдале, білорасєя літера на мапі світу а срср була країною...
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16.06.2021 17:13 Відповісти
обличитель!
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16.06.2021 10:59 Відповісти
***
некоторые зубами роют себе могилу..
а некоторые языком без костей ...
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16.06.2021 11:06 Відповісти
А Данилюк - це авторитетна думка? Чи людина? Хто він зараз?
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16.06.2021 11:15 Відповісти
он сейчас костлявая рука смерти демократии в Украине!
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16.06.2021 11:23 Відповісти
 
 