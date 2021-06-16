Розуміння ролі РНБО спростилося до "сталінських трійок", які штампують рішення, замінюючи роботу інших органів, - Данилюк
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Після переходу на парламентсько-президентську форму правління РНБО втратила своє місце в логіці управління державою.
Про це екссекретар РНБО Олександр Данилюк розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"У Штатах, наприклад, хоч це і президентська республіка, через РНБО проводяться всі основні стратегічні рішення. Це частина системи, яка дозволяє питання національної безпеки якісно відпрацьовувати, щоб уся здійснювана політика відповідала вимогам національної безпеки. В Ізраїлі, парламентській республіці, РНБО - це частина Офісу прем'єр-міністра, глава РНБО працює в кабінеті поруч із прем'єрським", - пояснив Данилюк.
За його словами, в Україні міністри не сприймали РНБО як орган, який реально забезпечує національну безпеку.
"Чому? Це фактично інструмент продавлювання позиції Президента, тому що рішення РНБО є обов'язковими до виконання для всіх органів влади, включно з Кабміном. А насправді рішення РНБО реалізовувалися в середньому на 35%. Не більше. Будучи вже секретарем РНБО, я намагався реформувати цю структуру і зробити її невід'ємною частиною ухвалення стратегічних рішень у країні. Працюючим не лише в інтересах президента, а всіх ключових державних органів", - додав екссекретар РНБО.
Данилюк зазначив, що президенту тоді це видалося занадто складним.
"А з недавнього часу розуміння ролі РНБО ще більш спростилося до "сталінських трійок", які штампують рішення, замінюючи роботу інших органів", - підсумував він.
Інтерв'ю з екссекретарем РНБО Олександром Данилюком читайте тут.
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