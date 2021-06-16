Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков

У Кремлі звернули увагу на заяву про можливість вступу України в НАТО, яка вперше прозвучала з вуст президента США Джо Байдена, і не сумніваються, що в разі необхідності президент РФ Володимир Путін на саміті в Женеві чітко викладе підхід Москви до цього питання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується України, ми чули, що гіпотетично президент Байден допустив можливість вступу України в НАТО. Це новий елемент, раніше таких заяв не робилося. Звичайно, в Москві ми звернули на нього увагу в повному обсязі", - заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі "Першого каналу".

Пєсков висловив упевненість, що "за необхідності президент чітко позначить нашу позицію".

Також читайте: Весь сенс сприйняття нас Заходом закладений у словах Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, - Клімкін

"Путін завжди чіткий у викладі" червоних ліній "для Російської Федерації, тим більше в такій нелегкій розмові, який належить сьогодні", - додав він.

14 червня Байден, відповідаючи на питання журналіста про можливість приєднання України до НАТО, заявив, що Україна зможе розраховувати на план дій щодо приєднання до Північноатлантичного альянсу, коли буде відповідати певним критеріям, в тому числі - викорінить корупцію.

"Це буде залежати від того, чи відповідають вони критеріям. Їм все ще потрібно позбутися корупції, а також виконати інші критерії, щоб вони потрапили в план дій", - сказав Байден.

Президент США додав, що рішення, з питання про приєднання України до НАТО буде залежати не тільки від США. "Це залежить від всього альянсу і від того, як вони проголосують", - зазначив він.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті в Брюсселі Північноатлантичний альянс підтвердив, що його двері відчинені для України і Грузії.