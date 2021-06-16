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Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить

У Кремлі звернули увагу на заяву про можливість вступу України в НАТО, яка вперше прозвучала з вуст президента США Джо Байдена, і не сумніваються, що в разі необхідності президент РФ Володимир Путін на саміті в Женеві чітко викладе підхід Москви до цього питання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується України, ми чули, що гіпотетично президент Байден допустив можливість вступу України в НАТО. Це новий елемент, раніше таких заяв не робилося. Звичайно, в Москві ми звернули на нього увагу в повному обсязі", - заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі "Першого каналу".

Пєсков висловив упевненість, що "за необхідності президент чітко позначить нашу позицію".

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"Путін завжди чіткий у викладі" червоних ліній "для Російської Федерації, тим більше в такій нелегкій розмові, який належить сьогодні", - додав він.

14 червня Байден, відповідаючи на питання журналіста про можливість приєднання України до НАТО, заявив, що Україна зможе розраховувати на план дій щодо приєднання до Північноатлантичного альянсу, коли буде відповідати певним критеріям, в тому числі - викорінить корупцію.

"Це буде залежати від того, чи відповідають вони критеріям. Їм все ще потрібно позбутися корупції, а також виконати інші критерії, щоб вони потрапили в план дій", - сказав Байден.

Президент США додав, що рішення, з питання про приєднання України до НАТО буде залежати не тільки від США. "Це залежить від всього альянсу і від того, як вони проголосують", - зазначив він.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті в Брюсселі Північноатлантичний альянс підтвердив, що його двері відчинені для України і Грузії.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+35
Россия такая замечательная и мирная страна . с таким дружелюбным населением . что все ее соседи мечтают обезопаситься и вступить в НАТО . разве что за исключением Минского и Ереванского Федерального округа РФ Путин на встрече с Байденом при необходимости обозначит "красную линию" относительно возможного вступления Украины в НАТО, - Песков - Цензор.НЕТ 3935
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16.06.2021 10:16
+25
ваша красная линия проходит по хребту уральских гор.
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16.06.2021 10:16
+21
Так это же граница Китая и Украины
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16.06.2021 10:24
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Байден не буде переходити червоні лінії
він просто буде їх трошки відсувати
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16.06.2021 10:13 Відповісти
Мокші даремно сцять. На боротьбу з корупцією в Україні ************ десятки років. А там...
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16.06.2021 10:19 Відповісти
А там и Байден не вечный президент США.
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16.06.2021 10:31 Відповісти
А ***** вечное?
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16.06.2021 10:55 Відповісти
***** не вечное - вечные двойники.
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16.06.2021 13:17 Відповісти
Не знаю, но пока да, пока не обьявят что сдох.
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16.06.2021 14:27 Відповісти
Коррупция практически непобедима, она есть во всех странах в той или иной мере. Что имел в виду Байден, говоря об Украине? Если я его правильно поняла, то в НАТО нам не бывать никогда.
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16.06.2021 12:13 Відповісти
Нам просто треба довести хабарництво до прийнятної західною цивілізацією, межі. Поки що, я і меж не бачу...
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16.06.2021 12:39 Відповісти
Байден зробить лінії карлику на лобі.
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16.06.2021 11:49 Відповісти
"...Там полный шоколад...": - была нефть за 100 с копейками баксов, а сейчас 74,34$ - какой-то странный у вас шоколад?!
И по поводу "рОзвала" - ну объясните, чего вам от Украины надо? Зачем? Ну забыли бы про нее - пусть рОзваливается. Она уже ведь "замерзла", "сдохла с голода", "перебила снегирей", "распяла мальчиков в трусиках". Или два последних - их защита для вас святое?
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16.06.2021 11:39 Відповісти
А с какого перепугу, вы - сидящие за "поребреком", определяете, что надо Украине и чего не надо (это про НАТО). Ты свой выбор сделал в 1991. Рашка свой выбор сделала в 2014 году (вооруженное вторжение в Украину - аннексия Крыма, ввод войск на Донбасс, артиллерийские обстрелы украинской территории). У украинцев право нет? Сердобольный, где ты был и что делал, когда Грозный с землей ровняли? Когда Мариуполь и Краматорск градами обстреливали? Молча коптел над своими 750 серебренниками? ПРМ ты вспомнил? Скажи-ка откуда у "мирных шахтеров и трактористов" современное российское вооружение? Про свои мозги вспомни, советчик. И флаг смени, манкурт. Удачи!
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17.06.2021 12:25 Відповісти
ваша красная линия проходит по хребту уральских гор.
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16.06.2021 10:16 Відповісти
Так это же граница Китая и Украины
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16.06.2021 10:24 Відповісти
Как только мы из бенясуэлы превратимся в Украину, ложить мы будем на пыню и его красные линии!
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16.06.2021 10:16 Відповісти
Россия такая замечательная и мирная страна . с таким дружелюбным населением . что все ее соседи мечтают обезопаситься и вступить в НАТО . разве что за исключением Минского и Ереванского Федерального округа РФ Путин на встрече с Байденом при необходимости обозначит "красную линию" относительно возможного вступления Украины в НАТО, - Песков - Цензор.НЕТ 3935
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16.06.2021 10:16 Відповісти
Другими словами, письков на всю планету заявил, что х-йло ссытся кровью! Путин на встрече с Байденом при необходимости обозначит "красную линию" относительно возможного вступления Украины в НАТО, - Песков - Цензор.НЕТ 6404
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16.06.2021 10:17 Відповісти
Путин на встрече с Байденом при необходимости обозначит "красную линию" относительно возможного вступления Украины в НАТО, - Песков - Цензор.НЕТ 746
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16.06.2021 10:18 Відповісти
Я думаю это будет пакт Молотова - Риббентропа 2.0. И уверен эта американская свинина пообещает Пуйлк что при мне Украина и ПДЧ не получит.
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16.06.2021 10:19 Відповісти
Все мечты кацапов сбываются наоборот Путин на встрече с Байденом при необходимости обозначит "красную линию" относительно возможного вступления Украины в НАТО, - Песков - Цензор.НЕТ 1745
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16.06.2021 10:20 Відповісти
Первый пендель кремлевской крысе: самолет пуцыка заставили покружить над Женевой в течении часика,пока не приземлился самолет Байдена .А мечта лучезарного х***ла-Байден ждет его,любимого, в течении 3-х часов в аэропорту Женевы.
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16.06.2021 13:39 Відповісти
Влажные мечты мордовских петушков
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16.06.2021 11:04 Відповісти
Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4276
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16.06.2021 10:22 Відповісти
отрывок из фантастической саги " Ярош и американские дроны " Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1627
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16.06.2021 10:25 Відповісти
Шо курила припадошная Алена Ермакова?
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16.06.2021 10:32 Відповісти
если долго смотреть российский телек то вставляет круче любой наркоты Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков - Цензор.НЕТ 813
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16.06.2021 10:37 Відповісти
Ой перділи дикі гуси 😂🤣 оце плющить!
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16.06.2021 10:58 Відповісти
Жалко, что это неправда!
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16.06.2021 13:47 Відповісти
точно шо обутьій! Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков - Цензор.НЕТ 34
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16.06.2021 10:32 Відповісти
Був би моз Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7911 ок , то був би тепловий удар, а так усе гаразд.
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16.06.2021 10:39 Відповісти
А не усрется ли *****?
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16.06.2021 10:20 Відповісти
Может. На этот случай он в памперсе.
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16.06.2021 10:25 Відповісти
А памперсы обосратые тоже в россию на обратном пути заберет из-за страха европейских лабораторных исследований.?
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16.06.2021 10:52 Відповісти
Конечно!
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16.06.2021 19:53 Відповісти
Письков посмотри вниз . там у тебя на животе красную линию резинка от трусов надавила Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1395
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16.06.2021 10:21 Відповісти
Красная линия вдоль росийско-украинской граници
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16.06.2021 10:22 Відповісти
Кацапы так и не поняли, что Украина - это не их свинячье дело.
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16.06.2021 10:27 Відповісти
Так они же цапы(Козе́л свійський), а не свиньи.
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16.06.2021 13:51 Відповісти
Дайте мені його хоч за горло подержать!
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16.06.2021 10:30 Відповісти
"Красные линии" козлорогими выродками-давным давно пройдены,аннексия части территорий своих соседей не состоящих в НАТО,разве это не переход "красных линий"? Украина прекрасно жила бы себе и без НАТО,будь она расположена где-то в районе Альпийских гор,как Швейцария например,но после всего того,что натворила эта сдыхающая и разлагающаяся "недоимперия"-только НАТО и ничего иного,пример стран Балтии об этом отчётливо говорит.
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16.06.2021 10:31 Відповісти
офф топ
Николай Травкин
Срезал.....

Конечно, дело вкуса и на каждого не угодишь. Но мне понравилось.
Хорошее интервью американской телекомпании NBC получилось. Владимиру Владимировичу палец в рот не клади. Он этого «шелкопёра» своим остороумием в момент на место ставил. На любой каверзный вопрос отвечал с юморком, с поговорочками…
Я бы, правда, ещё матерка добавил.....

семечек в ладошку и бычёк за ухо.....
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16.06.2021 10:31 Відповісти
а хто буде ту лінію тримати? ********* розвалиться і всі їх "вимоги" підуть коту під хвіст!
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16.06.2021 10:31 Відповісти
Червоні лінії мають буди лише для України...?)))
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16.06.2021 10:34 Відповісти
червона лінія в голові кремля . називається вава ( Вова ) на всю голову ! це патологія, але український Вова Бубочка, це патологія 73 % теж , тому весь світ має нас на увазі, шо буде далі ? Петро прийди !!! )))
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16.06.2021 10:34 Відповісти
ответ для елены ермаковой -- ответ на все твои вопросы находится в самой сильной мацковцкой психиатрической клинике, той, где есть вход и нет выхода.
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16.06.2021 10:36 Відповісти
Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4098 Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9526
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16.06.2021 10:37 Відповісти
Дулю с картины Репина (русский живописец), постить можно до усеру. Вопрос, Байден не послал ли ПТХ Зелю, и не ПОПРОСИЛ ли о встрече с ПТН, на пять часов?
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16.06.2021 11:18 Відповісти
А це ти пацак спитай у свого *****,хто кого просив про зустріч.
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16.06.2021 11:36 Відповісти
Якраз😁 Рєпін має українське походження, тому його дуля присвячується саме тим кому і належить😉.
Ілля́ Юхи́мович Рє́пін (стар. Рѣпинъ [8], Ріпин[9]; 24 липня (5 серпня) 1844, слобода Осинівка біля Чугуєва, Харківська губернія, Російська імперія - 29 вересня 1930, Куоккала[ru], Терійокі, Фінляндія) - український художник-живописець родом зі Слобожанщини. Син солдата, в юності працював іконописцем (с)
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16.06.2021 12:17 Відповісти
Байден президент -а вы банда!!!
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16.06.2021 10:39 Відповісти
Не пойму я кремлёвскую крысу - перед всеми она щёки надувает - с понтом, мировой лидер.... А кабздыра толстожопого бздит, дань ему платит, чтобы тот мокшанам бошки не отрезал....Не пойму...
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16.06.2021 11:05 Відповісти
А можно ему вместо линии точку на лбу сделать? Такую маленькую аккуратную дырочку, из которой будет капать ... ну понятно что.
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16.06.2021 11:26 Відповісти
А какое отношение имеет вступление НЕЗАВИСИМОГО государства Украина в НАТО, к гипотетическим красным линиям гипотетической московии?
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16.06.2021 11:36 Відповісти
А то Тупин нападэ, ну да, нейтральным государством без армии мы уже были, куда дальше )))
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16.06.2021 11:40 Відповісти
и главное...писькова ж никто не тянет за...изык...чтоб что-то там красными линиями огораживать....какое твое псячье дело о договоренностях суверенного государств и НАТО... даже если это географически несчастное (из-за соседства с рахой) государство что-то там себе решило на своей территории - подглядай тихонько в щелку и не воняй...
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16.06.2021 11:43 Відповісти
Салупу тебе на воротник!
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16.06.2021 11:48 Відповісти
А не пошел бы он нахер со своими красными линиями.
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16.06.2021 11:48 Відповісти
Негайний вступ України в ПДПЧ і в НАТО! Звичайно ж не кацапурам,і їх главарю фашисту )(уйлу або його холуям продажним яничарам Іудам капітулянтам з 5 кремлівської колони в Україні. Не їм вирішувати в які військові та політичні блоки приєднуватися і де і з ким бути суверенній Україні. Так ось в НАТО за всіма опитуваннями прагнуть 50% опитаних українців , і безпеку України в складі дружнього нам НАТО буде вирішувати тільки народ України. А ситуація с тимчасово окупованими проклятими загарбниками суверенної української території Криму і Донбасу вона просто не дає нам інших варіантів захисту територіальної цілісності та суверенітету Української держави. Це і означає що питання захисту святого нашої вільної української Батьківщини від зазіхань на її суверенітет від озвірілих кривавих кремлівських орд маніяка фашиста )(уйла, можливе тільки з негайним вступом України в братній альянс НАТО і ЄС.-
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16.06.2021 11:59 Відповісти
Основная преступная групировка террористов ограничена стенами кремля, это кучка законченных негодяпв (до 1% населения), остальная биомасса ничего не решает, серийный убийца и вор международного масштаба создал и возглавил эту банду, теперь шантажирует весь цивилизованный, демократический мир, который трусливо опустил голову и ждет, когда его спасет Байден.
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16.06.2021 12:02 Відповісти
Письків, разом з пуйлом підуть накуй шеренгою і вимахуватимуть своїми "червоними стрічечками". Це - як зі здоровилом домовлятися про дівчину, яку ці двоє трахатимуть, а здоровило постоїть неподалік і не втручатиметься. догілляки!
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16.06.2021 12:34 Відповісти
Письків, разом з пуйлом підуть накуй шеренгою і вимахуватимуть своїми "червоними стрічечками". Це - як зі здоровилом домовлятися про дівчину, яку ці двоє трахатимуть, а здоровило постоїть неподалік і не втручатиметься. догілляки!
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16.06.2021 12:34 Відповісти
Істинно правільні рішення і поступки давно відомі ..все залежить від того як людина відноситья до істини і правильності. Тому, знаючи кільсть слабкостей які люди мають і використовують як виправдання для своїх неправильних або слабохарактерних поступків, ми кажемо "Поживемо - побачимо"
Істино правильний вихід для України зробити так щоб Росія пожалкувала що Україна не вступила в НАТО-Відмовитись від по за ядерного статусу, створити 3 в світі ядерний потенціал і 5 в світі армію. Закрити кордони 3 Росією у всіх сферах. Внести в конституцію що Росія була, є і буде єдиним постіним ворогом України. За отримання іношого громадянства крім Українського автоматично лишати громадянства України.
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16.06.2021 12:48 Відповісти
кацапня - засуньте свою красную линию себе в сраку....
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16.06.2021 13:23 Відповісти
свою позицию, по этому вопросу, (как и по всем другим) ху...ло может затосовать себе прямо в свое дупло
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16.06.2021 13:31 Відповісти
Та мать его так на очередной перл кацапского маразма... Вы посмотрите на туалетного йоршика... Сдавать стал не по дням, а по часам.
Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7492 Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4993
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16.06.2021 15:06 Відповісти
 
 