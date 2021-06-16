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Новини Політика України
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податки (1498) Нафтогаз (1242) Шабунін (468) НАЗК (1167) Вітренко Юрій (369) Окружний адмінсуд Києва (376) Новіков Олександр (81)

Банкова спробує "знести" главу НАЗК Новікова через припис про незаконність призначення Вітренка главою "Нафтогазу", - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Банкова спробує

Кабінет Міністрів оскаржитить припис НАЗК про незаконність призначення Вітренка главою "Нафтогазу" в Окружному адміністративному суді Києва.

Про це в Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"В 11 тис. дол. обійшовся мені голова НАЗК Олександр Новіков. Після його вчорашнього припису про незаконність призначення голови Нафтогазу, я радію кожній копійці з тих грошей. Історія така. З ваших щедрих пожертв на відбудову будинку, я маю сплатити податками 11 тис. дол. (ПДФО і військовий збір). Влада не захистила мою родину і двічі захистила нападників (скоро опишу). І за це я плачу ДВІЧІ: податками до підпалу і податками з пожертв після підпалу. Але зараз про інше. Вчора ВРУ проголосувала податкову амністію, яка могла би зменшити мій платіж з $11К до $1,5K. Могла би, але не зменшить, бо мене з амністії виключено через членство в комісії, яка обрала діючого голову НАЗК", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, через приписи про незаконність призначення глави "Нафтогазу", Банкова спробує Новікова "знести" з посади ближче до осені.

Також читайте: Глава НАЗК Новіков про призначення Вітренка главою "Нафтогазу": Маємо ситуацію порушення закону, ми змушені були внести припис

"Незалежних людей в ОП, схоже, не терплять принципово. Що далі з приписом і Вітренком? Через цей припис Наглядова рада "Нафтогазу" мусить усунути Вітренка з посади. Таке право вона має і згідно закону, і згідно статуту НАК. Як на мене, у випадку очевидного, зафіксованого порушення, таке право Наглядової стає її обов’язком. І дуже милим є бажання КМУ (який Вітренка призначив) оскаржити припис НАЗК в суді. Робити це вони будуть через … ОАСК", - пояснив глава ЦПК.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава НАЗК Новіков ухвалив рішення про незаконність призначення Вітренка на пост глави "Нафтогазу" після відрядження до Вашингтона, - джерело

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
tZE inform

@tZEinform

· 15 июн.

Риторический вопрос. Будет ли министерство юстиции принимать меры в отношении партии "Слуга народа", которая нагло отказывается декларировать источники финансирования опроса общественного мнения проведенный еще в 2020 году ? Варианты ДА НЕТ ТЮРЬМЫ РАСХОДЯТСЯ КАК ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ .








·1 ч

Мы задали вопрос и не надеялись на ответ
Но ответ грохнул Комитет по правовым вопросам ВР "слуги" Костина выносит на рассмотрение ВР вопрос о лишении права НАПК проверять партийные финансы. В добрый путь, господа. Прощай безвиз ...
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16.06.2021 10:49
+5
Клоуни пішли до найбільшого корупціонера в країні Вовка вирішувати питання антикорупційного припису 😳
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16.06.2021 10:22
+5
Дык!!!

Нельзя просто сказать, что Ермак и ЗЕ нарушили закон и захватили Нафтогаз.
Банковая попытается "снести" главу НАПК Новикова из-за предписания о незаконности назначения Витренко главой "Нафтогаза", - Шабунин - Цензор.НЕТ 7363
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16.06.2021 10:23
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Клоуни пішли до найбільшого корупціонера в країні Вовка вирішувати питання антикорупційного припису 😳
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16.06.2021 10:22 Відповісти
Дык!!!

Нельзя просто сказать, что Ермак и ЗЕ нарушили закон и захватили Нафтогаз.
Банковая попытается "снести" главу НАПК Новикова из-за предписания о незаконности назначения Витренко главой "Нафтогаза", - Шабунин - Цензор.НЕТ 7363
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16.06.2021 10:23 Відповісти
Я так понял Виталика от корыта отодвинули или денежкой обошли? Банковая попытается "снести" главу НАПК Новикова из-за предписания о незаконности назначения Витренко главой "Нафтогаза", - Шабунин - Цензор.НЕТ 6205
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16.06.2021 10:29 Відповісти
Суть в іншому. Зе-рмак, свідомо, позбавляє ДЕРЖАВУ західної пдітримки, під час війни з кацапами.
Між інтересами України та бені з фуйлом, пліснява влада вазеленського вибрала антиукраїнську сторону олігарха та загарбника.
"Почему ми не в НАТО?" "МВФ, дайте денег"
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16.06.2021 10:41 Відповісти
‎16.‎06.‎2021
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа".За принятие соответствующего законопроекта №3508-д в первом чтении проголосовал 301 народный депутат.
Общая сумма регулируемых претензий - 98.64 млрд. гривен.
При этом под прямое списание претензий попадает 54,74 млрд. гривен.
При этом задолженность населения состоянием на 01.04.2021 составляет 28.1 млрд. гривен.
Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а соответствующие изменения в бюджет не подготовлены.
Фактически это решение приведет к повышению цен на услуги теплоснабжения на 18-45% и принудительному взысканию с населения долгов полного объема.

Результаты голосования

Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 243 "ЗА" 218
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 "ЗА" 24
"Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 "ЗА" 0
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 25 "ЗА" 21
"Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 22 "ЗА" 12
Позафракційні Кількість депутатів: 21 "ЗА" 8
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 "ЗА" 18
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 20 "ЗА" 0
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13396 Банкова спробує "знести" главу НАЗК Новікова через припис про незаконність призначення Вітренка главою "Нафтогазу", - Шабунін - Цензор.НЕТ 5212 подзравляю, зефилы, вы это заслужили
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16.06.2021 10:43 Відповісти
Баба Юля как была политической проституткой, так ей и осталась. Нравятся мне такие решения. Т.е. всех кто честно и исправно платил все, и меня в том числе, спокойненько так поимели. Власть воров и для воров.
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16.06.2021 11:34 Відповісти
Феня это идиш+немного иврита+много руской боли, что вы еще ожидали от чудом выживших? Они будут грабить и доить тех кто платит, они рождены для этого.
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16.06.2021 11:53 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

· 15 июн.

Риторический вопрос. Будет ли министерство юстиции принимать меры в отношении партии "Слуга народа", которая нагло отказывается декларировать источники финансирования опроса общественного мнения проведенный еще в 2020 году ? Варианты ДА НЕТ ТЮРЬМЫ РАСХОДЯТСЯ КАК ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ .








·1 ч

Мы задали вопрос и не надеялись на ответ
Но ответ грохнул Комитет по правовым вопросам ВР "слуги" Костина выносит на рассмотрение ВР вопрос о лишении права НАПК проверять партийные финансы. В добрый путь, господа. Прощай безвиз ...
показати весь коментар
16.06.2021 10:49 Відповісти
А еще скоту нужно стоять в стойле. Отмена проверки партийных касс означает отмену безвиза. Зебобики, мои поздравления
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16.06.2021 11:00 Відповісти
Банкова спробує "знести" главу НАЗК Новікова через припис про незаконність призначення Вітренка главою "Нафтогазу", - Шабунін - Цензор.НЕТ 1738
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16.06.2021 11:31 Відповісти
"независимый" Новиков? Ню, ню ...
28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза". Новиков - молчит
май - Новиков молчит
10 июня Новиков съездил в США и ... ПРОЗРЕЛ! В США наверное зрение подлечил и сразу увидел нарушение закона.
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16.06.2021 14:03 Відповісти
Банкова спробує "знести" главу НАЗК Новікова через припис про незаконність призначення Вітренка главою "Нафтогазу", - Шабунін - Цензор.НЕТ 2688
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16.06.2021 23:22 Відповісти
 
 