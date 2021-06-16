Банкова спробує "знести" главу НАЗК Новікова через припис про незаконність призначення Вітренка главою "Нафтогазу", - Шабунін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабінет Міністрів оскаржитить припис НАЗК про незаконність призначення Вітренка главою "Нафтогазу" в Окружному адміністративному суді Києва.
Про це в Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"В 11 тис. дол. обійшовся мені голова НАЗК Олександр Новіков. Після його вчорашнього припису про незаконність призначення голови Нафтогазу, я радію кожній копійці з тих грошей. Історія така. З ваших щедрих пожертв на відбудову будинку, я маю сплатити податками 11 тис. дол. (ПДФО і військовий збір). Влада не захистила мою родину і двічі захистила нападників (скоро опишу). І за це я плачу ДВІЧІ: податками до підпалу і податками з пожертв після підпалу. Але зараз про інше. Вчора ВРУ проголосувала податкову амністію, яка могла би зменшити мій платіж з $11К до $1,5K. Могла би, але не зменшить, бо мене з амністії виключено через членство в комісії, яка обрала діючого голову НАЗК", - йдеться в повідомленні.
За словами Шабуніна, через приписи про незаконність призначення глави "Нафтогазу", Банкова спробує Новікова "знести" з посади ближче до осені.
"Незалежних людей в ОП, схоже, не терплять принципово. Що далі з приписом і Вітренком? Через цей припис Наглядова рада "Нафтогазу" мусить усунути Вітренка з посади. Таке право вона має і згідно закону, і згідно статуту НАК. Як на мене, у випадку очевидного, зафіксованого порушення, таке право Наглядової стає її обов’язком. І дуже милим є бажання КМУ (який Вітренка призначив) оскаржити припис НАЗК в суді. Робити це вони будуть через … ОАСК", - пояснив глава ЦПК.
Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.
НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".
Будь ласка, зачекайте...
Нельзя просто сказать, что Ермак и ЗЕ нарушили закон и захватили Нафтогаз.
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"Почему ми не в НАТО?" "МВФ, дайте денег"
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа".За принятие соответствующего законопроекта №3508-д в первом чтении проголосовал 301 народный депутат.
Общая сумма регулируемых претензий - 98.64 млрд. гривен.
При этом под прямое списание претензий попадает 54,74 млрд. гривен.
При этом задолженность населения состоянием на 01.04.2021 составляет 28.1 млрд. гривен.
Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а соответствующие изменения в бюджет не подготовлены.
Фактически это решение приведет к повышению цен на услуги теплоснабжения на 18-45% и принудительному взысканию с населения долгов полного объема.
Результаты голосования
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 243 "ЗА" 218
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 "ЗА" 24
"Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 "ЗА" 0
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 25 "ЗА" 21
"Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 22 "ЗА" 12
Позафракційні Кількість депутатів: 21 "ЗА" 8
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 "ЗА" 18
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 20 "ЗА" 0
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13396 подзравляю, зефилы, вы это заслужили
@tZEinform
· 15 июн.
Риторический вопрос. Будет ли министерство юстиции принимать меры в отношении партии "Слуга народа", которая нагло отказывается декларировать источники финансирования опроса общественного мнения проведенный еще в 2020 году ? Варианты ДА НЕТ ТЮРЬМЫ РАСХОДЯТСЯ КАК ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ .
·1 ч
Мы задали вопрос и не надеялись на ответ
Но ответ грохнул Комитет по правовым вопросам ВР "слуги" Костина выносит на рассмотрение ВР вопрос о лишении права НАПК проверять партийные финансы. В добрый путь, господа. Прощай безвиз ...
28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза". Новиков - молчит
май - Новиков молчит
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