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Новини Політика України
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ВР (11769) Голос партія (497)

Половина депутатів "Голосу" оголосили про створення в Раді окремого об'єднання "Справедливість"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Половина депутатів

10 народних депутатів із парламентської фракції "Голос" оголосили про створення у Верховній Раді окремого об’єднання "Справедливість". Така кількість нардепів – це рівно половина від складу фракції "Голосу" в парламенті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі об'єднання.

До об’єднання увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

У своїй заяві депутати звинувачують керівництво партії в "узурпації влади та паплюженні принципів демократії, що призвели до фактичного знищення іміджу партії та фракції".

"Вчора, керівництво партії та фракції перетнуло червону лінію й остаточно поховали партію та фракцію, - заявила народна депутатка Устінова Олександра з трибуни парламенту. - Саме тому ми, 10 народних депутатів, об'єдналися у групу "Справедливість", щоб і надалі відстоювати інтереси українців, а не керівництва партії та фракції чи олігархів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ятнадцять членів Вінницького відділення партії "Голос" повідомили про вихід з партії

Йдеться про скандальне голосування за продовження русифікації, а саме відтермінування введення норм закону про повномасштабний дубляж фільмів та серіалів українською мовою на телебаченні.

У своєму виступі народні депутати звинуватили керівництво партії та фракції в підтримці голосувань за "дерибани" столичної землі, бажанні знищити антикорупційні органи та "договорняках".

Крім цього, народні депутати висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку:

"Він порушує закон та положення про фракцію і понад квартал ігнорує обов'язок скликати та вести засідання фракції" - йшлося в заяві з трибуни.

Також депутати заявили, що ініціюють виключення з фракції голови партії Кіри Рудик, як депутатки, що має понад 50% прогулів.

"Нагадаємо, ми у програмі партії на парламентських виборах обіцяли забирати мандат у тих, хто прогулює більше половини засідань. Час виконувати обіцянки, починаючи з себе" - додали вони.

Як повідомлялося, 7 червня Сергій Притула заявив про вихід з партії "Голос". У той же час він зазначив, що не йде з політики і не виключає створення свого політичного проєкту.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Это у него методичка кремлевская из жопы ему велит. Как только слышите Сорос и соросята- надо бить лопатой в морду в сторону звука- это ************* гаденыши херню мелят. Им везде Сорос, США и Порошенко мерещаться. Бояться их, до усирачки, твари.
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16.06.2021 11:54
+14
Пінчук конвертів більше не дасть!
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16.06.2021 10:48
+14
вакарчук подонок и проходимец
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16.06.2021 10:56
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Ты так пишешь, как будто Сорос - это что то плохое.
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16.06.2021 11:23 Відповісти
Это у него методичка кремлевская из жопы ему велит. Как только слышите Сорос и соросята- надо бить лопатой в морду в сторону звука- это ************* гаденыши херню мелят. Им везде Сорос, США и Порошенко мерещаться. Бояться их, до усирачки, твари.
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16.06.2021 11:54 Відповісти
Половина депутатів "Голосу" оголосили про створення в Раді окремого об'єднання "Справедливість" - Цензор.НЕТ 4194 Щодо "Голосу" і зебілізму насіленія ( не народу ! )
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16.06.2021 11:58 Відповісти
это кто там топчется с завязанными глазами -- не слава вакарчук ..рок-звездун.. широко популярный в узких кругах после двух ..походов.. в РАДУ
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16.06.2021 12:21 Відповісти
Обережно, хлопче!
Не ступи у шоколадне лайно!
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16.06.2021 14:46 Відповісти
может ты большой спец в сортах дерьма зеленого или опожопного -- мне ближе ЕС
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16.06.2021 15:52 Відповісти
сдох максим ....и хрен с ним.
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16.06.2021 15:54 Відповісти
Ряд "Сорос, США і Порошенко" настільки ж логічний, як і "Місяць, Сонце й купа гною".
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16.06.2021 12:20 Відповісти
а чего "справедливость"? могли б "волос" ))) или "голосок" ))))
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16.06.2021 10:47 Відповісти
названия партий: Справедливость, За Майбутне, За життя, Український вибір, Європейська Солідарність, Слуги Народу, Батьківщина...красота ведь..никто не назвал свою партию честно.. " Жулики и Воры"
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16.06.2021 11:17 Відповісти
Ты ж себе тоже не даешь прилюдно характеристики. Кто знает, может ты тоже жулик и вор?
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16.06.2021 14:39 Відповісти
уважаемый...кем бы я ни был (а я себя считаю, может и незаслуженно, порядочным человеком) я не состою ни в одной партии и не кричу о великой любви к Украине, запуская свои клешни в карманы сограждан (через деребан бюджета).
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16.06.2021 15:02 Відповісти
Так они за справедливую оплату каждого голоса. Половина депутатів "Голосу" оголосили про створення в Раді окремого об'єднання "Справедливість" - Цензор.НЕТ 7170 Маловато им. Вот и "Справедливость".
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16.06.2021 11:18 Відповісти
Голосок - это не те кто вышли из-под протекции Пинчука, а те кто там остались.
Кстати, Вакарчук пребывает вместе с Пинчуком в наглядовой раде (или как она там называется) Бабьего Яра, там и дружат
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16.06.2021 14:38 Відповісти
Или.. Шептун.. например
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16.06.2021 19:07 Відповісти
Пінчук конвертів більше не дасть!
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16.06.2021 10:48 Відповісти
Это кому такая угроза?
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16.06.2021 12:17 Відповісти
Не факт. Можливо, одним будуть давати у синіх конвертах, а іншим у жовтих. Або "Голос дєвочкі Рудик" буде фінансуватися у доларах, а "Голос антиРудик" у євро.

Цікаво, а "совість, честь і інтелект нації", "волонтер без страху і упрьока" Притула з ким буде? Чи під нього замутять ще один проект?

П.С. Виборами пахне. Почалися активні "тєлодвіжєнія" політичних імпотентів.
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16.06.2021 12:20 Відповісти
Притула вышел из Голоса.
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16.06.2021 14:40 Відповісти
оххх Святослав намутил)))
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16.06.2021 10:48 Відповісти
Я думаю, він сам прозрів від того, ким ці люди виявилися, а тому втік подалі))
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16.06.2021 11:17 Відповісти
Два раза втікав?
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16.06.2021 11:38 Відповісти
Поки що два. А там буде видно, він хлопак спортивний.
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16.06.2021 12:21 Відповісти
Швидше ссикливий та політично безграмотний
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16.06.2021 20:08 Відповісти
Він прекрасно знав з ким мав справу. Просто заробив бабла і відійшов.
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16.06.2021 12:23 Відповісти
Нас ...ал
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16.06.2021 14:41 Відповісти
Самопомочь-2
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16.06.2021 10:49 Відповісти
Садо немощь - это те, которын голосовали
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16.06.2021 14:41 Відповісти
вакарчук подонок и проходимец
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16.06.2021 10:56 Відповісти
Там все. Они прекрасно все знали с самого начала. Просто бренд "Голос" стал теперь токсичным. А после вчера - супертоксичным. Вот и дергаются, как на панели.
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16.06.2021 11:21 Відповісти
Пока что все же менее токсичные чем, эс, жопоблок или слуга народа. Альтернатив нет.
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16.06.2021 11:45 Відповісти
По делам должен быть таким же токсичным.
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16.06.2021 12:22 Відповісти
Согласен.
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16.06.2021 12:42 Відповісти
"Эс" - это что? Писать, читать не научился, ни одной книжки не прочел, а туда же! Ну и наглость!
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16.06.2021 13:49 Відповісти
Тимошейницю з її матьківщиной забув
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16.06.2021 20:09 Відповісти
клоун 2 с ящика не вылазит как его..та хер с ним словечки папридумали
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16.06.2021 10:57 Відповісти
Справедливість у Раді це саме те чого у Раді не вистачало...))))
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16.06.2021 10:58 Відповісти
Да пусть создают хоть секту,все равно в следующем парламенте их больше не будет соросят продажных,да и Вакарчуку этот косяк долго еще икаться будет. Половина депутатів "Голосу" оголосили про створення в Раді окремого об'єднання "Справедливість" - Цензор.НЕТ 6693
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16.06.2021 11:08 Відповісти
Будут только честные - пречестные, в твоем понятии, жопоблоковцы и другие ***********. Сгинь отсюда, опарыш кремлевский.
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16.06.2021 11:56 Відповісти
Вакарчук себя зачеркнул.
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16.06.2021 14:43 Відповісти
Это они хайповали ,когда предлагали Пороху к ним присоединиться?)))))
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16.06.2021 11:08 Відповісти
Конкретно предлагал именно Притула. Пусть теперь еще раз это расскажет.
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16.06.2021 11:22 Відповісти
а как назвал бы свою партию Джакомо Казанова ? - есть предложения?
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16.06.2021 11:11 Відповісти
"Жінки за майбутнє"))
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16.06.2021 11:19 Відповісти
"Женщины за деньги" Половина депутатів "Голосу" оголосили про створення в Раді окремого об'єднання "Справедливість" - Цензор.НЕТ 9568
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16.06.2021 11:22 Відповісти
Название надо?
Путь Вакарчука - так мягко, толерантно, но очень стрёмно
Время Вакарчука (наподобии время добкина) - перспективно, драйвово.
Судьба Вакарчука - безперспективное название, он не нужен никому
Свидетели Вакарчука - самое перспективное название, примкнут все слушатели.
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16.06.2021 11:21 Відповісти
Ще одні "зато не Порошенко"#2.

І в цьому вся сутність "білих комірців".
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16.06.2021 11:15 Відповісти
Які назви ! які слова ! Довіра Справедливість Слуга народу , Голос (так думаю , що теж народу)
Ниці ви люди . А тепер - маршируйте на щеплення , адресу підкаже Верещук ..(
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16.06.2021 11:15 Відповісти
Эх Серега Притула свалил, тут бы спросить нужно вливаться Пороху еще в партию Голос или уже не обязательно? )))
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16.06.2021 11:18 Відповісти
Мавр уже накосил бабла, мавр может свалить

Половина депутатів "Голосу" оголосили про створення в Раді окремого об'єднання "Справедливість" - Цензор.НЕТ 449
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16.06.2021 11:24 Відповісти
Не думаю если честно, что сильно он бабла накосил, я думаю рассматривал Голос как трамплин в большую политику и имел амбиции, но ему быстро обьяснили где его место свои же
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16.06.2021 11:27 Відповісти
Я думаю, что на выборах в ВР и особенно на выборах в меры Киева на его и Славика фэйсы денег не жалели. Ведь он прекрасно понимал что абсолютно непроходной ни там, ни там. Такой проигрыш не может стать трамплином.
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16.06.2021 12:02 Відповісти
Ну не просто же так он заявлял о желании возглавить Голос, где Рудик его и опрокинула, после чего он и свалил, что мешало дальше бабло рубить в таком случае?
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16.06.2021 12:24 Відповісти
Возглавить? Он сильно много хотел за свой фейс. Он свой номер в списке видел? №30
Половина депутатів "Голосу" оголосили про створення в Раді окремого об'єднання "Справедливість" - Цензор.НЕТ 9021
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16.06.2021 13:10 Відповісти
Это уже другой вопрос С его слов он сам выбрал номер 30 такая мол была цель на выборах по количеству мандатов)
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16.06.2021 13:47 Відповісти
Какая цель? Пинчук не такой идиот и вполне владел данными реальной социологии. Просто один фейс на большее не наторговал.
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16.06.2021 13:53 Відповісти
Я же тебе не свои мысли рассказываю, это был их такой пиар ход:
Почему Притула выбрал 30-й номер в списке
Во-первых, я реально считаю его проходным. Тысячи людей мне последний год писали, что я должен идти в политику, я готов идти, но только от моего желания много не зависит, если вы хотите меня там видеть, пожалуйста, придите и проголосуйте, чтобы я туда попал, и, если вы доверяете мне и хотите, чтобы я там был, то, пожалуйста, позвольте мне пройти туда не одному, а с командой людей, с которыми я смогу там что-то решать.
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16.06.2021 14:19 Відповісти
Притула может и идиот, но Пинчук совсем нет. Он реально знал сколько будет его людей в Раде.

А на выборах киевского головы это тоже был пиар ход? Он прекрасно знал что ему не светит даже попадание во второй тур. Всей его "сверхзадачей" было не дать Кличку победить в первом туре. И я никогда не поверю что Притула позорился так задаром. за просто так.
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16.06.2021 14:23 Відповісти
Порох самодостаточен. Ему никуда не надо вливаться
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16.06.2021 14:44 Відповісти
Тимошенко самодостатня.
Ляшко самодостатній.
Мороз самодостатній.
Симоненко самодостатній.
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16.06.2021 14:49 Відповісти
Політичні трупи.
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16.06.2021 11:20 Відповісти
Голос охрип и сдулся... без шансов восстановиться... печально.
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16.06.2021 11:29 Відповісти
А хто зараз чесний?
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16.06.2021 11:29 Відповісти
А коли були чесні?
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16.06.2021 11:36 Відповісти
Чорновіл, Лук'яненко, Хмара, Слава Стецько, Горинь, Юхновський? Хоч у когось з них були мерседеси і вілли?
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16.06.2021 12:01 Відповісти
Колі це бульо? Колі мі булі малі? 😉
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16.06.2021 12:28 Відповісти
И сразу стало ясно, что с кретивностью у ребят не очень.
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16.06.2021 11:30 Відповісти
Політичні повії завжди вимагають більше грошей. Якби їхня партія налічували лише двох, то вони б все одно розпалися. Пляті, що тут ще скажеш.
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16.06.2021 11:31 Відповісти
Все кто был нормальный в голосе - свалили. И правильно сделали. Пускай кира рудик сама зеленую косоворотку носит
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16.06.2021 11:37 Відповісти
И те кто свалил и те кто остался - одинаковые. Они все голосовали одинаково подло по отношению к народу. Это все шумиха для повышения рейтинга падающего к нулю. Технологии.
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16.06.2021 12:18 Відповісти
Ложь, чувак.
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16.06.2021 13:21 Відповісти
Никчемы. Иных слов для их идентификации не могу придумать.
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16.06.2021 11:53 Відповісти
Кира Рудык и ее верная половина прекрасно понимают, что депутатство им больше не светит, во всяком случае, большинству, значит надо "зарабатывать" на жизнь, пока есть возможность.
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16.06.2021 12:05 Відповісти
Их рейтинг очень упал, то они пытаются поднять популярность путем скандала. Ведь известно, что когда артист Борис Моисеев был очень бедным и непопулярным, то он пошел на скандал. Когда он намекнул, что он гомосексуалист, то интерес к нему резко повысился и он стал богатым. Здесь скандал другого рода, но тоже скандал и они на него рассчитывают.
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16.06.2021 12:08 Відповісти
Есть аналогии. Дубинский, являясь слугою Коломойского, критикует такого же Зеленского. Мэр Днепра Филатов критикует самого Коломойского. Это все технологии. Такие клонирования группировки - это попытки группового захвата побольше голосов избирателей в сумме. И шум повышает популярность всех. Подлые технологии управления массами.
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16.06.2021 12:14 Відповісти
С...ка, з такою назвою ви маєте довести, що заслуговуєте так зватися. Працювати ж треба, як навіженим, щоб відповідати.
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16.06.2021 12:24 Відповісти
Думаю , про Голос можна вже не згадувати в новинах . Привів Славко інвалідів в Парламент , а сам втік .
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16.06.2021 13:26 Відповісти
"Голос" це виходить ГОЛОС Зе влади Половина депутатів "Голосу" оголосили про створення в Раді окремого об'єднання "Справедливість" - Цензор.НЕТ 2783
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16.06.2021 13:56 Відповісти
это не "Голос", это "зеленый писк"... Половина депутатів "Голосу" оголосили про створення в Раді окремого об'єднання "Справедливість" - Цензор.НЕТ 8041
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16.06.2021 14:23 Відповісти
Части "Голоса" хватило совести не голосовать за антиукраинский вопрос и выйти из "Голос".
В даном случае им респект
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16.06.2021 14:47 Відповісти
Это катастроффф . Не понятно только куда подевался певец. Почему молчит его голос ? Осип что ли ?
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16.06.2021 16:49 Відповісти
Как всегда.. уж не впервой.. голову в песок
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16.06.2021 19:12 Відповісти
Особисто мені похрін, та цікаво бачити, як рудик, якій, начебто, какаяразніца, зайорзала і згадала про закон, коли замаячилив реальний розкол і створення нової партії.
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16.06.2021 17:29 Відповісти
Какую партию мог создать наркоман ! Себе подобную .
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16.06.2021 17:29 Відповісти
Льётся музыка музыка музыка, Голос блеет диез и бемоль, Вакарчук всем играет на дудочке, свою главную хренову роль.
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16.06.2021 19:25 Відповісти
 
 