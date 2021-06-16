Половина депутатів "Голосу" оголосили про створення в Раді окремого об'єднання "Справедливість"
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10 народних депутатів із парламентської фракції "Голос" оголосили про створення у Верховній Раді окремого об’єднання "Справедливість". Така кількість нардепів – це рівно половина від складу фракції "Голосу" в парламенті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі об'єднання.
До об’єднання увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.
У своїй заяві депутати звинувачують керівництво партії в "узурпації влади та паплюженні принципів демократії, що призвели до фактичного знищення іміджу партії та фракції".
"Вчора, керівництво партії та фракції перетнуло червону лінію й остаточно поховали партію та фракцію, - заявила народна депутатка Устінова Олександра з трибуни парламенту. - Саме тому ми, 10 народних депутатів, об'єдналися у групу "Справедливість", щоб і надалі відстоювати інтереси українців, а не керівництва партії та фракції чи олігархів".
Йдеться про скандальне голосування за продовження русифікації, а саме відтермінування введення норм закону про повномасштабний дубляж фільмів та серіалів українською мовою на телебаченні.
У своєму виступі народні депутати звинуватили керівництво партії та фракції в підтримці голосувань за "дерибани" столичної землі, бажанні знищити антикорупційні органи та "договорняках".
Крім цього, народні депутати висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку:
"Він порушує закон та положення про фракцію і понад квартал ігнорує обов'язок скликати та вести засідання фракції" - йшлося в заяві з трибуни.
Також депутати заявили, що ініціюють виключення з фракції голови партії Кіри Рудик, як депутатки, що має понад 50% прогулів.
"Нагадаємо, ми у програмі партії на парламентських виборах обіцяли забирати мандат у тих, хто прогулює більше половини засідань. Час виконувати обіцянки, починаючи з себе" - додали вони.
Як повідомлялося, 7 червня Сергій Притула заявив про вихід з партії "Голос". У той же час він зазначив, що не йде з політики і не виключає створення свого політичного проєкту.
Будь ласка, зачекайте...
Не ступи у шоколадне лайно!
Кстати, Вакарчук пребывает вместе с Пинчуком в наглядовой раде (или как она там называется) Бабьего Яра, там и дружат
Цікаво, а "совість, честь і інтелект нації", "волонтер без страху і упрьока" Притула з ким буде? Чи під нього замутять ще один проект?
П.С. Виборами пахне. Почалися активні "тєлодвіжєнія" політичних імпотентів.
Путь Вакарчука - так мягко, толерантно, но очень стрёмно
Время Вакарчука (наподобии время добкина) - перспективно, драйвово.
Судьба Вакарчука - безперспективное название, он не нужен никому
Свидетели Вакарчука - самое перспективное название, примкнут все слушатели.
І в цьому вся сутність "білих комірців".
Ниці ви люди . А тепер - маршируйте на щеплення , адресу підкаже Верещук ..(
Почему Притула выбрал 30-й номер в списке
Во-первых, я реально считаю его проходным. Тысячи людей мне последний год писали, что я должен идти в политику, я готов идти, но только от моего желания много не зависит, если вы хотите меня там видеть, пожалуйста, придите и проголосуйте, чтобы я туда попал, и, если вы доверяете мне и хотите, чтобы я там был, то, пожалуйста, позвольте мне пройти туда не одному, а с командой людей, с которыми я смогу там что-то решать.
А на выборах киевского головы это тоже был пиар ход? Он прекрасно знал что ему не светит даже попадание во второй тур. Всей его "сверхзадачей" было не дать Кличку победить в первом туре. И я никогда не поверю что Притула позорился так задаром. за просто так.
Ляшко самодостатній.
Мороз самодостатній.
Симоненко самодостатній.
В даном случае им респект