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Новини Політика України
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Київ (13832) Кривий Ріг (829) Львів (2082) Міноборони (5323) готель (64) приватизація (373) Тимошенко_Кирило (493) Офіс Президента (1751)

Міноборони передасть на приватизацію готелі в Києві, Львові та Кривому Розі: вони неприбуткові, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міноборони передасть на приватизацію готелі в Києві, Львові та Кривому Розі: вони неприбуткові, - заступник голови ОП Тимошенко

Міністерство оборони України передасть зі свого портфеля активів три готелі в Києві, Львові та Кривому Розі Фонду державного майна (ФДМ) для подальшої приватизації, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він повідомив, що мова про готелі "Власта" у Львові, "Козацький" у Києві і "Братислава" в Кривому Розі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дякуємо міністра оборони, листи вже направлені до Фонду, і сподіваюся, що найближчим часом ці об'єкти підуть на приватизацію", - розповів Тимошенко під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів" у Києві в середу.

За його словами, зазначені готелі є неприбутковими.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
тимошенко почку свою продай, гнида не прибыльная, НПЗ не прибыльные газодобыча не прибыльная спирт заводы не прибыльные, твари когда вас на столбах вешать будут, с шапито 95 тоже прибыли ноль, одни убытки.
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16.06.2021 12:10
+4
капец... бойцам жить негде... а они на приватизацию.... Міноборони передасть на приватизацію готелі в Києві, Львові та Кривому Розі: вони неприбуткові, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1121
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16.06.2021 12:11
+3
Особливо у Львові неприбутковий готельний комплекс з власним громадним бенкетним залом і парковкой(((
Наступні дії на поверхні...
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16.06.2021 12:02
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Вау! Таке враження що Анатолій Гриценко знов біля корита!
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16.06.2021 11:58 Відповісти
- Присаживайтесь, - ласково предложил фельдкурат. - Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги, правда Швейк?(с)
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16.06.2021 12:11 Відповісти
а нельзя ли с киевской гостиницы задела ведомственное жилье для неместных депутатов... чтобы не оплачивать им многотысячные аренды квартир...
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16.06.2021 11:59 Відповісти
Особливо у Львові неприбутковий готельний комплекс з власним громадним бенкетним залом і парковкой(((
Наступні дії на поверхні...
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16.06.2021 12:02 Відповісти
Всьо на продаж.
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16.06.2021 12:05 Відповісти
тимошенко почку свою продай, гнида не прибыльная, НПЗ не прибыльные газодобыча не прибыльная спирт заводы не прибыльные, твари когда вас на столбах вешать будут, с шапито 95 тоже прибыли ноль, одни убытки.
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16.06.2021 12:10 Відповісти
а шо тут не ясно, по бамагам они гос, а по панятиям гос чинуш(мелких, местечковых кэрманычей) оно их и работает на их частный карман
приватизация прибылей и национализация убытков

100500 раз писано переписано
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16.06.2021 12:19 Відповісти
Шахрайство яке ! Збанкрутити готель у Києві , Львові і "в нагрузку " Кривий Ріг.
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16.06.2021 12:10 Відповісти
капец... бойцам жить негде... а они на приватизацию.... Міноборони передасть на приватизацію готелі в Києві, Львові та Кривому Розі: вони неприбуткові, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1121
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16.06.2021 12:11 Відповісти
Неприбыльная гостиница в Киеве? Міноборони передасть на приватизацію готелі в Києві, Львові та Кривому Розі: вони неприбуткові, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5917
Может найти, куда утекает эта прибыль?
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16.06.2021 12:17 Відповісти
То есть вариант перестроить под жилье для военнослужащих и тем самым хоть чуть разгрести очереди в гарнизонах даже не рассматривается??????
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16.06.2021 12:17 Відповісти
Дорогой, жилье в Киеве теперь бесплатно раздают не тем кто на фронте, а тем кто в офисе президента контакты имеет. Это нужно было понимать два года назад а не сейчас.
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16.06.2021 12:26 Відповісти
Я это знал ещё весной 19-го, но народ полагал иначе. ЗЫ: Вопрос был риторический, если что
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16.06.2021 12:57 Відповісти
обрiзаним Швидко потрiбно продати Неньку.
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16.06.2021 12:19 Відповісти
___"Родился 20 апреля 1989 года в Днепропетровске ."
опыт работы?ясень пень.одни продажи !
Лохторат у нас добрый,сглатывает на раз.... Міноборони передасть на приватизацію готелі в Києві, Львові та Кривому Розі: вони неприбуткові, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9035 Міноборони передасть на приватизацію готелі в Києві, Львові та Кривому Розі: вони неприбуткові, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4514
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16.06.2021 12:27 Відповісти
Розраховують на організацію на їхній базі якоїсь харитативнрї діяльності? Міноборони передасть на приватизацію готелі в Києві, Львові та Кривому Розі: вони неприбуткові, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7477
Ну, бо хто ж вкладатиме свої приватні кошти у неприбуткове підприємництво...
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16.06.2021 12:35 Відповісти
не прибыльные гостинници в таких городах, звучит абсурдно. скорее ОП забирает их чтоб прихватизировать. по дешовке
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16.06.2021 12:48 Відповісти
Для кого "не прибыльные"? Директора гостиниц не жалуются. Может просто Минобороны поменять и все станет прибыльным?
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16.06.2021 13:14 Відповісти
я правильно понял - уже все военнослужащие Украины обеспечены жильем?
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16.06.2021 13:33 Відповісти
как так?
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16.06.2021 13:49 Відповісти
Самые стабильно-прибыльные обьекты в мире-это гостиницы.Тем более в Украине, а не в Южной Америке или в Африке.Смотрите как Мишустян(по матери) сразу переподчинил все гостиницы России себе (из минэконом.напрямую Кабмину),посадив пред-но на пост.д.Ростуризма Зарину Догузян.А сдесь говорят нер-ые???????
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16.06.2021 14:31 Відповісти
КЕВ Зах.ОК та КЕУ МОУ на мило! У повному складі.
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16.06.2021 17:55 Відповісти
Кто передаст?
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08.10.2021 14:14 Відповісти
 
 