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Міноборони передасть на приватизацію готелі в Києві, Львові та Кривому Розі: вони неприбуткові, - заступник голови ОП Тимошенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністерство оборони України передасть зі свого портфеля активів три готелі в Києві, Львові та Кривому Розі Фонду державного майна (ФДМ) для подальшої приватизації, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Він повідомив, що мова про готелі "Власта" у Львові, "Козацький" у Києві і "Братислава" в Кривому Розі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Дякуємо міністра оборони, листи вже направлені до Фонду, і сподіваюся, що найближчим часом ці об'єкти підуть на приватизацію", - розповів Тимошенко під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів" у Києві в середу.
За його словами, зазначені готелі є неприбутковими.
Топ коментарі
+5 Bigukrman я
показати весь коментар16.06.2021 12:10
+4 Nikos KGB
показати весь коментар16.06.2021 12:11
+3 Olexa Pluzh
показати весь коментар16.06.2021 12:02
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приватизация прибылей и национализация убытков
100500 раз писано переписано
Может найти, куда утекает эта прибыль?
опыт работы?ясень пень.одни продажи !
Лохторат у нас добрый,сглатывает на раз....
Ну, бо хто ж вкладатиме свої приватні кошти у неприбуткове підприємництво...