Мамедов щодо переговорів про аварію літака МАУ: Підхід Ірану обурює. Вони навмисне уникають відповідей, ховаючись за технічним звітом

Заступник Генерального прокурора України і керівник кримінального розслідування "іранської справи" Гюндуз Мамедов не задоволений результатом переговорів з іранською делегацією щодо збитого українського літака, які відбулися на початку червня, оскільки підхід Тегерана до переговорів був не тільки незадовільним, а й обурливим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мамедов повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Якщо коротко, то з кримінального блоку розслідування нічого нового ми не почули. Жодного з питань остаточно не закрили. Нам офіційно повідомили інформацію, яку ще декілька місяців тому ми чули з новин, а саме, що в їхній справі 10 обвинувачуваних осіб, і начебто 6 із них перебувають під вартою. Проте жодних документів на підтвердження цього факту нам не передано.

Під час переговорів іранська сторона намагалася не виходити за межі змісту технічного звіту, але технічне розслідування жодним чином не спрямоване на встановлення вини конкретних осіб, дії яких призвели до трагедії. А саме ці питання є ціллю та завданням кримінального розслідування і, як на мене, іранська сторона умисно уникає відповідей на ключові питання кримінального процесу, ховаючись за технічним звітом.

Звісно, такий стан співпраці нас не те, що не задовольняє, а й обурює", - сказав він.

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Також Мамедов повідомив, що іранська сторона так і не озвучили імена і посади підозрюваних (обвинувачених) у катастрофі літака МАУ: "Іранська сторона наголосила на неможливості оголошення персональних даних цих осіб до ухвалення вироку суду. Чутливим для них є і питання, що обвинувачувані є військовослужбовцями, а тому розголошення даних щодо них заборонене на національному рівні".

"Іранська сторона каже, що передала справу до суду. І голова їхньої делегації пан Мохсен Бахарванд запропонував українським прокурорам ознайомитися з матеріалами цієї справи в межах національного законодавства. Крім того, по кожному з 10 обвинувачуваних в Ірані осіб пообіцяли надати кваліфікацію злочину. І під ці дані ще витяги з законодавства щодо міри відповідальності. Сподіваємося на реалістичність пропозицій. Ми вже підготували відповідний лист до Ірану і хочу вкотре запевнити іранську сторону в дотриманні з нашого боку умов конфіденційності і готовності до співпраці", - додав заступник Генпрокурора.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

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В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".