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До Дня Незалежності на ВДНГ побудують спортивних кластер: Конча-Заспу, Залісся та півострів Бірючий відкриють для відпочинку громадян, - заступник голови ОП Тимошенко

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До Дня Незалежності на ВДНГ побудують спортивних кластер: Конча-Заспу, Залісся та півострів Бірючий відкриють для відпочинку громадян, - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко анонсував відкриття доступу громадян для відпочинку на об'єктах державної власності, серед них спортивний об'єкт на ВДНГ, території Конча-Заспи, Залісся та півострова Бірючий.

"Один з об'єктів на ВДНГ, який ми закінчимо вже цього року, - це величезний і унікальний загалом для Європи спортивний кластер. Він будується в межах програми президента "Велике будівництво". У цьому кластері буде urban-парк, навіть є в планах віддаленої перспективи і басейн, зони для прогулянок, для пробіжок. І головне - все це буде готове до 24 серпня, до Дня Незалежності України", - заявив Тимошенко під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що нині на об'єкті тривають підготовчі роботи.

"З дня на день розпочнеться будівництво цього спортивного кластера", - сказав він.

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"Ми це робимо, бо сподіваємося, що цей об'єкт ніколи не піде на приватизацію, але ми маємо його розвивати для максимально відкритого доступу туди громадян і, по-друге, щоб держава заробляла з цього кошти до бюджету", - додав Тимошенко.

Крім того, за словами Тимошенка вже фактично відкрито доступ громадян до півострова Бірючий, де фактично розташовується літня резиденція президента.

"Тепер це великий еко-парк на березі моря", - сказав він.

На півострові, як уточнив Тимошенко, починається оновлення інфраструктури, зводяться літні будиночки, басейний комплекс, туристичні маршрути.

Залісся, яке перебуває на балансі Управління справами президента, також вже відкрито для громадян.

"Ви купуєте квиток і приїжджаєте", - розповів заступник керівника Офісу Президента.

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Він зазначив, що нині триває процес трансформації території Залісся в національний природний парк, створюються кластери із зонами, де можна буде побудувати готелі, розробляється проектна документація.

Тимошенко додав, що в планах також відкрити територію Конча-Заспи.

"За дорученням президента зараз триває аудит договорів тих, хто нині проживає в Конча-Заспі. Я думаю, що ні для кого не секрет, яким буде результат і що через кілька місяців почнеться їхній виїзд. Після аудиту ми розробимо територію, де можна буде відпочити. Ми відкриємо територію Конча-Заспи для людей", - резюмував він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
"Конча-Заспу откроют для отдыха граждан" - а список этих граждан глянуть можно ? Ко Дню Независимости на ВДНХ построят спортивных кластер: Конча-Заспу, Залесье и полуостров Бирючий откроют для отдыха граждан, – замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1915
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16.06.2021 12:11
+4
Зеленский возжелал поставить в парках столбики с QR-кодом. И каждый украинец подойдя к такому столбику и наведя свой смартфон на QR-код увидит на экране, как украинские звезды шоу-биза выполняют спортивные упражнения. Например, Потап приседает, Тина Кароль делает выпады, а Винник качает пресс. И тогда можно будет повторять движения за любимой звездой. Так вот этим проектом Зеленский лично занимается. Проводит совещания, раздаёт поручения, погружается во все вопросы. В общем, это ему реально интересно. Ни одно другое дело его так не захватывало. И это невероятно смешно.
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16.06.2021 12:17
+4
Ну з Лувром не склалось. Зате які гарні джунглі вийшли!Ко Дню Независимости на ВДНХ построят спортивный кластер: Конча-Заспу, Залесье и полуостров Бирючий откроют для отдыха граждан, – замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9061
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16.06.2021 12:19
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"Конча-Заспу откроют для отдыха граждан" - а список этих граждан глянуть можно ? Ко Дню Независимости на ВДНХ построят спортивных кластер: Конча-Заспу, Залесье и полуостров Бирючий откроют для отдыха граждан, – замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1915
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16.06.2021 12:11 Відповісти
а че это Ермак и Зеля не по форме одежды ? де борода и пейсы ? Ко Дню Независимости на ВДНХ построят спортивный кластер: Конча-Заспу, Залесье и полуостров Бирючий откроют для отдыха граждан, – замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 76
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16.06.2021 12:18 Відповісти
А до этого на Конча-Заспе все прям так трудились, не покладая рук...
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16.06.2021 12:38 Відповісти
рабочий пригород . район трущоб До Дня Незалежності на ВДНГ побудують спортивних кластер: Конча-Заспу, Залісся та півострів Бірючий відкриють для відпочинку громадян, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6162
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16.06.2021 12:42 Відповісти
То принципиально объезжай новые дороги просёлками )))
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16.06.2021 12:26 Відповісти
купи собі нові мізки, старі зеплеснявою поросли...
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16.06.2021 12:32 Відповісти
Мы уже в ОП ходили как в музей Лувр который ты обещал сделать.. И это с той-же серии.. Ко Дню Независимости на ВДНХ построят спортивный кластер: Конча-Заспу, Залесье и полуостров Бирючий откроют для отдыха граждан, – замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 635
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16.06.2021 12:16 Відповісти
Ну з Лувром не склалось. Зате які гарні джунглі вийшли!Ко Дню Независимости на ВДНХ построят спортивный кластер: Конча-Заспу, Залесье и полуостров Бирючий откроют для отдыха граждан, – замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9061
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16.06.2021 12:19 Відповісти
Бірючий і раніше був відкритий для відпочиваючих до заповідної зони. Огорожу заповідника теж приберуть?
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16.06.2021 12:16 Відповісти
Дитина грається, не заважай.
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16.06.2021 12:21 Відповісти
Берега потерял..пусть вклчит видосик де ..а
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16.06.2021 12:45 Відповісти
через месяц втихую закроют
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16.06.2021 12:29 Відповісти
До Дня Незалежності на ВДНГ побудують спортивних кластер: Конча-Заспу, Залісся та півострів Бірючий відкриють для відпочинку громадян, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2681
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16.06.2021 12:44 Відповісти
Ну хорошо ярд саженчев где взять они шо есть ...проше лесики не рубать карпатские да
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16.06.2021 12:48 Відповісти
лохи все это снова схавают???
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16.06.2021 13:25 Відповісти
какая пидступная зрадуля.
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16.06.2021 16:45 Відповісти
 
 