"Якщо допустити, що "Укроборонпром" отримає ще в управління і "Мотор Січ", пиши - компанія пропала", - Данилюк

Якщо компанія "Мотор Січ" перейде в управління до держконцерну "Укроборонпром", то існує ризик того, що компанія не буде розвиватися.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

"Показова історія з "Мотор Січ". Ще в 2019 році я повністю розробив механізм вирішення проблеми і провів усі необхідні переговори. Їм залишалося тільки завершити. Коли я був Секретарем РНБО, то успадкував цю проблему, яка різко загострилася. Це сталося через те , що США різко відреагували на попередні домовленості, за яких китайці отримують контроль, виплачуючи Україні 100 млн дол. і поступаючись 25% в компанії Укроборонпрому", - розповів Данилюк.

За його словами, США жорстко виступили проти через острах витоку технологій у Китай.

"Ситуація складна: ігноруємо США - псуємо з ними відносини і даємо їм привід застосувати до нас санкції, і обмежити допомогу, а погоджуємося зі США - псуємо відносини з Китаєм - найбільшим нашим торговельним партнером і позбавляємо перспектив "Мотор Січ", чиї ринки збуту - РФ і Китай. Ситуацію можна було надовго підвісити - але це вбиває "Мотор Січ", бо вона не може розвиватися", - зазначив екссекретар РНБО.

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За словами Данилюка, раніше він придумав рішення, яке мінімізує репутаційні втрати для Китаю і забезпечить розвиток підприємства.

"З китайцями було складно, тому що вони-то насправді взаємодіяли з нашою владою, яка їм щось за лаштунками обіцяла. Їх не можна публічно принизити, це геополітика. Друге. Ми повинні обов'язково отримати інвестиції від Сполучених Штатів. Мій підхід - прийняти закон, який встановлює вимоги прозорої власності для стратегічно важливих підприємств - розкриття кінцевих бенефіціарів, заборона володіння через офшорні компанії. Ми повинні розуміти, хто володіє і хто впливає на наші оборонні підприємства - а раптом кінцевими бенефіціарами є росіяни? Закон дає місяць на приведення структури власності у відповідність - ті підприємства, які не відповідають, підлягають націоналізації з фінансовою компенсацією власникам. Особливість в тому, що закон загальний, а не спеціально під "Мотор Січ". І тоді китайці не скажуть тобі, що ти спеціально щодо них прийняв рішення, а суди не братимуть це до уваги, тому що це спільне рішення щодо групи підприємств, не точкове", - пояснив він.

"Якщо допустити, що "Укроборонпром" отримає ще в управління і "Мотор Січ", - пиши компанія пропала. Ні інвестицій, ні нормального менеджменту", - додав екссекретар РНБО.

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Інтерв'ю з екссекретарем РНБО Олександром Данилюком читайте тут.