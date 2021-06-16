"Ми знаємо, кого вбивають на сході, ми ж знаємо, чиї прапори висять у Криму. Яка адженда?" - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що коли люди не хочуть закінчити війну, то починають говорити про "адженду".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив в інтерв'ю журналістам Agence France-Presse, Reuters і Associated Press.
Так, президент України нагадав слова Путіна про те, що президент РФ за зустріч з Україною, але "треба розуміти адженду (порядок денний.- Ред.)".
"Адже ми з вами розуміємо - чесно кажучи, яка адженда? Вийди на вулицю у нас, я думаю, що і в Росії, і всі точно знають, що відбувається. Всі чітко розуміють - є війна, вона на Донбасі. Усі розуміють, хто окупував Крим, всі розуміють, хто допомагає сепаратистам. Вам будь-яка людина, яка б у неї не була позиція, серед російських людей скаже: а скільки можна вже воювати? У нас же була (спільна. - Ред.) історія, у нас же "діди воювали". Це не банальні речі, це прямі і зрозумілі речі. Всі знають, у чому адженда", - підкреслив Зеленський.
За словами глави держави, у російської сторони може бути мільйон різних питань щодо двосторонніх відносин.
"Та й у нас може бути мільйон питань. Але коли люди хочуть закінчити війну, нормалізувати відносини, вони кажуть: так бог з нею, з тією аджендою, давай зустрінемося, давай, поїхали. А коли люди цього не хочуть, а прямо сказати не можуть (я не знаю, з чим це пов'язано), то починають говорити: потрібна адженда, "двосторонні відносини". Ми знаємо, як ми (українці і росіяни. - Ред.) раніше їздили один до одного і як зараз це не відбувається. Ми знаємо, який у нас був товарообіг, а зараз він у рази зменшився. Ми знаємо, кого вбивають на сході, ми ж знаємо, чиї прапори висять у Криму. Яка адженда?" - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
вам еще вместе с этим "нанюханым"
- коалицию в следующей раде собирать...
***** на таких как ты р и рассчитывает...
ну разве что Зеленский отгрызет у Порошенка еще 5%...
https://www.audit-it.ru/buh_otchet/4824006696_ao-lipetskaya-konditerskaya-fabrika-roshen
це нікому не цікаво
Так что, Вова, Порошенко все еще упирается и не хочет войну заканчивать?
Х/З що діється;
Х/З хто управляє;
Х/З що можна і що - не можна;
Х/З на підставі яких законів!
почитают на западе про упавший товарооборот, дидов воевавших и усталость и скажу "да трахайтесь вы сами тогда. раз у вас аджента"
Неужели до зевовы это наконец дошло?
Он ведь яро утверждал, что война идёт потому, что Порошенко на ней наживается, а не потому, что россияне не хотят её заканчивать.
И ведь были идиоты, причем в большом количестве, которые в это поверили и решили, что поскольку зевова хочет войну закончить, то он это сделает.
Ну и что теперь, кто дураки зевова или его избиратели? Или и он, и они?
це з його інтерв'ю від 14.06. - два дні тому.
воно чекало на адженду від путіна (при цьому не саме наполягало на формуванні порядку денного, а заздалегідь погоджувалось із тим, що запропонує росія), а тепер каже "яка адженда" - *******, воно реально нічого не пам'ятає?.
про те, що воно заскорузлий совок навіть не слід казати, всі ці "спільна історія" (падло, є історія окупації, а не "спільнаісторія); всі ці "дєдівоевали" - все це є його глибокими переконаннями та шляховказівниками.
Слово нове вчив - "адженда"
Конопельки всі полив
Нове слово повторив
А на другому, на слові
Тут халепа вийшла Вові
Щось не вивчить наш гідрант
Нове слово "окупант"
- Агенда - сборник церковных обрядов у протестантов и лютеран; то, что у православных разделено на «служебник» и «требник».
- Адженда - місто, штат Канзас
- Agenda - это список вопросов, которые планируются к обсуждению на собрании, совещании
Так понимаем КРЕМЛЕВОЗЕЛЕНОГОВНО решило щегольнуть последним......
Т.е до сих пор не может въехать с списочек вопросняков?????? Тфу, ***...тварь.....
Озброй і реформуй армію.
Профінансуй ракетну програму (а не велике крадівництво)
Вдарь по сєпарам.
І побачиш як до тебе прибіжать з ажендою самі.
Це всі, хто хоч якось в темі президенства і чим повинен займатись главковерх, розуміють. А ти зараз ведеш себе як дєвочка якій цуекрку не дають.
Ну так озвучил бы, раз знает. А то потом окажется, что по его мнению на востоке убивают негров из НАТО а в Крыму висят флаги Нарнии.