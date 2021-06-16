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війна (56882) Зеленський (17522) путін (21449) росія (47327)

"Ми знаємо, кого вбивають на сході, ми ж знаємо, чиї прапори висять у Криму. Яка адженда?" - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що коли люди не хочуть закінчити війну, то починають говорити про "адженду".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив в інтерв'ю журналістам Agence France-Presse, Reuters і Associated Press.

Так, президент України нагадав слова Путіна про те, що президент РФ за зустріч з Україною, але "треба розуміти адженду (порядок денний.- Ред.)".

"Адже ми з вами розуміємо - чесно кажучи, яка адженда? Вийди на вулицю у нас, я думаю, що і в Росії, і всі точно знають, що відбувається. Всі чітко розуміють - є війна, вона на Донбасі. Усі розуміють, хто окупував Крим, всі розуміють, хто допомагає сепаратистам. Вам будь-яка людина, яка б у неї не була позиція, серед російських людей скаже: а скільки можна вже воювати? У нас же була (спільна. - Ред.) історія, у нас же "діди воювали". Це не банальні речі, це прямі і зрозумілі речі. Всі знають, у чому адженда", - підкреслив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж. ФОТОрепортаж

За словами глави держави, у російської сторони може бути мільйон різних питань щодо двосторонніх відносин.

"Та й у нас може бути мільйон питань. Але коли люди хочуть закінчити війну, нормалізувати відносини, вони кажуть: так бог з нею, з тією аджендою, давай зустрінемося, давай, поїхали. А коли люди цього не хочуть, а прямо сказати не можуть (я не знаю, з чим це пов'язано), то починають говорити: потрібна адженда, "двосторонні відносини". Ми знаємо, як ми (українці і росіяни. - Ред.) раніше їздили один до одного і як зараз це не відбувається. Ми знаємо, який у нас був товарообіг, а зараз він у рази зменшився. Ми знаємо, кого вбивають на сході, ми ж знаємо, чиї прапори висять у Криму. Яка адженда?" - заявив Зеленський.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
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16.06.2021 12:34
+21
Перенюханий. Передоз.
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16.06.2021 12:42
+20
"Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - Зеленский - Цензор.НЕТ 5667
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16.06.2021 12:34
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Нанюханий?
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16.06.2021 12:34 Відповісти
Перенюханий. Передоз.
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16.06.2021 12:42 Відповісти
Не адженджа, а Марджанджа "Ми знаємо, кого вбивають на сході, ми ж знаємо, чиї прапори висять у Криму. Яка адженда?" - Зеленський - Цензор.НЕТ 1020
"Ми знаємо, кого вбивають на сході, ми ж знаємо, чиї прапори висять у Криму. Яка адженда?" - Зеленський - Цензор.НЕТ 5749
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16.06.2021 13:00 Відповісти
"Ми знаємо, кого вбивають на сході, ми ж знаємо, чиї прапори висять у Криму. Яка адженда?" - Зеленський - Цензор.НЕТ 2678
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16.06.2021 13:01 Відповісти
Лака в отремонтированном офисе надышался, теперь не поймешь от чего его теперь больше штырит. Но пургу позабористей нести начал.
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16.06.2021 12:44 Відповісти
і без мендель наш президент не знітився, самотужки жжот і вижигает гострим слівцем пуще прежнего
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16.06.2021 14:22 Відповісти
Порохоботы, вы почитайте хотя бы свои соц. опросы,
вам еще вместе с этим "нанюханым"
- коалицию в следующей раде собирать...
"Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - Зеленский - Цензор.НЕТ 1235
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16.06.2021 12:44 Відповісти
Ще один нанюханий. "Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - Зеленский - Цензор.НЕТ 7836
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16.06.2021 12:47 Відповісти
Hасскажи мне fuhtccbdysq алкаш, а с кем Европейская солидарность собирается делать коалицию в следующей Раде? С кумом Х#йла? Или с подстилкой Х#йла?
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16.06.2021 12:51 Відповісти
з вами нє, коаліції не буде. "Ми знаємо, кого вбивають на сході, ми ж знаємо, чиї прапори висять у Криму. Яка адженда?" - Зеленський - Цензор.НЕТ 111
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16.06.2021 12:58 Відповісти
Как с кем? С вашим Земаном прокремлевским конечно. Мы себе разберемся.
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16.06.2021 12:59 Відповісти
...ага также как разобрались в 1918 году,
***** на таких как ты р и рассчитывает...
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16.06.2021 13:04 Відповісти
Не будь такий допитливий. Почекай до наступної ВР, і сам побачиш.
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16.06.2021 13:01 Відповісти
Чего там смотреть? действующие лица будут те же...
ну разве что Зеленский отгрызет у Порошенка еще 5%...
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16.06.2021 13:05 Відповісти
Ну как всегда в своём репертуаре. Клоун, ну чего хорошего можно от него ожидать?
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16.06.2021 15:25 Відповісти
"Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - Зеленский - Цензор.НЕТ 5667
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16.06.2021 12:34 Відповісти
Образец логики Петиных адептов - притащить на украинский сайт картинку из журнала россеянского имперца "zavtra_den_tv" и получить свои "честно" отработанные лайки. Осталось получить свой гонорар у Пригожина.
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16.06.2021 12:58 Відповісти
Але малюнок з сумнівного джерела не відміняє того факту, що в Ливадіі є квартира, що належить дружині Зеленського.
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16.06.2021 14:33 Відповісти
А в Липецке есть фабрика Рошен, которая принадлежит лидеру партии ЕС. И что?! Переносить скрин годового отчета фабрики за 2020 год на cайт Цензора?)
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16.06.2021 15:44 Відповісти
перенесите. Мне было бы интересно почитать.
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16.06.2021 15:52 Відповісти
Но, поскольку ты лживая зебизяна, то слилась в унитаз
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16.06.2021 18:31 Відповісти
20 січня 2017 року компанія «Рошен» остаточно зупинила роботу фабрики та оголосила про ліквідацію цього структурного підрозділу.
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17.06.2021 21:32 Відповісти
Как интересно. Сразу набежали зелебобии и начали переводить стрелки на Пороху
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16.06.2021 15:53 Відповісти
отримуте свій гонорар за рекламу росіянського імперця мовчки.
це нікому не цікаво
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16.06.2021 14:37 Відповісти
Вот не надо затевать вот это всё вот это...петрофобия не пройдёт, это мля целая квартира, "недвижимость" для пущей важности, это вам не захудалая фабрика в параше!!!
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16.06.2021 14:50 Відповісти
Зебил-триздабол
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16.06.2021 18:33 Відповісти
Сударь, вас разве просили представиться ?
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16.06.2021 21:16 Відповісти
не то фото...тут они хотя бы в вишиванках...а в росийских косоворотках с этого года надо было фото давать))
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16.06.2021 16:01 Відповісти
Уберите єтого дебила
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16.06.2021 12:34 Відповісти
Сцикло криворізьке. "Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - Зеленский - Цензор.НЕТ 8848 Скажи вже вголос з ким війна йде!
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16.06.2021 12:35 Відповісти
З аджендою дедиваевали
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16.06.2021 12:38 Відповісти
"Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - та сторона? "Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - Зеленский - Цензор.НЕТ 57727
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16.06.2021 12:36 Відповісти
Опять нанюхался.
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16.06.2021 12:37 Відповісти
Не лох так и не разу не назвал кто воюет против Украины на востоке.Просто вымаливает у х-ла встречу .
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16.06.2021 12:37 Відповісти
Когда засрашка хочет братских отношений https://youtu.be/9BG1fj5MJo0
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16.06.2021 12:37 Відповісти
Опять " деды воевали", Зе ты такой политик и дипломат как любая доярка шеф повар ресторана. Твою же мать сколько ты ещё будешь позорить Украину. Ты высмеял Кличка так он в сравнении великий оратор. ПОЗОРИЩЕ. Господи за что нам это недоразумение в виде Зе.
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16.06.2021 12:38 Відповісти
Зеленский сейчас напоминает лукашенко в более ранние времена - тот тоже на двух стульях старался усидеть подлизывая ***** и выстраивал на запад отношения. Сейчас видно что из себя лукашенко представляет.
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16.06.2021 12:41 Відповісти
с идиотом никто в мире не хочет встречаться, клоуна, люди не воспринимают как равного, он уже не знает куда заглядывать, в какое место, сколько раз и с какой стороны. Pornhub.ZE
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16.06.2021 12:38 Відповісти
Опять " деды воевали", Зе ты такой политик и дипломат как любая доярка шеф повар ресторана. Твою же мать сколько ты ещё будешь позорить Украину. Ты высмеял Кличка так он в сравнении великий оратор. ПОЗОРИЩЕ. Господи за что нам это недоразумение в виде Зе.
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16.06.2021 12:38 Відповісти
Так кто убивает,свинья?снова заюлил утырок
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16.06.2021 12:39 Відповісти
Зеля як собака. Все розуміє, а сказати не може.
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16.06.2021 12:45 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что когда люди не хотят закончить войну, то начинают говорить об "адженде"Источник: https://censor.net/ru/n3271757

Так что, Вова, Порошенко все еще упирается и не хочет войну заканчивать?
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16.06.2021 12:40 Відповісти
Шо за тарабарщина? Якусь адженду завів собі. А як же Лєнка?
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16.06.2021 12:40 Відповісти
може то мендельша під прикриттям?
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16.06.2021 14:05 Відповісти
Все набагато простіше - в Україні два останні роки діє режим Х/З:
Х/З що діється;
Х/З хто управляє;
Х/З що можна і що - не можна;
Х/З на підставі яких законів!
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16.06.2021 17:47 Відповісти
Шо оно несет?
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16.06.2021 12:41 Відповісти
Сцикун вивчило нове слово, і блискавично знову обісрався.
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16.06.2021 12:41 Відповісти
"Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - Зеленский - Цензор.НЕТ 549
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16.06.2021 12:44 Відповісти
Вроде как и все правильно сказал, но если внимательно посмотреть - все вокруг да около: кто-то что-то понимает, что-то происходит, кого-то убивают, чьи-то флаги висят....И пострадали украинцы и расеяне, не катаются они сюда и товарооборот с РФ упал. Ах - ах - ах
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16.06.2021 12:42 Відповісти
Сколько ни старался преЗедент сказать модное слово "адженда" - у него каждый раз получалось "анджелка"..... "Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - Зеленский - Цензор.НЕТ 4307
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16.06.2021 12:42 Відповісти
бедосик выучил новое слово?
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16.06.2021 12:44 Відповісти
самое херовое, что оно это ляпает в интервью иностранным журналистам.
почитают на западе про упавший товарооборот, дидов воевавших и усталость и скажу "да трахайтесь вы сами тогда. раз у вас аджента"
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16.06.2021 12:46 Відповісти
Какая адженда? А если ермак приказал, а, зюзя?
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16.06.2021 12:47 Відповісти
шо він куре
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16.06.2021 12:49 Відповісти
Соромно за це непорозумі "Ми знаємо, кого вбивають на сході, ми ж знаємо, чиї прапори висять у Криму. Яка адженда?" - Зеленський - Цензор.НЕТ 5414 ння, не хочу називати по посаді.
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16.06.2021 12:53 Відповісти
Владимирссаныч, когда вы говорите впечатление такое, что вы бредите...
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16.06.2021 12:54 Відповісти
*********** не дают спокойствия "воевавшие диды", товарооборот, желание в гости ездить... что это??? дибилизм или открытая зрада???? скорее адженда перемешанная с преЗЕдентскими соплями?
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16.06.2021 12:55 Відповісти
Вот-те нате, оказывается война-то идёт потому, что россияне не хотят её заканчивать.
Неужели до зевовы это наконец дошло?
Он ведь яро утверждал, что война идёт потому, что Порошенко на ней наживается, а не потому, что россияне не хотят её заканчивать.
И ведь были идиоты, причем в большом количестве, которые в это поверили и решили, что поскольку зевова хочет войну закончить, то он это сделает.
Ну и что теперь, кто дураки зевова или его избиратели? Или и он, и они?
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16.06.2021 13:00 Відповісти
Яка, пилять, "спільна історія"? Шо воно меле?? Тисячу років жили окремо від москалів, а потім настали 350 років окупації. Воно що, у школі не вчилося? Дебіл.
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16.06.2021 13:02 Відповісти
воно народилося в малороському середовищі, навчалося в малороській школі, вчила малороську історію а потім 20 років виховувало малоросів. Все органічно і зрозуміло. І ладно воно перемогло в зросійщеному сході та півдні України, це зрозуміло. Але як за нього голосувала колиска бандерівців?, цього я не розумію.
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16.06.2021 13:19 Відповісти
ниче не понял, ВАЗ хочет помириться с куйлом в любом виде потому что дедываевали?
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16.06.2021 13:04 Відповісти
"Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду і терміни", - сказав Володимир Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3271368

це з його інтерв'ю від 14.06. - два дні тому.

воно чекало на адженду від путіна (при цьому не саме наполягало на формуванні порядку денного, а заздалегідь погоджувалось із тим, що запропонує росія), а тепер каже "яка адженда" - *******, воно реально нічого не пам'ятає?.
про те, що воно заскорузлий совок навіть не слід казати, всі ці "спільна історія" (падло, є історія окупації, а не "спільнаісторія); всі ці "дєдівоевали" - все це є його глибокими переконаннями та шляховказівниками.
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16.06.2021 13:10 Відповісти
МИ знаємо хто воює, а ти, падло, знаєш?
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16.06.2021 13:14 Відповісти
Рф навязывает список обсуждения (адженда) для "урегулирования" в место того, чтобы просто прекратить убивать. Тупизм соевых зашкаливает.
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16.06.2021 13:17 Відповісти
Зепил, ты когда сереишь, портки снимай
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16.06.2021 18:38 Відповісти
Вова їхав на фазенду
Слово нове вчив - "адженда"
Конопельки всі полив
Нове слово повторив
А на другому, на слові
Тут халепа вийшла Вові
Щось не вивчить наш гідрант
Нове слово "окупант"
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16.06.2021 13:37 Відповісти
Норм слів немає, йду в бан(((
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16.06.2021 13:42 Відповісти
прежде чем встречаться, если это не маланские понты, нужно знать, хватит ли у тебя возможностей, сил и ума, чтобы что то выполнить.
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16.06.2021 13:53 Відповісти
Какая адженда: зелупа забыл сказать что ********* оккупировала крым и ведет войну с Украиной на Донбассе
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16.06.2021 13:56 Відповісти
Ааа...можно поскромнее ...без кремлевских высеров? Все равно кремлевское ГОВНО к интеллектуалам не относится...ПРОВЕРЕНО!!!! Итак:
- Агенда - сборник церковных обрядов у протестантов и лютеран; то​, что у православных разделено на «служебник» и «требник».
- Адженда - місто, штат Канзас
- Agenda - это список вопросов, которые планируются к обсуждению на собрании, совещании
Так понимаем КРЕМЛЕВОЗЕЛЕНОГОВНО решило щегольнуть последним......
Т.е до сих пор не может въехать с списочек вопросняков?????? Тфу, ***...тварь.....
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16.06.2021 14:04 Відповісти
Agenda-повестка дня. У нас начальство не то, что украинского не знало. Им и английский было выучить западло. Помню наш начальник выучил слово pollution - загрязнение (моря). И постоянно на всех совещаниях, когда был разлив нефти в море, он использовал слово полюция вместо загрязнение. Даже не знаю сколько времени прошло, прежде чем он узнал, что полюция и загрязнение не одно и то же.
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16.06.2021 18:39 Відповісти
Ну от Зьозя сформуй адженжу сам.
Озброй і реформуй армію.
Профінансуй ракетну програму (а не велике крадівництво)
Вдарь по сєпарам.
І побачиш як до тебе прибіжать з ажендою самі.
Це всі, хто хоч якось в темі президенства і чим повинен займатись главковерх, розуміють. А ти зараз ведеш себе як дєвочка якій цуекрку не дають.
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16.06.2021 14:05 Відповісти
аджента? то він так ***** обізвав? ай маладєць!
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16.06.2021 14:07 Відповісти
Нюхнул и сразу новое слово. Конгениально, сказал бы Бендер.
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16.06.2021 15:15 Відповісти
"Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму."
Ну так озвучил бы, раз знает. А то потом окажется, что по его мнению на востоке убивают негров из НАТО а в Крыму висят флаги Нарнии.
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16.06.2021 15:55 Відповісти
А чьи именно флаги висят в крьіму и кто убивал на востоке, оно так и не сподобилось сказать. Фу, ***.....серло!
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16.06.2021 16:37 Відповісти
всё верно сказал.
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16.06.2021 16:42 Відповісти
він хоч знає, що таке "адженда"? сумніваюсь... , оскільки вживає як до слова, так і наобум.
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16.06.2021 17:23 Відповісти
"Ми знаємо, кого вбивають на сході, ми ж знаємо, чиї прапори висять у Криму. Яка адженда?" - Зеленський - Цензор.НЕТ 1609
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16.06.2021 21:35 Відповісти
 
 