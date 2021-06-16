СБУ викрила на Сумщині угруповання фальшивомонетників: щомісяця вони збували до 50 тис. доларів. ФОТОрепортаж

У Сумській області СБУ викрила угрупування, яке організувало збут підробленої іноземної валюти. Зловмисники "продавали" фальшиві 100-доларові банкноти за 45% від номінальної вартості. Щомісяця вони збували до $ 50 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними, фігуранти налагодили схему у різних регіонах України. Організаторами були семеро мешканців Сумщини, більшість з яких з кримінальним минулим.

Фальшиві банкноти вони збували через особисті зв’язки, у тому числі в обмінних пунктах.

Встановлено, що підробки не ідентифікуються як фальшивки пристроями для перевірки банкнотів.

Оперативники СБУ задокументували, що угруповання діяло майже пів року, а щомісячний обсяг реалізованих підроблених банкнот становив приблизно 50 тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали одного з організаторів незаконної схеми за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергової реалізації майже 35 тисяч підроблених доларів США.

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Також у ході санкціонованих обшуків за місцем проживання у фігурантів вилучили: травматичну зброю без дозвільних документів, 400 бойових набоїв.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам угруповання.

Тривають слідчі дії щодо встановлення та блокування джерел надходження підробленої валюти.

Заходи із викриття незаконної діяльності проводили співробітники Управління Служби безпеки України у Сумській області спільно зі слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Суми.

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Фото: сайт СБУ