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Президент Латвії Левітс - Байдену: На зустрічі з Путіним дійте жорстко, РФ поважає тільки сильного

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президент Латвії Левітс - Байдену: На зустрічі з Путіним дійте жорстко, РФ поважає тільки сильного

Президент Латвії Егілс Левітс закликав американського колегу Джо Байдена продемонструвати готовність відповідати на агресивні дії Росії на саміті з Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це він сказав в інтерв'ю Politico.

"Діяти жорстко. Росія поважає тільки сильного", - сказав латвійський президент.

Левітс та його балтійські колеги, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та президент Литви Гітанас Науседа, зустрічалися з Байденом на саміті НАТО для обговорення російської загрози на східному фланзі Альянсу.

За його словами, Байден повинен продемонструвати, що Америка "сильна і має два елементи сильної сторони: по-перше, це справжня військова спроможність", оскільки "очевидно, що США і НАТО разом мають набагато більше військових можливостей, реальних можливостей, ніж Росія".

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По-друге, це політична воля використовувати їх, оскільки Кремль постійно "випробовує Захід", щоб перевірити його межі, і тому іншим повідомленням повинно бути те, що "ми маємо всіляку політичну волю, щоб зупинити агресію проти сусідів".

"Путін - людина раціональна. І якщо він це побачить, якщо стане ясно, що втрати для нього, для Росії, від такої поведінки будуть вище, ніж вигоди, то, звичайно, з раціональних причин він буде слухати", - сказав президент.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Не буду претендовать на роль Ванги, но к вечеру или завтра все прояснится. Вести с переговоры с рф в нынешней ситуации , это что разговаривать с телеграфным столбом. Они все для себя давно решили, и сто раз про это всем сказали. Что все сдохнут а они в рай, что Украины нет, что во всем виноваты западные либералы, и прочее. Единственное, в чем есть смысл, это возможно Байден хочет поставить для себя последнюю точку? И это после всего, включая кибератаки. Тогда не знаю, может путанину нужно демонстративно высраться на стол в Белом Доме?
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16.06.2021 13:04
+3
Джо, просто на переговоры с этим окурком одень футболку сборной Украины по футболу.
Дальше у Ху@ла просто параличь))))
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16.06.2021 12:50
+2
Президент Латвії Левітс - Байдену: На зустрічі з Путіним дійте жорстко, РФ поважає тільки сильного - Цензор.НЕТ 1945
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16.06.2021 13:03
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Джо, просто на переговоры с этим окурком одень футболку сборной Украины по футболу.
Дальше у Ху@ла просто параличь))))
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16.06.2021 12:50 Відповісти
ерефія не поважає нікого, вона лише робить вигляд що поважає до того моменту поки ви виконуєте усі їхні забаганки, яскравий приклад деякі члени ЄС...
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16.06.2021 12:57 Відповісти
А зеля посоветовал Байдену заглянуть в глаз ***** Президент Латвии Левитс - Байдену: На встрече с Путиным действуйте жестко, РФ уважает только сильного - Цензор.НЕТ 7759
Президент Латвии Левитс - Байдену: На встрече с Путиным действуйте жестко, РФ уважает только сильного - Цензор.НЕТ 2682
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16.06.2021 12:58 Відповісти
Президент Латвії Левітс - Байдену: На зустрічі з Путіним дійте жорстко, РФ поважає тільки сильного - Цензор.НЕТ 1945
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16.06.2021 13:03 Відповісти
Не буду претендовать на роль Ванги, но к вечеру или завтра все прояснится. Вести с переговоры с рф в нынешней ситуации , это что разговаривать с телеграфным столбом. Они все для себя давно решили, и сто раз про это всем сказали. Что все сдохнут а они в рай, что Украины нет, что во всем виноваты западные либералы, и прочее. Единственное, в чем есть смысл, это возможно Байден хочет поставить для себя последнюю точку? И это после всего, включая кибератаки. Тогда не знаю, может путанину нужно демонстративно высраться на стол в Белом Доме?
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16.06.2021 13:04 Відповісти
ну, имхо, если бы он притащил окровавленную голову Навального, то спокойно ей в футбол бы сыграл с "коллегой". может быть тайно, так как дикари, не поймутссс.
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16.06.2021 13:23 Відповісти
просто русские в США....обсерут Капитолий)))))
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16.06.2021 13:19 Відповісти
Президент Латвії Левітс - Байдену: На зустрічі з Путіним дійте жорстко, РФ поважає тільки сильного - Цензор.НЕТ 7526 Президент Латвії Левітс - Байдену: На зустрічі з Путіним дійте жорстко, РФ поважає тільки сильного - Цензор.НЕТ 121
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16.06.2021 13:20 Відповісти
да, по почкам надо бы. только американец не смогет, престарелый ужо. а так - дедушки уже обо всем договорились. так что стрелять нужно самим.
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16.06.2021 13:21 Відповісти
Дедульке только чирлидерш не хватало.
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16.06.2021 14:06 Відповісти
Мал клоп да вонюч!
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16.06.2021 18:49 Відповісти
 
 