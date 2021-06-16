Президент Латвії Левітс - Байдену: На зустрічі з Путіним дійте жорстко, РФ поважає тільки сильного

Президент Латвії Егілс Левітс закликав американського колегу Джо Байдена продемонструвати готовність відповідати на агресивні дії Росії на саміті з Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це він сказав в інтерв'ю Politico.

"Діяти жорстко. Росія поважає тільки сильного", - сказав латвійський президент.

Левітс та його балтійські колеги, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та президент Литви Гітанас Науседа, зустрічалися з Байденом на саміті НАТО для обговорення російської загрози на східному фланзі Альянсу.

За його словами, Байден повинен продемонструвати, що Америка "сильна і має два елементи сильної сторони: по-перше, це справжня військова спроможність", оскільки "очевидно, що США і НАТО разом мають набагато більше військових можливостей, реальних можливостей, ніж Росія".

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По-друге, це політична воля використовувати їх, оскільки Кремль постійно "випробовує Захід", щоб перевірити його межі, і тому іншим повідомленням повинно бути те, що "ми маємо всіляку політичну волю, щоб зупинити агресію проти сусідів".

"Путін - людина раціональна. І якщо він це побачить, якщо стане ясно, що втрати для нього, для Росії, від такої поведінки будуть вище, ніж вигоди, то, звичайно, з раціональних причин він буде слухати", - сказав президент.