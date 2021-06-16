Ми будемо жити і без траншу МВФ. У нас все є, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка
Україна розраховує на отримання чергового траншу МВФ (Міжнародного валютного фонду) цієї осені. Але в разі його відсутності в країні не буде глобальних проблем.
Про це в інтерв'ю західним ЗМІ заявив президент Володимир Зеленський, текст опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, транш МВФ важливий для економічної стабільності та інвестиційного клімату.
"Тому ми обов’язково зробимо те, що пообіцяли. Я думаю, що на початку осені чи восени буде транш. Термінами займається уряд", - зазначив Зеленський.
Водночас він наголосив, що і без траншу Україна впорається.
"Ми будемо жити. У нас все є, я вам серйозно кажу. Ми збільшили митні надходження, також податкова працює набагато краще. Ми виведемо всі підприємства зі збиткових у прибуткові. На сьогодні вже розуміємо ці кроки. Тому я не бачу в цьому глобальної проблеми. У будь-якому разі треба навчитися жити самостійно. І мені здається, що це правильно в усіх сенсах", - додав президент.
"Нещодавно я, до речі, чув публічне звернення МВФ, який задоволений перебігом реформ в Україні. Різні ЗМІ дають різну інформацію. Та все ж. Чесно кажучи, для мене передусім важливо, чи задоволені ми. Є "маяки", яких МВФ очікує від України, зокрема судова реформа, і ще багато питань. Сьогодні транш прив’язаний до таких "маяків". Я ще раз повторю: вважаю, що це несправедливо, коли у нас іде війна, коли ми боремося з олігархатом, коли ми боремося з корупцією й реально це робимо. Проте – це їхнє право. З боку МВФ – прив’язувати ті чи інші "маяки" до тих чи інших траншів. Тому що реформи – для нас. Не можна торгувати реформами за гроші. Ось про що мова", - додав Зеленський.
"Маяки" щодо судової реформи – там питання у Вищій раді правосуддя, ВККС і НАБУ. Ось ті законопроекти, які на сьогодні передбачені МВФ. Всі три в першому читанні ухвалені. Я очікую подальших кроків від Верховної Ради. Все узгоджено. Але можуть бути несподіванки, сюрпризи – так у нас трапляється в парламенті. Як було з НАЗК: мені довелося ветувати його (закон. – Ред.), тому що хтось щось додав. На жаль, відповідальності в депутатів багатьох партій немає. Я навіть не знаю, навіщо вони це роблять – просто, вибачте, на зло країні. Як то кажуть "а баба-яга – проти". Це ускладнює ситуацію. Проте всі інші речі з точки зору прозорості бюджету, його прогнозованості – все це уряд на сьогодні робить", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Два года не понимали, а сейчас вдруг стали понимать.
Вчера транш МВФ ой как был нужен, а сегодня проживем и без транша. Типа, у нас все есть.
Зеленский, у Вас там все в порядке?
Інформація про осіб, які до 2019 року тим чи іншим чином потрапляли у Росію, була отримана завдяки роботі волонтерів, які збирають інформацію в контексті розкриття військових злочинів, що чинила держава-агресор Росія у гібридній війні проти України. Так стало відомо, що 16 серпня 2016 року Кирило Шевченко (на той момент - голова державного Укргазбанку) та Євген Мецгер (директор департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку, а невдовзі - член правління) о 10:10 ранку в одному й тому ж літаку, що вилітав з аеропорту Бориспіль, вирушили до Мінська рейсом 844. Там вони о 12:20 пересіли на літак до Москви, де опинилися о 13:40. До 19:50 Мецгер та Шевченко виконали свої завдання у Москві, повернулися у Мінськ о 21:10 та пересіли на літак до Києва, який вилетів о 22:30 та опинився в аеропорту Жуляни о 23:30.
Така поведінка у 2016 році - за межею прийнятного для голови одного з найбільших в Україні державних банків. Навіщо Шевченку ризикувати та їхати у державу-агресора? Найвірогідніша причина: перемовини з людьми, які не можуть виїхати з Росії, щоб зустрітися в більш безпечній для Шевченка та Мецгера юрисдикції. Йдеться про Януковича та його найближче оточення, зокрема Сергія Курченка.
Вивести вкрадені в українців гроші Януковичу та його оточенню, зокрема Курченку, було дуже нелегко. Широко відома у світі історія зі спецконфіскацією грошей Януковича. Рішення про неї прийняв Краматорський міський суд, але всі нюанси рішення були штучно засекречені. Врешті-решт таємне рішення Краматорського суду опублікувала… Al Jazeera, виклавши 95 сторінок юридичного тексту. З тексту рішення стало зрозуміло, що компанія «ВЄТЕК», створена Курченком для кримінальних та корупційних оборудок, незаконно привласнила мільярди гривень. Зокрема - 500 мільйонів гривень державного Укргазбанку.
Ждем от ЗЕ такого же заявления про НАТО - "Мы будем жить без НАТО. У нас все есть".
Потому что разобраться с Ермаком, Татаровым, Коломойским, Ахметовым ЗЕ не только не хочет, но и не может.
------------
Ну раз понимаешь, то шагай НА**Й!!!!
Дефіцит бюджету за 2018 рік - 59 млрд гривень!
Дефіцит бюджету за 2020 рік - 217 млрд гривень!
На 2021 рік планують дефіцит бюджету - 247 млрд гривень!
Країна котиться у прірву 🤦♀️
Усе що роблять новиє ліца це друкують гривню і беруть кредити!🤦♀️
- коли ця погань буде позбавлена посади президента моєї країни та буде запроторена за грати разом з усіма своїми "беняфіціарами", "котлетами" та "козирями", бо це неприховані наші ворги !
А если серйозно , - Человек только и живет надеждой; так как надежда, по сути, его единственная собственность, запомни , малыш ( фыфаф) 🧐
А у НАС? МЫ жить будем?
Байден чітко сказав вчора що не Донбас заважає Україні йти в НАТО, а корупція, і що заспівав Зеленський. Скот. Реальний скот.
https://www.dymka.com.ua/ru/suspilstvo/zelenskij-zarobiv-majzhe-tri-miljoni-griven-na-ovdp/
ЧОМУ НЕ БУДЕ ПРОБЛЕМ ?
ЗДОГАДУЮСЬ ЩО Зе БЕРЕ ПРИКЛАД ЗІ СВОГО СПОНСОРА :
КОЛОМОЙША СКАЗАЛА ЩО ТРЕБА ВЗЯТИ У КРЕМЛЯ 100 МЛРД $
НА ВІДБУДОВУ ДОНБАСУ І ЗАБУТИ ПРО КРИМ
Повірити, щоб Бєня став проросійським може тільки божевільний. Бєня - єдиний олігарх, що відверто став на бік України у 2014му і фактично врятував її від втрати щонайменьше Південного Сходу, а то може і далі.
У 2014 му Коломойша захищала не Україну, а свій бізнес у Дніпрі і області, навіть грощі
гарні давав командирам добробатів за захоплення міст і пунктів важливих для нього.
30 000 $ за сепаратиста, Х*Й там кому він такі грощі платив за захоплених сепарів, так що
муйню не пиши заказну.
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа".За принятие соответствующего законопроекта №3508-д в первом чтении проголосовал 301 народный депутат.
Общая сумма регулируемых претензий - 98.64 млрд. гривен.
При этом под прямое списание претензий попадает 54,74 млрд. гривен.
При этом задолженность населения состоянием на 01.04.2021 составляет 28.1 млрд. гривен.
Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а соответствующие изменения в бюджет не подготовлены.
Фактически это решение приведет к повышению цен на услуги теплоснабжения на 18-45% и принудительному взысканию с населения долгов полного объема.
Результаты голосования
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 243 "ЗА" 218
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 "ЗА" 24
"Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 "ЗА" 0
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 25 "ЗА" 21
"Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 22 "ЗА" 12
Позафракційні Кількість депутатів: 21 "ЗА" 8
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 "ЗА" 18
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 20 "ЗА" 0
Разухабилась разная тварь
Хлеба нет, а полно гуталина
Да глумится Зеленый (горбатый) главарь
Жрите! Не подавитесь!!
Податки підбавите і буде вам усьо в чоколяді.