Якщо РФ з деякими країнами Європи має спільний економічний процес, то для нас "Північний потік-2" - це зброя проти України, - Зеленський

"Північний потік-2" - це політична зброя проти України.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю журналістам Agence France-Presse, Reuters і Associated Press, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Хтось із європейських лідерів сказав: просто Україні потрібні гарантії. Це не просто про гарантії. Для нас це не про економіку, це смішно виглядає. Це точно політична зброя, і поки що в напрямку "Північного потоку – 2" всіх переграє Росія. Ми повинні отримати безпекові гарантії, я вважаю це цілком справедливим". - зазначив президент.

За його словами, найголовніше в гарантії безпеки - це повернення окупованих територій.

"Якщо є крок з підтримки такого рішення з боку насамперед Росії і з боку країн Європи, які зацікавлені у "Північному потоці – 2", і у нас паралельно є, крім геополітичних, енергетичні, безпекові гарантії, тоді так – я розумію. А якщо цього немає, то це просто підвішують (ситуацію. – Ред.) і кажуть: давайте ми вам дамо гроші. Гроші нічого не вирішують", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині багато хто проти "Північного потоку-2", позиція Берліна може змінитися після виборів, - Кулеба

Президент України зазначив, що якщо РФ з деякими країнами Європи має спільний економічний процес, то для нас "Північний потік-2" - це зброя проти України.

За словами глави держави, коли буде "Північний потік - 2", можна буде тим чи іншим шляхом заблокувати як ситуацію щодо постачання газу в Україну, так і транзит через Україну.

"Всі говоритимуть про це питання і всі забуватимуть питання Донбасу. Або штовхатимуть нас до вирішення цього питання через діалог, як кажуть наші російські колеги, з "представителями Донбасса" – "ЛНР", "ДНР". З ними розмовляйте, це вони, ми ні до чого. Тобто вони вже в риториці відходять від того, що вони є стороною і суб’єктом цієї війни, стороною конфлікту", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина і США зроблять усе можливе, щоб РФ не використовувала "Північний потік - 2" для політичного тиску на Україну, - Маас