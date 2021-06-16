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Новини Політика України
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Якщо РФ з деякими країнами Європи має спільний економічний процес, то для нас "Північний потік-2" - це зброя проти України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо РФ з деякими країнами Європи має спільний економічний процес, то для нас

"Північний потік-2" - це політична зброя проти України.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю журналістам Agence France-Presse, Reuters і Associated Press, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Хтось із європейських лідерів сказав: просто Україні потрібні гарантії. Це не просто про гарантії. Для нас це не про економіку, це смішно виглядає. Це точно політична зброя, і поки що в напрямку "Північного потоку – 2" всіх переграє Росія. Ми повинні отримати безпекові гарантії, я вважаю це цілком справедливим". - зазначив президент.

За його словами, найголовніше в гарантії безпеки - це повернення окупованих територій.

"Якщо є крок з підтримки такого рішення з боку насамперед Росії і з боку країн Європи, які зацікавлені у "Північному потоці – 2", і у нас паралельно є, крім геополітичних, енергетичні, безпекові гарантії, тоді так – я розумію. А якщо цього немає, то це просто підвішують (ситуацію. – Ред.) і кажуть: давайте ми вам дамо гроші. Гроші нічого не вирішують", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині багато хто проти "Північного потоку-2", позиція Берліна може змінитися після виборів, - Кулеба

Президент України зазначив, що якщо РФ з деякими країнами Європи має спільний економічний процес, то для нас "Північний потік-2" - це зброя проти України.

За словами глави держави, коли буде "Північний потік - 2", можна буде тим чи іншим шляхом заблокувати як ситуацію щодо постачання газу в Україну, так і транзит через Україну.

"Всі говоритимуть про це питання і всі забуватимуть питання Донбасу. Або штовхатимуть нас до вирішення цього питання через діалог, як кажуть наші російські колеги, з "представителями Донбасса" – "ЛНР", "ДНР". З ними розмовляйте, це вони, ми ні до чого. Тобто вони вже в риториці відходять від того, що вони є стороною і суб’єктом цієї війни, стороною конфлікту", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина і США зроблять усе можливе, щоб РФ не використовувала "Північний потік - 2" для політичного тиску на Україну, - Маас

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
"Если РФ с некоторыми странами Европы имеет общий экономический процесс..."

Это он о покупке электроэнергии и угля в параше "некоторой страной Европы", руководство которой умеет только играть хреном на рояле. Если РФ с некоторыми странами Европы имеет общий экономический процесс, то для нас "Северный поток - 2" - это оружие против Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9199
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16.06.2021 13:16
+4
Курнув сильно.
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16.06.2021 13:12
+2
А сериалы квартала95 в параши - это общий интерес зелупы и кацапов или еще нет?!!
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16.06.2021 13:54
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Курнув сильно.
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16.06.2021 13:12 Відповісти
Кто-нибудь, напомните ослу оманскому о "гарантиях" Будапештского меморандума. Хотя ему пох. У него квартира в Крыму.
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16.06.2021 13:13 Відповісти
ксива израиля на кармане...
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16.06.2021 16:10 Відповісти
Вы решайте как получить доступ к азиатскому рынку газа, почему мы не получаем его из Азербайджана и Казахстана? Это ведь нарушение всех международных норм, фактически блокада. Где исковые заявления? Исходите из того что сев поток построен, и нам перекрыли полностью трубу, будут проблемы в восточных областях, так решайте их заранее, а не когда петух клюнет.
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16.06.2021 13:13 Відповісти
"Если РФ с некоторыми странами Европы имеет общий экономический процесс..."

Это он о покупке электроэнергии и угля в параше "некоторой страной Европы", руководство которой умеет только играть хреном на рояле. Если РФ с некоторыми странами Европы имеет общий экономический процесс, то для нас "Северный поток - 2" - это оружие против Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9199
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16.06.2021 13:16 Відповісти
ВВС про зустріч Байдена в Женеві - вкрай песимістично.

Зустріч Байдена і Путіна. Головні деталі

Головна подія 16 червня - зустріч президентів США та Росії, яка проходитиме у Женеві.

Востаннє Володимир Путін і Джо Байден зустрічалися ще у 2011 році, коли Байден був віцепрезидентом, а Путін - прем'єр-міністром.

Остання зустріч президентів Росії та США відбулася у 2018 році - за президентства Дональда Трампа.

Перемовини відбудуться на віллі Ла Гранж у Женеві - там само, де у 1985 році зустрічалися Михайло Горбачов і Рональд Рейган.

Чого Путін насправді хоче від Байдена
Як повідомили у Білому домі, зустріч президентів розпочнеться приблизно о 13.35 годині за місцевим часом (14.35 за Києвом). До цього Байден і Путін сфотографуються з президентом Швейцарії Гі Пармелоном.

Розширена зустріч за участю делегацій розпочнеться через дві години, а ще через дві - другий раунд особистої зустрічі президентів.

Після його завершення Байден і Путін виступлять з окремими заявами - від спільного брифінгу сторони вирішили відмовитися.

Як проходитиме Зустріч Байдена і Путіна

Незадовго до саміту в Білому домі розповіли про запитання, які Джо Байден має намір обговорити з російським лідером.

За словами американських чиновників, їх накопичилося чимало, але невідкладного вирішення потребують наступні:

контроль над озброєнням
військове втручання Росії в Україні
діяльність російських хакерів
переслідування Олексія Навального
зміни клімату
Упродовж останніх днів у пресі також обговорювалася тема можливого обміну ув'язненими між Росією і США.

У Кремлі основними темами зустрічі називали "стратегічну стабільність", боротьбу з кіберзлочинністю, інформаційну безпеку, клімат, Арктику і коронавірус.

Радник Володимира Путіна з міжнародних питань Юрій Ушаков також розповідав, що лідери обговорять зокрема Близький Схід, іранську ядерну програму, Афганістан, Нагірний Карабах, Україну, Білорусь і Навального.

З російського боку у зустрічі може брати участь "відповідальний" за українське питання в Кремлі Дмитро Козак.

Як зазначає британська Times, очікувати потепління у відносинах Москви і Вашингтона після зустрічі не варто.

Володимир Путін пересидів на посаді вже чотирьох американських президентів, нинішні відносини країн стали ще гіршими, ніж раніше, і важко уявити, що під час саміту сторони домовляться про щось осмислене, вважає видання.

Максимум для чого потрібна зустріч - забезпечити деяку передбачуваність у відносинах після хаотичного періоду правління Трампа, пише Times. Це передусім потрібно Путіну: російська економіка перебуває у дуже нестійкому стані. Він докладе усіх зусиль, аби хоча б відтермінувати нову порцію американських санкцій.

Республіканці в конгресі США і консервативні ЗМІ розкритикували Джо Байдена напередодні саміту. На їхню думку, він занадто слабкий, щоб вирішити російське питання, пише The New York Times.

Ведучий Fox News Шон Хенніті заявив в останньому ефірі, що Путін тепер зблизька побачить, наскільки слабким є Байден, і зрадіє, оскільки йому "подобається слабка Америка".

"Президент ніколи не відступить у сферах, які викликають в нього стурбованість, у сферах, де, на його думку, дії російського керівництва завдають шкоди США. І він, звісно, не має наміру стримуватися під час цієї зустрічі - ані в публічній її частині, ані у приватній", - відповіла на закиди прессекретар Байдена Джейн Псакі.

Чимало критиків також вважають, що надавши Путіну платформу для виступу на саміті, Байден певним чином заохочує його - замість того, аби покарати за його поведінку, пише Times.

Білий дім наполягає, що все це робиться в американських інтересах. Байден, кажуть там, зустрічається з Путіним не попри розбіжності між країнами, а через них.

Багато оглядачів також вважають, що для Путіна участь в саміті - показник престижу, адже зустріч ініціювала саме американська сторона.

На думку Washington Post, тон саміту в Женеві Володимир Путін задав у своєму свіжому інтерв'ю NBC: він був іронічним, уникав прямих відповідей, його тон був зневажливим і часом байдужим.

"Це і є послання Кремля: Путін погодився зустрітися, бо його про це попросили. Але жодні поступки в його плани не входять", - зазначає видання.
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16.06.2021 13:21 Відповісти
Шо шо?Тебя не видно.Можешь повторить?😂🌷
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16.06.2021 13:33 Відповісти
И что?ты будешь делать?
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16.06.2021 13:33 Відповісти
Он что, отказывается выполнять Минск-2? ==
11. Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)
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16.06.2021 13:35 Відповісти
А сериалы квартала95 в параши - это общий интерес зелупы и кацапов или еще нет?!!
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16.06.2021 13:54 Відповісти
Энергия из раши - общий экономический процесс
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16.06.2021 14:17 Відповісти
 
 