Рада збиратиметься на позачергові засідання після 29 червня і вони будуть з набагато більшим порядком денним, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прогнозує, що Верховна Рада після 29 червня буде збиратися на позачергові пленарні засідання з великим порядком денним, вона не виключила, що найближчої п'ятниці також може відбутися позачергове засідання парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, ми будемо проводити позачергові засідання з більшим порядком денним на тижні з 29 червня", - сказала Кравчук журналістам у середу в Києві.

Вона зазначила, що, можливо, такі позачергові пленарні засідання буде ініціювати, в тому числі, і президент.

За її словами, на цих пленарних засіданнях будуть розглянуті злободенні проєкти, в тому числі законопроєкт про національний спротив.

Кравчук також нагадала, що народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська Солідарність") зібрав необхідну кількість голосів за проведення позачергового засідання з пропозицією розглянути звернення парламенту до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.

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"Процедурно, протягом трьох днів воно повинно бути скликано. Попередньо, наскільки я знаю, це може бути в п'ятницю, але до цього ще повинен комітет зібратися", - сказала вона.