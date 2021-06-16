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За підсумками зустрічі Байдена і Путіна можуть бути прийняті спільні непідписні документи, - Кремль
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна можуть прийняти спільні непідписні документи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це РИА Новости повідомили в Кремлі.
"За підсумками переговорів Путіна і Байдена можуть бути прийняті спільні документи, які не підписні", - йдеться в повідомленні.
Крім того, видання зазначає, що будь-яких документів з кібербезпеки за підсумками переговорів Путіна і Байдена приймати не планується.
Топ коментарі
+7 Михаил Десятников
показати весь коментар16.06.2021 13:22
+4 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар16.06.2021 13:19
+4 IgorYakovlevich
показати весь коментар16.06.2021 13:21
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Будь ласка, зачекайте...
Если с другими странами хоть вид делает, что соблюдает, то когда вопрос касается Украины - открыто ложит болт
видать сегодня в кремле фигачат бояру по полной.
документы.... совместные.....неподписаные....
🤣
Мол, "да, бумаг нет..., но устно мы так решили..."
...и пойти докажи обратное...
Мол если скажем : "могут быть приняты совместные документы, не подписные" - значит План провален... Штаты их поставили раком... - готовьте методичку для внутреннего потребления кацапстана...
Байден-дааааа..оно точно )(уйло!!!!!
)(уйло-обдурили дурачка на четыре кулачка..пуккк
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