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Посольства США та ЄС нагадали про важливість міжнародних експертів у конкурсних комісіях: Просимо керівництво України діяти з політичною мужністю

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посольства США та ЄС нагадали про важливість міжнародних експертів у конкурсних комісіях: Просимо керівництво України діяти з політичною мужністю

Ми, як друзі України, підтримуємо керівництво України і просимо його діяти з політичною мужністю. Зараз час керівництву України виконувати обіцянки.

Про це йдеться в заяві посольства США і делегації Європейського Союзу, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом останніх тижнів Україна та її міжнародні партнери провели низку обговорень на високому рівні, зокрема за участі керівників з обох наших столиць. Однією з ключових тем цих дискусій є потреба у реформах, зокрема необхідність постійного поступу у боротьбі з корупцією та у судовій реформі. Україна пройшла довгий шлях з 2014 року; ніхто не ставить під сумнів нелегко здобуті досягнення за останні сім років, особливо створення незалежних антикорупційних установ. Але країна повинна консолідувати ці реформи в той час, коли олігархи та корисливі інтереси намагаються знищити ці інститути, закони та інші досягнення, що послаблюють їхній політичний та економічний контроль над Україною", - йдеться в повідомленні.

"Ми вважаємо, що однією з найважливіших передумов успіху цих реформ є роль незалежних експертів, призначених міжнародними партнерами України, в комісіях, які вибирають та перевіряють посадовців для судової системи й антикорупційних установ України — органів, що мають величезну вагу у визначенні майбутнього України. У цьому майбутньому країна або залишатиметься під впливом потужних інтересів, що використовують свої ресурси для захисту від правосуддя, або ж стане такою, де всі мають право на рівний захист перед законом. Оскільки ці комісії гарантуватимуть, що на посади майбутніх суддів України, спеціального антикорупційного прокурора та директора НАБУ – тобто тих, хто притягатиме до відповідальності корупціонерів, — будуть вибрані кандидати з найвищою професійною компетентністю й доброчесністю, вони відіграють важливу роль у формуванні долі України", - акцентували в посольстві США.

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"З цієї ж причини роль незалежних експертів стала одним з найважливіших питань у дискусіях щодо майбутнього порядку денного реформ в Україні. Більше того, створення Вищого антикорупційного суду України за безпосередньої участі міжнародних експертів у процесі відбору суддів вже стало передовою міжнародною практикою, яка продовжує надихати борців проти корупції у регіоні та за його межами", - додали в посольстві.

"Чому ж міжнародним партнерам було відведено таку роль у перевірці та відборі цих посадових осіб? У Революції гідності українці вирішили намітити новий шлях вперед — такий, на якому немає місця корумпованим інтересам, кладеться край безкарності, відновлюється довіра громадськості до інституцій та розкривається економічний потенціал країни. Визначаючи, як це зробити, Україна звернулася по пораду до Європейської комісії за демократію шляхом закону, відомої більше як Венеціанська комісія, яка служить дорадчим органом Ради Європи з конституційних питань. Венеціанська комісія наголосила, що єдиний спосіб забезпечити незалежність членів відбіркових комісій — це домогтися того, щоб міжнародні партнери України висунули певну частину кандидатів, які, володіючи значним закордонним досвідом, не мають упереджень, конфлікту інтересів або прихованих планів. Рішення України щодо реалізації цього інноваційного механізму при відборі кандидатів до Вищого антикорупційного суду, а потім Національного агентства з питань запобігання корупції було надзвичайно успішним. Незважаючи на постійні атаки на ці органи, вони отримують вищу суспільну довіру як результат своєї незалежності. Саме́ їх існування є перемогою України та свідченням її стійкості до внутрішньої й зовнішньої агресії", - підкреслили в посольстві США.

"Незалежні експерти загрожують тим, хто виграє від існуючої системи та прагне зберегти контроль над важелями влади в Україні. Україна довела успішність такої моделі реформ, яка забезпечує, що комісії служать українському народу, а не корисливим інтересам, які прагнуть його контролювати. Поточний конкурс на керівництво САПО є доказом того, що вирішальна роль незалежних експертів у процесі відбору є надзвичайно важливою для забезпечення прийняття рішень на основі заслуг, а не політичної мотивації", - наголошується в заяві.

"Крім того, Венеціанська комісія чітко заявила, що надання міжнародним членам переважного голосу у разі рівності голосів після повторного голосування є прийнятним з точки зору національного суверенітету, враховуючи, що остаточні рішення залишаються за органом, який призначає. Поточні законопроекти, в тому числі про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, які зараз перебувають у парламенті, повинні бути узгоджені з рекомендаціями Венеціанської комісії до їх другого й остаточного читання", - закликали в посольстві США.

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"Ми вважаємо, що незалежні експерти у складі відбіркових комісій дадуть змогу досягти змін, що стануть найбільш фундаментальним оновленням судової влади України за часи незалежності країни. Залучення незалежних експертів відповідає міжнародним стандартам: їх роль є тимчасовою (але вирішальною) і виправдана надзвичайними обставинами історичного шансу, отриманого Україною, зробити рішучий крок до свого призначення як сучасної європейської держави. Щоб це призначення реалізувалося, ми, як друзі України, підтримуємо керівництво України та просимо його діяти з політичною мужністю. Ми закликаємо його, при розмірковуванні над майбутнім, подумати про прагнення українського народу. Народ вимагав реформ під час Революції гідності й голосував за них знов і знов на виборах. Зараз час керівництву України виконувати обіцянки. Коли воно це зробить, можна не сумніватися, український народ буде йому вдячний", - резюмується в заяві.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
У петручи не было политического мужества и США снова обращаются, но уже к зеленскому.
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16.06.2021 13:28
+3
Ну тут уже без намеков, а прямо в лоб, так, чтобы даже до зеленого зебила, дошло, - "Вова, ты стоишь на краю пропасти..." Что же сделает зебил...?! Вопрос риторический
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16.06.2021 13:41
+3
Посольства США та ЄС нагадали про важливість міжнародних експертів у конкурсних комісіях: Просимо керівництво України діяти з політичною мужністю - Цензор.НЕТ 2242
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16.06.2021 14:11
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🤢😰 Як? Незалежні органи? А нафіга вони зеленим? А для чого владу брали?
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16.06.2021 13:24 Відповісти
У петручи не было политического мужества и США снова обращаются, но уже к зеленскому.
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16.06.2021 13:28 Відповісти
Посольство США напомнило о важности международных экспертов в конкурсных комиссиях: Просим руководство Украины действовать с политическим мужеством - Цензор.НЕТ 3414№82
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16.06.2021 13:44 Відповісти
зато у твоего клоуна политическое замужество
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16.06.2021 13:52 Відповісти
обое рябое.
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16.06.2021 14:12 Відповісти
нет
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16.06.2021 14:19 Відповісти
Ти хоть читав що там написано? Там пише чорним по білому, що👇
Решение Украины по реализации этого инновационного механизма при отборе кандидатов в Высший антикоррупционный суд, а затем Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции БЫЛО чрезвычайно успешным!
За часів Порошенка всі реформи допомагало ЄС разом з міжнародними експертами, все що зе мав робити це продовжувати всі реформи, але зе і ко вирішили всі реформи під себе зробити!
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16.06.2021 16:36 Відповісти
Намяки норм таки. Зєкодлі або вик або тризда...
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16.06.2021 13:34 Відповісти
Ну тут уже без намеков, а прямо в лоб, так, чтобы даже до зеленого зебила, дошло, - "Вова, ты стоишь на краю пропасти..." Что же сделает зебил...?! Вопрос риторический
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16.06.2021 13:41 Відповісти
Угу, на рыбалке с жабаком поговорите. Може допоможе кльову на вудку у клітку.
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16.06.2021 13:42 Відповісти
Шрьодер?)
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16.06.2021 13:46 Відповісти
Ета внєшнєє управлєніє
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16.06.2021 14:08 Відповісти
Це ще жовта картка, чи уже червона? Який буде їх наступний хід, якщо Україна не скоригує відхилення?
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16.06.2021 14:10 Відповісти
Посольства США та ЄС нагадали про важливість міжнародних експертів у конкурсних комісіях: Просимо керівництво України діяти з політичною мужністю - Цензор.НЕТ 2242
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16.06.2021 14:11 Відповісти
если не будет поддрежки ЕС и сша, украина через год исчезнет с карты мира.
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16.06.2021 14:13 Відповісти
у бубочки играют в опасную игру - "что бы мы не сотворили, нам все равно США будет помогать".
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16.06.2021 14:22 Відповісти
Ой-вэй... Вова и мужество?
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16.06.2021 14:27 Відповісти
Ему уже дали парабеллум ?
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16.06.2021 18:09 Відповісти
до зеленопука звертатись уже пізно, "цар" уже впевнено вмістився на троні і навіть ноги звісив, принаймі так йому здається. а ще йому здається що вже годі слухати кого попало, внутрішній голос(дуже схожий на голос Ермили) впевнено веде його кудись уперед, хоча збоку точно видно що країна рухається в тоталітарну жопу.
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16.06.2021 14:28 Відповісти
Ці амбасади або дурні, або наївні - вірять в дієвість якихось органів з незалежними експертами серед непорушної корупційної мережі, розбудованої і забетонованої за десятки років олігархічною мафією. Вона будь-яких експертів або купить, або нейтралізує в інший спосіб.
Немає жодних інших шляхів подолання наших проблем окрім реального, а не теперішнього піарного, придушення самого джерела нашої олігархічної мафіозної системи. Жоден "прогрес у боротьбі" цій системі пофіг. Він лише їй вигідний, бо дозволяє і надалі існувати та відігравати свою нищівну для України роль.
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16.06.2021 15:44 Відповісти
 
 