Посольства США та ЄС нагадали про важливість міжнародних експертів у конкурсних комісіях: Просимо керівництво України діяти з політичною мужністю

Ми, як друзі України, підтримуємо керівництво України і просимо його діяти з політичною мужністю. Зараз час керівництву України виконувати обіцянки.

Про це йдеться в заяві посольства США і делегації Європейського Союзу, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом останніх тижнів Україна та її міжнародні партнери провели низку обговорень на високому рівні, зокрема за участі керівників з обох наших столиць. Однією з ключових тем цих дискусій є потреба у реформах, зокрема необхідність постійного поступу у боротьбі з корупцією та у судовій реформі. Україна пройшла довгий шлях з 2014 року; ніхто не ставить під сумнів нелегко здобуті досягнення за останні сім років, особливо створення незалежних антикорупційних установ. Але країна повинна консолідувати ці реформи в той час, коли олігархи та корисливі інтереси намагаються знищити ці інститути, закони та інші досягнення, що послаблюють їхній політичний та економічний контроль над Україною", - йдеться в повідомленні.

"Ми вважаємо, що однією з найважливіших передумов успіху цих реформ є роль незалежних експертів, призначених міжнародними партнерами України, в комісіях, які вибирають та перевіряють посадовців для судової системи й антикорупційних установ України — органів, що мають величезну вагу у визначенні майбутнього України. У цьому майбутньому країна або залишатиметься під впливом потужних інтересів, що використовують свої ресурси для захисту від правосуддя, або ж стане такою, де всі мають право на рівний захист перед законом. Оскільки ці комісії гарантуватимуть, що на посади майбутніх суддів України, спеціального антикорупційного прокурора та директора НАБУ – тобто тих, хто притягатиме до відповідальності корупціонерів, — будуть вибрані кандидати з найвищою професійною компетентністю й доброчесністю, вони відіграють важливу роль у формуванні долі України", - акцентували в посольстві США.

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"З цієї ж причини роль незалежних експертів стала одним з найважливіших питань у дискусіях щодо майбутнього порядку денного реформ в Україні. Більше того, створення Вищого антикорупційного суду України за безпосередньої участі міжнародних експертів у процесі відбору суддів вже стало передовою міжнародною практикою, яка продовжує надихати борців проти корупції у регіоні та за його межами", - додали в посольстві.

"Чому ж міжнародним партнерам було відведено таку роль у перевірці та відборі цих посадових осіб? У Революції гідності українці вирішили намітити новий шлях вперед — такий, на якому немає місця корумпованим інтересам, кладеться край безкарності, відновлюється довіра громадськості до інституцій та розкривається економічний потенціал країни. Визначаючи, як це зробити, Україна звернулася по пораду до Європейської комісії за демократію шляхом закону, відомої більше як Венеціанська комісія, яка служить дорадчим органом Ради Європи з конституційних питань. Венеціанська комісія наголосила, що єдиний спосіб забезпечити незалежність членів відбіркових комісій — це домогтися того, щоб міжнародні партнери України висунули певну частину кандидатів, які, володіючи значним закордонним досвідом, не мають упереджень, конфлікту інтересів або прихованих планів. Рішення України щодо реалізації цього інноваційного механізму при відборі кандидатів до Вищого антикорупційного суду, а потім Національного агентства з питань запобігання корупції було надзвичайно успішним. Незважаючи на постійні атаки на ці органи, вони отримують вищу суспільну довіру як результат своєї незалежності. Саме́ їх існування є перемогою України та свідченням її стійкості до внутрішньої й зовнішньої агресії", - підкреслили в посольстві США.

"Незалежні експерти загрожують тим, хто виграє від існуючої системи та прагне зберегти контроль над важелями влади в Україні. Україна довела успішність такої моделі реформ, яка забезпечує, що комісії служать українському народу, а не корисливим інтересам, які прагнуть його контролювати. Поточний конкурс на керівництво САПО є доказом того, що вирішальна роль незалежних експертів у процесі відбору є надзвичайно важливою для забезпечення прийняття рішень на основі заслуг, а не політичної мотивації", - наголошується в заяві.

"Крім того, Венеціанська комісія чітко заявила, що надання міжнародним членам переважного голосу у разі рівності голосів після повторного голосування є прийнятним з точки зору національного суверенітету, враховуючи, що остаточні рішення залишаються за органом, який призначає. Поточні законопроекти, в тому числі про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, які зараз перебувають у парламенті, повинні бути узгоджені з рекомендаціями Венеціанської комісії до їх другого й остаточного читання", - закликали в посольстві США.

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"Ми вважаємо, що незалежні експерти у складі відбіркових комісій дадуть змогу досягти змін, що стануть найбільш фундаментальним оновленням судової влади України за часи незалежності країни. Залучення незалежних експертів відповідає міжнародним стандартам: їх роль є тимчасовою (але вирішальною) і виправдана надзвичайними обставинами історичного шансу, отриманого Україною, зробити рішучий крок до свого призначення як сучасної європейської держави. Щоб це призначення реалізувалося, ми, як друзі України, підтримуємо керівництво України та просимо його діяти з політичною мужністю. Ми закликаємо його, при розмірковуванні над майбутнім, подумати про прагнення українського народу. Народ вимагав реформ під час Революції гідності й голосував за них знов і знов на виборах. Зараз час керівництву України виконувати обіцянки. Коли воно це зробить, можна не сумніватися, український народ буде йому вдячний", - резюмується в заяві.