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Аваков (1956) ВР (11779) МВС (2874) відставка (1213)

"Слуга народу" Корнієнко про відставку Авакова: Розмов таких не чув, постанов у Раді не бачив

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Верховній Раді на сьогодні немає постанов про відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Мені здається, ніяких предметних подань немає у Верховній Раді щодо цього. Є якась постанова "Голосу", але ми так і не розуміємо, чи є вона насправді... Щодо Авакова, я думаю, що якщо будуть якісь ініціативи у вигляді постанов, то ви (журналісти. - Ред.) першими про це дізнаєтесь. Але поки я не чув таких розмов і не бачив таких постанов", - сказав Корнієнко журналістам на брифінгу в середу.

Як повідомлялося, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Офісі президента обговорюють можливість відправити у відставку міністра МВС Арсена Авакова, і це питання може бути порушено на наступній сесії Верховної Ради, яка стартує у вересні.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Не слышал,не видел, говорить не может,ног нет,руки из жопы.
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16.06.2021 13:24
+4
Ждем новых "терактов" от режиссеров квартала

"Слуга народа" Корниенко об отставке Авакова: Разговоров таких не слышал, постановлений в Раде не видел - Цензор.НЕТ 8631
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16.06.2021 13:34
+3
- клювики стулили...отставка))) а малыша-задолбыша на кого оставите???))))
"Слуга народу" Корнієнко про відставку Авакова: Розмов таких не чув, постанов у Раді не бачив - Цензор.НЕТ 6006

...
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16.06.2021 13:40
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Какое-то постановление есть но его нет(с).
Нет слов.
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16.06.2021 13:22 Відповісти
Не слышал,не видел, говорить не может,ног нет,руки из жопы.
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16.06.2021 13:24 Відповісти
Скорее зеля пойдет в отставку, чем Арсен Борисыч "Слуга народа" Корниенко об отставке Авакова: Разговоров таких не слышал, постановлений в Раде не видел - Цензор.НЕТ 995
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16.06.2021 13:25 Відповісти
Ждем новых "терактов" от режиссеров квартала

"Слуга народа" Корниенко об отставке Авакова: Разговоров таких не слышал, постановлений в Раде не видел - Цензор.НЕТ 8631
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16.06.2021 13:34 Відповісти
Не трогайте рюкзакова , а то Петя путч устроит 😏
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16.06.2021 13:30 Відповісти
«Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский / Разговоры об отставке Авакова признак ухода Моники от Коломойского к Ахметову. После очередного возвращения Моники к Коломойскому эти разговоры смолкают / Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД /Еврейская конфедерация Украины выступила в поддержку министра внутренних дел Авакова.
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16.06.2021 13:30 Відповісти
Еврейская конфедерация Украины - всеукраинское объединение общественных организаций, созданное в 1999 году. Конфедерация объединяет независимые общественные, благотворительные, религиозные еврейские организации. Президент ЕКУ - бизнесмен, инвестор, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин (с мая 2018 года)[1]
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16.06.2021 13:43 Відповісти
ха, то тобі намікають, що від тебе очикують, а ти "не панімаю, ап чьом ви".
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16.06.2021 13:31 Відповісти
а) аваков сішком много знаєт, і має немало компромату б)аваков останній бастіон (нарівні з удо і сбу ) Зе влади, бо зсу принципово вихолощується бо не впевненні в покірності в) аваков регярно отримує щедрі пожертвування г) система настільки зацементована під авакова, що в Зе владі розгрібати ті авгієві конюшні нікому і ніколи д) сцикотно знаєте
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16.06.2021 13:32 Відповісти
- клювики стулили...отставка))) а малыша-задолбыша на кого оставите???))))
"Слуга народу" Корнієнко про відставку Авакова: Розмов таких не чув, постанов у Раді не бачив - Цензор.НЕТ 6006

...
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16.06.2021 13:40 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко про відставку Авакова: Розмов таких не чув, постанов у Раді не бачив - Цензор.НЕТ 3479 Головне слух пустити
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16.06.2021 13:40 Відповісти
ой, невже під ароювакою крісло зашаталось?
скоріш за все брехня, цей заради власних інтересів і з чортом може домовитись, окрім Саакашвілі.
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16.06.2021 14:08 Відповісти
Чтобы победить на следующих выборах Президента главе ЕС нужно договориться с Арсеном..Другого не дано.Полициянтам нравится беспредельничать во всем мире.Юга,однако, не справился.
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16.06.2021 14:10 Відповісти
Хто би сумнівався!!!! Він вас всіх за яйця тримає!!!!!!!
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16.06.2021 14:16 Відповісти
Я ж говорил, что отставка Авакова - последний козырь в колоде бубочки. Его пустят в ход при каиастрофическом падении рейтинга.
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16.06.2021 14:40 Відповісти
а был бы нормальным человеком сам бы продвигал увольнение этого ублюдка.
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16.06.2021 16:01 Відповісти
 
 