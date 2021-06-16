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Новини Політика України
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Маркарова сьогодні ввечері після переговорів Байдена і Путіна проведе зустріч у Держдепі США

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Маркарова сьогодні ввечері після переговорів Байдена і Путіна проведе зустріч у Держдепі США

Посол України у США Оксана Маркарова проведе зустріч у Державному департаменті США в середу, в день переговорів президентів США і Росії Джозефа Байдена і Володимира Путіна.

Як випливає з розкладу на 16 червня, оприлюдненого на сайті Держдепу, Маркарова зустрінеться з в.о. помічника держсекретаря з європейських та євразійських справ Філіпом Рікером. Зустріч намічено на 19:00 за місцевим часом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, в середу в Женеві відбудеться російсько-американський саміт. Також президенти РФ і США Володимир Путін і Джо Байден проведуть переговори (початок розмови заплановано на 13:15 за місцевим часом). На 18:00 запланована пресконференція президента РФ за підсумками саміту. Американська сторона планує провести пресконференцію Байдена після Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За підсумками зустрічі Байдена і Путіна можуть бути прийняті спільні непідписні документи, - Кремль

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
А она вообще кто такая? Что это за самозванка без статуса? Напомню, что верительные грамоты от этого Зелиного "посла" США так и не приняли.
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16.06.2021 13:40
+7
Она никто и зовут ее никак. Странно что с ней вообще не уборщица встречается.
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16.06.2021 13:48
+6
И внешний вид конечно выше крыши . На фоне американских леди - просто курка .
До неприличия . Зато стучит секретарке ОПУ 😀😀😀
Вот и выходит что пожелания Ермака важнее имиджа Украины
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16.06.2021 13:44
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А она вообще кто такая? Что это за самозванка без статуса? Напомню, что верительные грамоты от этого Зелиного "посла" США так и не приняли.
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16.06.2021 13:40 Відповісти
И внешний вид конечно выше крыши . На фоне американских леди - просто курка .
До неприличия . Зато стучит секретарке ОПУ 😀😀😀
Вот и выходит что пожелания Ермака важнее имиджа Украины
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16.06.2021 13:44 Відповісти
100%, виключно салат...
а вночі торт і ковбаса.
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16.06.2021 13:52 Відповісти
З вазеліном, чи без?
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16.06.2021 13:41 Відповісти
и шо ? а с помощником помощников не? - даже удивлён почему - ведь результат тот же будет
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16.06.2021 13:44 Відповісти
Она никто и зовут ее никак. Странно что с ней вообще не уборщица встречается.
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16.06.2021 13:48 Відповісти
)))))у тебя даже верительные грамоты до сих пор не взяли...какие нах встречи?
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16.06.2021 14:01 Відповісти
Ну як може бухгалтер бути послом та ще і в США???????? АБСУРД!!!!!!!Вона добре розуміється на грошах, але ДЗЕРО в політиці, так само як і зедолбень який її призначив!!!!!!!!
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16.06.2021 14:05 Відповісти
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник..."(И. А.Крылов)
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16.06.2021 14:24 Відповісти
Маркарова сьогодні ввечері після переговорів Байдена і Путіна проведе зустріч у Держдепі США - Цензор.НЕТ 6836
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16.06.2021 15:29 Відповісти
Вспоминаю как на судоремонтный завод приходили в ремонт кубинские суда. Переводчицами на них были разведенные русские женщины, которые ранее были домохозяйками. И в результате они не знали ни испанского, ни морской специфики, и переводчицы из них были дерьмовыми. Так и с дипломатическим корпусом. Προςρατь всё в такой мере, что послами стали бухгалтерши.
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16.06.2021 17:50 Відповісти
 
 