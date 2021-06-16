Маркарова сьогодні ввечері після переговорів Байдена і Путіна проведе зустріч у Держдепі США

Посол України у США Оксана Маркарова проведе зустріч у Державному департаменті США в середу, в день переговорів президентів США і Росії Джозефа Байдена і Володимира Путіна.

Як випливає з розкладу на 16 червня, оприлюдненого на сайті Держдепу, Маркарова зустрінеться з в.о. помічника держсекретаря з європейських та євразійських справ Філіпом Рікером. Зустріч намічено на 19:00 за місцевим часом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, в середу в Женеві відбудеться російсько-американський саміт. Також президенти РФ і США Володимир Путін і Джо Байден проведуть переговори (початок розмови заплановано на 13:15 за місцевим часом). На 18:00 запланована пресконференція президента РФ за підсумками саміту. Американська сторона планує провести пресконференцію Байдена після Путіна.

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