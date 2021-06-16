Ремонт ділянки траси Н-22 на Рівненщині завершать до 1 липня, - "Укравтодор"

На ділянці траси Н-22 "Устилуг - Луцьк - Рівне" найближчим часом почнуть укладання фінішного шару асфальтобетону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору", роботи планується завершити до 1 липня.

Після цього почнуться роботи з улаштування верхнього шару щебенево-мастичного асфальтобетону по лівому проїзду.

Загалом на 6-кілометровій ділянці (км 150-156), яка з'єднає трасу з новим Північним обходом Рівного в районі Азотівського кільця, задіяні понад сотня шляховиків і десятки одиниць дорожньо-будівельної техніки.

У межах президентської програми "Велике будівництво", на об'єкті вже було побудовано штучну споруду, по лівій стороні повністю влаштовано основу дорожнього одягу, влаштовано нижні шари асфальтобетонного покриття.

Зазначається, що після завершення ремонту на автодорозі облаштують тротуари, встановлять освітлення, дорожні знаки, нанесуть дорожню розмітку. Між селами Карпилівка і Городок на автодорозі Н-22 проїжджа частина буде розширена із 9 до 13-16 метрів.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив, що згідно з планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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