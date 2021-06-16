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Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін

Посольства США і ЄС вийшли з критично важливою заявою щодо судової реформи та конкурсів на керівництво САП/НАБУ. Краще продовжити переговори і відкласти голосування, ніж плюнути в обличчя західним союзникам.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Посольства США та ЄС вийшли з критично важливою заявою щодо судової реформи (#3711_д - ВККС і #5068 - ВРП) та конкурсів на керівництво САП/НАБУ. Відсутність реакції на цю заяву з боку Зеленського почне кардинальне перезавантаження стосунків між Україною і західними партнерами. Краще продовжити переговори і відкласти голосування, ніж плюнути в обличчя західним союзникам. Допомога останніх є критичною у нашій війні з Росією. Політики, які руйнують наші з союзниками відносини, - вчиняють державну зраду. Це. Дуже. Серйозно. Кожен депутат має прочитати цю заяву", - розповів Шабунін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банкова спробує "знести" главу НАЗК Новікова через припис про незаконність призначення Вітренка главою "Нафтогазу", - Шабунін

Раніше посольства США і ЄС нагадали про важливість міжнародних експертів у конкурсних комісіях: Просимо керівництво України діяти з політичною мужністю.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
А после сегодняшних наездов на НАПК можно забывать и о безвизе. Докерувались Бенины куклы.
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16.06.2021 14:09
+26
Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9975
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16.06.2021 14:26
+25
Постепенно Зеля все сильнее и сильнее превращается в Овоща дубль 2. Финал будет абсолютно аналогичным. Но у него нет мозгов чтобы это понять.
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16.06.2021 14:14
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Зеля ************.
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16.06.2021 14:08 Відповісти
ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла)))
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16.06.2021 17:13 Відповісти
А после сегодняшних наездов на НАПК можно забывать и о безвизе. Докерувались Бенины куклы.
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16.06.2021 14:09 Відповісти
Так зелень же этого и добивается
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16.06.2021 14:10 Відповісти
Абсолютно вірно.
Спочатку вони хотіли злити Україну путлеру під соусом "ми всі втомилися від війни".
Але коли отримали масові протести, то зрозуміли, що можуть пройти шляхом януковоча за рік-півтора і опинитися в Ростові.
Тому вони різко змінили тактику, і тепер на словах імітують патріотизм, боротьбу з корупцією та олігархами і укріплення армії, а в дійсності розвалюють і армію, і відносини з союзниками, і правоохоронну систему, і економіку.
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16.06.2021 15:37 Відповісти
+100% 🎯
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16.06.2021 22:52 Відповісти
Що ж буде робити зеленський, якщо у нього не буде ручних судів ? )
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16.06.2021 14:11 Відповісти
Зараз всі дії зедолбня нагадують конкретну зраду і хід до параши!!! Ми так і не знаємо про що зедолбень розмовляв з путлєром "з глазу на глаз"!!!! Таке враження що воно йде по сценарію тої самої розмови, удавати патріота і робити все навпаки!!!!!!
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16.06.2021 14:13 Відповісти
членограю походу депеши прямо из Кремля шлют,о том,как посраться с ЕС и США...
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16.06.2021 14:14 Відповісти
Постепенно Зеля все сильнее и сильнее превращается в Овоща дубль 2. Финал будет абсолютно аналогичным. Но у него нет мозгов чтобы это понять.
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16.06.2021 14:14 Відповісти
а мне кажется он на сцаря равняется...вот просто как по одной мерке ))) недомерки)))
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16.06.2021 14:41 Відповісти
Та да. Так и Янык равнялся на соседского сцаря. У Зели типичный комплекс недоНаполеона. Тупое, своенравное, заносчивое и мстительное чмо.
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16.06.2021 14:44 Відповісти
праактика показывает что за гос измену для депутатов нет наказания. за 7 лет не посадили никого.
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16.06.2021 14:16 Відповісти
А шо ти Шабунін хотів від Кловуна коли топив за нього? Розкажи нам на шо ти сподівався. А ми поржем по приколу.
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16.06.2021 14:17 Відповісти
Печерский районный суд признал главу правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина виновным в несвоевременной подаче декларации за 2019 год.
Источник: Шабунин в Facebook
Детали: Активист отмечает, что опоздал с подачей декларации на полдня (подана 1 июня -ред.), и ложных данных в ней нет.
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16.06.2021 14:17 Відповісти
Соевым вообще-то надо помалкивать, ведь парашенко провел "судебную реформу", о которой сейчас говорит Запад.
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16.06.2021 14:18 Відповісти
Да неужели? Запад говорит о переподчинении Зелей функций и нарушениях в его законах №3711, 3711д и 5068 от 2020-21 годов. У тебя в кокаиновом сознании президент до сих пор Порох? Меньше принимай такое забористое.
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16.06.2021 14:38 Відповісти
зебилы - лишь бы не порох - да? - мазохисты вы однако))
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16.06.2021 14:21 Відповісти
узбагойся шабунька. йому нєкахда.он о родінє думаєт в сваїх джунглях! ти ж сам хотів і робив аби не барига- тож нямай і не обляпайся
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16.06.2021 14:22 Відповісти
Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9975
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16.06.2021 14:26 Відповісти
Если не умышленно, то по недомыслию Зеленский всё разрушит и уничтожит. Увы.
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16.06.2021 14:35 Відповісти
Зеленский спешит к своему жалкому бесславию по следам Януковоща, и даже не оглядывается по историческим сторонам. Тот лез в таёжный союз, блея о европейской интеграции. Этому сексоту, тоже, не стали конструировать новый велосипед. Раз в методичках гебни записано идти по этому пути, они, здесь, в лепешку расшибутся, но с дороги коллаборациониста не свернут. Зеленое, давно уже привыкло к свисту и улюлюканью, превратившись в ходячее пособие по теории выученной беспомощности. Что это было? - будут задаваться вопросами потомки нынешних украинцев.
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16.06.2021 14:37 Відповісти
пока портнов не объяснил как отвечать
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16.06.2021 14:40 Відповісти
Ну какая борьба с коррупцией, когда не известны результаты встречи Байдена с мясником, лучше еще на шпагате, чем попасть.
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16.06.2021 14:55 Відповісти
З яким полегшенням ЄС і США скажуть - баба з воза...
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16.06.2021 14:56 Відповісти
Ти зробив це разом , Ваня.
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16.06.2021 14:59 Відповісти
Ваш хозяїн Пєця у 2020му став багатшим вдвічі. Пєціна ботоферма має Зєлю в дупу за це цілувати. Ти будеш? Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7629
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16.06.2021 15:04 Відповісти
Не вдвічі багатшим- а повернув Рошен, котрий на час президентства передав в управління сліпого трасту. До речі, ти так і не сказав, звідки в Юлі гроші?
Я стверджую що хабарі та газові відкати.
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16.06.2021 15:15 Відповісти
Ось, воно що. Виявляється, що це Ротшильд набудував тисячі фірмових магазинів Рошен.
Звідки в Юлі гроші? Смикнула у Пєці в Раді лопатник, мабуть. Ну ще туалетний папір в прибиральні Ради тирить. Більше можливостей нема, бо партія в опозиції і не голосує.
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16.06.2021 15:44 Відповісти
Тисячі фірмових магазинів Рошен?
Ти зовсім забрехався, старий шизофренік.
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16.06.2021 15:55 Відповісти
Тисячі? О_о Серйозно? Звідки ви такі тупі беретеся? Ви навіть такі елементарні речі не можете вияснити де правда, а де брехня? Запам'ятай в Україні всього 69 магазинів Рошен!🤦‍♀️
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16.06.2021 16:11 Відповісти
Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін - Цензор.НЕТ 5918
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16.06.2021 16:24 Відповісти
Інша справа, якби українці вимагали Зєлю геть, то ще ладно. А то сидять вже два роки повний рот води, тільки скиглять.
ЄС і США:
- Раша! Чуєш? Забирай цих дебілів. Нам не треба.
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16.06.2021 14:59 Відповісти
Так ти готовий знову голосувати за земразь. Аби не "армія, мова, віра".
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16.06.2021 15:03 Відповісти
Висаджені у повітря 70% арсеналів, син Михайло, який визнає себе і батька росіянами та не знає української і втручання держави в питання релігії. "Армія, мова, віра", кажете?
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16.06.2021 15:08 Відповісти
Де саме визнає? Чи чергова брехня від кремлівської хвойди Юлі?
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16.06.2021 15:17 Відповісти
Ти забув ще написати, що Порох арсенали в Чехії та Болгарії підірвав.
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16.06.2021 15:22 Відповісти
Порошок перед війною мав 700 мільйонів баксів, потім продав сину найбільші агроактиви, Тігіпку - завод на Рибальському ...
і при цьому "раптом" його калитка збільшилася до 1,5 мільярда доларів. Совпадєніє? Авжеж,як завжди.
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16.06.2021 15:35 Відповісти
Кацап не буде кацапом, якщо не збреше. Молодець, тримаєш планку.
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16.06.2021 15:50 Відповісти
Продолжаешь кацапские фейки постить, гастарбайтер? А вот Форбс говорит, что в 2014 году у Порошенко было 1.3 млрд у.е. https://forbes.kz//leader/petr_poroshenko_vnov_stal_dollarovyim_milliarderom/?
Даже не знаю, кому верить? Тупому рукожопу, смывшемуся в Польшу, или все же Форбсу Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2295? Кстати, продажа активов за их реальную стоимость обычно не влияет на оценку состояния. К чему ты это вообще приплел? Хотя, о чем можно спрашивать у барана голосовавшего за Клоуна?
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16.06.2021 22:11 Відповісти
Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2145
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16.06.2021 15:32 Відповісти
Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9724
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16.06.2021 16:24 Відповісти
А хіба не ти голосував аби не "армія, мова, віра"?
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16.06.2021 15:00 Відповісти
Скоріше "брехня, корупція, зрада", а не "армія, мова, віра".
Власне у Зєлі те саме. Тільки в нього ще монобільшість.
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16.06.2021 15:10 Відповісти
Ти передивився відосиків Шарія?
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16.06.2021 15:16 Відповісти
А хто це такий? Це не той педофіл, якого Пєця 5 років не хотів екстрадувати в Україну?
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16.06.2021 15:49 Відповісти
Той, котрий є спільником жЮлі.
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16.06.2021 15:57 Відповісти
Як ти здогадавсь?
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16.06.2021 16:01 Відповісти
Сулима - это новая порода петухов?
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16.06.2021 17:57 Відповісти
Він мав статус біженця, його не можливо екстрадувати звичайною процедурою.
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16.06.2021 16:14 Відповісти
Так ти і голосував за "брехню, зраду, корупцію". Що ж. У кожного свої цінності.
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16.06.2021 15:20 Відповісти
Я за Пєцю ніколи не голосував, пстісь
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16.06.2021 15:47 Відповісти
Ти голосував- і навіть агітував за Зеленського. Так що жери мовчки, Ваня.
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16.06.2021 15:50 Відповісти
Я тобі казав Зєлю в дупу просто цілувати, а не жерти з неї! Ти знову все наплутав. Ех...
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16.06.2021 16:03 Відповісти
Це ж ти тут рік тому писав ;Вова, я в тебе просто закоханий;.
А тепер що? Зворотній камінг-аут?
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16.06.2021 16:15 Відповісти
Це принциповість та тверді переконання. Так само як в "бахіні".
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16.06.2021 16:20 Відповісти
Зєлє в коханні до гроба я ніколи не зізнававсь. Щоб поміняти плюс на мінус мені треба була Зєліна зрада і одна мить. А ви досі на Зєлю працюєте.
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16.06.2021 17:40 Відповісти
От так і далі будешь обирати зрадливе лайно, обираючи мінуси замість плюсів.
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16.06.2021 17:53 Відповісти
Ти ж казав що у земразі "брехня, коррупція, зрада", а ти за нього голосував. Отже ти голосував за те що тобі ближче.
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16.06.2021 16:17 Відповісти
Я йшов туди, де не смердить лайном. А ви біля цього лайна завжди. Призвичаїлись...
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16.06.2021 19:22 Відповісти
Тобто - "армія, мова, віра" для тебе смердить, а "Украина это порноактриса которая согласна принять и спереди и сзади в неограниченных количествах" для тебе не смердить. Інколи ти демонструєшь своє справжнє обличчя.
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16.06.2021 20:09 Відповісти
Шабуню назначали с коррупцией бороться, или трындеть сутками ниочем
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16.06.2021 15:07 Відповісти
Он вроде как сам себя назначил.
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16.06.2021 15:08 Відповісти
Какие западные союзники,если у клована есть д'ерьмак? Он порешает. Это уже даже покруче чем мертвечук при кучме.
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16.06.2021 15:08 Відповісти
Кто у кого есть, это еще большой вопрос. Человек тоже думает, что он заводит кота.
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16.06.2021 15:10 Відповісти
 
 