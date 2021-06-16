Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін
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Посольства США і ЄС вийшли з критично важливою заявою щодо судової реформи та конкурсів на керівництво САП/НАБУ. Краще продовжити переговори і відкласти голосування, ніж плюнути в обличчя західним союзникам.
Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Посольства США та ЄС вийшли з критично важливою заявою щодо судової реформи (#3711_д - ВККС і #5068 - ВРП) та конкурсів на керівництво САП/НАБУ. Відсутність реакції на цю заяву з боку Зеленського почне кардинальне перезавантаження стосунків між Україною і західними партнерами. Краще продовжити переговори і відкласти голосування, ніж плюнути в обличчя західним союзникам. Допомога останніх є критичною у нашій війні з Росією. Політики, які руйнують наші з союзниками відносини, - вчиняють державну зраду. Це. Дуже. Серйозно. Кожен депутат має прочитати цю заяву", - розповів Шабунін.
Раніше посольства США і ЄС нагадали про важливість міжнародних експертів у конкурсних комісіях: Просимо керівництво України діяти з політичною мужністю.
Будь ласка, зачекайте...
Спочатку вони хотіли злити Україну путлеру під соусом "ми всі втомилися від війни".
Але коли отримали масові протести, то зрозуміли, що можуть пройти шляхом януковоча за рік-півтора і опинитися в Ростові.
Тому вони різко змінили тактику, і тепер на словах імітують патріотизм, боротьбу з корупцією та олігархами і укріплення армії, а в дійсності розвалюють і армію, і відносини з союзниками, і правоохоронну систему, і економіку.
Источник: Шабунин в Facebook
Детали: Активист отмечает, что опоздал с подачей декларации на полдня (подана 1 июня -ред.), и ложных данных в ней нет.
Я стверджую що хабарі та газові відкати.
Звідки в Юлі гроші? Смикнула у Пєці в Раді лопатник, мабуть. Ну ще туалетний папір в прибиральні Ради тирить. Більше можливостей нема, бо партія в опозиції і не голосує.
Ти зовсім забрехався, старий шизофренік.
ЄС і США:
- Раша! Чуєш? Забирай цих дебілів. Нам не треба.
і при цьому "раптом" його калитка збільшилася до 1,5 мільярда доларів. Совпадєніє? Авжеж,як завжди.
Даже не знаю, кому верить? Тупому рукожопу, смывшемуся в Польшу, или все же Форбсу ? Кстати, продажа активов за их реальную стоимость обычно не влияет на оценку состояния. К чему ты это вообще приплел? Хотя, о чем можно спрашивать у барана голосовавшего за Клоуна?
Власне у Зєлі те саме. Тільки в нього ще монобільшість.
А тепер що? Зворотній камінг-аут?