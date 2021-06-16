Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін

Посольства США і ЄС вийшли з критично важливою заявою щодо судової реформи та конкурсів на керівництво САП/НАБУ. Краще продовжити переговори і відкласти голосування, ніж плюнути в обличчя західним союзникам.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Посольства США та ЄС вийшли з критично важливою заявою щодо судової реформи (#3711_д - ВККС і #5068 - ВРП) та конкурсів на керівництво САП/НАБУ. Відсутність реакції на цю заяву з боку Зеленського почне кардинальне перезавантаження стосунків між Україною і західними партнерами. Краще продовжити переговори і відкласти голосування, ніж плюнути в обличчя західним союзникам. Допомога останніх є критичною у нашій війні з Росією. Політики, які руйнують наші з союзниками відносини, - вчиняють державну зраду. Це. Дуже. Серйозно. Кожен депутат має прочитати цю заяву", - розповів Шабунін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банкова спробує "знести" главу НАЗК Новікова через припис про незаконність призначення Вітренка главою "Нафтогазу", - Шабунін

Раніше посольства США і ЄС нагадали про важливість міжнародних експертів у конкурсних комісіях: Просимо керівництво України діяти з політичною мужністю.